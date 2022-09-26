Трансферный дайджест. 20-26 сентября

Михаил Мудрик

Полузащитник, «Шахтер», 21 год

Гонка за украинским полузащитником Михаилом Мудриком набирает обороты. Ранее «горняки» уже отклонили предложение «Эвертона» в размере 30 млн евро. Также к агенту футболиста обращался «Арсенал».

Михаил Мудрик globallookpress.com

Теперь же как оказывается, Мудриком интересуются «Севилья», «Байер», «Ньюкасл» и «Аякс». При этом отмечается, что сам полузащитник хотел бы продолжить карьеру в «Арсенале».

Фабрицио Романо в своем Twitter отметил, что «Шахтер» поднял запросы до 50 млн евро.

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Интерес к Мудрику вполне оправдан и, скорее всего, «Шахтеру» вряд ли удастся удержать футболиста при такой активности других клубов.

Наш прогноз: «Арсенал».

Йеспер Линдстрем

Полузащитник, «Айнтрахт», 22 года

Молодой полузащитник «Айнтрахта» попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Так пишет Get German Football News со ссылкой на Bild.

Йеспер Линдстрем globallookpress.com

Отмечается, что «канониры» активно следят за игроком и намерены обратиться с предложением о покупке уже этой зимой.

По предварительной оценке, стоимость трансфера может обойтись «красно-белым» в 20 млн евро. При этом датчанин стоит 17 млн евро, если верить данным Transfermarkt.

Вряд ли футболист откажется от перехода в «Арсенал», а «орлы» — от 20 млн.

Наш прогноз: «Арсенал».

Джуд Беллингем

Полузащитник, «Боруссия» Дортмунд, 19 лет

Уже понятно, что британца никто не сможет удержать в Дортмунде. Вопрос только в том, какой клуб он выберет. По информации The Athletic, в списке интересующихся «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси»,

Все будет также зависеть от того, сколько готовы выложить клубы за 19-летнего игрока, в контракте которого нет суммы отступных. Ожидается, что цена может быть задрана до 150 млн евро.

Такая цифра сделает Беллингема самым дорогим английским футболистом в истории.

«Боруссия» пытается удержать Джуда, продлив его контракт, который сейчас рассчитан до 2025 года. Но, если верить Marca, то «сливочные» вроде бы убедили его в том, что этого делать не нужно.

Журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV сказал, что Беллингема готов рассмотреть вариант с «Ман Сити», но в первую очередь он будет ждать предложения от «Реала».

Учитывая такой ажиотаж, сложно предсказать, куда перейдет игрок. Инфа с «Реалом» мелькает давно, так что «галактикос» — главный фаворит. С другой стороны, в «Ман Сити» Холанн. Возможно, игрок выберет возвращение на родину.

Наш прогноз: будет выбирать между «Реалом» и «Ман Сити».

Н'Голо Канте

Полузащитник, «Челси», 31 год

«Челси» продолжает попытки продлить контракт с Канте. Соглашение действует до 2023 года.

«Ювентус» и ПСЖ следят за ситуацией и намерены воспользоваться шансом, если такой представится.

Журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс написал в Twitter, ни одна из сторон не смогла достичь успеха в переговорах. Все внимательно следят за тем, как будут развиваться события с продлением контракта француза в «Челси».

По мнению источника, ПСЖ и «Юве» усложнит жизнь интерес к хавбеку со стороны нового наставника «аристократов» Поттера. Также камнем преткновения может стать зарплата Канте. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Здесь будет больше места для маневров у «парижан».

Н'Голо Канте globallookpress.com

По идее у Канте нет никаких причин менять нынешний клуб, где он находится на хорошем счету и получает соответствующую зарплату. «Ювентус» находится в упадке, а ПСЖ не тот клуб, который подойдет французу.

Наш прогноз: останется в «Челси».

Мойсес Кайседо

Нападающий, «Брайтон», 20 лет

«Ливерпуль» и «Челси» пустились в гонку молодого форварда «Брайтона» Мойсеса Кайседо, который пришел из клуба «Индепендьенте дель Валье».

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Журналист Бен Джейкобс написал, что клубы должны будут выплатить не менее 50 млн евро , чтобы совершить этот трансфер. Для «Брайтона» это неплохой профит, учитывая, что он взял игрока за 4,5 млн.

По данным источника, «Ливерпуль» следит за Кайседо с времен его выступлений в Эквадоре. Также он сообщает, что в первую очередь «Челси» будет укреплять линию полузащиты, а уже затем станет смотреть на варианты для атаки.

«Мерсисайдцы» могут обратиться к «чайкам» этой зимой, как раз после окончания чемпионата мира. Сам игрок вроде бы заинтересован в том, чтобы сменить клуб.

Наш прогноз: «Ливерпуль».