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    Мадридское дерби — за королевским клубом

    Ла Лига: Итоги 6-го тура

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    Мадридское дерби. «Атлетико» — «Реал»
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    Мадридское дерби. «Атлетико» — «Реал»
    Топ-3 испанской Примеры — без изменений. Чемпион Ла Лиги «Реал» сохранил место на троне. Погоню за «галактикос» продолжают «Барселона» и «Бетис». «Хетафе» покинул зону вылета, а «Кадис» ушёл с последнего места испанского чемпионата

    Изменения в турнирной таблице

    Перестановки в верхней части турнирной таблицы. Основные изменения коснулись 4 места. В Топ-клубы поднялся «Атлетик». Команда из Бильбао поднялась сразу на 2 позиции и обошла в «регулярке» «Осасуну» (5 место) и «Вильярреал» (6 место).

    Разница в 3 места. Ровно на столько строчек поднялись сразу 3 команды: «Реал Сосьедад» (с 11-го на 8-е), «Валенсия» (с 12-го на 9-е), «Мальорка» (с 13-го на 10-е).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    А вниз по «турнирке» опустились «Жирона» (с 8-го на 11-е), «Райо Вальекано» (с 9-го на 12-е), «Сельта» (с 10-го на 13-е).

    Изменения коснулись и зоны вылета. Опасную зону покинуло «Хетафе». «Тёмно-синие» с 18-го места взлетели на 14-е. Место «городских» в тройке лузеров занял «Вальядолид» (с 17-го на 18-е).

    Подправил турнирную ситуацию «Кадис» — первая победа в сезоне помогла клуб уйти с последнего места и подняться на 19-е. На самое дно свалилась команда «Эльче».

    Мадридское дерби

    «Атлетико» vs «Реал». Битва непримиримых соперников. Противостояние двух мадридских клубов осталось за «королевским» клубом.

    «Галактикос» одержали победу со счётом 2:1. За «Реал» голами отметились Родриго де Гоис и Вальверде.

    Федерико Вальверде, полузащитник «Реала»
    globallookpress.com

    На 83-й минуте Марио Эрмосо отважился лишь на гол престижа в пользу «Атлетико».

    «Реал» продолжает бить рекорды. Чемпион Испании одержал 6 побед в 6 матчах. В активе команды 18 очков — 100% результат.

    Топ-4

    Свергнуть «Реал» с трона мечтают два клуба. Один из них — «Барселона». Каталонский клуб в этом сезоне набрал 16 очков — на 2 меньше, чем у «Реала».

    «Сине-гранатовые» лишь 1 раз в этом сезоне оступились. Это была домашняя ничья с «Райо Вальекано» в 1-м туре (0:0). Дальше последовала серия из 5 побед.

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    • В последнем матче «Барса» уничтожила главного аутсайдера Ла Лиги — «Эльче» (3:0). За каталонцев голы забили Депай и дважды Левандовский.

    На 3-м месте идёт «Бетис». «Зелёно-белые» набрал 15 очков, то есть команда одержала 5 побед и потерпела 1 поражение в сезоне.

    Хоакин Санчес, полузащитник «Бетиса»
    globallookpress.com

    В 6-м туре футболисты «Бетиса» добились успеха в противостоянии с «Жироной» (2:1). В Топ-4 чемпионата Испании ворвался «Атлетик». И это после сложной победы над «Райо Вальекано» (3:2).

    Зона вылета

    «Хетафе» может вздохнуть спокойно. Команда теперь вне опасности. В 6-м туре «городские» в гостях одержали сенсационную победу над «Осасуной» (2:0). Теперь клуб на 14-м месте.

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    • А вот «Вальядолид» опустился на 18-е место, которое ранее занимало «Хетафе». В 6-м туре «бело-фиолетовые» потерпели поражение от прямого конкурента за выживание — «Кадиса» (0:1).

    Для «Кадиса» — это первая победа и первый гол в Примере. До этого коллектив потерпел 5 поражений с разницей мячей 0:14.

    Тур № 7

    Испанский чемпионат, как и весь клубный футбол берёт паузу. Причина — игры национальных сборных в Лиге Наций.

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    Возобновятся матчи в Примере 30 сентября. Откроет программу 7-го игрового дня поединок между «Атлетиком» Бильбао и «Альмерией».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Остальные поединки — уже 1, 2 и 3 октября. Лидер Ла Лиги — «Реал» сыграет свой матч дома с «Осасуной». «Барселона» отправится в гости к «Мальорке». Ну а «Бетис» проведет выездную встречу с «Сельтой».

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