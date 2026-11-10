Маурисио Почеттино, возможно, скоро придётся принять решение, пишет автор The Athletic Пол Тенорио.

Если ему поступит предложение от «Манчестер Юнайтед», всего через несколько месяцев после продления контракта и первого полного цикла чемпионата мира в качестве тренера мужской сборной США по футболу, всё сведется к тому, какой вызов он хочет принять на данном этапе своей карьеры.

И, честно говоря, выбор может оказаться совсем неочевидным.

По крайней мере, не в контексте философии, которую Почеттино изложил во время чемпионата мира этим летом, стремясь вдохновить свою команду поверить в себя.

«Мы должны мечтать без ограничений», — сказал Почеттино. «Не ставьте себе ограничений. Если я мечтаю прикоснуться к Луне, побывать на Луне, может быть, я смогу приблизиться к ней. Если же я только мечтаю приблизиться к ней, я останусь на Земле.

Это так мощно, не правда ли? Верить в то, что ты можешь это сделать. Осознавать, что мысли, зародившиеся сначала в твоем уме, в конечном итоге воплощаются в реальность».

Почеттино считал эту концепцию определяющей свой собственный путь от крошечного городка Мерфи в Аргентине, до чемпионата мира с Аргентиной в качестве игрока; финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» в качестве тренера; и, наконец, до тренерской скамейки сборной США на домашнем чемпионате мира — образ, который довел его родителей до слез.

Как еще можно объяснить такой путь, если не силой веры?

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Именно поэтому, хотя некоторые считают «Манчестер Юнайтед» токсичным и неисправимым, 54-летний Почеттино может рассматривать превращение «Манчестер Юнайтед» обратно в тот самый «Манчестер Юнайтед», как прогулку по Луне. Возможно, это просто слишком масштабная и заманчивая задача и предложение, чтобы он мог продолжать идти прежним курсом.

После того, как в понедельник издание The Athletic сообщило, что Почеттино, как ожидается, будет рассматриваться «Манчестер Юнайтед» в качестве замены Майклу Каррику, ему, возможно, придется решить, какая возможность для него более привлекательна: продолжать развивать свой прогресс в сборной США или попытаться спасти, а затем возродить «Манчестер Юнайтед».

С одной стороны, сейчас у него привлекательная работа, где у него много власти, минимальный контроль и шанс оказать долгосрочное влияние на команду. С другой стороны, перед ним стоит огромная задача, полная «красных флагов», но такая, которая вернет его туда, где он был прошлым летом: в центр всеобщего футбольного внимания и с шансом изменить историю одного из крупнейших и самых титулованных клубов мира.

Федерации футбола США будет трудно с этим конкурировать.

Федерация всегда знала, что это возможно с таким высококлассным тренером, как Почеттино — еще до чемпионата мира его связывали с работой в «Милане». Неплохо, что тренер сборной США является главным кандидатом для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед». Это показывает потенциальную ценность этой должности.

Но в то время как работа в мужской сборной США по футболу имеет множество преимуществ, она становится по-настоящему значимой в глобальном масштабе должностью лишь раз в четыре года.

Почеттино уже выступал на самой большой арене, на которой могла бы выступить сборная США: на домашнем чемпионате мира. В следующем цикле чемпионатов мира его задача — перестроить национальную команду, представив новое поколение игроков. Федерация футбола США предоставила ему полный контроль над развитием футбольной структуры страны, которая не оправдала свой потенциал в создании более конкурентоспособной команды. Это привлекательная и прибыльная работа, потенциально приносящая удовлетворение. Она также обеспечивает баланс между работой и личной жизнью, которого просто не существует на клубном уровне.

Но превращение США в мощную футбольную державу — это долгосрочный проект, который ни один тренер национальной сборной не может полностью контролировать. Это также работа, которая в течение следующих трех лет будет выполняться в относительно отдаленных уголках КОНКАКАФ.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

И хотя формирование будущего американского футбола может иметь долгосрочные последствия, но спасение «Манчестер Юнайтед» — это возможность, которая определит его наследие.

Если Почеттино стремится к вершинам спортивной славы и к тому, чтобы быть в центре внимания, то у него есть только один реальный вариант. «Юнайтед», несмотря на падение с пьедестала, остается одной из самых важных работ в мировом футболе. Внимание и пристальное внимание к Почеттино будут на уровне выше, чем в любой момент в течение следующих трех с лишним лет во главе сборной США.

Сейчас, когда «Юнайтед» находится в зоне вылета, есть смысл вмешаться прямо в данный момент, когда кажется, что хуже уже быть не может. Почеттино, несомненно, верит, что сможет вывести клуб из кризиса и обеспечить ему сохранение места в Премьер-лиге, что снискало бы ему любовь болельщиков и помогло бы укрепить доверие, необходимое для формирования будущих сезонов и составов.

Ему предстоит учесть множество факторов, но, учитывая, что Почеттино неоднократно заявлял о своем желании снова тренировать в Премьер-лиге, трудно представить, чтобы он отказался от этой работы, если ему действительно её предложат. Когда твоя жизнь была наполнена мечтами о луне, ты не можешь долго себя отговаривать, когда появляется редкая возможность осуществить эту мечту.