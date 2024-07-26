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    Топ-10 самых странных трансферов из английских клубов за границу

    После этого уже ничего не сможет удивить

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    Дэвид Бентли
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    Дэвид Бентли
    Че Адамс стал игроком «Торино». Согласитесь, до недавнего времени было крайно сложно представить, что этот шотландец окажется на севере Италии. Ну разве что в какой-нибудь устаревшей версии Football Manager.
    Но это действительно произошло, «Торино» подписал нападающего сборной Шотландии, который стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Саутгемптоном».

    Football365 вспомнил еще десять неожиданных трансферов с участием футболистов из английских клубов.

    Джесси Лингард — в ФК Сеул (2024 год)

    Начнет с переезда Джесси Лингарда в Южную Корею. С одной стороны, это странно, но с другой — вполне закономерно.

    Прежде чем подписать контракт с «Сеулом», Лингард в течение семи месяцев был свободным агентом после того, как летом 2023-го покинул «Ноттингем Форест».

    Джесси Лингард
    globallookpress.com

    Корейский этап карьеры начался для экс-игрока «Манчестер Юнайтел» явно не так, как он планировал. Сначала ему пришлось столкнуться с критикой со стороны тренера, а потом вингер получил травму колена.

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    • Однако с тех пор, как он восстановился, Лингард исправно выходит в стартовом составе. Более того, ему даже доверили капитанскую повязку.

    Джермен Пеннант — в «Сарагосу» (2009)

    Переезд Пеннанта в Индию в 2014 году вряд ли кого-то удивил, в отличие от его перехода в «Сарагосу» летом 2009-го.

    Джермен Пеннант
    globallookpress.com

    В Испании Джермен регулярно пропускал тренировки, демонстрируя явно не то отношение, которого от него ждали.

    Через год Пеннант вернулся в Англию, подписав контракт со «Сток Сити». При этом его «Порше» так и остался припаркованным рядом с железнодорожной станцией в Сарагосе.

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    • В конце концов, через шесть месяцев Пеннант вспомнил про свой автомобиль. Интересно, что машина была не заперта, а ключи лежали в бардачке. Легкомысленный футболист в итоге подарил этот «Порше» своему переводчику Фернандо.

    Дэвид Бентли — в «Ростов» (2012)

    Дэвид Бентли
    globallookpress.com

    В 2008 году Бентли перешел из «Блэкберна» в «Тоттенхэм», хотя изначально было понятно, что он вряд ли усилит лондонскую команду. Самым запоминающимся моментом стал его гол в матче с «Арсеналом» (4:4). Дальше были две аренды — в «Бирмингем» и «Вест Хэм».

    Но самое забавное случилось в сентябре 2012-го, когда Дэвид внезапно оказался в «Ростове». Он стал первым английским футболистом в истории российской Премьер-лиги.

    Бентли провел в «Ростове» полгода и сыграл всего лишь семь матчей, после чего вернулся в «Блэкберн». Через два года завершил карьеру в возрасте 29 лет.

    Грациано Пелле — в «Шаньдун Лунэн» (2016)

    Какое-то время назад китайская Суперлига во многом напоминала нынешний чемпионат Саудовской Аравии, тоже собирая у себя известных футболистов, в том числе из АПЛ.

    Грациано Пелле
    globallookpress.com

    До переезда в Китай Пелле забил 23 гола в 68 матчах за «Саутгемптон». После перехода в «Шаньдун Лунэн» итальянец вошел в список самых высокооплачиваемых футболистов мира.

    Пелле провел в Поднебесной пять лет, провел 106 матчей и забил 52 гола, после чего вернулся в «Парму» и вскоре завершил карьеру.

    Джей Ботройд — в «Перуджу» (2003)

    Летом 2003-го Ботройд после завершения контракта с «Ковентри Сити» оказался в «Перудже».

    Джей Ботройд
    globallookpress.com

    Сложно сказать, что побудило итальянцев подписать англичанина, которому на тот момент был 21 год, но трансфер оказался не самым удачным.

    Уже через год Ботройд вернулся в Англию, перейдя на правах аренды в «Блэкберн», а летом 2025-го его выкупил «Чарльтон».

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    • Самым успешным для Ботройда стал период с 2008 по 2011 год, когда он выступал за «Кардифф Сити». Здесь он провел 116 матчей и забил 41 гол.

    Стив Харкнесс — в «Бенфику» (1999)

    «Карлайл», «Ливерпуль», «Хаддерсфилд Таун» (аренда), «Саутенд Юнайтед» (аренда), «Блэкберн Роверс», «Шеффилд Уэнсдей», «Честер Сити» — у Харкнесса была совершенно нормальная карьера со своими подъемами и падениями. Вряд ли кто-то станет с этим спорить.

    Правда, в этом списке отсутствует еще один клуб — не английский. В начале 1999 года Стив оказался в «Бенфике». Лиссабонский клуб заплатил за него 750 тысяч фунтов.

    Стив Харкнесс
    globallookpress.com

    Инициатором приглашения Харкнесса был тренер «Бенфики» Грэм Сунесс, под руководством которого он ранее работал в «Ливерпуле».

    В Лиссабоне Харкнесс провел полгода и запомнился лишь тем, что его футболке вместо фамилии было написано «Стив».

    Никлас Бендтнер — в «Ювентус» (2012)

    Так уж получилось, что карьера Бендтнера ассоциируется, в первую очередь, со словом «штаны».

    Никлас Бендтнер
    globallookpress.com

    Никлас чем-то напоминал Марио Балотелли — много лишних разговоров, бесконечный эпатаж. Несмотря на это, в него долго верил бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

    Сезон-2011/2012 датчанин провел в аренде в «Сандерленде», после чего перешел в...«Ювентус». Туринский клуб к тому моменту уже пришел в себя после знаменитого скандала в итальянском футболе.

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    • Бендтнер провел за «Старую синьору» всего лишь девять матчей, в которых не забил ни одного гола. Сложно даже предположить, кому в «Ювентусе» пришла в голову идея подписать этого нападающего.

    Бендтнер завершил карьеру в 2019-м. На тот момент ему был всего лишь 31 год.

    Тайрон Мирз — в «Марсель» (2008)

    Переезд во Францию нельзя назвать чем-то необычным для английских и ирландских футболистов, но обстоятельства перехода Мирза действительно удивляют.

    Тайрон Мирз
    globallookpress.com

    В августе 2008 года Мирз отправился на несанкционированный просмотр в «Марсель», за что «Дерби» оштрафовал его на сумму шестинедельной зарплаты.

    Изначально в «Дерби» назвали предложение «Марселя» «смехотворным». Хитрость сработала: французы заплатили за аренду Мирза 1,5 миллиона фунтов.

    За «Марсель» Мирз почти не играл из-за травм. Правда, весной 2009-го его гол помог команде выиграть у «Аякса» в 1/8 финала Кубка УЕФА.

    Через несколько месяцев Мирз покинул Францию и присоединился к «Бернли», в составе которого провел по одному сезону в АПЛ и Чемпионшипе.

    Крейг Дэвис — в «Верону» (2006)

    Крейг Дэвис
    globallookpress.com

    Босс «Вероны» Массимо Фиккаденти — изобретатель популярного бренда стоматологического клея — был, по всей видимости, большим поклонником Дэвиса, который перед переездом в Италию забил восемь мячей в 55 матчах за «Оксфорд Юнайтед» в четвертом английском дивизионе.

    Да, «Верона» в то время играла в Серии Б, но все равно удивительно, что они обратили внимание на этого валлийца.

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    • Трудно представить, кто на кого вышел, как они нашли друг друга, но в итоге Дэвис провел за «Верону» всего лишь один матч, после чего перешел на правах аренды в «Вулверхэмптон». Позже играл за разные клубы в низших дивизионах Англии.

    Жюльен Фобер — в мадридский «Реал» (2009)

    Жюльен Фобер
    globallookpress.com

    Зимой 2009-го мадридский «Реал» совершил один из самых странных трансферов в своей истории.

    «Королевский клуб» взял Фобера в аренду из «Вест Хэма». В «Реале», наверное, и сами не поняли, зачем они это сделали. Француз сыграл за «Мадрид» два матча, после чего вернулся в Лондон, где провел еще три сезона.

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