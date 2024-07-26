Топ-10 самых странных трансферов из английских клубов за границу

Че Адамс стал игроком «Торино». Согласитесь, до недавнего времени было крайно сложно представить, что этот шотландец окажется на севере Италии. Ну разве что в какой-нибудь устаревшей версии Football Manager.

Но это действительно произошло, «Торино» подписал нападающего сборной Шотландии, который стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Саутгемптоном».

Football365 вспомнил еще десять неожиданных трансферов с участием футболистов из английских клубов.

Джесси Лингард — в ФК Сеул (2024 год)

Начнет с переезда Джесси Лингарда в Южную Корею. С одной стороны, это странно, но с другой — вполне закономерно.

Прежде чем подписать контракт с «Сеулом», Лингард в течение семи месяцев был свободным агентом после того, как летом 2023-го покинул «Ноттингем Форест».

Джесси Лингард globallookpress.com

Корейский этап карьеры начался для экс-игрока «Манчестер Юнайтел» явно не так, как он планировал. Сначала ему пришлось столкнуться с критикой со стороны тренера, а потом вингер получил травму колена.

Однако с тех пор, как он восстановился, Лингард исправно выходит в стартовом составе. Более того, ему даже доверили капитанскую повязку.

Джермен Пеннант — в «Сарагосу» (2009)

Переезд Пеннанта в Индию в 2014 году вряд ли кого-то удивил, в отличие от его перехода в «Сарагосу» летом 2009-го.

Джермен Пеннант globallookpress.com

В Испании Джермен регулярно пропускал тренировки, демонстрируя явно не то отношение, которого от него ждали.

Через год Пеннант вернулся в Англию, подписав контракт со «Сток Сити». При этом его «Порше» так и остался припаркованным рядом с железнодорожной станцией в Сарагосе.

В конце концов, через шесть месяцев Пеннант вспомнил про свой автомобиль. Интересно, что машина была не заперта, а ключи лежали в бардачке. Легкомысленный футболист в итоге подарил этот «Порше» своему переводчику Фернандо.

Дэвид Бентли — в «Ростов» (2012)

Дэвид Бентли globallookpress.com

В 2008 году Бентли перешел из «Блэкберна» в «Тоттенхэм», хотя изначально было понятно, что он вряд ли усилит лондонскую команду. Самым запоминающимся моментом стал его гол в матче с «Арсеналом» (4:4). Дальше были две аренды — в «Бирмингем» и «Вест Хэм».

Но самое забавное случилось в сентябре 2012-го, когда Дэвид внезапно оказался в «Ростове». Он стал первым английским футболистом в истории российской Премьер-лиги.

Бентли провел в «Ростове» полгода и сыграл всего лишь семь матчей, после чего вернулся в «Блэкберн». Через два года завершил карьеру в возрасте 29 лет.

Грациано Пелле — в «Шаньдун Лунэн» (2016)

Какое-то время назад китайская Суперлига во многом напоминала нынешний чемпионат Саудовской Аравии, тоже собирая у себя известных футболистов, в том числе из АПЛ.

Грациано Пелле globallookpress.com

До переезда в Китай Пелле забил 23 гола в 68 матчах за «Саутгемптон». После перехода в «Шаньдун Лунэн» итальянец вошел в список самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Пелле провел в Поднебесной пять лет, провел 106 матчей и забил 52 гола, после чего вернулся в «Парму» и вскоре завершил карьеру.

Джей Ботройд — в «Перуджу» (2003)

Летом 2003-го Ботройд после завершения контракта с «Ковентри Сити» оказался в «Перудже».

Джей Ботройд globallookpress.com

Сложно сказать, что побудило итальянцев подписать англичанина, которому на тот момент был 21 год, но трансфер оказался не самым удачным.

Уже через год Ботройд вернулся в Англию, перейдя на правах аренды в «Блэкберн», а летом 2025-го его выкупил «Чарльтон».

Самым успешным для Ботройда стал период с 2008 по 2011 год, когда он выступал за «Кардифф Сити». Здесь он провел 116 матчей и забил 41 гол.

Стив Харкнесс — в «Бенфику» (1999)

«Карлайл», «Ливерпуль», «Хаддерсфилд Таун» (аренда), «Саутенд Юнайтед» (аренда), «Блэкберн Роверс», «Шеффилд Уэнсдей», «Честер Сити» — у Харкнесса была совершенно нормальная карьера со своими подъемами и падениями. Вряд ли кто-то станет с этим спорить.

Правда, в этом списке отсутствует еще один клуб — не английский. В начале 1999 года Стив оказался в «Бенфике». Лиссабонский клуб заплатил за него 750 тысяч фунтов.

Стив Харкнесс globallookpress.com

Инициатором приглашения Харкнесса был тренер «Бенфики» Грэм Сунесс, под руководством которого он ранее работал в «Ливерпуле».

В Лиссабоне Харкнесс провел полгода и запомнился лишь тем, что его футболке вместо фамилии было написано «Стив».

Никлас Бендтнер — в «Ювентус» (2012)

Так уж получилось, что карьера Бендтнера ассоциируется, в первую очередь, со словом «штаны».

Никлас Бендтнер globallookpress.com

Никлас чем-то напоминал Марио Балотелли — много лишних разговоров, бесконечный эпатаж. Несмотря на это, в него долго верил бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Сезон-2011/2012 датчанин провел в аренде в «Сандерленде», после чего перешел в...«Ювентус». Туринский клуб к тому моменту уже пришел в себя после знаменитого скандала в итальянском футболе.

Бендтнер провел за «Старую синьору» всего лишь девять матчей, в которых не забил ни одного гола. Сложно даже предположить, кому в «Ювентусе» пришла в голову идея подписать этого нападающего.

Бендтнер завершил карьеру в 2019-м. На тот момент ему был всего лишь 31 год.

Тайрон Мирз — в «Марсель» (2008)

Переезд во Францию нельзя назвать чем-то необычным для английских и ирландских футболистов, но обстоятельства перехода Мирза действительно удивляют.

Тайрон Мирз globallookpress.com

В августе 2008 года Мирз отправился на несанкционированный просмотр в «Марсель», за что «Дерби» оштрафовал его на сумму шестинедельной зарплаты.

Изначально в «Дерби» назвали предложение «Марселя» «смехотворным». Хитрость сработала: французы заплатили за аренду Мирза 1,5 миллиона фунтов.

За «Марсель» Мирз почти не играл из-за травм. Правда, весной 2009-го его гол помог команде выиграть у «Аякса» в 1/8 финала Кубка УЕФА.

Через несколько месяцев Мирз покинул Францию и присоединился к «Бернли», в составе которого провел по одному сезону в АПЛ и Чемпионшипе.

Крейг Дэвис — в «Верону» (2006)

Крейг Дэвис globallookpress.com

Босс «Вероны» Массимо Фиккаденти — изобретатель популярного бренда стоматологического клея — был, по всей видимости, большим поклонником Дэвиса, который перед переездом в Италию забил восемь мячей в 55 матчах за «Оксфорд Юнайтед» в четвертом английском дивизионе.

Да, «Верона» в то время играла в Серии Б, но все равно удивительно, что они обратили внимание на этого валлийца.

Трудно представить, кто на кого вышел, как они нашли друг друга, но в итоге Дэвис провел за «Верону» всего лишь один матч, после чего перешел на правах аренды в «Вулверхэмптон». Позже играл за разные клубы в низших дивизионах Англии.

Жюльен Фобер — в мадридский «Реал» (2009)

Жюльен Фобер globallookpress.com

Зимой 2009-го мадридский «Реал» совершил один из самых странных трансферов в своей истории.

«Королевский клуб» взял Фобера в аренду из «Вест Хэма». В «Реале», наверное, и сами не поняли, зачем они это сделали. Француз сыграл за «Мадрид» два матча, после чего вернулся в Лондон, где провел еще три сезона.