«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» играют на «Олд Траффорд» в десятом туре АПЛ. Манкунианцы подходят к встрече в зоне вылета и уже семь матчей подряд не могут победить в чемпионате, тогда как команда Унаи Эмери держится заметно выше и пока стабильнее проходит сезон.

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45+5' Перерыв на «Олд Траффорд»! «МЮ» успел отыграть два мяча за тайм, а «Вилла» серьёзно просела после стартового отрезка. Отдыхаем 15 минут!

45+4' Бруну классно перевёл на правый фланг Амаду, тот прострелил вдоль штрафной — где сам же Бруну не успел к мячу.

45+2' Алиссон мог выводить «Виллу» вперёд! Бразилец выскочил на ударную позицию в штрафную и попробовать перекинуть Ламменса, но не попал в створ!

45' Арбитр добавил четыре минуты к первому тайму.

44' ГООООООООЛ! «МЮ» сравнивает счёт! Мазрауи сыграл в стенку с Диалло и покатил к линии штрафной на Тилеманса, а бельгиец с левой в касание уложил мяч в ближний угол! 2:2, сработало давление «Юнайтед»!

Юри Тилеманс globallookpress.com

43' Бруну покатил в штрафную на Амада, тот из убойной позиции бил в дальний угол — Судзуки спас!

Статистика матча 5 Удары в створ 3 3 Удары мимо 2 52 Владение мячом 48 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 7 Фолы 2

41' Бруну пытался забросом вывести Кунью 1 на 1 с вратарём, но сделал слишком сильный пас.

40' Пау Торрес пробил головой после навеса Макгинна и не попал в створ.

39' Манзамби заработал фол на углу штрафной, Мбёмо нарушил правила.

37' Амад Диалло опасно бил в дальний угол из-за штрафной — рядом со штангой прошёл мяч.

35' Матсен грамотно подставился под фол в центре поля. «Вилла» сбивает темп хозяев и ищет свой момент.

33' Слегка успокоился темп матча, «МЮ» не так активно давит прессингом.

31' Бруну перспективно навесил на дальнюю штангу, Амад не успел к мячу и едва не вывалился за рекламный щит.

30' Мбёмо заработал штрафной на правом фланге. Хороший шанс для подачи Бруну.

29' Амад получил мяч в штрафной и низом бил в угол, совсем рядом прошёл мяч!

27' Майну подобрал мяч у штрафной «Виллы» и пробил вторым касанием — после рикошета мяч оказался в руках у Судзуки.

27' Опасно с угла поля навесил Диалло, Судзуки перевёл мяч на ещё один угловой.

26' Мяч отскочил к Бруну на линию штрафной, португалец пробил с левой ноги, а мяч от пятки Макгинна едва не нырнул в угол!

25' Судзуки здорово сыграл на выходе и со второй попытки накрыл мяч в своей вратарской.

24' Кунья с левого фланга сместился в центр и бил в дальний верхний угол – Судзуки дотянулся и вытащил!

22' У Мбёмо не получилась стенка с Куньей, слишком предсказуемый пас отдал бразилец.

20' Бруну пытался найти Тилеманса у лицевой линии, но отдал неточный пас.

18' Мбёмо забрался в офсайд в момент паса Тилеманса.

16' ГОООООООЛ! Один отыграл «Юнайтед»! Бруну взял фирменную паузу в разбеге и уложил мяч в правый угол. 1:2, ещё не всё потеряно!

Гол Бруну Фернандеша globallookpress.com

15' ВАР подтвердил решение главного арбитра, будет пенальти!

13' Пенальти в ворота «Астон Виллы»! Кунья протащил мяч в штрафную гостей, а Камара в подкате просто срубил бразильца. Пока что всё прямо как в матче с «Ромой», только раньше!

11' Бруну сыграл в стенку с Мбёмо и пробил из-за штрафной – сильно мимо ворот.

09' Мазрауи пришёл в атаку помочь на правом фланге, а в итоге подарил мяч Манзамби.

07' Алиссон снова получил мяч в штрафной, в этот раз только заработал угловой.

06' Арбитр помешал «Астон Вилле» разогнать атаку от своих ворот и остановил игру из-за своей же ошибки. Бруну Фернандеш тут же пошёл что-то выяснять, нервы уже на пределе.

04' ГОООООООЛ! И тут же второй! Алиссон с подбора пробил в ближний угол, Ламменс отбил мяч прямо перед собой, а Джексон был единственным на добивании. 0:2, защита «Юнайтед» не приехала к началу матча.

Гол Джексона globallookpress.com

02' ГОООООООЛ! «Астон Вилла» тут же выходит вперёд! От Мбёмо мяч отскочил к Джексону, тот покатил на Макгинна, а Джон в касание нашёл Алиссона в штрафной – бразилец пробил точно между ног Ламменсу. 0:1, ну что, последний матч Каррика у руля «МЮ»?

Гол Алиссона globallookpress.com

01' «Вилла» разыграла с центра, поехали!

До матча

19:28 Команды уже на поле «Олд Траффорд», а матч начинается с минуты молчания в память о британских ветеранах.

19:20 Матч обслуживает английская бригада во главе с Крисом Кавана. Его ассистенты — Дэн Кук и Иан Хассин, резервный арбитр — Роберт Джонс. За VAR отвечает Крэйг Поусон, его ассистент — Джош Смит.

19:15 По игре многое будет зависеть от центра поля. Если «Юнайтед» сможет дать Бруну Фернандешу достаточно пространства между линиями, хозяева получат шанс контролировать темп и чаще доставлять мяч Кунье. Если же Камара и Горецка закроют эту зону, манкунианцам придется чаще атаковать через фланги, где у команды пока заметно меньше стабильности.

19:10 Отдельная интрига — история встреч на «Олд Траффорд». «Юнайтед» выиграл 13 из последних 15 домашних матчей против «Астон Виллы», а бирмингемцы побеждали здесь в последний раз еще в 2021 году. Но сейчас этот фактор выглядит куда менее надежным, потому что команда Каррика слишком нестабильна и регулярно теряет очки даже в матчах, где имеет преимущество по составу.

19:00 «Астон Вилла» начнёт матч в таком составе: Судзуки, Линделёф, Пау Торрес, Харвуд-Беллис, Матсен, Горетцка, Камара, Макгинн, Алиссон, Манзамби, Николас Джексон.

18:55 Состав «Юнайтед» на сегодняшний матч: Ламменс, Далот, Магуайр, Мазрауи, Йоро, Тилеманс, Майну, Кунья, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Мбемо.

18:50 При этом кадровые проблемы есть и у Эмери. Мэтти Кэш дисквалифицирован, Маттео Руджери и Амаду Онана травмированы, а участие Аарона Уан-Биссаки остается под вопросом. Но в центре у гостей все равно достаточно качества за счет Бубакара Камара, Леона Горецки и Макгинна, которые способны навязать хозяевам тяжелую борьбу без мяча.

18:40 Главная сила гостей — более цельная структура. «Вилла» умеет спокойно отдавать мяч, садиться в средний блок и после отбора быстро доставлять его вперед через Джона Макгинна и игроков фланга. Николас Джексон хорошо атакует пространство за спинами защитников, поэтому высокая линия «Юнайтед» может стать для него удобной целью.

18:35 У «Астон Виллы» свой небольшой спад. Команда Эмери не выигрывает три официальных матча подряд, хотя в чемпионате остается без поражений с середины сентября. На этом отрезке бирмингемцы успели обыграть «Манчестер Сити», поэтому нынешняя серия скорее выглядит локальной потерей темпа, чем полноценным кризисом.

18:30 Состав хозяев тоже далек от оптимального. Лисандро Мартинес дисквалифицирован, Люк Шоу травмирован, Карлос Балеба получил повреждение в матче с «Ромой», а Беньямин Шешко и Маркус Рашфорд пока не готовы на сто процентов. Поэтому впереди снова многое будет зависеть от Куньи, Бруну Фернандеша, Брайана Мбёмо и Амада Диалло.

18:25 Пока именно АПЛ остается главной проблемой Каррика. За семь последних туров «Юнайтед» набрал только четыре очка, а особенно плохо выглядит оборона: команда слишком легко позволяет соперникам проходить первую волну давления и регулярно оставляет свободные зоны перед собственной штрафной. Против «Виллы», которая быстро продвигает мяч после отбора, такие ошибки могут оказаться особенно дорогими.

18:20 Среди недели «Юнайтед» наконец прервал почти двухмесячную серию без побед, причем сделал это максимально эмоционально. Команда уступала «Роме» 0:2 уже к 17-й минуте, но перевернула встречу после перерыва и выиграла 3:2, а Матеус Кунья оформил дубль и забил решающий мяч. Теперь главный вопрос в том, сможет ли этот камбэк наконец дать импульс и в чемпионате.