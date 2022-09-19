Трансферный дайджест. 13-19 сентября

Килиан Мбаппе

Нападающий, «ПСЖ», 23 года

Нападающим «ПСЖ» и сборной Франции Киллианом Мбаппе интересуются три клуба АПЛ.

Недавно стало известно, что контракт форварда с парижанами, заключенный минувшим летом, действует не до 2025 года, а до 2024-го. В него включена опция продления на сезон, активация которой зависит от желания футболиста.

Как пишет Marca, Мбаппе договорился с «ПСЖ» о том, что заранее проинформирует клуб о своем решении, чтобы избежать ситуации, случившейся прошлым летом. На данный момент в «ПСЖ» все идет так, как и ожидал Мбаппе.

Сейчас у Килиана есть твердое желание остаться в «ПСЖ» до 2025 года, чтобы выиграть Лигу чемпионов с клубом, а также сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде в статусе игрока парижан.

Отмечается, что в случае, если Мбаппе передумает и решит покинуть «ПСЖ» летом 2024 года, в его приглашении заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В новом сезоне чемпионата Франции на счету Киллиана Мбаппе уже 10 голов в 9 матчах во всех турнирах.

Наш прогноз: «ПСЖ»

Антуан Гризманн

Нападающий, «Барселона», 31 год

Антуан Гризманн globallookpress.com

Форвард «Барселоны», выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне француз, выступающий за «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны», выходит на поле только после 60-й минуты. Считается, что «Атлетико» делает так, чтобы не платить 40 млн евро каталонцам по окончании сезона, опция выкупа будет обязательной при соблюдении условий относительно игрового времени Антуана.

По информации The Athletic, Гризманн может сменить клуб в январе, если ситуация не разрешится. Одним из вариантов может стать «Манчестер Юнайтед», который интересовался 31-летним игроком в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» и «Атлетико» могут прийти к соглашению в ситуации вокруг Антуана Гризманна.

По данным L’Équipe, опция выкупа форварда может быть снижена до 25 млн евро. Переговоры между клубами по этому вопросу близки к успешному завершению. В «Барселоне» надеются завершить переговоры во время паузы на матчи сборных. Когда клубы окончательно договорятся, «Атлетико», вероятно, станет давать Гризманну больше игрового времени.

В этом сезоне француз забил 3 гола в 6 матчах за «рохибланкос» во всех турнирах.

Наш прогноз: «Атлетико»

Гарри Кейн

Нападающий, «Тоттенхэм», 29 лет

Гарри Кейн globallookpress.com

Нападающий Харри Кейн может перейти в «Баварию» из «Тоттенхэма» следующим летом.

29-летний нападающий станет главной целью мюнхенского клуба на следующее трансферное окно, если будет принято решение о необходимости приобретения центрфорварда, рассказал журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг для Football Daily.

Обсуждения по этому вопросу уже идут. В данный момент «Бавария» еще не решила, нужен ли ей центральный нападающий. Но если в клубе признают необходимость подписания игрока на эту позицию, то главным вариантом будет Кейн.

«Бавария» уже контактировала с братом форварда Чарли, который выполняет функции его агента. Появлялась информация о том, что мюнхенский клуб сообщил представителю Кейна о готовности сделать предложение о трансфере в случае, если Харри не продлит контракт с «Тоттенхэмом». Отмечается, что форвард не возражает против перехода в «Баварию».

В этом сезоне воспитанник «Тоттенхэма» забил 5 голов в 7 матчах за клуб во всех турнирах.

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Лионель Месси

Нападающий, «ПСЖ», 35 лет

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси определится с будущим в 2023 году. Решений до ЧМ не будет, несмотря на интерес «Барсы» и желание «ПСЖ» продлить контракт.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что форвард «ПСЖ» не собирается принимать решений по будущему в ближайшие недели или месяцы. Сейчас Месси сконцентрирован на выступлениях в составе «ПСЖ», а также на подготовке к чемпионату мира, на котором он выступит со сборной Аргентины.

Лео не будет принимать никаких решений до 2023 года, несмотря на желание «ПСЖ» продлить с ним контракт, а также на интерес со стороны «Барселоны».

Сообщалось, что парижане могут предложить форварду новый контракт сроком на два года, если уровень его игры не упадет. Срок действующего соглашения Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 35-летний форвард забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 9 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Наш прогноз: «ПСЖ»

Федерико Вальверде

Полузащитник, «Реал Мадрид», 24 года

Федерико Вальверде globallookpress.com

Английский «Ливерпуль» не оставляет попыток подписать полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

Минувшим летом мерсисайдцам отказали в трансфере уругвайского футболиста за € 100 млн, однако летом 2023-го «Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать Вальверде. Об этом сообщает Football365.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы были готовы заплатить за трансфер уругвайца порядка € 100 млн за два дня до закрытия трансферного окна, однако мадридский клуб отказался отпускать футболиста. После этого «Ливерпуль» на один сезон арендовал бразильца Артура из «Ювентуса».

Таким образом, данный трансфер мог стать самым дорогим в истории английского клуба. На данный момент таковым является переход Вирджила ван Дейка за € 84,65 млн в «Ливерпуль» из «Саутгемптона».

Но так же журналист Экрем Конур у себя в Твиттере сообщил, что полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде выбрал клуб, в котором собирается продолжить свою карьеру. Если верить источнику, то футболист намерен остаться в стане «Королевского клуба».

В общей сложности на счету Федерико Вальверде уже четыре гола и два результативных паса в девяти матчах текущей кампании — уже значительно больше, чем за весь предыдущий сезон (1+2).

Милан Шкриньяр

Защитник, «Интер», 27 лет

Милан Шкриньяр globallookpress.com

«Интер» всерьез нацелен сохранить защитника Милана Шкриньяра в команде и попытается убедить игрока подписать с клубом новый контракт.

По информации источника, миланский клуб уже готовит новое предложение по продлению соглашения. Ранее защитник требовал у «нерадзурри» зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год. При этом «ПСЖ», который пытался приобрести 27-летнего словака летом, был готов платить ему около 10 миллионов.

Руководители «Манчестер Сити» хотят в ближайшее трансферное окно попробовать подписать звёздного словацкого защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра.

По информации The Sun, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы поработать с 27-летним словацким футболистом, но миланский клуб не намерен продавать защитника, так как руководители «Интера» считают Шкриньяра лидером команды. Стоит отметить, что помимо манкунианцев подписать словака также хотят мадридский «Реал», «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

Но Фабрицио Романо, пишущий в своей эксклюзивной колонке CaughtOffside, настаивает на том, что наибольший интерес проявляет команда «Пари Сен-Жермен».

«Сейчас много говорят об английских клубах, но я понимаю, что самым заинтересованным в Милане Шкриньяре остается... "Пари Сен-Жермен", — сказал Романо. "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" не делали никаких предложений, а "Челси" был сосредоточен на подписании Уэсли Фофана этим летом».

В этом сезоне Милан Шкриньяр провёл в итальянской лиге в составе миланского клуба шесть поединков, но голами или ассистами пока не отметился.

Наш прогноз: «Интер»