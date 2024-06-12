Трусливый тренер, проблемы в обороне и еще 4 причины, почему Англия не выиграет ЧЕ-2024

Ну что, этот момент наконец настал? Футбол наконец возвращается «домой»? Собирается ли Англия положить конец 58-летним страданиям, вернувшись в следующем месяце из Германии с трофеем Анри Делоне? Жеребьевка и коэффициенты, безусловно, в их пользу.

Англия является фаворитом большинства букмекеров на победу в чемпионате Европы этим летом, опередив в Францию, занявшую второе место на чемпионате мира, страну-хозяйку Германию и победившую в 2016 году Португалию. Легко понять, почему, учитывая, что «Три льва» обладают потрясающей коллекцией креативных талантов, а также забивным нападающим в лице Гарри Кейна.

Однако Гарет Саутгейт и его команда не лишены недостатков. Действительно, при всем обычном оптимизме, окружавшем сборную Англии в преддверии крупного международного турнира, многие неудачи, которые помешали ей выиграть Евро-2020 и чемпионат мира-2022, никуда не делись.

Нехватка левых защитников

Люк Шоу провел всего 15 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. Хуже того, он не сыграл ни минуты в соревновательном футболе с 18 февраля. И тем не менее, он единственный натуральный левый защитник в сборной Англии, что является одновременно и укором Саутгейту, учитывая все доступные варианты, и серьезным поводом для беспокойства в преддверии Евро.

Учитывая слабость группы, в которую попали англичане, они справятся даже если поставят правоного игрока на левом фланге защиты в первом туре, предоставив Шоу время набрать игровую форму. Но что произойдет, если он не будет стопроцентно готов к моменту, когда «Три льва» встретятся с такой качественной командой, как Франция? Вы действительно верите в то, что склонный к ошибкам Киран Триппьер или свежеиспеченный центральный защитник, такой как Джо Гомес или Эзри Конса, смогут адекватно справиться с Усманом Дембеле?

Люк Шоу globallookpress.com

Говорят, что у Шоу «хороший прогресс» в его восстановлении после проблем с подколенным сухожилием, но если он не будет на 100 процентов готов к плей-офф, у сборная Англии буду серьезные проблемы на позиции левого защитника — как с защитной, так и с атакующей точки зрения. Его проблемы со здоровьем и формой могут оказаться решающим фактором, определяющим разницу между успехом и провалом на турнире, где все будут решать мелочи.

Слабый центр

Насколько слаба Англия в центре обороны? Что ж, отсутствие Гарри Магуайра из-за травмы стало серьезным ударом. Да, ситуация настолько ужасна.

Поскольку участие Магуайра было под вопросом с того момента, как его сезон был преждевременно завершен из-за проблемы с икроножной мышцей, Саутгейт отчаянно искал альтернативу. Он вызвал в свой предварительный состав практически всех подходящих центральных защитников Англии.

Оставалась надежда, что Магуайр вовремя выздоровеет и отправится в Германию, но когда выяснилось, что у 31-летнего футболиста мало надежд на то, что он сможет помочь на групповом этапе, Саутгейт был вынужден отказаться от одного из своих самых надежных игроков.

Марк Гехи globallookpress.com

Действительно, несмотря на все недостатки Магуайра — а их у него немало — он был одним из лучших игроков Англии на чемпионате мира 2022 года, поэтому его отсутствие представляет собой серьезную головную боль для Саутгейта.

Марк Гехи, скорее всего, заполнит пустоту в центре защиты вместе с Джоном Стоунсом, что вряд ли обнадеживает. Центральный защитник «Кристал Пэлас» Гехи не проверен на этом уровне — он провел всего шесть матчей за сборную Англии — в то время как Стоунз отыграл всего 21 минуту в последних семи матчах «Манчестер Сити» в сезоне Премьер-лиги.

Если Стоунз не будет достаточно силен для крупного турнира, в стартовом составе могут выйти Льюис Данк, Конса или Гомес... Говорят, что титулы выигрывает защита — ради блага Англии, лучше бы это не было правдой!

Нет дублера для Кейна

Перед товарищеским матчем с Исландией Саутгейт заявил, что он вряд ли начнет матч с Айваном Тоуни в атаке, поскольку его приоритетом было подготовить Гарри Кейна к Евро-2024, ведь звезда мюнхенской «Баварии» пропустила конец сезона из-за незначительной проблемы со спиной.

Кейн вышел со скамейки запасных и забил в предыдущей игре против Боснии и Герцеговины, но ясно, что бывший нападающий «Тоттенхэма» еще готов не на все 100 процентов. Поэтому Саутгейту надо молиться, чтобы у Кейна не случился рецидив в течение следующего месяца, поскольку 30-летний футболист совершенно незаменим.

Гарри Кейн globallookpress.com

Олли Уоткинс — замечательный, универсальный атакующий талант, проведший отличный сезон в «Астон Вилле», но не впечатливший в игре с Боснией и пока не обладающий таким же качеством и опытом, как его капитан.

Между тем Тоуни является одним из самых переоцененных игроков Премьер-лиги, и ему откровенно повезло, что он попал в состав сборной Англии, пропустив первую половину сезона из-за дисквалификации и забив всего четыре гола во второй половине.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

У сборной Англии может быть множество вариантов нападения, но любая проблема Кейна со здоровьем станет настоящей катастрофой.

Дилемма двойного опорника

В прошлом месяце Саутгейт признался, что он по-прежнему не уверен в составе свое опорной зоны полузащиты. «Последние несколько месяцев я думал: Деклан и кто?» — сказал он. «И: Кто, если не Деклан?».

Последний вопрос даже не заслуживает размышлений. Деклан Райс был постоянным игроком стартового состава на протяжении последних четырех лет; сборная Англия была бы потеряна без хавбека, который сильно прибавил в своей игре с тех пор, как присоединился к «Арсеналу» прошлым летом. Действительно, есть даже основания полагать, что Райс лучше использовать в качестве «восьмерки», под нападающим.

Деклан Райс globallookpress.com

Однако этого не произойдет, поскольку у сборной Англии крайне не хватает вариантов в полузащите перед четверкой защитников. Бедный Калвин Филлипс резко сдал с тех пор, как присоединился к «Манчестер Сити», а Джордан Хендерсон разрушил свою карьеру — и свою репутацию — переехав прошлым летом в Саудовскую Аравию. Следовательно, ни один из них не попал в предварительную заявку.

Теперь кажется весьма вероятным, что Саутгейту придется довериться Тренту Александру-Арнольду, правому защитнику по позиции, или выбрать кого-то из Кобби Майну, Конора Галлахера или Адама Уортона, на роль напарника Райса. Майну и Уортон — игроки огромного потенциала, а Галлахер в прошлом сезоне сделал нечто выдающееся, сумев засиять в ужасном «Челси».

Но Майну и Уортон сыграли четыре матча за сборную, а Галлахер был неиспользованной заменой на ЧМ-2022, а это означает, что у него также нет опыта участия в крупных турнирах. Независимо от того, как вы это представляете, это не идеальная ситуация для сборной Англии, учитывая важность опорной зоны как для поддержки уязвимой обороны команды Саутгейта, так и для предоставления нападающим возможности сосредоточиться на атаке.

Беллингем против Фодена

Вероятно, со времен Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда английский футбольный мир не был настолько поглощен позиционными дебатами, когда все болельщики национальной сборной сейчас задаются вопросом: как лучше всего вписать Фила Фодена и Джуда Беллингема в один состав?

Проблема очевидна: оба игрока лучше всего играют на одной и той же центральной позиции. Многие фанаты и эксперты хотели бы, чтобы эта пара использовалась как сдвоенная «десятка» в схеме 4-3-3, где только Райс будет располагаться перед четверкой защитников. Но, как показывают более ранние комментарии Саутгейта, шансов на это нет. Тренер сборной Англии будет продолжать придерживаться своей пары опорников, а это означает, что только кто-то один из Фодена и Беллингема сможет играть на предпочитаемой им позиции под Кейном.

Фил Фоден и Джуд Беллингем globallookpress.com

Больше шансов у Беллингема. В конце концов, он «зажег» в «Реале» после того, как Карло Анчелотти даровал ему «свободу» играть на выдвинутой вперед позиции, в то время как Фоден является немного более гибким из двоих. Он хорошо привык играть — или, по крайней мере, начинал привыкать — за «Манчестер Сити» на фланге.

Тем не менее, Фоден был лучшим игроком Премьер-лиги в этом сезоне именно потому, что его использовали в центре, и существует реальный риск, что его атакующая угроза будет ограничена, если его отправят на фланг.

Очевидно, можно утверждать, что это одна из тех «приятных мук выбора»: необходимость выбирать между двумя талантами высшего класса. Тем не менее, Саутгейту необходимо положить конец этим потенциально отвлекающим дебатам, найдя способ выжать максимум из Беллингема и Фодена, учитывая, что его уже давно обвиняют в неспособности максимально эффективно использовать атакующий арсенал, находящийся в его распоряжении...

Консервативный Саутгейт

Саутгейт остается чрезвычайно популярной фигурой в английском футболе. Он хороший парень, который объединил нацию, восстановил гордость за «Трех львов», воспитав очаровательный командный дух в коллективе, состоящем преимущественно из молодых игроков.

Результаты тоже были хорошими. У него второй лучший результат среди всех английских тренеров за всю историю, и он вывел страну в четвертьфинал чемпионата мира (2018 г.) и финал чемпионата Европы (2021 г.). Однако из-за консерватизма Саутгейта начали закрадываться сомнения.

Еще до того, как Англии не удалось обыграть команду Франции, которая была вполне проходимой в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года, поступали жалобы на то, что англичане играют с включенным ручником. После Катара в адрес Саутгейта раздавалось все больше призывов отпустить своих игроков с поводка; больше рисковать, быть смелее, как в стартовых составах, так и в изменениях по ходу игры.

Напомним, Англия по необъяснимым причинам отступила после того, как вырвалась вперед в финале Евро-2020 против Италии, и трусость стоила им победы. Широко распространено опасение, что в Германии их снова накажут за прагматизм.

Гарет Саутгейт и сборная Англии globallookpress.com

Они прибудут как фавориты для многих болельщиков, во многом потому, что им не грозит встреча с победителями группы до полуфинала. Однако в какой-то момент Англии придется столкнуться с сильным противником, и Саутгейт испытывает проблемы в матчах с топовыми командами. Действительно, в 25 встречах с такими европейскими гигантами, как Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания, он одержал победу лишь шесть раз.

Календарь и таблица Евро-2024

У Англии, несомненно, есть великолепный шанс выиграть первый крупный трофей с 1966 года, но действительно ли Саутгейт достаточно смел, чтобы завоевать его? Потому что время оправданий прошло. От Саутгейта ждут только победы. Травмы и невезение могут сыграть свою роль, но если Англия не выиграет Евро, главной причиной станет тренер.