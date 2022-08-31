Потенциал мирового уровня. Как Фофана усилит защиту «Челси»

Уэсли Фофана помнит свою первую тренировку в «Лестере». Джейми Варди бросился в подкат под него обеими ногами. Так его поприветствовал английский футбол, но молодой защитник вскоре почувствовал себя как дома.

Когда он был травмирован в прошлом сезоне, Брендан Роджерс сравнил его отсутствие с тем, как если бы «Ливерпуль» потерял Вирджила ван Дейка. Его прогресс был настолько быстрым, что бывший защитник «Челси» и победитель чемпионата мира Франк Лебёф сравнил его взлет с восхождением Килиана Мбаппе.

Джонни Эванс, его партнер по центру защиты в «Лестере», даже заявил, что Фофана может стать одним из лучших защитников мира, увидев, как Уэсли разобрался с Пьером-Эмериком Обамеянгом. В этом же был убежден и Роджерс, когда с ним говорили о Фофана в апреле.

«Этот юноша — абсолютно феноменальный талант», — сказал он. «Он восходящая звезда. Неограненный талант, то, каким мы ожидаем должен быть защитник. Он абсолютно точно будет элитным игроком». Сейчас 21-летний Фофана готов показать, что он уже таким стал.

Переход в «Челси» за 75 миллионов фунтов стерлингов сделал француза одним из самых дорогих защитников в истории футбола. Гонорар отражает уровень его игры за «Лестер», но также показывает, насколько Томас Тухель считает, что он ему нужен.

Уэсли Фофана globallookpress.com

Послужной список защиты «Челси» с тех пор, как немец прибыл в клуб, был впечатляющим: он столько же раз сохранили свои ворота в неприкосновенности, сколько «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Даже «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы пропустил всего на два мяча меньше, чем «Челси», с момента прихода Тухеля.

Но уход Антонио Рюдигера в «Реал Мадрид» стал огромной потерей. Дело не только в уровне игрока, но, в частности, в его темпе. Рюдигер был признан самым быстрым игроком Премьер-лиги в прошлом сезоне, опередив Мохамеда Салаха и Адаму Траоре.

31-летний Калиду Кулибали может достойно заменить Рюдигера, но учитывая, что он играет с 37-летним Тиаго Силвой, это означает, что «Челси» должен держать в уме обновление задней линии. Это частично объясняет, почему Тухель иногда предпочитает видеть там Риса Джеймса, а не Сезара Аспиликуэту.

Ни один другой защитник «Челси» не приблизился к максимальной скорости Рюдигера в 36,7 км/ч в прошлом сезоне. Трево Чалоба был ближе всего со скоростью 33,2 километра в час. Но Фофана все поменяет. Его максимальная скорость за «Лестер» в прошлом сезоне составила вполне здоровые 34,5 километра в час.

Карта пасов Фофана skysports.com

Это делает его одним из самых быстрых защитников в Премьер-лиге, и это открывает возможности. Это позволяет его команде играть по-другому. «Он позволял нам атаковать, блокируя их контратаки», — сказал Джеймс Мэддисон после победы над ПСВ в прошлом сезоне.

Брендан Роджерс на тренировочной базе «Лестера» утром после той победы в еврокубках объяснил влияние стиля игры Фофаны на его команду. Они защищались выше, и разрывы были меньше. «Темп позволяет делать это», — сказал он.

«Размер поля всегда определяется вашими центральными полузащитниками и крайними защитниками». Если защита слишком глубокая, это все портит. «Вы можете прессинговать там, но если они сядут в оборону на средней линии, поле становится слишком большим».

Он добавил: «Нам нравится иметь эту черту в команде. Мы просим их защищаться выше. Это требует предвидения, перекрытия свободных зон, выносливости в атаках. Вы не можете всегда забивать с первого паса, но вам нужно контр-прессинговать и возвращать мяч, когда вы его теряете».

Фофана в сезоне 2021/22 skysports.com

В прошлом сезоне Уэсли Фофана отыграл в Премьер-лиге всего 630 минут из-за травм, но за 90 минут центральный защитник занял пятое место в лиге по количеству возвратов мяча в защите и 15-е место по выполненным передачам.

Эта способность к перехвату, выдергиваясь из задней линии, чтобы вернуть владение мячом, является очень ценным качеством в лучших командах. Им нужен защитник, который может бежать назад к своим воротам, но также влиять на игру в другом направлении своей контролируемой агрессией.

Добавьте к этому способность Фофана к игре в воздухе благодаря прыжку, который позволяет ему превосходить более высоких противников. Обратите внимание на его технику, которая обеспечивает ему комфортное владение мячом. Вот почему «Лестер» выглядел совсем другой командой в его отсутствие в первой половине прошлого сезона.

«Любая команда будет скучать по нему», — сказал Роджерс. «Вы должны быть честными и достаточно открытыми, чтобы признать, что вам будет не хватать кого-то с такими способностями. Конечно, это скажется на результатах. В этом нет ничего сложного — вы теряете своего лучшего игрока и это сказывается на уровне вашей игры».

Фофана в сравнении с центрбеками топ-5 лиг Европы skysports.com

Теперь это проблема «Лестера». С помощью Эванса на поле и Коло Туре за его пределами мальчик, которого прозвали «Маленький Уэс» из-за присутствия в клубе титулованного капитана Уэса Моргана, вырос в мужчину в Мидлендсе. Но они должны были знать, что это не навсегда.

Обстоятельства перехода Фофана в «Лестер» были неоднозначными. «Сент-Этьен» не хотел продавать его, но игрок настаивал на переезде, в результате чего его семья подверглась угрозам насилия. Он был целеустремленным уже тогда и остается целеустремленным сейчас. Все, что имеет значение для него — это следующий шаг.

Для Фофана это означает «Челси». Ему было 11 лет, когда его герой Дидье Дрогба выиграл с клубом Лигу чемпионов в 2012 году. Следуя тем же путем, он полон решимости обеспечить себе место в сборной Франции Дидье Дешама на чемпионате мира в конце этого года.

«Челси» выиграет от этих амбиций, так же как и от тактической гибкости, которую привил ему Роджерс. Фофана хорошо подходит на правую сторону тройки защитников, но он также может играть в качестве одного из двух центральных защитников. Возможно, это единственный аспект, который нужно улучшить.

«Нам просто нужно быть с ним осторожным», — сказал Роджерс в апреле. «Он все еще изучает тактические аспекты игры. Мы должны помнить, насколько он молод».

После завершения его перехода за 75 миллионов фунтов стерлингов, возможно, пришло время посмотреть на это по-другому. Насколько лучше Уэсли Фофана еще может стать?