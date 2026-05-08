Турнир UFC в австралийском Перте 2 мая должен был стать точкой возврата для главного весельчака и любимца публики тяжелого дивизиона. Однако домашние стены не помогли Таю Туивасе прервать затяжную серию неудач, которая грозит обернуться бесславным завершением карьеры в промоушене

Шанс на спасение в родных стенах

Турнир UFC Fight Night 275 в австралийском Перте изначально рассматривался, как идеальная площадка для триумфального возвращения Тая Туивасы. «Бам-Бам» шел на удручающей серии из шести поражений подряд и отчаянно нуждался в глотке свежего воздуха.

Домашняя арена, неистовая поддержка местных фанатов и статус одной из главных звезд вечера должны были придать австралийцу необходимые силы. Руководство промоушена явно пошло навстречу своему любимцу, подобрав ему максимально удобного оппонента.

Соперником Тая стал шотландец Луи Сазерленд, который согласился на поединок всего за две недели до начала турнира. Он экстренно заменил выбывшего Шона Шарафа, не имея полноценного лагеря и времени на акклиматизацию в Австралии.

Казалось, Сазерленд станет легкой добычей для опытного нокаутера, ведь шотландец провалил свои первые два боя в лиге. Досрочные поражения Луи в прошлых схватках лишь подтверждали теорию о том, что Туиваса обязан забирать победу.

Эксперты и букмекеры единогласно отдавали предпочтение австралийцу, ожидая нокаут в первом раунде. Никто не мог предположить, что боец, вышедший на коротком уведомлении, сможет диктовать свои условия столь именитому ветерану.

Однако реальность оказалась жестокой: Тай Туиваса вновь не оправдал выданных ему авансов и надежд преданной публики. Вместо яркого выступления болельщики увидели очередное фиаско, которое поставило жирный крест на амбициях некогда грозного тяжеловеса.

Бессилие в партере продолжается

С первых секунд боя стало понятно, что Луи Сазерленд не собирается играть по правилам австралийского ударника. Шотландец мгновенно сократил дистанцию и пошел в борьбу, к которой Туиваса оказался совершенно не готов.

Отсутствие полноценной подготовки не помешало Сазерленду проводить успешные тейкдауны и уверенно контролировать Тая на земле. Австралиец выглядел посредственно, не имея возможности подняться на ноги или же контратаковать на настиле.

Весь первый раунд «Бам-Бам» провел в защитной позиции, принимая на себя удары и теряя драгоценную энергию. Единичные попытки Туивасы донести свой коронный правый оверхенд разбивались об осторожную и прагматичную тактику оппонента.

Сазерленд действовал методично, понимая, что в стойке с Таем рисковать не стоит, поэтому раз за разом валил его на землю. К середине поединка австралиец функционально просел и не смог найти выход из сложившейся ситуации.

В заключительном отрезке боя ситуация для Туивасы стала критической, когда он совершил грубую ошибку в партере. Пытаясь хоть как-то отбиться, Тай нанес запрещенный удар коленом по голове находящегося на настиле соперника.

Рефери немедленно вмешался, вынес официальное предупреждение и снял с австралийца балл за нарушение правил. В итоге Сазерленд довел дело до уверенной победы единогласным решением судей с разгромным счетом 30:26.

Седьмое поражение и общественные насмешки

Это поражение стало для Туивасы седьмым кряду. Серия неудач, начавшаяся еще в 2022 году, превратилась в настоящую катастрофу, из которой нет видимого выхода. После боя Тай не стал скрывать своего разочарования и опубликовал в соцсетях честное заявление.

Он извинился перед фанатами, признав, что вновь подвел их: «Я вложил много сил в подготовку, но результат оказался провальным, я чувствую себя ужасно», — написал расстроенный боец.

Однако слова утешения от преданных болельщиков все чаще сменяются критикой и призывами поскорее уйти из спорта. Репутация Туивасы, как элитного бойца, стремительно рушится, и теперь он чаще становится героем мемов, чем спортивных обзоров.

Хейтеры открыто издеваются над формой австралийца, указывая на его лишний вес и отсутствие прогресса. Особый резонанс вызвала история с грузинским филиалом бренда Domino’s Pizza, решившим подшутить над серией поражений бойца.

В соцсетях завирусилось старое фото Тая в форме доставщика, под которым бренд оставил язвительный комментарий. На вопрос пользователя о том, что делать с «недоеденной пиццей от этого курьера», официальный аккаунт ответил: «Порежьте его». Подобный юмор от мировых брендов наглядно показывает, насколько низко упал медийный статус Туивасы.

Антирекорд Фергюсона уже близко

Сейчас Тай Туиваса находится всего в одном шаге от повторения печального антирекорда легендарного Тони Фергюсона. Еще одна неудача, и австралиец сравняется по количеству поражений подряд с «Эль-Кукуем» (8 кряду), став главным неудачником UFC.

Самое печальное в этой ситуации то, что Тай совершенно перестал развиваться. В стойке с ним по-прежнему опасаются рубиться, но любой боец среднего уровня легко переводит его в партер.

Борцовские навыки Туивасы так и остались на начальном уровне, что делает его уязвимым для современных универсальных тяжеловесов. Сложно представить, у кого из нынешнего ростера UFC Тай вообще способен выиграть, учитывая его текущую форму.

Даже соперники, выходящие на коротком уведомлении, находят ключи к его обороне, просто используя элементарную технику борьбы. Удары Туивасы потеряли былую скорость, а его выносливость тает уже к середине первого раунда.

Трудно поверить, что всего четыре года назад австралиец входил в топ-3 рейтинга и считался потенциальным претендентом на пояс. Сейчас в свои 33 года он выглядит бойцом, чей пик остался далеко позади.

Резкий спад результатов и отсутствие мотивации к обучению новым аспектам боя ведут «Бам-Бама» к неминуемому увольнению. Вероятно, UFC даст ему последний шанс из уважения к прошлым заслугам, но надежды на чудо практически не осталось.