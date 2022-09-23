Сыны отечества. Шесть игроков, которые играют лучше за сборную, чем за клуб

Да, они могут проводить в сборной всего несколько игр в год по сравнению с бесконечным циклом клубного футбола, но национальная команда может предложить изменение стиля, схемы и партнеров, что может оказать положительное влияние на некоторых игроков.

С приближением чемпионата мира по футболу 2022 года могут возникнуть опасения, что нехватка игрового времени или проблемы в клубе могут повлиять на шансы игрока произвести впечатление в Катаре.

Но не бойтесь, в случае этих шести футболистов есть немалая вероятность, что они проявят себя куда лучше, надев майку национальной сборной.

Кристиан Пулишич

24 года, «Челси» / США

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Капитан сборной США выглядел так ярко в первые дни в «Челси» — он забил девять голов в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге, но развитие его клубной карьеры несколько застопорилось.

После того, как в прошлом сезоне Томас Тухель по большему счету игнорировал его (он так и не задержался надолго в своей любимой роли на левом фланге полузащиты), приход нового тренера Грэма Поттера может оказаться либо новым стартом, либо началом конца его карьеры в «Челси».

Однако за сборную своей страны Пулишич неизменно показывает хорошие результаты (у него 21 гол и 12 передач в 51 игре, хотя некоторые всегда ожидают большего), а его последним бенефисом стал хет-трик против Панамы в марте.

Его клубная форма в этом сезоне вызывает некоторые опасения — он все еще не проводит больше часа на поле в любом турнире, — но он все равно должен сохранить свое место лидера сборной США на чемпионате мира.

Фред

29 лет, «Манчестер Юнайтед» / Бразилия

Несмотря на то, что Фред так и не стал незаменимым в «Манчестер Юнайтед», он по-прежнему является неотъемлемой частью бразильской полузащиты Тите.

Сейчас, во время своего пятого сезона в Премьер-лиге, с более чем 100 матчами на счету, левоногий опорный полузащитник редко демонстрирует стабильную форму, за исключением случайных проблесков искры его неоспоримого таланта.

29-летний игрок, часто выглядящий на клубном уровне некомфортно или слишком предсказуемо при владении мячом и неуверенно в своей прессинговой игре, кажется, играет за сборную Бразилии с куда большей уверенностью.

Часто оставаясь в запасе «МЮ» вместе с новым товарищем по команде Каземиро, Фред, как правило, получает более простое задание при игре на международной арене — обычно создавая стабильное, уравновешивающее присутствие в опорной зоне, время от времени выбираясь в атаку.

Хотя он никогда не испытывает недостатка в старании, иногда кажется, что у него заканчиваются идеи, когда он получает мяч в матчах за «Юнайтед» (хотя он действительно демонстрировал признаки улучшения своей атакующей игры во второй части последнего сезона), в то время как он успешно действует за сборную благодаря выделенной для ему роли с более четкими задачами.

Тимо Вернер

26 лет, «РБ Лейпциг» / Германия

Тимо Вернер globallookpress.com

Даже в те периоды, когда он не забивал за «Челси», Вернер продолжал появляться в составе сборной Германии.

Несмотря на то, что Тимо всегда был славен своими движением, приложением сил и энергичностью, его бомбардирская стабильность стала предметом пристального внимания во время того злополучного периода в Лондоне, когда он забил только 10 раз в 56 матчах АПЛ.

Однако его статистика по количеству забитых за сборную Германии голов не уступает некоторым из лучших игроков мира: 24 гола в 53 матчах.

Вернувшись летом в Бундеслигу, чтобы перейти обратно в «РБ Лейпциг» за 30 миллионов евро, Вернер испытывает загадочные проблемы с реализацией моментов на клубном уровне; его нынешний счет составляет всего один гол в шести матчах чемпионата (хотя он сделал хет-трик в игре Кубка Германии).

Будучи в основном нападающим, ориентированным на движение, который преуспевает на открытом пространстве, неудивительно, что его тренеры в «Челси» склонялись к тому, чтобы использовать его по всей ширине поля (следовательно, дальше от ворот), но в сборной Германии он обычно занимает место центрального нападающего, где он их самый стабильный голеадор.

Эден Азар

32 года, «Реал Мадрид» / Бельгия

Эден Азар globallookpress.com

Хотя его количество игрового времени за «Реал Мадрид» — в настоящее время оно составляет 98 минут в трех матчах — кажется, уменьшается с каждым месяцем, бывший нападающий «Челси» все еще считается игроков, который сыграет важную роль в сборной Бельгии на чемпионате мира.

На самом деле, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, похоже, остался доволен тем, как Азар действовал в качестве одной из двух «десяток» — вместе с Кевином Де Брёйне из «Манчестер Сити» — и, несмотря на его проблемы с травмами, даже постоянно использовал его, когда календарь был плотным (он участвовал во всех четырех матчах Бельгии в Лиге наций в июне).

Несмотря на то, что на клубном уровне его редко использовали, Азар (у которого на счету 33 гола в 120 международных матчах) недавно сыграл решающую роль и в «Реале», когда его выход во втором тайме против «Селтика» привел к голу и результативной передаче.

Его креативность, опыт и качество владения мячом все еще могут оказаться определяющими факторами для сборной Бельгии в Катаре.

Мемфис Депай

28 лет, «Барселона» / Нидерланды

Мемфис Депай globallookpress.com

Мало того, что Депай сохранил свою отличную форму для игры за Нидерланды в период личной неопределенности в «Барселоне», он, возможно, был лучшим игроком своей страны на протяжении всей отборочной кампании чемпионата мира.

С девятью голами в таком же количестве игр вклад Депая помог голландцам завоевать путевку на чемпионат мира, кроме того он показал вдохновляющую игру в Лиге наций в июне.

После окончания трансферного окна Депай, возможно, обрел некоторое доверие со стороны тренера «Барсы» Хави, решив остаться на «Камп Ноу», несмотря на многочисленные предложения других клубов.

Но, учитывая публичное желание клуба избавиться от него летом, похоже, что большая часть его игрового времени придется на сборную Нидерландов.

Поскольку он единственный игрок в национальной команде, чей счет забитых мячей достиг двузначных цифр (респектабельные 42 гола в 80 играх), его опыт и мастерство в атаке станут ключом к их надеждам.

Родриго Де Пауль

28 лет, «Атлетико Мадрид» / Аргентина

Родриго Де Пауль globallookpress.com

В прошлом один из самых результативных полузащитников Серии А в составе «Удинезе» (34 гола и 36 передач в 184 играх), после перехода в «Атлетико Мадрид» в 2021 году за 35 миллионов евро он стал куда менее заметен.

Он по-прежнему демонстрирует прекрасное сочетание мастерства и креативности, но ему еще предстоит найти регулярное место в составе в этом сезоне, учитывая его один гол и результативную передачу в восьми играх.

Тем не менее, стартовая позиция Де Поля в сборной Аргентины, похоже, не вызывает сомнений (несмотря на то, что судебная тяжба с его бывшей женой усложняет ситуацию, поскольку лицам, вовлеченным в юридические споры, может быть отказано во въезде в Катар).

Благодаря более продвинутой роли центрального полузащитника в аргентинской сборной, он может делать свои фирменные забегания и рисковать, забивая голы.