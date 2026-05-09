10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид с коэффициентом для ставки за 5.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят продуктивно.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Барселона» на 11 очков опережает «Реал», и уже в этом туре может обеспечить себе чемпионство.  А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Кулес» переиграли «Осасуну» (2:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расправилась с «Хетафе» (2:0).  А вот поединок с «Сельтой» завершился минимальным успехом.

В пяти своих последних матчах «Барселона» добыла 5 побед.  В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Кулес» нынче пребывают в шикарных кондициях.  Команда победила 5 раз кряду.

Причем «Барселона» традиционно сложно противостоит «Реалу» Мадрид.  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» нынешний сезон проводят неудачно.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид на 11 очков отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Сливочные» сумели одолеть «Эспаньол» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Бетисом» (1:1).  А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Алавес» (2:1).

При этом «Реал» Мадрид в пяти последних матчах победил 2 раза.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сливочные» не проигрывают уже 3 матча кряду.  Вот только кадровых проблем у команды Альваро Арбелоа громадье.

При этом «Реал» Мадрид ныне вполне прилично выглядит в атаке.  Вот только команда уступила каталонцам в последнем очном поединке (2:3).

В этом поединке «сливочные» явно будут действовать агрессивно.  Мадридцы постараются максимально отсрочить чемпионство принципиального оппонента.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62.  Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

Прогноз: «Сливочные» в последних матчах несколько прибавили, однако каталонцы твердо намерены как можно скорее де-юре оформить чемпионство.

5.00НичьяСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 5.00 на матч «Барселона» — «Реал» Мадрид  принесёт чистый выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Ничья за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше двух мячей.

9.00Тотал меньше 1.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 9.00 на матч «Барселона» — «Реал» Мадрид  позволит вывести на карту выигрыш 8000₽, общая выплата — 9000₽

Ставка: Тотал меньше 1.5 за 9.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Мадридцам уже нечего терять, плюс они максимально мотивированы отсрочить чемпионство «Барсы»
  • Каталонцы победили в 5 последних поединках
  • «Сливочные» не проигрывают 3 матча кряду
  • «Барселона» не может рассчитывать на угодившего в лазарет Ламина Ямаля
  • Обе команды в среднем пропускают чуть реже одного мяча за матч