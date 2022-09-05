Трансферный дайджест. 30 августа — 5 сентября

Мауро Икарди

Нападающий, ПСЖ, 29 лет

Давно стало понятно, что Икарди не нужен ПСЖ. Клуб все пытается найти ему новое место, чтобы избавиться от этого балласта.

Мауро Икарди globallookpress.com

На сайте RMC Sport появилась информация о том, что футболист может перейти в «Галатасарай».

При этом речь идет пока только об аренде. Аргентинец уже смог договориться с новым клубом о контракте, но вот «Галатасараю» еще не удалось получить разрешение ПСЖ.

В Турции Икарди вызывает интерес еще у одного клуба. Речь идет о «Фенербахче». Однако, по данным источника, «Галатасарай» опережает конкурента в борьбе за нападающего.

В RMC Sport пишут, что Икарди очень хочет уйти в клуб. Учитывая, что трансферное окно в Турции закроется 8 сентября, трансфер все еще возможен.

Наш прогноз: Клубы договорятся, возможно даже с правом выкупа.

Миралем Пьянич

Полузащитник, «Барселона», 32 года

Игрок уже давно не блистает на европейской арене. После перехода в «Барселону» карьера боснийца ушла в закат. Это ярко продемонстрировала прошлогодняя аренда в «Бешикташе». То есть понятно, что «Барсе» Пьянич не нужен.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Как сообщает Фабрицио Романо, Миралем заинтересовал клуб из ОАЭ, а именно «Аль-Шарджа».

Согласно твиту Романо, «каталонцы» готовы расстаться с футболистом. В этом вопросе все будет зависеть от решения самого полузащитника. Если никаких других более выгодных предложений не поступит, то, наверное он согласиться.

Учитывая, что за время пребывания в «Барселоне» интерес к Пьяничу так никто и не проявил, то его переезд в ОАЭ выглядит вполне реальным предприятием.

«Аль-Шарджа» предложил футболисту трехлетний контракт. По идее в ОАЭ умеют заинтересовать деньгами, поэтому стоит ожидать, что игрок в ближайшее время покинет «Барсу».

Наш прогноз: 32-летний босниец, скорее всего, согласиться на переход.

Роберто Фирмино

Нападающий, «Ливерпуль», 30 лет

Карьера бразильского форварда на «Энфилд Роуд» может подойти к концу. Стороны не продлили соглашение. Текущий контракт действителен до конца нынешнего сезона.

Роберто Фирмино globallookpress.com

На данный момент в услугах Фирмино уже заинтересован «Ювентус». журналист Экрем Конур называет «Ювентус» главным фаворитом в борьбе за бразильца. Еще больший интерес к игроку вызывает возможность бесплатного подписания.

В текущем сезоне АПЛ Фирмино принял участие в 5 матчах «Ливерпуля», забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Если до января с игроком не продлят контракт, то «Ювентус» получит зеленый свет.

Учитывая проблемы «Ливерпуля» в центре поля, пока что непонятно, отпустят ли «мерсисайдцы» игрока.

Наш прогноз: Все станет ясно зимой.

Артур Мело

Полузащитник, «Ювентус», 26 лет

На днях «Ливерпуль» арендовал полузащитник «Ювентуса» Артура Мело. Теперь стало известно, что «мерсисайдцы» готовы пойти дальше.

Артур Мело globallookpress.com

Как сообщает Фабрицио Романо, «мерсисайдцы» готовы активировать опцию необязательного выкупа футболиста за 37.5 млн евро.

Более того, от Романо поступила информация, что Артур подписал с «Ливерпулем» предварительный контракт, причем долгосрочный.

Раз сумма трансфера уже была оговорена, то дело может остаться лишь за самим футболистом и клубом, его арендовавшим. Если бразилец заявит о себе в ближайшее время, то к концу сезона он наверняка может сменит форму.

Наш прогноз: В случае удачного выступления «Ливерпуль» подпишет Артура.

Арсен Захарян

Полузащитник, «Динамо» Москва, 19 лет

После шумихи касательно перехода Захаряна в «Челси», интерес к игроку значительно вырос.

Арсен Захарян globallookpress.com

Так Dario Sport сообщает, что помимо «Челси» игроком теперь интересуется «Барселона». «Каталонцы» могут предпринять попытку подписания футболиста в конце следующего сезона, когда закончится контракт Захаряна с «Динамо».

Как бы там ни было, но ситуация с «Челси» остается неразрешенной. «Аристократы» были готовы отдать 15 млн евро. Определенные трудности внесли коррективы в планы лондонского клуба. Если Захарян останется в поле зрения «синих», то клуб наверняка найдет способ совершить этот трансфер.

В таком случае, «Челси» на данный момент является все самым главным претендентом на россиянина. Его успешные выступления в этом сезоне только подстегнет интерес со стороны богатых клубов.

Наш прогноз: Пока что только «Челси».