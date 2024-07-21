Подписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ»

Впервые за настолько длительный период, что сложно вспомнить времена до него (возможно, это было еще в 2008 году, до покупки «Ман Сити» владельцами из Абу-Даби), «Юнайтед» обыграл главного конкурента и подписал игрока, считающегося одним из самых ярких молодых футбольных талантов.

Этим летом «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен» предприняли попытку подписать игрока молодежной сборной Франции и «Лилля», но ни один из них не был готов конкурировать с возможным предложением «Юнайтед» по игроку, у которого до конца контракта с командой Лиги 1 оставалось всего 12 месяцев. Йоро даже выразил желание переехать в Мадрид, потенциально дорабатывая свой контракт и уезжая после этого на «Сантьяго Бернабеу» всего лишь за компенсационный взнос, причитающийся клубам, когда игроки в возрасте до 24 лет покидают команду, которая воспитала их.

Но настойчивость «Юнайтед» и готовность заплатить за игрока прямо сейчас убедили «Лилль» заключить сделку, а Йоро убедили, что «Олд Траффорд» и Премьер-лига станут идеальным местом для следующего этапа его карьеры.

За последние годы «Юнайтед» подписал множество молодых талантов, но ни один из этих игроков не был трансферной целью серьезного конкурента. Джейдон Санчо (73 миллиона фунтов, «Боруссия Дортмунд»), Антони (80,9 миллиона фунтов, «Аякс») и Расмус Хейлунн (72 миллиона фунтов, «Аталанта») прибыли на «Олд Траффорд» за очень большие суммы, несмотря на то, что у «Юнайтед» не было очевидной конкуренции за каждого из игроков. Напротив, попытки подписать Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема в сезоне 2019/20 из «Зальцбурга» и «Бирмингем Сити» соответственно ни к чему не привели, поскольку «Юнайтед» не смог убедить ни одного из игроков, что они лучший вариант, чем «Боруссия Дортмунд».

С Йоро все иначе. «Юнайтед» не только выиграл гонку за его подпись, но и договорился о реалистичном гонораре и завершил сделку еще до того, как началась предсезонка, вместо того, чтобы позволить переговорам затянуться до августа, что привело бы к паническим сделкам, которые определяли недавнюю трансферную политику клуба.

Лени Йоро x.com/ManUtd

Так что же изменилось? Рэтклифф просто хочет, чтобы «Юнайтед» нацелился на лучших молодых талантов и быстрее действовал, чтобы заключать сделки. Времена, когда тратили состояния на стареющих игроков с большими зарплатами, прошли.

«Я скорее подпишу следующего [Килиана] Мбаппе, чем потрачу целое состояние, чтобы купить готовый успех», — заявил Рэтклифф в марте. «Покупать Мбаппе сейчас не так уж и умно. Любой может понять, что это принесет результат. Гораздо сложнее найти следующего Мбаппе, следующего Джуда Беллингема или следующего Роя Кина».

Корни нового подхода «Юнайтед» можно проследить в аудите, проведенном командой Рэтклиффа из INEOS почти год назад после покупки у семьи Глейзеров миноритарной доли в клубе и управлении его футбольной деятельностью.

В течение длительного периода комплексной проверки финансов «Юнайтед» Рэтклифф поручил старшим советникам, включая сэра Дэйва Брэйлсфорда, Роба Невина и Жан-Клода Блана, оценить последние пять лет подписания игроков на «Олд Траффорд». Один источник сообщил, что проверка выявила чрезмерные перерасходы, нерешительность, которая привела к завышенным трансферным платам, а также ошибочную политику продления контрактов с игроками просто для того, чтобы они не стали свободными агентами. Считалось, что сама по себе последняя политика привела к тому, что «Юнайтед» остался с командой, чей состав был раздут некоторыми игроками, от которых следовало избавиться два или три года назад.

Этим летом этот подход уже изменился. Защитник Рафаэль Варан и нападающий Антони Марсьяль ушли по истечении своих контрактов, и были заработаны 40 миллионов фунтов за счет продажи нападающего Мейсона Гринвуда («Марсель»), защитников Вилли Камбвала («Вильярреал») и Альваро Фернандеса («Бенфика») и полузащитника Донни ван де Бека («Жирона»). Вероятно, за этим последуют и другие уходы игроков: «Юнайтед» демонстрирует безжалостность, которой не было с момента ухода сэра Алекса Фергюсона с поста тренера в 2013 году.

Источники сообщили, что защитники Гарри Магуайр, Виктор Линделёф и Аарон Ван-Биссака, а также полузащитники Скотт Мактоминей и Кристиан Эриксен, у которых истекает контракт в 2025 году, могут уйти этим летом, если появятся подходящие предложения, а бывший полузащитник «Реала» Каземиро также доступен для трансфера, несмотря на то, что до конца его контракта еще осталось два года. Неудачно выступающему форварду Антони будет разрешено уйти в аренду, если клуб готов покрыть его зарплату в размере 70 000 фунтов в неделю. Это похоже на расчистку, и это то, чему в последние годы «Юнайтед» в значительной степени сопротивлялся из-за политики Глейзеров.

«Джоэл и Аврам [Глейзер] были бы счастливы избавиться от Ван-Биссаки или Линделефа», — сообщил источник ESPN. «Но они смотрели на цифры и спрашивали: "Сколько мы можем получить за них и сколько будет стоить их замена?" Когда им говорили, что сохранить игроков до конца контракта будет стоить вдвое дешевле, чем избавиться от них и подписать замену, ответом всегда было решение оставить их еще на год».

«Они скорее заплатят 10 миллионов фунтов зарплаты и потеряют футболиста бесплатно, чем потратят лишние 20 миллионов фунтов, чтобы подписать лучшего игрока, который заменит его».

Оле Гуннар Сульшер, Аврам и Джоэл Глейзеры globallookpress.com

Эта политика теперь ушла в историю. Рэтклифф нанял Омара Берраду (генеральный директор), Дэна Эшворта (спортивный директор) и Джейсона Уилкокса (технический директор), чтобы руководить командой футбольных операций на «Олд Траффорд», и эти трое специалистов применили более ловкий и быстрый подход. Джон Мерто, покинувший пост футбольного директора в апреле, вместе с директором по переговорам Мэттом Харгривзом ранее в этом году составил список целей, и это сформировало план летней стратегии «Юнайтед». Клуб специально нацелен на игроков, вступающих в последний год своего контракта, поскольку у них есть возможность воспользоваться преимуществами переговоров с клубами, которым необходимо принять финансовое решение, а не футбольное.

Разница в этом году в том, что Эшворт и Уилкокс работают в структуре, возглавляемой Рэтклиффом и Беррадой — бывшим операционным директором «Манчестер Сити», который структурировал сделку «Сити» по Холанну в 2022 году, — а не в склеротической структуре, которой управляют Глейзеры.

Еще одним ключевым моментом является то, что тренер Эрик тен Хаг теперь играет меньшую роль в процессе подбора игроков. Хотя он сохраняет участие в процессе и вносит свой вклад, все ключевые решения и действия принимаются Эшвортом и Уилкоксом.

Это значительный сдвиг. В свое первое лето на посту Тен Хаг назвал Френки де Йонга из «Барселоны» своей приоритетной целью, сообщив «Юнайтед», что бывший полузащитник «Аякса» заверил его, что он хочет переехать на «Олд Траффорд». Но, несмотря на настойчивость Тен Хага, лагерь Де Йонга дал понять руководителям «Юнайтед» еще за месяц до закрытия трансферного окна, что, пережив почти два года ограничений из-за COVID во время своего пребывания на «Камп Ноу», игрок сборной Нидерландов хотел испытать жизнь в испанском городе в обычное время и не переедет в «Юнайтед».

Тен Хаг продолжал настаивать на том, что сделка может быть заключена, но к тому времени, когда стало ясно, что Де Йонг не покинет «Барселону», вариантов было мало, «Юнайтед» проиграл свои первые две игры в сезоне, и началась паника, которая привела к переход Каземиро из «Реала» за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Этот сценарий не может произойти при новой структуре футбольных операций, и политика быстрого переключения на следующую цель, если сделка не может быть заключена, была замечена в трансфере Йоро. Сделав два предложения по Джарреду Брантуэйту, отклоненные «Эвертоном», Эшворт и Уилкокс решили увеличить свое предложение по Йоро и вместо этого заключить сделку по игроку Лиги 1. «Юнайтед» еще может вернуться за Брантуэйтом или усилить интерес к Маттейсу де Лигту из мюнхенской «Баварии», но они, по крайней мере, решили одну ключевую проблему с сставом, подписав Йоро.

Источники сообщили, что в 18-летний Йоро считался возможностью, которую «Юнайтед» не мог упустить. Он был игроком, давно находившимся на их радарах — клуб незаметно закладывал основы для трансфера еще до конца сезона 2023/24, а руководители клуба и тренер неоднократно встречались с ним, чтобы определить, насколько он подойдет. Будучи переигранным «Реалом» при попытке подписать Эдуардо Камавингу из «Ренна» в 2021 году, «Юнайтед» в этом случае решил действовать быстро и был за это вознагражден.

Джошуа Зиркзе x.com/ManUtd

Первым летним приобретением «Юнайтед» стала сделка за 36,5 млн фунтов стерлингов за 23-летнего нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзе. Футболист сборной Нидерландов считается игроком, который может выступать на нескольких атакующих позициях и помочь облегчить голевую нагрузку на Хейлунна — он также соответствует профилю молодого и относительно недорогого игрока.

До конца летнего трансферного окна осталось более шести недель, и у «Юнайтед» еще есть над чем работать в своей команде. Они нацелены на опорного полузащитника и дополнительного центрального полузащитника и могут искать другие усиления, если им удастся избавиться от более возрастных игроков.

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Что бы ни случилось дальше, Рэтклифф и его команда твердо нажали кнопку перезагрузки на «Олд Траффорд». «Юнайтед» действует быстрее и решительнее, тратит меньше денег и более осмотрителен при трансферах игроков. Чувство паники и некомпетентности ушло, но в конечном итоге об успехе нового подхода можно судить только по тому, что происходит на поле.

Однако впервые за многие годы в «Юнайтед» появились многообещающие признаки.