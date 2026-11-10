«Манчестер Юнайтед» собирается расстаться с главным тренером Майклом Карриком. Команда ушла на паузу на матчи сборных с 18-го места, в зоне вылета, и, по данным The Athletic, смена тренера должна произойти до выезда на «Энфилд» 22 ноября.

Майкл Каррик, пока еще главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Что произошло

Последней каплей стала ничья 4:4 с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд» в воскресенье. «Юнайтед» дважды проигрывал в два мяча: оба тайма гости начинали с двух быстрых голов. Спасли команду только два мяча в компенсированное время, их забили Джошуа Зиркзе и Патрик Доргу. После матча Каррик сказал, что рассчитывает остаться и в отставку подавать не собирается.

Официально клуб настаивает, что решение не принято. Но, по данным The Athletic, работа над кандидатурами преемника уже идёт. Окончательное слово за совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом и мажоритарными владельцами, семьёй Глейзеров. Расставание обойдётся дешевле, чем с предшественниками: в контракте Каррика, по данным того же издания, есть опция расторжения через год.

Кандидаты на смену

Фаворит — Маурисио Почеттино. ESPN называет его основным кандидатом, у букмекеров он тоже первый. В августе аргентинец продлил контракт со сборной США до 2030 года, но, по данным ESPN, в соглашении есть пункт, позволяющий уйти без крупной компенсации. На собеседование в «Юнайтед» Почеттино приглашали уже трижды.

Маурисио Почеттино. 5 июля 2026 года globallookpress.com

Среди других вариантов называют Эдди Хау, ранее тренировавшего «Ньюкасл», Юлиана Нагельсмана, которого в сборной Германии сменил Юрген Клопп, и Кирана Маккенну.

Как всё развалилось

Ещё полгода назад Каррик был спасителем. В январе он сменил уволенного Рубена Аморима, когда «Юнайтед» шёл седьмым. За оставшиеся 17 туров команда набрала 39 очков, больше всех в лиге за этот отрезок, обыграла «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» и финишировала третьей. В мае Каррик получил двухлетний контракт.

Новый сезон пошёл совсем иначе: одна победа в 10 турах АПЛ и три во всех турнирах, вылет из Кубка лиги от «Брайтона». После разгрома 0:3 от «Борнмута» в октябре руководство решило дать тренеру ещё немного времени. Из следующих трёх матчей команда выиграла только один: у «Ромы» в Лиге чемпионов, отыгравшись с 0:2. До этой победы «Юнайтед» не выигрывал девять матчей подряд, а за последние пять пропустил 15 голов.

Обострилась и обстановка в раздевалке. Капитан Бруну Фернандеш после поражения 1:4 от «Комо» раскритиковал пассивную игру без мяча, и Каррик впервые оставил его вне стартового состава в АПЛ. Лисандро Мартинес высказался о перестановках жёстче: «Менять, менять, менять тренеров? А как насчёт остального?» На трибунах болельщики уже открыто скандируют против Глейзеров и Рэтклиффа.

Вопросы к руководству

Каррик станет третьим тренером после Эрика тен Хага и Аморима, которого руководство во главе с INEOS сначала поддержало, а потом быстро потеряло. Обозреватель The Athletic Керис Джонс задаётся вопросом, сколько ещё попыток нужно Рэтклиффу, чтобы найти тренера под обещанный им ясный стиль игры. Подвисает и летняя селекция: на позициях левого защитника и центрфорварда заметно не хватает глубины состава.

Масштаб кризиса хорошо видно по одной цифре: последний раз «Юнайтед» вылетал из высшего дивизиона по итогам сезона 1973/74. Следующий матч команды — на «Энфилде» против «Ливерпуля», и проводить его, судя по всему, будет уже другой тренер.

Команда делит 18-19 места в таблице АПЛ после десяти туров.