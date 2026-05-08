В этом экспрессе разберем встречи итальянской Серии А и английской Премьер-лиги. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 9 мая с коэффициентом для ставки за 3.90.

«Лацио» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В этом чемпионате «Лацио» уже давно ничего не нужно, но команда всё равно отдаёт все силы в каждом матче. В прошлом туре команда Маурицио Сарри обыграла на выезде «Кремонезе» (2:1), который ведёт отчаянную борьбу за сохранение места в Серии А.

До этого был яркий домашний матч с «Удинезе» (3:3). Будущее самого Сарри пока остаётся в тумане, его работа в этом сезоне несколько противоречива, но, учитывая кадровые проблемы на протяжении всего чемпионата, результат можно назвать неплохим. В любом случае «Лацио» не будет отбывать номер.

В прошлом туре «Интер» стал чемпионом Италии после победы на своём поле над «Пармой» со счётом 2:0. «Нерадзурри» не были на голову выше всех своих соперников в текущем сезоне, но оказались самыми стабильными и по праву выиграли золотые медали.

Для молодого наставника команды Кристиана Киву это первый триумф в тренерской карьере. Теперь он как игрок и тренер взял золото в Серии А. Понятно, что после такого успеха «Интер» может расслабиться и будет играть в своё удовольствие в этой встрече.

Наш прогноз: обе забьют за 1,69.

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

В прошлом туре «Манчестер Сити» дал неожиданную осечку в чемпионате Англии, сыграв вничью на выезде с «Эвертоном». Та игра откровенно не получилась у команды Гвардиолы: она проигрывала к 81‑й минуте два мяча, но нашла в себе силы отыграться в компенсированное время.

Потеря очков серьёзно осложнила шансы «горожан» на золотые медали АПЛ. Теперь им надо ждать ошибки «Арсенала» и не терять свои очки. Против «Брентфорда» хозяева выйдут максимально заряженными на результат, и сопернику придётся непросто.

Этот сезон под руководством Кита Эндрюса получается для «Брентфорда» очень успешным. «Пчёлы» ведут борьбу за попадание в еврокубки и сейчас занимают шестую строчку в таблице АПЛ с 51 очком.

В прошлом туре на своём поле был разгромлен «Вест Хэм» со счётом 3:0, который ведёт борьбу за выживание. До этого случилось поражение на выезде от «МЮ» (1:2) и ничья с «Фулхэмом» (0:0).

Наш прогноз: победа «Ман Сити» с форой −1 за 1,56.

«Лечче» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Пока шансы «Лечче» остаться в Серии А оцениваются как довольно неплохие. Команда за три тура до конца чемпионата имеет отрыв в четыре очка от «Кремонезе», а сам главный тренер Эусебио Ди Франческо имеет шансы прервать свою печальную серию.

Напомним, что последние два сезона команды под его руководством покидали Серию А. Сначала такая участь постигла «Фрозиноне», а затем «Венецию». В прошлом туре «Лечче» с большим трудом смог выиграть в гостях у «Пизы» (2:1), чем существенно облегчил себе жизнь в борьбе за выживание в Серии А.

Сейчас «Ювентус» идёт четвёртым в таблице чемпионата Италии, и ему кровь из носа нужны три очка в этом матче, так как на пятки наступают конкуренты в лице «Ромы» и «Комо», и осечка против одного из аутсайдеров может оказаться роковой.

В прошлом туре команда Лучано Спаллетти не смогла дома переиграть «Верону» (1:1), до этого была ничья с «Миланом» (0:0) и победа на своём поле над «Болоньей» (2:0). В этой встрече состав туринцев будет оптимальным, поэтому команда должна будет подтвердить свой уровень и добыть победу.

Наш прогноз: победа гостей за 1,48.

Общий коэффициент — 3,90.