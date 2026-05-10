Для «Вест Хэма» поражение может стать критическим ударом в борьбе за выживание, тогда как «Арсенал» не имеет права терять очки в чемпионской гонке с «Манчестер Сити». При этом стилистически матч обещает быть крайне напряженным: хозяева наверняка сделают ставку на плотную оборону и быстрые переходы, тогда как «канониры» постараются максимально быстро забрать контроль над мячом и территорией. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

09' Троссар выдал передачу обратной стороной стопы на левый угол штрафной, где подключался Калафьори, выстрел итальянца заблокировал ногой Мавропанос, и сфера устремилась выше ворот.

07' Тодибо исполнил заброс на правый фланг в адрес Ван-Биссаки, но защитника опередил Габриэл.

05' Сака ушёл с правого края в центр штрафной и пробил, но удар вышел слабым и пришёлся точно в руки Хермансену.

03' Уайт получил пас от Райса на правой фланге и навесил в штрафную, но перестарался — мяч улетел за пределы поля.

02' Довольно грубо Троссард сфолил на Соучеке.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 35 Владение мячом 65 0 Угловые удары 1 0 Фолы 1

До матча

18:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:27 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:15 Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия); Ассистент: Дэниел Кук (Англия); Ассистент: Иан Хассин (Англия); Резервный: Джеймс Белл (Англия).

18:03 Матч пройдёт на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия), вместимостью 64 472 зрителей.

Стартовые составы команд

Вест Хэм: Мадс Хермансен, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Жан-Клер Тодибо, Аарон Ван-Биссака, Эль-Хаджи Малик Диуф, Матеуш Фернандеш, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн, Валентин Кастельянос, Крисенсио Саммервилл.

Арсенал: Давид Райя, Бен Уайт, Габриэл Магальяйнс, Вильям Салиба, Майлз Льюис-Скелли, Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Леандро Троссард, Эберечи Эзе, Букайо Сака, Виктор Дьёкереш.

Вест Хэм

«Вест Хэм» подходит к лондонскому дерби в крайне тяжелом положении. После 35 туров команда Нуну Эшпириту Санту находится на 18-м месте и отстает от спасительной позиции на одно очко. Поражение от «Брентфорда» (0:3) в прошлом туре стало серьезным ударом: «молотобойцы» не только прервали серию из четырех матчей с набранными очками, но и вновь опустились в зону вылета. Особенно тревожно выглядела игра в атаке — команда создала всего один по-настоящему опасный момент против четырех у соперника. При этом дома ситуация у «Вест Хэма» выглядит значительно лучше. На «Лондон Стэдиум» команда не проигрывает в основное время уже девять матчей подряд, а по ходу этого отрезка очки здесь теряли оба манчестерских клуба. Главной проблемой остается нестабильность: удачные результаты против «Фулхэма», «Манчестер Сити» и «Эвертона» регулярно сменяются тяжелыми провалами вроде поражений от «Ливерпуля» или «Брентфорда».

Арсенал

«Арсенал» приезжает в восточный Лондон в статусе лидера чемпионата и с максимальным уровнем давления, поскольку любая потеря очков способна вернуть интригу в чемпионской гонке. Команда Микеля Артеты набрала 76 очков и опережает «Манчестер Сити» на пять баллов, хотя у конкурента остается матч в запасе. В последние недели «канониры» снова вышли на пиковый уровень. После болезненного поражения от «Сити» лондонцы быстро восстановились психологически: были обыграны «Ньюкасл» (1:0) и «Фулхэм» (3:0), а параллельно «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов, пройдя «Атлетико». Очень вовремя вернулся Букайо Сака, который отличился и в еврокубках, и в чемпионате, а Виктор Дьёкереш добавил команде вариативности в атаке. Отдельно стоит отметить решение Артеты перевести Майлза-Льюиса Скелли в опорную зону вместо уставшего Мартина Субименди — эта перестановка заметно освежила центр поля. При этом «Арсенал» остается одной из самых стабильных команд концовки сезона: после неудачных матчей команда практически не допускает затяжных спадов.

Личные встречи

Статистика последних очных встреч выглядит противоречиво. С одной стороны, в шести предыдущих матчах АПЛ команды одержали по три победы. С другой — именно на «Лондон Стэдиум» преимущество «Арсенала» в последние годы стало очень заметным. «Канониры» не проигрывают здесь в чемпионате почти семь лет, а два последних выезда завершили разгромами со счетом 5:2 и 6:0. В первом круге нынешнего сезона команда Артеты также уверенно победила — 2:0. Особенно болезненно для «Вест Хэма» выглядят последние домашние встречи против «Арсенала»: два подряд поражения с общим счетом 2:11 серьезно усиливают давление на хозяев перед новым дерби.

