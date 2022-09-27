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    Выжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту?

    Кто может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии и нужна ли эта замена?

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    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт знает, что его работа в качестве тренера сборной Англии находится под угрозой, пишет автор ESPN Марк Огден.
    Несмотря на очевидную надежность контракта, заключенного до конца 2024 года, и достижения в виде полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, серия из шести игр без побед и вылет из высшей лиги Лиги наций повысил перспективу того, что ЧМ-2022 в Катаре 2022 года станет концом пути для 52-летнего специалиста.

    «Контракты не имеют значения в футболе, потому что у тренеров могут быть контракты на три, четыре, пять лет, но вы соглашаетесь с тем, что, если результаты недостаточно хороши, пора идти своим путем», — сказал Саутгейт перед встречей с Германией в понедельник на «Уэмбли». «Почему со мной должно быть иначе? Я не настолько высокомерен, чтобы думать, что мой контракт каким-либо образом защитит меня».

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    • Время и перспективы в конечном итоге сослужат Саутгейту хорошую службу, когда дело дойдет до оценки его работы в качестве тренера сборной Англии. Он снова сделал страну мировой футбольной державой, создав команду, способную выступать на крупных турнирах. И не стоит забывать, насколько плохой была ситуация, когда он принял бразды правления после унижения на Евро-2016 от Исландии и работы Сэма Эллардайса в качестве тренера на одну игру.

    Но прямо сейчас Саутгейт находится в центре бури, вызванной плохими результатами, которые побудили болельщиков освистать его и его команду во время и после последовательных поражений от Венгрии и Италии. Его верительные грамоты теперь подвергаются сомнению: он слишком осторожен; ему не хватает тактических способностей высшего уровня, и гонка за его вероятным преемником уже началась.

    И здесь у Английской футбольной ассоциации (ФА) есть серьезная проблема. Если Саутгейт уйдет с работы после ЧМ в Катаре — он еще может принять решение уйти по собственному желанию, прежде чем его попросят убраться — список потенциальных замен отчаянно короток и не имеет убедительных кандидатов.

    Гарет Саутгейт

    Та же история была и в 2016 году, когда Эллардайс, назначенный в качестве замены Рою Ходжсону, был уволен после всего лишь одной игры из-за журналистского расследования, но в этом случае ФА имела Саутгейта в своей тренерской системе, чтобы он действовал в качестве исполняющего обязанности, прежде чем в конечном итоге его назначили на полную ставку.

    В настоящее время в системе ФА нет Саутгейта, а поскольку Грэм Поттер уехал из «Брайтона» в «Челси» в начале сентября, выдающийся английский кандидат, похоже, больше не доступен. Преемник Саутгейта, конечно, не обязательно должен быть англичанином, но ФА уже много раз давала понять, что, потратив столько времени и денег на развитие отечественных тренеров, теперь она стремится к тому, чтобы главная мужская команда управлялась англичанином.

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    • Так что, если это так и останется, то всякий раз, когда время Саутгейта подходит к концу, список кандидатов очень быстро становится чрезвычайно коротким.

    Забудьте об элитных безработных тренерах, таких как Томас Тухель или Маурисио Почеттино, и даже не думайте о Пепе Гвардиоле из «Манчестер Сити» или Юргене Клоппе из «Ливерпуля». Хотя ФА, безусловно, сделала бы исключение для Гвардиолы или Клоппа — поступать иначе было бы крайним высокомерием или недальновидностью — стоимость найма любого из них гарантирует, что ФА будет вынуждена искать менее дорогие, но и менее убедительные альтернативы.

    Поттер остается фаворитом букмекеров на роль следующего главного тренера сборной Англии, несмотря на то, что его новой работе на «Стэмфорд Бридж» пока меньше месяца. 47-летний специалист считается яркой фигурой в системе тренерского развития ФА и получив лицензию УЕФА Pro на «Сент-Джордж Парк», а его команды играют в атакующий, умный футбол. Но Лига чемпионов теперь является главным футбольным турниром, поэтому трудно представить, что Поттер откажется от этого, чтобы управлять сборной Англии.

    Эдди Хау

    Эдди Хау из «Ньюкасла» — второй фаворит, но, как и Поттер, находится на ранней стадии клубной работы, которая может привести его в Лигу чемпионов. «Ньюкасл» явно ждет много интересного с его богатыми владельцами из Саудовской Аравии, поэтому Хау может почувствовать, что он уходит от ящика с лотерейными билетами до того, как сорвет джекпот, если ему предложат работу в сборной Англии.

    Отсутствие выдающегося кандидата становится очевидным, когда в списках букмекеров появляются следующие имена: Почеттино, Стив Купер из «Ноттингем Форест», Брендан Роджерс из «Лестера» и бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, которому сейчас 72 года, и он не тренировал с тех пор, как покинул «Эмирейтс» в 2018.

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    Если FA будет придерживаться своего подхода «сначала англичане», то ни один из вышеперечисленных тренеров не будет считаться подходящим кандидатом, хотя можно считать, что Купер (валлиец) и Роджерс (североирландец) успели как следует поработать в английской системе. Даже тренер молодежной сборной Англии Ли Карсли отыграл 40 матчей за сборную Ирландии, несмотря на то, что родился в Бирмингеме.

    Стивен Джеррард

    Но если Саутгейт действительно уйдет через несколько месяцев, два наиболее очевидных кандидата работают в Премьер-лиге и оба прошли через ту же систему «Сент-Джордж Парк», что и Поттер: Стивен Джеррард из «Астон Виллы» и Фрэнк Лэмпард из «Эвертона». В то время как Поттер и Хау оба являются сильными кандидатами, ни один из них не может похвастаться международным опытом и славой, накопленными Джеррардом и Лэмпардом в качестве игроков, и, аналогично, не может претендовать на длительный опыт работы под огромным давлением, как это сделал Джеррард в «Рейнджерс» и Лэмпард во время его 18-месячного срока во главе «Челси».

    Проблемы Джеррарда в «Вилле» прямо сейчас и неспособность Лэмпарда выиграть трофей с «Челси» запятнали репутацию обоих, но не следует забывать, что Джеррард выиграл титул чемпионата Шотландии с «Рейнджерс» и что Лэмпард, который дал молодежи шанс в «Челси» во время трансферного эмбарго, обеспечил команде участие в Лиге чемпионов и выход в финал Кубка Англии.

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    • Ни Джеррард, ни Лэмпард не являются идеальными кандидатами, но то же самое можно сказать о Поттере, Хау и других упомянутых тренерах. Возможно, именно поэтому ФА будет так стремиться к тому, чтобы Саутгейт пережил бурю, которая его сейчас захлестнула. Если они не готовы начать с чистого листа и предоставить работу лучшему доступному тренеру, а не лучшему доморощенному тренеру, Саутгейт все еще может быть лучшим вариантом для Англии.

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