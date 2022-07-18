Худшие трансферы в истории «Реала»: от Просинечки и Анелька до Йовича и Азара

Николя Анелька (1999 год, из «Арсенала» за 34,5 млн евро)

«Мадрид» изначально рисковал, подписывая контракт с талантливым, но при этом очень темпераментным французским нападающим, который на тот момент уже успел заработать себе в английской прессе прозвище «Бука» (Le Sulk). Опасения оказались не напрасными. Анелька продержался в Испании всего лишь один сезон, но кампания получилась богатой на события.

Николя Анелька goal.com

Свой первый мяч за «Реал» Николя забил в Эль Класико в ворота «Барселоны», а в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии» он стал автором двух голов.

Но в общей сложности Анелька забил лишь семь мячей. Не в последнюю очередь из-за 45-дневной дисквалификации за отказ тренироваться. Вспыльчивый француз обвинил своих работодателей, заявив, что они обращаются с ним «как с собакой».

Элвир Балич (1999 год, из «Фенербахче» за 26 млн евро)

Элвир Балич as.com

Босниец оказался в «Реале» благодаря Джону Тошаку, который был впечатлен его игрой в чемпионате Турции. Послушав своего тренера, «Мадрид» заплатил за этот трансфер шокирующе большую сумму.

Вскоре после переезда в Испанию Балич получил травму колена, но даже когда он был в хорошей форме, многим было ясно, что «Реал» купил совсем не того, кто им нужен. В итоге через какое-то время Элвир вернулся в «Фенербахче» на правах аренды, сыграв за «Реал»лишь 11 матчей.

«Я не переживаю из-за того, что СМИ регулярно добавляют меня в список главных трансферных провалов "Реала". Я знаю, что это не так», — сказал Балич в одном из интервью. Болельщики клуба вряд ли согласятся с ним.

Антонио Кассано (2006 год, из «Ромы» за 5 млн евро)

Антонио Кассано talksport.com

Даже с учетом того, что трансфер Кассано обошелся «Реалу» в относительно небольшую сумму, все равно можно сказать, что это было необдуманное решение.

Итальянец быстро подтвердил сомнения журналистов и болельщиков. К «Реалу» Антонио не был готов. К тому же, он запомнился ужасным поведением и проблемами с лишним весом.

«В Мадриде у меня был друг, который работал официантом в отеле. Его работа заключалась в том, чтобы принести мне три или четыре пирожных после того, как я позанимался сексом.

Он приносил выпечку, а я отдавал ему женщину. Это был обмен: еме девушку, а мне — выпечку. Секс, еда — просто идеальная ночь», — рассказывал позже Кассано.

Данило (2015 год, из «Порту» за 31,5 мон евро)

Данило goal.com

Данило даже не пытался скрывать, что ему было трудно справляться с вниманием, с которым сталкиваются игроки «Мадрида».

«Иногда ошибка становится очень большой, даже если она изначально маленькая», — жаловался бразилец после перехода в «Реад».

Как ни странно, Данило до сих пор играет на самом высоком уроне. В 2017-м он переехал из столицы Испании в «Манчестер Сити», а еще через два года стал игроком «Ювентуса».

Ройстон Дренте (2007 год, из «Фейенорда» за 14 млн евро)

Ройстон Дренте goal.com

До сих пор не очень понятно, обладал ли Дренте достаточной дисциплиной, чтобы заиграть на таком уровне. Этот вопрос остается открытым. Но точно известно, что его надежды добиться успеха в «Реале» фактически рухнули в тот момент, когда болельщики на «Сантьяго Бернабеу» освистали его во время матча с «Депортиво».

Был ли такой персонаж, как Дренте, когда-либо обладавшим дисциплиной, чтобы преуспеть на самом высоком уровне, остается открытым. Что мы знаем точно, так это то, что его надежды добиться успеха в «Реале» фактически рухнули в тот момент, когда болельщики «Бернабеу» безжалостно освистали его во время игры против «Депортиво Ла-Корунья».

После этого Ройстон стал «страдать от беспокойства». «Как тренер я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему. У него действительно большой потенциал», — говорил о Дренте главный тренер «Королевского клуба» Хуанде Рамос.

Но Дренте так и не удалось реализовать себя. В конце концов он перешел в «Эркулес», где запомнился тем, что в какой-то момент объявил забастовку. Дренте завязал с футболом в 29 лет, чтобы сосредоточиться на карьере рэпера.

Жюльен Фобер (2009 год, из «Вест Хэма» на правах аренды)

Жюльен Фобер as.com

Возможно, не самый худший трансфер в истории «Реала», но уж точно самый странный. Футбольный мир был ошеломден, когда в начале января 2009 года «Мадрид» взял Фобера в аренду из «Вест Хэма».

У «Реала» была возможность выкупить трансфер Фобера, но до этого не дошло. В том числе из-за того, что однажды француз пропустил тренировку, ошибочно думая, что у него выходной. А во время игры с «Вильярреалом» он и вовсе задремал.

«Я не спал на скамейке запасных. Я предпочитаю делать это в кровати», — говорил Фобер. И этот ответ как нельзя лучше резюмирует похожее на сон его короткое пребывание в испанской столице.

Эден Азар (2019 год, из «Челси» за 120 млн евро)

Эден Азар globallookpress.com

Переход Азара в «Реал» выглядел обреченным на провал с того момента, как вингер приехал на предсезонную подготовку с лишним весом.

Но справедливости ради следует сказать, что Азару очень не повезло с травмами. Когда он играл за «Челси», у него никогда не было проблем со здоровьем.

Но даже в те редкие моменты, когда он был в форме, он все равно напоминал всего лишь дешевую копию игрока, который в течение семи лет блистал в английской Премьер-лиге.

Азар выиграл несколько важных трофеев, в том числе Лигу чемпионов, но в этом триумфе «Реала» в сезоне-2021/22 он сыграл примерно такую же роль, как и Гарет Бейл. Более того, в его случае ситуация еще печальнее.

Лука Йович (2019 год, из «Айнтрахта» за 66 млн евро)

Лука Йович globallookpress.com

В сезоне-2018/19 Йович напоминал игрока, который вскоре попадет в категорию топ-звезд. Ему удалось забить 10 мячей в 14-ти матчах Лиги Европы и впечатлить своей игрой в Бундеслиге.

И это убедило «Реал» заплатить почти грабительскую сумму за серба, права на которого в тот момент принадлежали «Бенфике». Это привело к сложному двойному трансферу. Сначала Йовича выкупил «Айнтрахт», а уже после этого свою сделку оформил «Реал».

Теперь очевидно, что «Реал» суетился совершенно зря. В 51 матче за «сливочных» Лука забил лишь три мяча. Этим летом Йович перешел в итальянскую «Фиорентину».

Кака (2009 год, из «Милана» за 65 млн евро)

Кака fourfourtwo.com

В данном случае совсем нетрудно понять, почему «Реал» согласился заплатить такие деньги. Когда Кака стал игроком «Мадрида», ему было 27 лет и он был на пике карьеры. За два года до переезда в Испанию бразилец стал обладателем Золотого мяча. В то время его игра действительно дарила радость — он не бежал, он буквально скользил с мячом в ногах.

К сожалению, из-за травм Кака так и не стал одним из лидеров «Реала». Хотя многие думали, что их связка с Криштиану Роналду будет лучшей не только в Испании, но и в Европе. Кроме того, Кака стал заметно реже играть после назначения Жозе Моуринью и перехода Месута Озила.

«В Мадриде я немного потерял радость от игры в футбол», — признался позже Кака. Хотя глупо отрицать, что у него были и яркие моменты на «Сантьяго Бернабеу».

Педро Леон (2010, из «Хетафе» за 10 млн евро)

Педро Леону так и не удалось убедить Жозе Моуринью goal.com

«В "Реале" я чувствовал себя униженным. Я не считаю, что делал что-то не так. Я сделал все, что мог, я оставался профессионалом, постоянно много работал», — рассказывал Леон в 2011 году.

Моуринью был не согласен с этим. «Особенный» был возмущен якобы плохим отношением Педро к тренировкам. В какой-то момент португалец перестал скрывать свои эмоции, когда журналисты задавали ему вопросы о Леоне.

«Вы говорите о Леоне так, будто это Зидан, Марадона или Ди Стефано. В прошлом году он играл за "Хетафе"! Я не собираюсь сейчас рассказывать, почему у него мало игрового времени», — возмущался Моуринью.

Неудивительно, что всего лишь через сезон «Реал» отправил Леона туда, откуда он пришел.

Роберт Просинечки (1991 год, из «Црвены Звезды» за 15 млн евро)

Роберт Просинечки talksport.com

С приходом Просинечки, одного из самых талантливых игроков в истории балканского футбола, который только что помог «Црвене Звезде» выиграть Кубок европейских чемпионов, в Мадриде связывали большие надежды.

Самым ярким моментом Роберта в его мадридской карьере стал гол в ворота «Барселоны» в Эль Класико. Интересно, что в 1995 году он стал игроком каталонского клуба.

В «Барсе» Просинечки тоже ничего не показало, но это все равно не стало утешением для поклонников «Реала».

Хамес Родригес (2014 год, из «Монако» за 80 млн евро)

Хамес Родригес goal.com

Как и весь футбольный мир, Флорентино Перес влючился с Хамеса после его яркой игры за сборную Колумбии на ЧМ-2014.

Переход Родригеса в «Реал» был неизбежен. Атакующий полузащитник с острым чутьем на эффектные гол давно мечтал играть на «Сантьяго Бернабеу».

В сезоне-2014/15 Хамес забил 17 мячей во всех турнирах. Назначение Зинедина Зидана в 2016 году стало поворотным моментом в современной истории «Реала», но в то же время оно фактически поставило крест на карьере колумбийца в «Мадриде».

Он редко появлялся на поле, а однажды Зидан признался, что Хамес попросил не выпускать его в матче с «Атлетиком».

Как ни крути, можно сказать, что «Реал» вышвырнул на ветер 80 миллионов, заплаченные за Хамеса, который позже играл на правах аренды за «Баварию», где тоже не смог стать игроком основного состава.

Вальтер Самуэль (2004 год, из «Ромы» за 25 млн евро)

Вальтер Самуэль footballtop10s.com

«Реал» остро нуждался в надежном, можно даже сказать, безжалостном центральном защитнике, и казалось, что Самуэль идеально подходит на эту роль. Но аргентинец никогда даже отдаленно не был похож на игрока, получившего прозвище «Стена» во время выступлений за «Рому».

«Я до сих пор удивлен, что он не стал лидером "Реала". Возможно, он перешел тула не в самый подходящий момент», — рассуждал знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло.

Самуэль быстро восстановил свою репутацию. В 2005 году он вернулся в Италию, подписав контракт с «Интером». И здесь он снова стал одним из лучших защитников мира и заодно почти легендой миланского клуба.

Хавьер Савиола (2007 год, свободный агент)

Хавьер Савиола sportmob.com

«Оглядываясь назад, могу сказать, что я действительно хотел играть чаще», — размышлял Савиола о своем испанском периоде карьеры.

Аргентинец здорово провел первые несколько сезонов в «Барселоне», но к тому времени, когда он стал игроком «Реала», стало ясно, что он не оправдает ожиданий.

«Кролик» изначально не был похож на игрока, который способен конкурировать за место в основном составе с Раулем, Робиньо, Рудом ван Нистелроем, Гогсало Игуаином и Арьеном Роббеном.

Забив за «Реал» всего лишь пять мячей и разозлив своим переездом в Мадрид «Барселону», через два года аргентинец уехал в «Бенфику».

Джонатан Вудгейт (2004 год, из «Ньюкасла» за 18 млн евро)

Джонатан Вудгейт totumsport.net

Худший дебют в истории? Смотреть первый матч Вудгейта в «Реале» было не очень легко.

Из-за проблем с бедром английский защитник провел за «Королевский клуб» лишь девять матчей. Врачи никак не могли разобраться с его травмой.

«В какой-то момент я подумал: окей, ты вернулся, покажи им, на что ты способен», — вспоминал он позже о своей игре в матче с «Атлетиком».

В том матче Вудгейт забил автогол и получил красную карточку. «Сантьяго Бернабеу» аплодировал ему стоя. Очевидно, что никто не расстроился, когда в 2006 году Джонатана отправили обратно в Англию.