Бесперспективный союз. Роналду и «Манчестер Юнайтед» больше не по пути

Последние полгода показали, что «МЮ» и Криштиану Роналду уже не так хорошо смотрятся вместе, как раньше. Футболист это понимает, и где-то в глубине души, наверное, об этом догадываются и в клубе, в котором началась великая карьера португальца.

В какой-то момент стало ясно, что из этой истории не получится ничего хорошего. Более того, очевидно, что Роналду и «МЮ» начали подозревать, что им будет лучше порознь.

На прошлой неделе Роналду сообщил клубу, что хочет уйти этим летом, если будет подходящее предложение от клуба, который в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. В клубе, между тем, настаивают, что не собираются продавать Роналду. Хотя на самом деле всем ясно, что это связано с отсутствием нападающих в команде, а не с желанием любой ценой удержать Криштиану.

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг уже успел заявить, что Роналду будет центральной фигурой в новом сезоне, но эти слова не совсем соответствуют тому, чего хочет игрок.

Криштиану Роналду globallookpress.com

И тут важно понимать, что у тен Хага пока недостаточно власти, чтобы сходу прийти и сказать, что Роналду ему не нужен, так как присутствие португальца может помешать реализации всех тактических задумок. Пока что у тен Хага нет ни мужества, ни воли, чтобы озвучивать подобные мысли вслух. Криштиану по-прежнему обладает большим влиянием.

Роналду продолжает вести себя максимально дипломатично, но теперь уже ни у кого нет сомнений, что он хочет уйти всего лишь через год после своего громкого возвращения. В свои 37 лет ему не очень хочется играть в Лиге Европы, куда «МЮ» попал по итогам минувшего чемпионата Англии.

Поклонники Роналду при этом каждый раз напоминают, что без Роналду, забившего 24 мяча, ситуация была бы еще хуже. Правда, есть и те, кто уверен, что без португальца «МЮ» было бы лучше.

Роналду должен был превратить «МЮ» в претендента на чемпионский титул. Вместе с Рафаэлем Вараном и Джейдоном Санчо был призван усилить состав, которым руководил Оле-Гуннар Сульшер.

Однако вместо того, чтобы помогать молодым партнерам становиться лучше, Роналду подавлял их. Особенно это касается Маркуса Рэшфорда и Санчо, который под конец сезона потеряли место в сборной Англии.

Даже сейчас есть шанс, что Роналду все-таки останется на «Олд Траффорд», и вся эта история будет забыта, как только начнется новый сезон. Но желание португальца уйти подчеркивает, что у футболиста и клуба совершенно разные амбиции на данном этапе.

В 37 лет Роналду вынужденно мыслить краткосрочно, понимая, что даже его невероятное тело способно провести на высшем уровне еще максимум три-четыре года.

Между тем, «МЮ» должен ориентироваться только на долгосрочные планы и прислушиваться к тен Хагу. Восстановление заметно увядшей империи требует времени и терпения, которого так не хватает Роналду, привыкшего постоянно бороться за трофеи.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Год назад у «МЮ» и Сульшера были большие амбиции, но с тех пор многое изменилось. Несмотря на все старания и голы, «МЮ» не дал Роналду ничего из того, к чему он привык.

Минувший сезон завершился для «МЮ» фактически после поражения от мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Все, что было дальше, напоминало неудачные попытки спасти изрядно подпорченную репутацию.

И вряд ли стоит ждать чего-то хорошего, если Роналду не позволят уйти, на чем он так настаивает. Он ясно дал понять — либо Лига чемпионов, либо вообще ничего. Лига Европы ему не нужна.

Могут ли «Челси», «Бавария», «Наполи» или кто-либо еще помочь Роналлу провести 20-й подряд сезон в Лиге чемпионов? Возможно. Но это будет непростое решение.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду гарантированно будет забивать, но все-таки надо не забывать, что два клуба — сначала «Ювентус», а потом и «МЮ» — сделали шаг назад вместе с ним.

Возможно, в этом не было его вины. Не исключено, что это произошло из-за более серьезных системных проблем, которые были в этих клубах еще до прихода Роналду. Но в тот момент его присутствие в команде не только помогало, но и мешало.

Безусловно, можно акцентировать внимание на личной статистике и голах, а на также на коммерческой привлекательности. Но Роналду, как и Лионель Месси, больше не может претендовать на роль ключевой фигуры, вокруг которой можно создавать новый проект.

Только избранные могут позволить себе думать о подписании Роналду этим летом. Но далеко не факт, что он получит то, чего хочет, поскольку до начала сезона остается всего лишь месяц.

«МЮ» тоже может задуматься о продаже Криштиану. Правда, подобный шаг будет выглядеть не очень уместно на фоне кадровых проблем и совершенно безрадостной трансферной кампании.

Роналду и «МЮ» могут остаться вместе еще на 12 месяцев, но все указывает на то, что им лучше расстаться.