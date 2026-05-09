The Athletic рассказывает о тяжелейшей обстановке в мадридском «Реале» перед матчем Ла Лиги против «Барселоны».

Даже для клуба, столь привычного к высокому напряжению, как мадридский «Реал», последние несколько дней выдались по-настоящему взрывоопасными. Стало совершенно очевидно, насколько дисфункциональной и токсичной оказалась атмосфера внутри команды.

На этой неделе выяснилось, что Антонио Рюдигер поучаствовал в стычке с Альваро Каррерасом прямо на тренировочной базе «Реала». Кроме того, в конце апреля Килиан Мбаппе позволил себе оскорбить члена тренерского штаба во время тренировочного матча.

В четверг произошел еще более вопиющий инцидент — серьезная драка в раздевалке, в результате которой истекающий кровью Федерико Вальверде потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу.

Данная статья, основанная на беседах с несколькими надежными и осведомленными источниками (каждый из которых попросил об анонимности ради сохранения рабочих отношений), детально восстанавливает хронологию событий и объясняет, почему эти инциденты неизбежно приведут к жестким последствиям.

Провальный для «Реала» сезон 2025/26 движется к абсолютно бесславному финалу на фоне неопределенности, взаимной желчи и буквальных рукоприкладств.

Источники, находившиеся на тренировочной базе, описали происходящее как «очень печальную картину», добавив: «У клуба сейчас огромная проблема».

В воскресенье команду Альваро Арбелоа ждет гостевой матч против «Барселоны». «Мадриду» необходима только победа, в противном случае «Барса» защитит титул чемпиона Ла Лиги, что заодно зафиксирует для «Реала» второй сезон подряд без крупных трофеев.

Впрочем, судя по событиям этой недели, турнирные расклады сейчас волнуют команду меньше всего.

Начнем с деталей конфликта между Вальверде и Чуамени — игроками, которые выступают за «Мадрид» вместе с июня 2022 года, когда француз перешел в клуб.

В среду утром на тренировке между игроками произошла стычка после того, как Чуамени возмутился излишне жестким, по его мнению, подкатом со стороны Вальверде. Конфликт продолжился в раздевалке по окончании занятия, и другим футболистам пришлось вмешаться, чтобы разрядить обстановку.

Источники в клубе уверяли, что после этого игроки помирились. Однако дальнейшие события показали, что это было далеко не так.

В четверг, как сообщают источники, Вальверде пришел на тренировку и пожал руки всем, кроме Чуамени. Затем, уже во время занятия, уругваец несколько раз жестко встретил француза в стыках, на что тот никак не отреагировал.

Для следующей части тренировки футболистов разделили на две команды. Тренерский штаб решил поставить Вальверде и Чуамени в один состав, и, по словам источников, уругваец отпустил язвительный комментарий в адрес одноклубника, дав понять Чуамени, что тому крупно повезло избежать игры против него.

После тренировки, уже вернувшись в раздевалку, Чуамени попросил Вальверде подойти к нему, но в ответ услышал оскорбления. После этого Чуамени нанес удар 27-летнему уругвайцу. Завязалась потасовка, в ходе которой Вальверде ударился головой о стол и потерял сознание.

У Вальверде также пошла кровь, и его состояние вызвало серьезную тревогу у всех присутствующих в помещении, включая самого Чуамени. Вскоре Вальверде пришел в себя, был доставлен в больницу в сопровождении клубного врача и после медицинского обследования отпущен домой.

Тем временем в раздевалке появилось руководство клуба, включая генерального директора «Реала» Хосе Анхеля Санчеса. Придя в ярость от новостей о случившемся, он заявил, что клуб примет соответствующие меры, особо подчеркнув абсолютную недопустимость драк между игроками.

В четверг вечером «Реал» выпустил официальное заявление о начале «дисциплинарного разбирательства» в отношении Вальверде и Чуамени, хотя пока неясно, какую именно форму наказания изберет клуб.

Источники, близкие к двум опытным игрокам команды, высказали предположение, что дальнейшее пребывание и Вальверде, и Чуамени в клубе по окончании этого сезона теперь практически «невозможно».

Оценивая произошедшее, сразу несколько источников, детально знакомых с внутренней кухней раздевалки «Реала», заявили, что вина за инцидент лежит на Вальверде. По их словам, он целенаправленно провоцировал Чуамени, демонстрируя уже знакомую им модель поведения. Один из источников отметил, что игрок сборной Уругвая «ведет себя подобным образом весь год», добавив, что такое поведение «недостойно статуса капитана». Эту позицию разделяют и другие люди, давно работающие в структуре клуба.

Источники из окружения Вальверде не ответили на запрос The Athletic с просьбой прокомментировать данные заявления.

В четверг вечером Вальверде выпустил заявление, в котором опроверг информацию о том, что его ударили или что он сам ударил партнера по команде.

По его словам, возникло «разногласие», в ходе которого он «случайно ударился головой о стол, получив небольшое рассечение на лбу, что потребовало стандартного визита в больницу». Источники утверждают, что он написал этот текст самостоятельно.

Вальверде добавил: «Мне жаль, что злость на ситуацию и мое разочарование от того, что некоторые из нас доигрывают этот сезон из последних сил, отдавая себя полностью, взяли надо мной верх и довели до словесной перепалки с одноклубником».

«Реал» также опубликовал заявление, подтверждающее, что футболист получил травму головы и ему был поставлен диагноз «черепно-мозговая травма».

«Вальверде находится дома, его состояние хорошее. Согласно медицинским протоколам при данном диагнозе, ему потребуется покой на срок от 10 до 14 дней», — говорилось в заявлении.

Это означает, что Вальверде гарантированно пропускает Эль-Класико. После этого «Реалу» предстоит провести еще три матча: 14, 17 и 24 мая (хотя дата заключительной игры еще не утверждена окончательно).

Пока утихали страсти вокруг этого жестокого эпизода, источники рассуждали о том, что подобные проблемы часто возникают именно тогда, когда «Реалу» уже не за что бороться. И на этой неделе таких проблем возникло сразу несколько.

Теоретически, интрига в Ла Лиге еще жива. В воскресенье вечером «Мадрид» обыграл «Эспаньол» (2:0), и эта победа заставила «Барсу» отложить чемпионское празднование как минимум еще на одну неделю. Кроме того, это избавило команду Арбелоа от унизительной перспективы устраивать чемпионский коридор для своих главных конкурентов на «Камп Ноу» в это воскресенье.

Однако два великолепных гола Винисиуса Жуниора в том матче были немедленно затмеваемы медийным скандалом вокруг Килиана Мбаппе. Французский нападающий выбрал крайне неоднозначное время для поездки на Сардинию со своей девушкой, актрисой Эстер Экспозито, хотя в эти сроки он должен был усердно восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, чтобы успеть набрать форму к Эль-Класико.

Приземление частного самолета Мбаппе в мадридском аэропорту незадолго до стартового свистка выездного матча его команды против «Эспаньола» (клуб базируется в Барселоне) вызвало крайне негативную реакцию у болельщиков и экспертов.

Это произошло на фоне просачивающихся слухов о том, что Мбаппе устроил перепалку с одним из помощников Арбелоа во время недавней тренировки. По словам источников, звездный форвард в грубой и оскорбительной форме высказался в адрес тренера, который зафиксировал у него офсайд, выполняя роль бокового арбитра во время двусторонки. Этот инцидент произошел за несколько дней до ничьей с «Бетисом» 24 апреля (именно в том матче Мбаппе и получил травму).

Утром во вторник представители Мбаппе ответили на запрос The Athletic с просьбой прокомментировать его конфликт на тренировке и атмосферу в «Реале» следующим заявлением: «Часть критики основана на чрезмерно вольной трактовке фактов, связанных с периодом восстановления, который проходит под строгим контролем клуба. Это не отражает реального уровня самоотдачи Килиана и его ежедневной работы на благо команды».

Тем же вечером левый защитник «Реала» Каррерас в своем посте в соцсетях признал факт инцидента с одним из одноклубников. Речь шла об ожесточенной словесной перепалке с Рюдигером на тренировочной базе, за которую немец уже успел принести извинения.

В среду вечером, после первой стычки между Чуамени и Вальверде на тренировке, команда соцсетей «Барселоны» дала понять, что пристально следит за происходящим в преддверии большого воскресного матча.

Серьезное напряжение в клубе зрело уже давно.

С момента последней победы «Реала» в финале Лиги чемпионов в 2024 году атмосфера в раздевалке заметно ухудшилась. При этом игра команды стала выглядеть всё более разрозненной.

В сезоне 2024/25, ставшем последним для Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала», источники в тренерском штабе и в окружении опытных игроков предупреждали, что команда стала крайне трудноуправляемой. Межличностные конфликты и столкновения раздутых эго стали очевидны, когда команда начала откровенно разваливаться в самых важных матчах.

Хаби Алонсо был назначен главным тренером в начале прошлого лета с четкой задачей: привнести в команду больше порядка и организации. Однако уже в первой половине нынешнего сезона значительная часть ведущих игроков взбунтовалась против его методов. Самым вопиющим эпизодом стало открытое неповиновение Винисиуса Жуниора во время октябрьского Эль-Класико на «Сантьяго Бернабеу». Вальверде также выражал недовольство работой под руководством испанского специалиста.

Реакция руководства клуба свелась к тому, чтобы обвинить Алонсо в неспособности управлять раздевалкой, вместо того чтобы применить дисциплинарные санкции к игрокам за игнорирование тренерских установок.

Кроме того, серьезные опасения вызывает то влияние и свобода действий, которыми наделено окружение главных звезд команды.

Пожалуй, ситуация стала еще хуже после того, как в январе, вслед за увольнением Алонсо, на пост главного тренера был назначен Альваро Арбелоа, ранее руководивший резервной командой. Внушительная группа игроков откровенно недовольна тем, как 43-летний наставник выстраивает с ними отношения.

На поле также стали очевидны признаки разлада между партнерами: достаточно вспомнить гневную перепалку Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», завершившегося поражением «Мадрида».

Поскольку бороться в этом сезоне команде практически не за что, накопившееся разочарование перешло точку кипения. Вся эта картина свидетельствует о том, что раздевалка полностью вышла из-под контроля. Это отражает как абсолютное отсутствие авторитета у Арбелоа, так и тотальный дефицит лидерства на высшем уровне клубного руководства.

Официальный представитель «Реала» в ответ на запрос The Athletic назвал подобные оценки «абсолютной ложью».

По словам источников, уход из команды таких ветеранов, как Тони Кроос, Лука Модрич, Начо Фернандес и Лукас Васкес, лишил раздевалку позитивных примеров, опытных лидеров и игроков с твердым характером. Возрастные футболисты нынешнего состава, в том числе Дани Карвахаль и Давид Алаба, на протяжении всего сезона оставались на вторых ролях и, судя по всему, сами покинут клуб уже через несколько недель.

Арбелоа пока остается на своем посту.

Учитывая, что другие официальные лица клуба редко выступают публично в кризисных ситуациях (на что часто жалуются в окружении футболистов), отдуваться и объяснять происходящее на субботней пресс-конференции перед Эль-Класико придется именно тренеру. И делать это ему придется на фоне всеобщей уверенности в том, что в следующем сезоне его в команде уже не будет.

Уже ни для кого не секрет, что бывший наставник «Мадрида» Жозе Моуринью является фаворитом президента клуба Флорентино Переса на замену Арбелоа.

Даже если в воскресенье на «Камп Ноу» удастся добиться положительного результата, вряд ли это надолго разрядит обстановку.

В следующий четверг ожидается крайне накаленная атмосфера во время домашнего матча Ла Лиги против «Овьедо». Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» получат очередной шанс выплеснуть свое недовольство, как они уже неоднократно делали по ходу этого сезона, когда под огнем критики оказывались Мбаппе, Винисиус, Беллингем и сам Перес.

Всё указывает на масштабные перемены грядущим летом.

Громкие трансферы на выход могут стать необходимостью, чтобы снять напряжение в коллективе. Кроме того, продажи помогли бы привлечь средства для усиления состава и сделали бы команду более сбалансированной и конкурентоспособной.

Весь этот хаос также подпитывает идею о том, что на тренерском мостике необходим сильный лидер, способный навести порядок железной рукой. И, возможно, совсем не случайно информация о таком количестве инцидентов, которые обычно принято замалчивать, просочилась в прессу именно в тот момент, когда Перес, судя по всему, активно продвигает вариант со вторым пришествием Моуринью на пост главного тренера.