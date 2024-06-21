10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом

Несмотря на все провалы, Эрик тен Хаг получил еще один шанс доказать, что его все-таки не зря пригласили на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После победыв Кубке Англии тен Хаг замолчал, позволив всем остальным размышлять о его будущем. Эрик тем временем проводил отпуск на Ибице.

По всей видимости, нидерландец тоже был удивлен, когда во время отдыха к нему приехали представители клуба и сообщили, что он продолжит работу с командой. Более того, ему предложили новый контракт.

В соответствии со своим прямолинейным характером, тен Хаг в первом же комментарии по этому поводу подтвердил все подробности, ранее озвученные в СМИ. Он подтвердил, что руководители клуба вели переговоры с Томасом Тухелем, но пришли к выводу, что им не нужен новый главный тренер.

Несмотря на то, что «МЮ» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, тен Хагу все равно продолжают напоминать, что предыдущая кампания в целом получилась провальной.

GOAL составил список из 10 проблем, которые тен Хагу и его боссам предстоит решить до начала нового сезона.

«МЮ» нужно усилить защиту

Игру защитников «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне можно описать одним словом — катастрофа. Команда пропустила только в АПЛ 58 мячей — на 15 больше, чем в предыдущей кампании.

В среднем за матч соперники «МЮ» наносили 17,6 удара. Только «Шеффилд Юнайтед», главный аутсайдер, позволял своим оппонентам больше, чем легендарный клуб.

Частично проблема заключалась в том, что из-за травм ключевых игроков тен Хагу в итоге пришлось экспериментировать: у «МЮ» в минувшем сезоне было 15 сочетаний в центре обороны.

Кроме того, была проблема с фланговыми защитниками. Тайрел Маласия пропустил весь сезон, а Люк Шоу провел лишь 12 матчей.

Джарред Брантуэйт globallookpress.com

Этим летом «МЮ» должен уделить приоритетное внимание укреплению защиты. По сути, им нужно приобрести как минимум трех игроков в эту линию.

Джарред Брантуэйт из «Эвертона» — один из самых подходящих вариантов для усиления центра обороны. Милош Керкез из «Борнмута» может решить проблему на левом фланге защиты.

Пора определиться с игровым стилем

В течение всего прошлого сезона болельщики «МЮ» пытались понять, в какой футбол хочет играть команда под руководством тен Хага. Стиль нидерландца до сих пор ассоциировался, прежде всего, с мощной позиционной игрой «Аякса», вместе с которым он дошел до полуфинала в Лиге чемпионов.

Но «Манчестер Юнайтед» в предыдущей кампании превратился в контратакующую команду, которая почти не отличалась от команды Оле-Гуннара Сульшера. Хотя одно серьезное отличие все же есть: этот «МЮ» ужасно играет в защите.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Тактическая гибкость тен Хага действительно привела к тому, что «МЮ» в конечном итоге выиграл Кубок Англии и шокировал «Ман Сити» своим планом на финал. Другой вопрос, что этот план будет сложно применять на протяжении всего сезона.

В связи с этим тен Хаг и новый технический директор клуба Джейсон Уилкокс должны четко определиться с игровым стилем и собрать состав, который сможет реализовать их задумки.

Улучшить коммуникацию с болельщиками и СМИ

Последние несколько недель серьезно ударили по имиджу «МЮ». Это произошло в том числе из-за нерешительности руководителей клуба, которые чересчур долго решали вопрос с главным тренером, держа в неведении и тен Хага, и болельщиков.

Тен Хаг оказался оказался в крайне неудобном положении. Журналисты на каждой пресс-конференции неоднократно спрашивали его о его будущем, но ему просто нечего было ответить. Нидерландец точно так же ждал, когда совет директоров примет решение.

Очевидно, что «МЮ» надо позаботиться о грамотной коммуникации с журналистами и болельщиками. Это позволит тен Хагу сконцентрироваться на работе с командой, как это происходит во многих европейских топ-клубах. Кроме того, руководству стоит более доверчиво общаться с тренером.

Решить ситуацию с большим количеством травм

Эпидемия травм была главным оправданием ужасных результатов «МЮ» в прошлом сезоне. Кажется, в руководстве клуба поверили тен Хагу, что всё изменится в лучшую сторону, когда в его распоряжении снова будет полноценный состав.

Но теперь важно не допустить повторения этой проблемы и разобраться, почему чуть ли не все основные игроки в разное время оказались в лазарете.

«МЮ» уже нашел нового врача, пригласив Гэри О'Дрисколла из «Арсенала». Но также необходимо принять во внимание и поставить под сомнение нежелание тен Хага проводить ротацию состава.

В следующем сезоне игроки столкнутся с дополнительной нагрузкой из-за чемпионата Европы и Кубка Америки. Правильное распределение нагрузки — один из важнейших моментов, которые придется учитывать в предстоящем сезоне.

Уделить внимание дисциплине

Тен Хаг давно заработал себе репутацию приверженца жесткой дисциплины. Достаточно вспомнить две ситуации — с Криштиану Роналду и Джейдоном Санчо.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Кроме того, он подтвердил это в ситуации с Маркусом Рэшфордом, который не явился не тренировку после ночных похождений в Белфасте. Не осталась без его внимание и история с Алехандро Гарначо, который ставил лайки под постами с критикой в адрес нидерландского тренера.

Теперь, когда клуб решил не увольнять тен Хага, тренеру надо продолжать гнуть свою линию, чтобы у СМИ больше не было поводов распространять слухи о сложной атмосфере внутри команды.

Выплатить «Ньюкаслу» компенсацию за Эшворта

С тренером наконец-то определились, но есть еще несколько кадровых вопросов, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. «МЮ» нужно сделать всё возможное, чтобы Дэн Эшворт как можно скорее занял должность футбольного директора.

Дэн Эшворт globallookpress.com

Эшворт по-прежнему находится в отпуске после неудачного ухода из «Ньюкасла». Он сможет приступить к работе в «МЮ» только летом 2025 года, если клуб не выплатит «Ньюкаслу» 15 миллионов фунтов.

Возможно, эта сумма кому-то покажется слишком большой в ситуации, когда речь идет о спортивном директоре, но Эшворт именно тот, кто поможет клубу выйти из тупика. Тен Хагу точно не хватает рядом такого человека.

Нужен еще один нападающий

Антони Марсьяль наконец-то ушел из «Манчестер Юнайтде». Но правда в том, что француз уже давным-давно не приносил команде никакой пользы. Из-за того, что Марсьяль почти всегда был травмирован или просто не в форме, в прошлом сезоне у «МЮ» фактически был только один нападающий.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Расмус Хейлунн неплохо провел дебютный сезон на «Олд Траффорд», но пока что ему очень нужна поддержка. Этим летом клуб должен сделать всё, чтобы в распоряжении тен Хага появился еще один нападающий. Иначе Бруну Фернандешу снова придется играть в роли ложной девятки.

Избавиться от Каземиро

Джейми Каррагер никогда не устает напоминать нам, что дни, когда Каземиро был топ-игроком, остались в прошлом.

Апогеем провальной кампании бразильца стала весенняя игра против «Кристал Пэлас», после которой он оказался вне состава на финал Кубка Англии.

Каземиро globallookpress.com

Похоже, карьере Каземиро в «МЮ» подошла к концу. Он один из тех, от кого клуб постарается избавиться этим летом. Это логично, учитывая возраст и внушительный контракт экс-игрока «Реала».

«МЮ» в случае с Каземиро понесет большие потери, но оно того стоит, поскольку больше нет смысла полагаться на игрока, который так сильно сдал в этом году.

Продать Гринвуда и Санчо как можно скорее

Решение оставить тен Хага фактически определило судьбу Джейдона Санчо, хотя и до этого было принято считать, что вингер сжег все мосты с клубом после того, как не стал извиняться перед тренером после своего эмоционального сообщения в соцсетях.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Теперь «МЮ» нужно как можно скорее поставить точку в этой саге. Скорее всего, клуб сможет получить за Джейдона до 30 миллионов евро, все-таки игрок здорово провел вторую половину минувшего сезона — вместе с дортмундской «Боруссией» он дошел до финала Лиги чемпионов.

«МЮ» также необходимо продать Мэйсона Гринвуда, которому удалось перезапустить карьеру в испанском «Хетафе». Проблема в том, что его возвращение на «Олд Траффорд» может подорвать репутацию «МЮ». К счастью, в Европе хватает клубов, заинтересованных в приобретении талантливого вингера.

Принять решение по Рэшфорду

Тен Хаг, похоже, забыл, то что он все еще тренер «МЮ», когда во врем общения с нидерландскими журналистами заявил, что Маркус Рэшфорд не заслуживает места в сборной Англии.

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

Рэшфорд стал одним из главных разочарований прошлого сезона как на поле, так и за его пределами, и многие болельщики считают, что будет лучше, если он покинет команду. В конце концов, клуб получит большую сумму, которую можно будет реинвестировать в команду.

Независимо от того, каким будет решение, «МЮ» ни в коем случае нельзя затягивать с этим вопросом. Тен Хаг должен четко понимать, с кем ему придется работать в новом сезоне.