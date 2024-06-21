10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом

По всей видимости, нидерландец тоже был удивлен, когда во время отдыха к нему приехали представители клуба и сообщили, что он продолжит работу с командой. Более того, ему предложили новый контракт.
В соответствии со своим прямолинейным характером, тен Хаг в первом же комментарии по этому поводу подтвердил все подробности, ранее озвученные в СМИ. Он подтвердил, что руководители клуба вели переговоры с Томасом Тухелем, но пришли к выводу, что им не нужен новый главный тренер.
Несмотря на то, что «МЮ» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, тен Хагу все равно продолжают напоминать, что предыдущая кампания в целом получилась провальной.
GOAL составил список из 10 проблем, которые тен Хагу и его боссам предстоит решить до начала нового сезона.
«МЮ» нужно усилить защиту
Игру защитников «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне можно описать одним словом — катастрофа. Команда пропустила только в АПЛ 58 мячей — на 15 больше, чем в предыдущей кампании.
В среднем за матч соперники «МЮ» наносили 17,6 удара. Только «Шеффилд Юнайтед», главный аутсайдер, позволял своим оппонентам больше, чем легендарный клуб.
Частично проблема заключалась в том, что из-за травм ключевых игроков тен Хагу в итоге пришлось экспериментировать: у «МЮ» в минувшем сезоне было 15 сочетаний в центре обороны.
Кроме того, была проблема с фланговыми защитниками. Тайрел Маласия пропустил весь сезон, а Люк Шоу провел лишь 12 матчей.
Этим летом «МЮ» должен уделить приоритетное внимание укреплению защиты. По сути, им нужно приобрести как минимум трех игроков в эту линию.
Джарред Брантуэйт из «Эвертона» — один из самых подходящих вариантов для усиления центра обороны. Милош Керкез из «Борнмута» может решить проблему на левом фланге защиты.
Пора определиться с игровым стилем
В течение всего прошлого сезона болельщики «МЮ» пытались понять, в какой футбол хочет играть команда под руководством тен Хага. Стиль нидерландца до сих пор ассоциировался, прежде всего, с мощной позиционной игрой «Аякса», вместе с которым он дошел до полуфинала в Лиге чемпионов.
Но «Манчестер Юнайтед» в предыдущей кампании превратился в контратакующую команду, которая почти не отличалась от команды Оле-Гуннара Сульшера. Хотя одно серьезное отличие все же есть: этот «МЮ» ужасно играет в защите.
Тактическая гибкость тен Хага действительно привела к тому, что «МЮ» в конечном итоге выиграл Кубок Англии и шокировал «Ман Сити» своим планом на финал. Другой вопрос, что этот план будет сложно применять на протяжении всего сезона.
В связи с этим тен Хаг и новый технический директор клуба Джейсон Уилкокс должны четко определиться с игровым стилем и собрать состав, который сможет реализовать их задумки.
Улучшить коммуникацию с болельщиками и СМИ
Последние несколько недель серьезно ударили по имиджу «МЮ». Это произошло в том числе из-за нерешительности руководителей клуба, которые чересчур долго решали вопрос с главным тренером, держа в неведении и тен Хага, и болельщиков.
Тен Хаг оказался оказался в крайне неудобном положении. Журналисты на каждой пресс-конференции неоднократно спрашивали его о его будущем, но ему просто нечего было ответить. Нидерландец точно так же ждал, когда совет директоров примет решение.
Очевидно, что «МЮ» надо позаботиться о грамотной коммуникации с журналистами и болельщиками. Это позволит тен Хагу сконцентрироваться на работе с командой, как это происходит во многих европейских топ-клубах. Кроме того, руководству стоит более доверчиво общаться с тренером.
Решить ситуацию с большим количеством травм
Эпидемия травм была главным оправданием ужасных результатов «МЮ» в прошлом сезоне. Кажется, в руководстве клуба поверили тен Хагу, что всё изменится в лучшую сторону, когда в его распоряжении снова будет полноценный состав.
Но теперь важно не допустить повторения этой проблемы и разобраться, почему чуть ли не все основные игроки в разное время оказались в лазарете.
«МЮ» уже нашел нового врача, пригласив Гэри О'Дрисколла из «Арсенала». Но также необходимо принять во внимание и поставить под сомнение нежелание тен Хага проводить ротацию состава.
В следующем сезоне игроки столкнутся с дополнительной нагрузкой из-за чемпионата Европы и Кубка Америки. Правильное распределение нагрузки — один из важнейших моментов, которые придется учитывать в предстоящем сезоне.
Уделить внимание дисциплине
Тен Хаг давно заработал себе репутацию приверженца жесткой дисциплины. Достаточно вспомнить две ситуации — с Криштиану Роналду и Джейдоном Санчо.
Кроме того, он подтвердил это в ситуации с Маркусом Рэшфордом, который не явился не тренировку после ночных похождений в Белфасте. Не осталась без его внимание и история с Алехандро Гарначо, который ставил лайки под постами с критикой в адрес нидерландского тренера.
Теперь, когда клуб решил не увольнять тен Хага, тренеру надо продолжать гнуть свою линию, чтобы у СМИ больше не было поводов распространять слухи о сложной атмосфере внутри команды.
Выплатить «Ньюкаслу» компенсацию за Эшворта
С тренером наконец-то определились, но есть еще несколько кадровых вопросов, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. «МЮ» нужно сделать всё возможное, чтобы Дэн Эшворт как можно скорее занял должность футбольного директора.
Эшворт по-прежнему находится в отпуске после неудачного ухода из «Ньюкасла». Он сможет приступить к работе в «МЮ» только летом 2025 года, если клуб не выплатит «Ньюкаслу» 15 миллионов фунтов.
Возможно, эта сумма кому-то покажется слишком большой в ситуации, когда речь идет о спортивном директоре, но Эшворт именно тот, кто поможет клубу выйти из тупика. Тен Хагу точно не хватает рядом такого человека.
Нужен еще один нападающий
Антони Марсьяль наконец-то ушел из «Манчестер Юнайтде». Но правда в том, что француз уже давным-давно не приносил команде никакой пользы. Из-за того, что Марсьяль почти всегда был травмирован или просто не в форме, в прошлом сезоне у «МЮ» фактически был только один нападающий.
Расмус Хейлунн неплохо провел дебютный сезон на «Олд Траффорд», но пока что ему очень нужна поддержка. Этим летом клуб должен сделать всё, чтобы в распоряжении тен Хага появился еще один нападающий. Иначе Бруну Фернандешу снова придется играть в роли ложной девятки.
Избавиться от Каземиро
Джейми Каррагер никогда не устает напоминать нам, что дни, когда Каземиро был топ-игроком, остались в прошлом.
Апогеем провальной кампании бразильца стала весенняя игра против «Кристал Пэлас», после которой он оказался вне состава на финал Кубка Англии.
Похоже, карьере Каземиро в «МЮ» подошла к концу. Он один из тех, от кого клуб постарается избавиться этим летом. Это логично, учитывая возраст и внушительный контракт экс-игрока «Реала».
«МЮ» в случае с Каземиро понесет большие потери, но оно того стоит, поскольку больше нет смысла полагаться на игрока, который так сильно сдал в этом году.
Продать Гринвуда и Санчо как можно скорее
Решение оставить тен Хага фактически определило судьбу Джейдона Санчо, хотя и до этого было принято считать, что вингер сжег все мосты с клубом после того, как не стал извиняться перед тренером после своего эмоционального сообщения в соцсетях.
Теперь «МЮ» нужно как можно скорее поставить точку в этой саге. Скорее всего, клуб сможет получить за Джейдона до 30 миллионов евро, все-таки игрок здорово провел вторую половину минувшего сезона — вместе с дортмундской «Боруссией» он дошел до финала Лиги чемпионов.
«МЮ» также необходимо продать Мэйсона Гринвуда, которому удалось перезапустить карьеру в испанском «Хетафе». Проблема в том, что его возвращение на «Олд Траффорд» может подорвать репутацию «МЮ». К счастью, в Европе хватает клубов, заинтересованных в приобретении талантливого вингера.
Принять решение по Рэшфорду
Тен Хаг, похоже, забыл, то что он все еще тренер «МЮ», когда во врем общения с нидерландскими журналистами заявил, что Маркус Рэшфорд не заслуживает места в сборной Англии.
Рэшфорд стал одним из главных разочарований прошлого сезона как на поле, так и за его пределами, и многие болельщики считают, что будет лучше, если он покинет команду. В конце концов, клуб получит большую сумму, которую можно будет реинвестировать в команду.
Независимо от того, каким будет решение, «МЮ» ни в коем случае нельзя затягивать с этим вопросом. Тен Хаг должен четко понимать, с кем ему придется работать в новом сезоне.