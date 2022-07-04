Дембеле и еще десять главных свободных агентов этого лета

Sky Sports выбрал 11 самых известных свободных агентов этого межсезонья. Усман Дембеле, Пауло Дибала, Марсело, Кристан Эриксен — и не только.

Давид Оспина

После четырех не самых простых сезонов в лондонском «Арсенале» Оспина значительно повысил свой статус в «Наполи», где стал основным голкипером. Вместе с ним команда играла даже в Лиге чемпионов. Но теперь колумбиец находится в раздумьях, что делать дальше — оставаться в Неаполе или отправиться в Испании, где в нем заинтересованы мадридский «Реал» и «Вильярреал».

Понятно, что в Мадриде он будет всего лишь сменщиком Тибо Куртуа, но то, что факт, что на него обратил внимание лучший клуб Европы, показывает, что Оспина по-прежнему пользуется большим спросом среди европейских клубов. Для любой команды подписание 33-летнего вратаря станет ценным приобретением.

Дани Алвес

Дани Алвес globallookpress.com

Прошло уже 20 лет с тех пор, как Дани Алвес впервые приехал в Европу и подписал контракт с «Севильей», но, как ни странно, он продолжает выступать на высшем уровне, не так давно завершив еще один сезон в составе «Барселоны». 39-летний футболист никогда не скрывал, что хочет продлить контракт с каталонским клубом, но этого пока не произошло.

Несмотря на возраст, Алвес по-прежнему остается эффективным: в прошлом чемпионате Испании он занял второе место среди защитников по передачами и моментам, созданным за 90 минут. Очевидно, что трехкратный победитель Лиги чемпионов способен помочь почти любой команде.

Ромен Саисс

В конце прошлого сезона Саисс заявил, что больше не будет играть за «Вулверхэмптон». Марокканец покинул английский клуб в статусе свободного агента. Саисс выступал за «Вулвз» в течение шести сезонов, в том числе в тот период, когда команда боролась за возвращение в АПЛ. Сейчас, в 32 года, у Ромена осталось не так много времени для игры на высшем уровне, но ближайшие несколько сезонов он будет полезен даже топ-клубам.

Джеймс Тарковски

Джеймс Тарковски globallookpress.com

«Бернли» проведет следующий сезон в Чемпионшипе, но Тарковски уже не будет в команде в тот момент. Контракт Джеймса истек и с недавних пор он является одним из самых востребованных защитников среди клубов АПЛ, но поговаривают, что самый большой интерес проявляет «Эвертон». Тарковски и раньше мог перейти в другую команду, но «Бернли» каждый раз просил за него слишком большую сумму. Но теперь этого препятствия нет.

Марсело

Марсело globallookpress.com

Победа над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов стала шикарным завершением невероятной карьеры Марсело в мадридском «Реале». После 16-ти сезонов в «Королевскрм клубе» бразильцу предстоит определиться с новым клубом.

Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев, правда, в последние годы он играл не очень часто, а в прошлом сезоне и вовсе провел в Ла Лиге лишь 12 матчей. Понятно, что топовый Марсело играл заметно ярче, но даже сейчас он все еще может быть полезным.

Хуан Мата

Хуан Мата globallookpress.com

Хуан Мата, как и ожидалось, покинул «Манчестер Юнайтед». После восьми лет на «Олд Траффорд» Хуан, скорее всего, подпишет свой последний контракт в профессиональной карьере. Возвращение в Испанию выглядит самым оптимальным решением для 34-летнего полузащитника, который уже не обладает такой скоростью, как раньше, но по-прежнему способен принимать грамотные решения. Понимая, что дело идет к завершению карьеру, Мата, скорее всего, не будет спешить с выбором новой команды.

Джесси Лингард

Джесси Лингард globallookpress.com

Кошмарный для Лингарда сезон-2021/22 подошел к концу, и теперь он может спокойно покинуть «Манчестер Юнайтед» и найти клуб, в котором у него не будет проблем с игровым временем. А в его случае это важно — Джесси по-прежнему надеется попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2022.

Последний сезон на «Олд Траффорд» получился для Лингарда унылым, но все, кому он интересен, наверняка помнят тот яркий отрезок в составе «Вест Хэма» в конце сезона-2020/21. Любой клуб, который стремится попасть в топ-6 АПЛ, вряд ли пожалеет о подписании Лингарда, который по-прежнему остается ярким атакующим полузащитником.

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Возвращение Эриксена в АПЛ стало настоящим откровением. Никто не знал, как он будет играть после остановки сердца на Евро-2020, но его шестимесячный период в «Брентфорде» полностью восстановил его репутацию одного из лучших креативных полузащитников на трансферном рынке. Тот, кому удастся подписать Эриксена, может считать себя счастливчиком. Все-таки нечасто можно заполучить такого игрока без на бесплатной основе. «Брентфорд» все еще надеется сохранить датчанина, но у них есть несколько серьезных конкурентов среди топ-клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед».



Луис Суарес

Луис Суарес globallookpress.com

Готов ли Луис Суарес к драматическому возвращению в АПЛ? В британской прессе неоднократно появлялась информация о возможном переходе уругвайца в «Астон Виллу», где он может воссоединиться с бывшими партнерами по «Ливерпулю» Стивеном Джеррардом и Филиппе Коутиньо. Но кроме этого, не так давно были разговоры о том, что Суарес может продолжить карьеру в Южной Америке.

Два предыдущих сезона Луис провел в мадридском «Атлетико», вместе с которым стал чемпионом Испании. Экс-форвард «Барселоны» забил за команду Диего Симеоне 34 мяча, в том числе 13 в минувшей кампании, несмотря на то, что потерял место в основном составе.

Пауло Дибала

Пауло Дибала globallookpress.com

Нечасто на рынке свободных агентов можно встретить игрока, за плечами которого 32 матча за сборную Аргентины, пять чемпионских титулов в Серии А и более 50 матчей в Лиге чемпионов. И при этом Дибала не ветеран, который хочет найти спокойное место после напряженной обстановки в «Ювентусе». Пауло всего лишь 28 лет, и он очень хотел остаться в Турине, о чем свидетельствуют в том числе его слезы после прощального матча.

Но «Ювентус» решил расстаться с Дибалой, не получив за него ни цента. Теперь за аргентинца борятся конкуренты «Юве», среди которых «Рома» и «Милан», а также несколько английских клубов.

Усман Дембеле

Усман Дембеле globallookpress.com

Пожалуй, главный свободный агент этого лета. Пока что Дембеле и его окружению так и не удалось договориться с «Барселоной» о новом контракте. Более того, в январе француза чуть ли не выгоняли из каталонского клуба, чтобы получить за него хоть какие-то деньги, но игрок отказался, заявив, что не собирается реагировать на шантаж. Однако вскоре благодаря Хави Усман вернулся в первую команду «Барсы». А еще через какое-то время стороны возобновили переговоры о пролонгации соглашения.

Но сейчас нет никакой уверенности, что Дембеле останется на «Камп Ноу». Помимо «Барселоны», в нем заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль». Остается только ждать, в чью пользу сделает выбор чемпион мира.