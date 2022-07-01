Жезус — то, что нужно «Арсеналу»

подписал четырехкратного чемпиона Англиипосле заключения сделки сна сумму 45 млн фунтов. Бразилец был приоритетной трансферной целью в атаке у, и его скорое прибытие на «Эмирейтс» вызывает предвкушение.

Goal.com выясняет, что «Канониры» могут ожидать от игрока, который стал сенсацией, когда присоединился к «Манчестер Сити» в юном возрасте, а затем блистал, но иногда и разочаровывал в последующие годы.

Гибкость

Жезус был задействован на каждой из трех позиций в нападении во время своего пребывания на «Этихад» из-за его отличной всесторонней игры. Действуя с мячом, идя в борьбу или в обводку, Жезус почти всегда выполнял именно то, о чем его просил Пеп Гвардиола.

Даже когда он был «девяткой», в его игре была гибкость, независимо от того, должен бы ли он действовать в основном как хищник, быть на острие против команд, пытающихся прессинговать высоко, или же опускаться глубоко как «ложная девятка», создавая пространство для полузащитников.

Точно так же он был эффективен в разных ролях, когда играл на флангах. Он действовал как вингер старой школы рядом с боковой линией, как инсайд, действующий в связке с центрфорвардом, или как атакующий исполнитель, призванный дополнять полузащиту. Его время в «Сити» отличалось бескорыстием, которое всегда ставило командные интересы выше любой личной славы.

Работоспособность

С момента его первого выхода в основе манкунианцев в победном матче против «Кристал Пэлас» (3:0) в январе 2017 года упорный труд Жезуса выделялся как ключевой атрибут. Гвардиола хотел, чтобы его команда прессинговала соперника высоко, и это начинается с того, что нападающий оказывает давление на его центральных защитников.

Жезус, к его чести, инстинктивно знал, что требуется, и это сразу же поставило под угрозу место в основе легендарного форварда Серхио Агуэро. Аргентинец оживал, когда мяч был у «Горожан», но он не всегда был самым эффективным, когда соперник контролировал владение мячом.

Тем не менее, Агуэро учился у своего молодого партнера по команде, а его повышенная работоспособность в сочетании с невероятной результативностью означали, что он оставался лучшим центральным нападающим «Сити», хотя на бразильца по-прежнему рассчитывали, когда требовалась жесткая работа, как в случае ошеломляющей победой над «Реалом» в Лиге чемпионов в 2020 году.

Игрок для больших матчей

Гвардиола часто обращался к Жезусу для больших матчей и был вознагражден важными выступлениями и голами. Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» стала знаменательным моментом для подъема «Сити» в Лиге чемпионов, когда коллектив обыграл один из топ-клубов на своем поле, а бразилец сыграл в качестве инструмента, сравняв счет в захватывающем дух выступлении.

В прошлом сезоне он начал с дуплета после ударов головой в поединках с «Челси» и «Ливерпулем», забив на «Стэмфорд Бридж» и отдав результативную передачу на Фила Фодену на «Энфилде». Форвард не играл в АПЛ в течение трех месяцев после Нового года, отчасти из-за травмы, но вернулся в решающем матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» в апреле и забил первый мяч.

Также показательно, что пока «Манчестер Сити» продолжал преследовать свою мечту о победе в Лиге чемпионов, он начал в основе оба полуфинальных матча против «Реала», забив на «Этихад» и ведя за собой партнеров по атаке в Испании.

Потенциал

Ему всего 25 лет, поэтому Жезус вступает в свои лучшие годы и может стать еще лучше. В «Манчестер Сити» он всегда боролся за то, чтобы играть в старте, и никогда не мог по-настоящему убедить болельщиков в том, что он входит в основной состав.

Переход в «Арсенал» может дать ему больше свободы, а пристальное внимание такого тренера, как Артета, который хорошо знает его по работе на «Этихад» в качестве помощника Гвардиолы, может заставить нападающего чувствовать себя еще более любимым.

Технически у Жезуса есть все, чтобы стать звездой: быстрые ноги, скорость, мощь, хорошие движения и способность играть на любом фланге. Вдобавок ко всему, у него есть опыт работы в выигрышной среде, поэтому он может привнести часть этого менталитета на «Эмирейтс» и преуспеть в голодной к успехам молодой команде.

Уверенность

Хотя «Сити» был бы счастлив, если бы Жезус остался, его уход является результатом вышеупомянутой неспособности найти для него место в старте. В то время как глубина атакующих возможностей Гвардиолы сыграла свою роль, также свое влияние получила и его неуверенность, ведь у Жезуса иногда возникали проблемы с результативностью.

«Я хочу выстрелить себе в голову», — сказал он в 2019 году, когда его спросили об упущенных моментах, и эта проблема сохранялась на протяжении всего его времени в составе «Горожан». Его голы часто носят серийный характер: шесть в прошлом сезоне забиты в трех поединках в конце апреля, тогда как в предыдущих 20 матчах он забил всего дважды.

Он также чувствовал подобное давление в сборной Бразилии, особенно после того, как не смог забить гол на ЧМ-2018, а его недавний мяч в ворота Южной Кореи стал его первым голом за свою национальную команду в 10 играх. Есть надежда, что почти гарантированное место в основе придаст Жезусу уверенности и стабильности, которые ему нужны, чтобы доказать, что он надежный бомбардир.

Позиция на поле

Тем не менее, большой вопрос, нависший над Жезусом, относится к его амплуа: где лучше всего он себя проявляет? В начале прошлого сезона нападающий хотел играть на позиции вингера, но из-за неудачной попытки «Манчестер Сити» заполучить Харри Кейна из «Тоттенхэма» он часто начинал на позиции центрфорварда.

Конечно, он хорошо начал сезон на правом фланге атаки, но по ходу сезона выглядел более комфортно играя через центр. В то время как Гвардиола, возможно, был благодарен за гибкость игрока, его наставник в сборной Бразилии Тите был разочарован тем, что не знал, как использовать Жезуса наиболее эффективно.

Если Жезусу суждено стать главной фигурой, которой, как надеется Артета, он будет, первой задачей «Канониров» будет выяснить, где его лучше всего использовать на регулярной основе. Если ему это удастся, и «Арсенал» получит невероятного игрока.