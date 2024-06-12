Трусливый тренер, проблемы в обороне и еще 4 причины, почему Англия не выиграет ЧЕ-2024

Англия является фаворитом большинства букмекеров на победу в чемпионате Европы этим летом, опередив в Францию, занявшую второе место на чемпионате мира, страну-хозяйку Германию и победившую в 2016 году Португалию. Легко понять, почему, учитывая, что «Три льва» обладают потрясающей коллекцией креативных талантов, а также забивным нападающим в лице Гарри Кейна.
Однако Гарет Саутгейт и его команда не лишены недостатков. Действительно, при всем обычном оптимизме, окружавшем сборную Англии в преддверии крупного международного турнира, многие неудачи, которые помешали ей выиграть Евро-2020 и чемпионат мира-2022, никуда не делись.
Нехватка левых защитников
Люк Шоу провел всего 15 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. Хуже того, он не сыграл ни минуты в соревновательном футболе с 18 февраля. И тем не менее, он единственный натуральный левый защитник в сборной Англии, что является одновременно и укором Саутгейту, учитывая все доступные варианты, и серьезным поводом для беспокойства в преддверии Евро.
Учитывая слабость группы, в которую попали англичане, они справятся даже если поставят правоного игрока на левом фланге защиты в первом туре, предоставив Шоу время набрать игровую форму. Но что произойдет, если он не будет стопроцентно готов к моменту, когда «Три льва» встретятся с такой качественной командой, как Франция? Вы действительно верите в то, что склонный к ошибкам Киран Триппьер или свежеиспеченный центральный защитник, такой как Джо Гомес или Эзри Конса, смогут адекватно справиться с Усманом Дембеле?
Говорят, что у Шоу «хороший прогресс» в его восстановлении после проблем с подколенным сухожилием, но если он не будет на 100 процентов готов к плей-офф, у сборная Англии буду серьезные проблемы на позиции левого защитника — как с защитной, так и с атакующей точки зрения. Его проблемы со здоровьем и формой могут оказаться решающим фактором, определяющим разницу между успехом и провалом на турнире, где все будут решать мелочи.
Слабый центр
Насколько слаба Англия в центре обороны? Что ж, отсутствие Гарри Магуайра из-за травмы стало серьезным ударом. Да, ситуация настолько ужасна.
Поскольку участие Магуайра было под вопросом с того момента, как его сезон был преждевременно завершен из-за проблемы с икроножной мышцей, Саутгейт отчаянно искал альтернативу. Он вызвал в свой предварительный состав практически всех подходящих центральных защитников Англии.
Оставалась надежда, что Магуайр вовремя выздоровеет и отправится в Германию, но когда выяснилось, что у 31-летнего футболиста мало надежд на то, что он сможет помочь на групповом этапе, Саутгейт был вынужден отказаться от одного из своих самых надежных игроков.
Действительно, несмотря на все недостатки Магуайра — а их у него немало — он был одним из лучших игроков Англии на чемпионате мира 2022 года, поэтому его отсутствие представляет собой серьезную головную боль для Саутгейта.
Марк Гехи, скорее всего, заполнит пустоту в центре защиты вместе с Джоном Стоунсом, что вряд ли обнадеживает. Центральный защитник «Кристал Пэлас» Гехи не проверен на этом уровне — он провел всего шесть матчей за сборную Англии — в то время как Стоунз отыграл всего 21 минуту в последних семи матчах «Манчестер Сити» в сезоне Премьер-лиги.
Если Стоунз не будет достаточно силен для крупного турнира, в стартовом составе могут выйти Льюис Данк, Конса или Гомес... Говорят, что титулы выигрывает защита — ради блага Англии, лучше бы это не было правдой!
Нет дублера для Кейна
Перед товарищеским матчем с Исландией Саутгейт заявил, что он вряд ли начнет матч с Айваном Тоуни в атаке, поскольку его приоритетом было подготовить Гарри Кейна к Евро-2024, ведь звезда мюнхенской «Баварии» пропустила конец сезона из-за незначительной проблемы со спиной.
Кейн вышел со скамейки запасных и забил в предыдущей игре против Боснии и Герцеговины, но ясно, что бывший нападающий «Тоттенхэма» еще готов не на все 100 процентов. Поэтому Саутгейту надо молиться, чтобы у Кейна не случился рецидив в течение следующего месяца, поскольку 30-летний футболист совершенно незаменим.
Олли Уоткинс — замечательный, универсальный атакующий талант, проведший отличный сезон в «Астон Вилле», но не впечатливший в игре с Боснией и пока не обладающий таким же качеством и опытом, как его капитан.
Между тем Тоуни является одним из самых переоцененных игроков Премьер-лиги, и ему откровенно повезло, что он попал в состав сборной Англии, пропустив первую половину сезона из-за дисквалификации и забив всего четыре гола во второй половине.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
У сборной Англии может быть множество вариантов нападения, но любая проблема Кейна со здоровьем станет настоящей катастрофой.
Дилемма двойного опорника
В прошлом месяце Саутгейт признался, что он по-прежнему не уверен в составе свое опорной зоны полузащиты. «Последние несколько месяцев я думал: Деклан и кто?» — сказал он. «И: Кто, если не Деклан?».
Последний вопрос даже не заслуживает размышлений. Деклан Райс был постоянным игроком стартового состава на протяжении последних четырех лет; сборная Англия была бы потеряна без хавбека, который сильно прибавил в своей игре с тех пор, как присоединился к «Арсеналу» прошлым летом. Действительно, есть даже основания полагать, что Райс лучше использовать в качестве «восьмерки», под нападающим.
Однако этого не произойдет, поскольку у сборной Англии крайне не хватает вариантов в полузащите перед четверкой защитников. Бедный Калвин Филлипс резко сдал с тех пор, как присоединился к «Манчестер Сити», а Джордан Хендерсон разрушил свою карьеру — и свою репутацию — переехав прошлым летом в Саудовскую Аравию. Следовательно, ни один из них не попал в предварительную заявку.
Теперь кажется весьма вероятным, что Саутгейту придется довериться Тренту Александру-Арнольду, правому защитнику по позиции, или выбрать кого-то из Кобби Майну, Конора Галлахера или Адама Уортона, на роль напарника Райса. Майну и Уортон — игроки огромного потенциала, а Галлахер в прошлом сезоне сделал нечто выдающееся, сумев засиять в ужасном «Челси».
Но Майну и Уортон сыграли четыре матча за сборную, а Галлахер был неиспользованной заменой на ЧМ-2022, а это означает, что у него также нет опыта участия в крупных турнирах. Независимо от того, как вы это представляете, это не идеальная ситуация для сборной Англии, учитывая важность опорной зоны как для поддержки уязвимой обороны команды Саутгейта, так и для предоставления нападающим возможности сосредоточиться на атаке.
Беллингем против Фодена
Вероятно, со времен Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда английский футбольный мир не был настолько поглощен позиционными дебатами, когда все болельщики национальной сборной сейчас задаются вопросом: как лучше всего вписать Фила Фодена и Джуда Беллингема в один состав?
Проблема очевидна: оба игрока лучше всего играют на одной и той же центральной позиции. Многие фанаты и эксперты хотели бы, чтобы эта пара использовалась как сдвоенная «десятка» в схеме 4-3-3, где только Райс будет располагаться перед четверкой защитников. Но, как показывают более ранние комментарии Саутгейта, шансов на это нет. Тренер сборной Англии будет продолжать придерживаться своей пары опорников, а это означает, что только кто-то один из Фодена и Беллингема сможет играть на предпочитаемой им позиции под Кейном.
Больше шансов у Беллингема. В конце концов, он «зажег» в «Реале» после того, как Карло Анчелотти даровал ему «свободу» играть на выдвинутой вперед позиции, в то время как Фоден является немного более гибким из двоих. Он хорошо привык играть — или, по крайней мере, начинал привыкать — за «Манчестер Сити» на фланге.
Тем не менее, Фоден был лучшим игроком Премьер-лиги в этом сезоне именно потому, что его использовали в центре, и существует реальный риск, что его атакующая угроза будет ограничена, если его отправят на фланг.
Очевидно, можно утверждать, что это одна из тех «приятных мук выбора»: необходимость выбирать между двумя талантами высшего класса. Тем не менее, Саутгейту необходимо положить конец этим потенциально отвлекающим дебатам, найдя способ выжать максимум из Беллингема и Фодена, учитывая, что его уже давно обвиняют в неспособности максимально эффективно использовать атакующий арсенал, находящийся в его распоряжении...
Консервативный Саутгейт
Саутгейт остается чрезвычайно популярной фигурой в английском футболе. Он хороший парень, который объединил нацию, восстановил гордость за «Трех львов», воспитав очаровательный командный дух в коллективе, состоящем преимущественно из молодых игроков.
Результаты тоже были хорошими. У него второй лучший результат среди всех английских тренеров за всю историю, и он вывел страну в четвертьфинал чемпионата мира (2018 г.) и финал чемпионата Европы (2021 г.). Однако из-за консерватизма Саутгейта начали закрадываться сомнения.
Еще до того, как Англии не удалось обыграть команду Франции, которая была вполне проходимой в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года, поступали жалобы на то, что англичане играют с включенным ручником. После Катара в адрес Саутгейта раздавалось все больше призывов отпустить своих игроков с поводка; больше рисковать, быть смелее, как в стартовых составах, так и в изменениях по ходу игры.
Напомним, Англия по необъяснимым причинам отступила после того, как вырвалась вперед в финале Евро-2020 против Италии, и трусость стоила им победы. Широко распространено опасение, что в Германии их снова накажут за прагматизм.
Они прибудут как фавориты для многих болельщиков, во многом потому, что им не грозит встреча с победителями группы до полуфинала. Однако в какой-то момент Англии придется столкнуться с сильным противником, и Саутгейт испытывает проблемы в матчах с топовыми командами. Действительно, в 25 встречах с такими европейскими гигантами, как Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания, он одержал победу лишь шесть раз.
У Англии, несомненно, есть великолепный шанс выиграть первый крупный трофей с 1966 года, но действительно ли Саутгейт достаточно смел, чтобы завоевать его? Потому что время оправданий прошло. От Саутгейта ждут только победы. Травмы и невезение могут сыграть свою роль, но если Англия не выиграет Евро, главной причиной станет тренер.