Король голый: Симеоне и «Атлетико» в кризисе

Причина, по которой сказка«Новое платье императора» до сих пор популярна, где король теряет из виду реальность, и ткачи уговаривают его вообще ничего не носить, а подданные королевства продлевают его унижение, ничего не говоря, заключается не только в том, чтобы преподать нам урок о склонности общества припадать к ногам сильных мира сего.

Одна часть этой сказки о морали также объясняет, что может показаться неловким, неблагодарным, даже оппортунистическим прокричать: «Посмотрите в зеркало!», когда некогда величественное стало близоруким, беспорядочным и посредственным.

Что, конечно же, приводит нас к следующим темам: мадридскому дерби, состоянию «Атлетико», расизму в отношении Винисиуса Жуниора, тому, как выступает император Диего Симеоне и как скоро кто-то, как честный ребенок из датской сказки, закричит: «Чоло голый!».

Пожалуйста, не дайте себя обмануть перевесом «Реала» в один гол в воскресном жарком, порой зрелищном, но беспокойном дерби Мадрида. «Атлетико» в значительной степени был ужасным. Снова.

Минувшее мадридское дерби globallookpress.com

Они будут хвастаться тем, что «Матрасники» выиграли дерби дома не далее как в мае. Что первые 15 минут в воскресенье хозяева поля провели энергично. Они скажут: «Разве ты не видишь красоты его горностая и того, как тонко скроены одеяния "Чоло" на самом деле?» Скажут: «Неужели нельзя довольствоваться прежним [трофейным] великолепием?».

Но нынешнее ветхое состояние «Атлетико» с точки зрения остроты в матчах, выносливости, тактики, обороны, внимания к деталям, конкурентоспособности, менталитета, креативности, предотвращения травм, игровой системы и морального духа футболистов отразилось не только в этом поражении, во время которого чемпион 2021 года был вялым, сбитым с толку, деклассированным и, в конце концов, даже забил утешительный гол.

Этот бледный вид, эта неудача, из-за которой мадридцы уже отстают от «Реала» на восемь очков после всего лишь шести туров, свидетельствует о тревожном спаде. Он должен стать поворотным моментом. Послематчевая оценка Симеоне, как и у многих тренеров, находящихся под давлением, не имела реального отношения к тому, что произошло.

Жесткий факт заключается в том, что ни на одно мгновение после того, как Родриго безжалостно забил блестяще выполненный пас Орельена Чуамени на 15-й минуте, «Атлетико» не верил, что способен победить. Никакой настойчивости, никакой эффективности — лишь скудная вера в себя.

Чрезвычайно приятное, глубоко значимое и бесспорно историческое пребывание Симеоне в клубе основано на агрессивной вере в себя, талантливых игроках, выжимающих из себя все до последней капли, футболистах в красно-белых полосах, которые делают совершенно нестерпимой игру для соперников, сверхскупая защита и подлинная, ощутимая идея того, что «Мы никого не боимся, моргни на секунду, и мы свалим тебя с ног, кем бы ты ни был».

По сравнению с этим главная идентичность «Атлетико» за последние 11 лет совершенно неузнаваема. Соперники смотрят на них как на легкую добычу. В прошлом сезоне почти половина Ла Лиги пропустила меньше голов, чем мадридцы (включая «Хетафе», который на одно очко опередил зону вылета). Игроки «Матрасников» выглядят растерянными, нерешительными, не в форме и медлительными.

Тренер кажется одновременно неуверенным и слабым тактически — неуверенным в персонале в своем оптимальном составе, и еще более глубоко неуверенным в том, какая схема может снова сделать клуб грозным. (Симеоне всю неделю тренировал схему 5-3-2, начал игру таким образом, затем перешел на 4-4-2 через пять минут после ее начала и за 12 минут до того, как «Реал» прорезал его оборону и вышел вперед 1:0!).

Всего пять раз за последние 59 официальных матчей «Атлетико» уступал в один гол и все-таки побеждал, а значит способность держать удар сильно ослабла. В прошлом сезоне команда проиграла три поединка кряду («Реал», «Севилья», «Гранада») впервые с тех пор, как в декабре 2011 года коллектив возглавил их аргентинский гуру.

Это последнее поражение означает, что клуб рискует проиграть три домашних матча кряду впервые за ранее замечательную эпоху Симеоне. (Тот факт, что следующим домашним соперником является скромная «Жирона», сделало бы ситуацию катастрофической, если бы это произошло).

Эти критические замечания и многие другие следует рассматривать в контексте того, насколько качественной, дорогой командой с глубоким резервом обладает «Атлетико». Чтобы быть справедливым к Симеоне, не следует забывать, что в прошлом сезоне команда обыграла будущего чемпиона Италии на выезде, а также выиграла на «Олд Траффорд» и в Порту.

Не следует также думать, что общее недомогание является виной только Симеоне. Его гуру тренер по фитнесу, Оскар Ортега, уже давно не совершает чудес. Возвращение в Мадрид Антонио Пинтуса, пробудившее в «Сливочных» совершенно удивительную способность выигрывать или закрывать победы больших матчей в концовке, лишь подчеркнуло эту ситуацию.

Понятно, что Симеоне не впечатлен некоторыми из последних трансферов клуба. Также очевидно, что «Эль Чоло» и Жоау Фелиш переживают то, что комментатор матчей LaLiga TV Пит Дженсон назвал «браком неудобств». Клуб по-прежнему любит талантливого португальца, но аргентинец предпочел бы избавиться от него и найти новую версию молодого Диего Косты.

Жоау Фелиш globallookpress.com

С практической точки зрения, на то, что «Атлетико» сделает со своим тренером, в конечном итоге могут сильно повлиять дебаты в совете директоров о том, «на кого сделаем ставку? Наш рекордный трансфер в 126 млн евро, которому все еще 22 года ... или парня, которому мы переплачиваем 20 млн евро за сезон, и кто сейчас показывает бледный футбол?».

Одна лакмусовая бумажка для вас, а не только для людей, которые управляют мадридцами, заключается в том, чтобы подумать: «Если бы Симеоне пришел из команды, демонстрирующей форму, отношение и конкурентоспособность, которые "Атлетико" продемонстрировал за последние полтора года, если бы его снова назначили в 2011 году?» Или: «Сохранит ли сменщик Симеоне, когда бы это ни случилось, свою работу, показав такую же форму за последние полтора года?».

Если честно, ответ кристально ясен.

Недавние свидетели на тренировке слышали, как Симеоне кричал на своих подопечных: «Вы получаете большие зарплаты... работайте усерднее... тот, кто не хочет быть здесь, может не быть здесь». Совсем не современный подход.

Есть еще кое-что, свидетельствующее о великой трясине, в которой оказался этот обычно жизнерадостный, вдохновенный, симпатичный и сверхголодный человек. Посмотрите на его показатели. Не только то, что он выиграл, но и то, что означали эти трофеи и его приход в клуб. Когда Симеоне был мышцами полузащиты «Матрасников», «Атлетико» выиграл чемпионат и кубок дважды в сезоне 1995/96 — они никогда не добивались этого ни раньше, ни с тех пор.

Это был первый титул «Атлетико» в Ла Лиге за 19 лет. Что-то не повторялось, пока он не стал тренером. В «Интере» он помог им завоевать Кубок УЕФА — только третий трофей за девять лет. «Нерадзурри» потребовалось еще 12 лет, чтобы выиграть еще один европейский трофей.

«Лацио» выиграл всего три трофея за предыдущие 25 лет, а Серию А римляне выиграли только один раз. Приход Симеоне в полузащиту вдохновил команду Свена-Горана Эрикиссона выиграть четыре трофея менее чем за год. С тех пор «Орлы» не выигрывали ни титула, ни европейского трофея.

В Аргентине в 1991 году «Эль Чоло» привел «альбиселестес» к их первой победе в Кубке Америки за 32 года. В качестве тренера он выиграл аргентинскую Апертуру с «Эстудиантесом» — первый трофей клуба за 23 года.

Извините за вал статистики, но с его историческими достижениями у руля «Атлетико» вы видите закономерности, не так ли? Симеоне, обнаженный до глубины души, является катализатором. Целеустремленный, амбициозный, голодный, талантливый, вдохновляющий — успешный.

Свирепый, ненасытный, вдохновляющий. Сравните любую из указанной информации, эту точную характеристику с игрой нынешнего состава, его характером, апатией, замешательством, склонностью к ошибкам — в стиле Арсена Венгера «топ-4 подойдет, спасибо». Каков ваш вывод?

Было бы здорово, если бы «Атлетико» смог провести встречу на высшем уровне со своим тренером — снова зажечь его огонь, потребовать более высоких, более вдохновляющих стандартов в повседневной работе. Свежесть, свирепость, новый драйв, амбициозность и, короче говоря, чуть ли не полная перезагрузка.

Однако я боюсь, что чудовищный закон убывающей отдачи между клубом, командой и тренером вцепился в свои стальные когти и не отступит. Если так, то ключевой вопрос для «Матрасников»: «Что делать?».

Единственный неприемлемый отвеn — это засунуть голову в песок. Именно так «Атлетико» повел себя в отношении к выходкам своих фанатов «Ультра», которые называют себя «Фронт "Атлетико"".

У других людей более непосредственный и нормальный опыт общения с этой группой болельщиков, демонстрирующей отвратительное поведение, но я могу без сомнений сказать, что худший, самый жестокий расизм, который я когда-либо видел за два десятилетия жизни в Испании (или где-либо еще, если уж на то пошло), исходил из этого сектора фанатов 'Матрасников'.

Это было мадридское дерби в Кубке Испании на 'Бернабеу' в феврале 2014 года. Двумя тренерами были... Диего Симеоне и Карло Анчелотти. После победы 'Реала' со счетом 3:0 неиспользованные в матче игроки 'Сливочных' выполняли разминочные упражнения на поле, а с Марсело был его 4-летний сын, в то время как болельщики гостей в целях безопасности все еще были оставались на стадионе.

То, что они скандировали и пели в адрес бразильца и его маленького сына просто из-за их цвета кожи, было кошмарным и непростительным. Я немедленно позвонил на телеканал, с которым работал в то время, и сообщил, что происходит что-то ужасное. К их чести, они сразу же посвятили этому выпуск новостей.

Сразу после этого некоторые фанаты и персонал 'Атлетико' возмутились и стали отрицать, что ситуация была настолько отвратительной, пока Марсело поздно ночью не написал в сообщение в Twitter о том, что он и его сын слышали все это, но никогда не будет устрашен, сломлен или запуган такими дураками.

С тех пор и до сегодня 'Матрасники' сделали столь мало, или эффект от этого оказался столь незначительным, что многих его болельщиков не смутило подобным же образом оскорбить Винисиуса Жуниора на расовой почве в прошлые выходные. Это сверхсерьезная ситуация. Это требует как сурового наказания (для любого клуба, равно как и болельщиков, закрытие стадиона — единственный значимый способ донести свою мысль).

Винисиус Жуниор подвергся расистским выкрикам в матче с «Атлетико» globallookpress.com

Что еще более важно, расизм в футболе требует глубокого, постоянного и действенного обучения на всех уровнях испанского общества. Как в спортивном, так и в социальном плане всем нам пора сказать 'Атлетико', что он занимается самообманом.

Король голый.