Капитан, лидер, легенда. В лице Кулибали «Челси» получил больше, чем защитника

уже давно твердо верит в старую поговорку о том, что «Каждый, кто приезжает в Неаполь, плачет дважды: во-первых, когда он приезжает; затем еще раз, когда он уезжает оттуда».

Теперь, когда он подтвердил свой уход, без слез точно не обойдется. И не только от игрока, но и от всех, кто связан с клубом.

Действительно, сейчас болельщики отчаянно пытаются найти в этой ситуации плюсы: может, Кулибали и ушел, но, по крайней мере, не в «Ювентус». Это было бы невыносимо, даже хуже, чем потерять Гонсало Игуаина, ушедшего к их ненавистным соперниками в 2016 году.

В то время некоторые партенопейские фанаты сожгли свои футболки с номером 9; другие спустили их в унитаз.

Местный ресторан пообещал своим посетителям пиццу «Маргарита» всего за 1 евро, когда их бывший кумир получил первую травму в Турине, а нравственность этого шага даже обсуждалась в проповеди одним неаполитанским священником, который рассматривал трансфер Игуаина как свидетельство человеческой слабости.

Игуаина не забыли в Неаполе globallookpress.com

Даже сегодня, если вы прогуляетесь по знаменитой городской улице Виа Грегорио Армено, между фигурками и бюстами Диего Марадоны и Пино Даниэле, вы увидите статуэтки Игуаина с надписью «Предатель».

В Неаполе не простили и не забыли предполагаемое предательство Игуаина. Так что, болельщики вздохнули с облегчением, когда Кулибали перешел в «Челси» за 34 миллиона фунтов стерлингов (41 миллион долларов), поскольку вполне реальная альтернатива — переход в «Ювентус», который ищет замену Джорджо Кьеллини, — уничтожила бы их.

Ведь в Неаполе сенегальца любили даже больше, чем Игуаина. Аргентинский нападающий, возможно, провел три плодотворных сезона в «Наполи», побив рекорд Серии А по результативности за один сезон, но Кулибали отлично служил клубу в течение восьми лет.

Неспроста в этом сезоне планировалось повысить его до капитана клуба, поскольку ранее он занимал второе место после Лоренцо Инсинье, который только что уехал в Торонто. Это была похвальная, но отчаянная попытка убедить «К2» продлить контракт, срок действия которого истекал следующим летом.

Калиду Кулибали globallookpress.com

К сожалению для «Наполи», но вовсе неудивительно, что Кулибали в возрасте 31 года решил воспользоваться тем, что, вероятно, было его последним шансом испытать себя в одном из элитных клубов Европы.

Как он написал в своем прощальном письме, это было «время для нового приключения», и единственное что тут удивляет, так это то, что он задержался в Неаполе так надолго.

Гораздо более богатые клубы неоднократно пытались отобрать его у «Наполи». Президент клуба Аурелио Де Лаурентис даже утверждал, что однажды отклонил предложение в размере 120 миллионов евро, которое, как считается, поступило из Манчестера пару лет назад.

Конечно жаль, что Кулибали выиграл только один крупный трофей с «Наполи» — Кубок Италии в 2020 году, в один из самых сильных периодов в истории клуба.

Невозможно отделаться от ощущения, что они упустили прекрасную возможность выиграть хотя бы одно скудетто в то время, не в последнюю очередь в сезоне 2017/18, когда сам Кулибали забил победный гол в Турине, чтобы вывести «Наполи» на одно очко вперед лидировавшего «Ювентуса», всего за четыре тура до финиша.

Когда той ночью команда вернулась в Неаполь, ее ждали 20 000 болельщиков. Некоторые эксперты обвиняли их в том, что они совершили ошибку, отпраздновав победу так, как будто они уже выиграли титул. Возможно, критики были правы.

Калиду Кулибали globallookpress.com

Уже на следующей неделе Кулибали был удален за неуклюжий фол на Джованни Симеоне всего через восемь минут после начала игры против «Фиорентины» на стадионе «Артемио Франки» и последующее поражение со счетом 0:3 фактически положило конец надеждам «Наполи» на титул, хотя неаполитанцам все же удалось завершить сезон с рекордным для клуба 91 очком.

Даже в прошлом сезоне они вели трехстороннюю борьбу за скудетто с действующим чемпионом «Интером» и будущим победителем «Миланом» и вышли на первое место в таблице, когда оставалась еще 11 туров. Однако их надежды были сведены на нет серией всего из трех побед в семи матчах с 6 марта по 24 апреля, которая была вызвана дорого обошедшимся домашним поражением от «Милана».

К тому моменту разговоры о трансфере снова усилились, особенно после того, как феноменальное выступление Кулибали в матче Лиги Европы с «Барселоной» на «Камп Ноу» вновь разожгло слухи о переходе в каталонский клуб.

Калиду Кулибали globallookpress.com

Босс «Наполи» Лучано Спаллетти назвал выступление защитника в тот вечер «пугающим».

«Я восхищаюсь Калиду, — сказал итальянец журналистам. — Что меня поражает, так это его спокойствие и авторитетность, которую он привносит в свою игру. Кулибали всегда ко всему готов, и у него есть невероятная способность контролировать игру».

Статистика, безусловно, поддерживает оценку Спаллетти. С момента прибытия Кулибали в Италию в 2014 году из «Генка» всего за 8 млн евро ни один игрок не сделал больше передач (14 528), выиграл больше отборов (344) и не сделал столько подборов (1716) в Серии А.

Люди могут сколько угодно принижать итальянский футбол, но, возможно, в мировом футболе не было более стабильного центрального защитника с тех пор, как он пережил трудный первый сезон в Неаполе, чтобы вывести свою игру на совершенно другой уровень под руководством Маурицио Сарри.

При этом он показывает класс и на международном уровне. Пропустив первые пару групповых игр на Кубке африканских наций этого года из-за Covid-19, он легко вернулся в стартовый состав сборной Сенегала, безукоризненно отыграл от свистка до свистка и привел свою страну к первому турнирному триумфу.

В финале он был особенно впечатляющим. Помимо того, что он помог заставить Мохамеда Салаха замолчать, он выигрывал владение мячом чаще (15), чем любой другой игрок на поле, а также совершал больше всего касаний (105) и делал самые успешные передачи (81).

Калиду Кулибали globallookpress.com

Будет справедливо сказать, что голкипер Эдуар Менди будет наслаждаться перспективой того, что капитан его национальной сборной будет играть перед ним и на клубном уровне в следующем сезоне.

В самом деле, хотя возраст Кулибали (31 год) может беспокоить некоторых болельщиков «Челси», главный тренер Томас Тухель не мог найти человека лучше подготовленного, чтобы в конечном итоге заменить Тиаго Силву на посту дирижера защитников «синих».

Кулибали — это настоящий капитан, лидер и легенда — именно поэтому «Наполи» не сможет заменить его. Спаллетти прекрасно это понимает. Он знал, что Калиду отличный центральный защитник, еще до того, как возглавил команду летом. Однако он не понимал, насколько он хорош.

Менее чем через два месяца после приезда в Неаполь Спаллетти признался, что никогда не работал ни с кем лучше, добавив, что «и не только как игрок, но и как человек».

Подтверждая свое заявление, бывший тренер «Ромы» и «Интера» рассказал, что во время первого международного перерыва в сезоне, в сентябре прошлого года, Кулибали изо всех сил старался вернуться в Италию как раз к жизненно важному матчу против «Ювентуса».

«Калиду дважды менял рейсы, чтобы ускорить процесс», — рассказал Спаллетти на пресс-конференции. «Потом добрались до аэропорта и поехал прямо на базу, даже не заехав домой. Это просто феноменально!»

«Если нужно служить положительным примером, которым могут следовать другие — он в этом превосходен. Если бы мы все были чуточку больше похожи на Калиду, жизнь была бы проще».

Калиду Кулибали globallookpress.com

Учитывая, что Кулибали продолжал демонстрировать такую приверженность делу, Спаллетти ничуть не раздражен тем, что сенегалец решил уйти. Ведь он думал, что Кулибали уйдет еще прошлым летом, и даже угрожал приковать себя к игроку в какой-то момент, настолько он отчаянно хотел сохранить его на стадионе «Диего Армандо Марадона» еще на один сезон.

Поэтому Спаллетти просто благодарен за то, что Кулибали остался с ними, и, благодаря его за помощь клубу в завоевании путевки в Лигу чемпионов на сезон 2022/23, он красноречиво добавил: «Мы никогда не перестанем благодарить его за все, чему он нас научил. Горе тому, кто будет критиковать его [за уход]».

Так что в адрес Кулибали не будет такой реакции, какая досталась Игуаину. Он всегда был чрезвычайно благодарен фанатам за то, что они заставили его и его семью чувствовать себя в Неаполе как дома, и даже поддерживали Сенегал, когда он был в сборной.

Действительно, на протяжении всей кампании Кубка африканских наций в этом году его буквально завалили сообщениями поддержки. Он неоднократно говорил о своей гордости тем, что двое его детей родились в Неаполе, указывая на то, что это означает, что независимо от того, где он окажется, он установил прочную связь с городом и его жителями.

Фанаты будут опечалены тем, что эпоха Кулибали закончилась, но буду рады, что она была. И, конечно же, что он не присоединился к «Ювентусу».

Прошлой зимой он пообещал, что не уедет из Неаполя в Турин, и неудивительно, что он оказался человеком слова.