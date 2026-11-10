«Манчестер Юнайтед» собирается расстаться с главным тренером Майклом Карриком. Команда ушла на паузу на матчи сборных с 18-го места, в зоне вылета, и, по данным The Athletic, смена тренера должна произойти до выезда на «Энфилд» 22 ноября.
Что произошло
Последней каплей стала ничья 4:4 с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд» в воскресенье. «Юнайтед» дважды проигрывал в два мяча: оба тайма гости начинали с двух быстрых голов. Спасли команду только два мяча в компенсированное время, их забили Джошуа Зиркзе и Патрик Доргу. После матча Каррик сказал, что рассчитывает остаться и в отставку подавать не собирается.
Официально клуб настаивает, что решение не принято. Но, по данным The Athletic, работа над кандидатурами преемника уже идёт. Окончательное слово за совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом и мажоритарными владельцами, семьёй Глейзеров. Расставание обойдётся дешевле, чем с предшественниками: в контракте Каррика, по данным того же издания, есть опция расторжения через год.
Кандидаты на смену
Фаворит — Маурисио Почеттино. ESPN называет его основным кандидатом, у букмекеров он тоже первый. В августе аргентинец продлил контракт со сборной США до 2030 года, но, по данным ESPN, в соглашении есть пункт, позволяющий уйти без крупной компенсации. На собеседование в «Юнайтед» Почеттино приглашали уже трижды.
Среди других вариантов называют Эдди Хау, ранее тренировавшего «Ньюкасл», Юлиана Нагельсмана, которого в сборной Германии сменил Юрген Клопп, и Кирана Маккенну.
Как всё развалилось
Ещё полгода назад Каррик был спасителем. В январе он сменил уволенного Рубена Аморима, когда «Юнайтед» шёл седьмым. За оставшиеся 17 туров команда набрала 39 очков, больше всех в лиге за этот отрезок, обыграла «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» и финишировала третьей. В мае Каррик получил двухлетний контракт.
Новый сезон пошёл совсем иначе: одна победа в 10 турах АПЛ и три во всех турнирах, вылет из Кубка лиги от «Брайтона». После разгрома 0:3 от «Борнмута» в октябре руководство решило дать тренеру ещё немного времени. Из следующих трёх матчей команда выиграла только один: у «Ромы» в Лиге чемпионов, отыгравшись с 0:2. До этой победы «Юнайтед» не выигрывал девять матчей подряд, а за последние пять пропустил 15 голов.
Обострилась и обстановка в раздевалке. Капитан Бруну Фернандеш после поражения 1:4 от «Комо» раскритиковал пассивную игру без мяча, и Каррик впервые оставил его вне стартового состава в АПЛ. Лисандро Мартинес высказался о перестановках жёстче: «Менять, менять, менять тренеров? А как насчёт остального?» На трибунах болельщики уже открыто скандируют против Глейзеров и Рэтклиффа.
Вопросы к руководству
Каррик станет третьим тренером после Эрика тен Хага и Аморима, которого руководство во главе с INEOS сначала поддержало, а потом быстро потеряло. Обозреватель The Athletic Керис Джонс задаётся вопросом, сколько ещё попыток нужно Рэтклиффу, чтобы найти тренера под обещанный им ясный стиль игры. Подвисает и летняя селекция: на позициях левого защитника и центрфорварда заметно не хватает глубины состава.
Масштаб кризиса хорошо видно по одной цифре: последний раз «Юнайтед» вылетал из высшего дивизиона по итогам сезона 1973/74. Следующий матч команды — на «Энфилде» против «Ливерпуля», и проводить его, судя по всему, будет уже другой тренер.
Команда делит 18-19 места в таблице АПЛ после десяти туров.