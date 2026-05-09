дерзкая ставка за 5.00 на матч Ла Лиги

10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид с коэффициентом для ставки за 5.00.

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Барселона» на 11 очков опережает «Реал», и уже в этом туре может обеспечить себе чемпионство. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кулес» переиграли «Осасуну» (2:1).

До того команда расправилась с «Хетафе» (2:0). А вот поединок с «Сельтой» завершился минимальным успехом.

В пяти своих последних матчах «Барселона» добыла 5 побед. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Кулес» нынче пребывают в шикарных кондициях. Команда победила 5 раз кряду.

Причем «Барселона» традиционно сложно противостоит «Реалу» Мадрид. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» нынешний сезон проводят неудачно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид на 11 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» сумели одолеть «Эспаньол» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Бетисом» (1:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Алавес» (2:1).

При этом «Реал» Мадрид в пяти последних матчах победил 2 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сливочные» не проигрывают уже 3 матча кряду. Вот только кадровых проблем у команды Альваро Арбелоа громадье.

При этом «Реал» Мадрид ныне вполне прилично выглядит в атаке. Вот только команда уступила каталонцам в последнем очном поединке (2:3).

В этом поединке «сливочные» явно будут действовать агрессивно. Мадридцы постараются максимально отсрочить чемпионство принципиального оппонента.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

Прогноз: «Сливочные» в последних матчах несколько прибавили, однако каталонцы твердо намерены как можно скорее де-юре оформить чемпионство.

Ставка: Ничья за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше двух мячей.

Ставка: Тотал меньше 1.5 за 9.00

