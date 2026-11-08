«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» играют на «Селхерст Парк» в десятом туре АПЛ. Хозяева подходят к встрече в зоне вылета с семью очками после девяти матчей, тогда как мерсисайдцы идут шестыми с 15 баллами. Обе команды при этом переживают неприятный отрезок: «Пэлас» проиграл три тура подряд, а «Ливерпуль» после пяти побед во всех турнирах получил два поражения за неделю.

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01' «Ливерпуль» разыграл с центра, поехали!

До матча

16:50 Матч обслуживает бригада во главе с Тони Харрингтоном. Его ассистенты — Мэт Уилкс и Стив Мередит, резервный арбитр — Том Кирк. За VAR отвечает Майкл Солсбери, его ассистент — Константин Хатзидакис.

16:45 История последних встреч тоже не обещает гостям легкой прогулки. «Кристал Пэлас» не раз создавал «Ливерпулю» проблемы именно за счет компактности и быстрых атак, а на «Селхерст Парк» мерсисайдцам регулярно приходилось долго вскрывать насыщенную оборону. В подобных матчах первый гол особенно важен: если его забьют хозяева, «Пэлас» получит почти идеальный сценарий и сможет еще глубже опустить блок.

16:40 Одна из главных интриг матча — кто заберет центр поля. У «Ливерпуля» есть Макаллистер, Собослаи и Вирц, поэтому по качеству работы с мячом преимущество очевидно на стороне гостей, но «Пэлас» может ответить плотностью и физикой. Если хозяевам удастся лишить Вирца пространства между линиями, значительная часть позиционных атак мерсисайдцев станет заметно менее опасной.

16:30 А это стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез, Макаллистер, Собослаи, Гакпо, Вирц, Барколя, Исак.

16:25 «Кристал Пэлас» начнёт в таком составе: Хендерсон, Ричардс, Дисаси, Канво, Мингеса, Уортон, Тимбер, Митчелл, Камада, Пино, Странд Ларсен.

16:20 Для хозяев особенно важно не опускаться слишком глубоко. Без Матета команда теряет возможность регулярно цепляться за длинные передачи, а значит постоянная оборона возле собственной штрафной быстро превратится в давление без нормального выхода вперед. Поэтому Сажу выгоднее хотя бы эпизодически поднимать линию, встречать «Ливерпуль» выше и заставлять его защитников принимать решения под прессингом, особенно учитывая, что мерсисайдцы в последних матчах сами стали чаще ошибаться при первом продвижении мяча.

16:15 Главная проблема хозяев перед «Ливерпулем» — отсутствие Жан-Филиппа Матета, который получил красную карточку против «Тоттенхэма» и начинает трехматчевую дисквалификацию. Также вне игры Исмаила Сарр, Такэхиро Томиясу и Чади Риад, а это особенно чувствительно именно в атаке, где и без того не хватает стабильности. Адам Уортон доступен, несмотря на удаление в Лиге Европы, а впереди Саж, скорее всего, будет выбирать между Йоргеном Страндом Ларсеном и Эдди Нкетиа. В такой ситуации «Пэлас» почти наверняка снова постарается играть через 3-4-2-1, где Уортон и Камада отвечают за первый пас, а фланговые игроки должны быстро поддерживать переходы после отбора.

16:10 У «Кристал Пэлас» проблемы выглядят системными. Команда Пьера Сажа уступила «Брайтону» 0:5, «Ньюкаслу» 0:2 и «Тоттенхэму» 0:2, поэтому не только осталась без очков на этом отрезке, но и вообще не забила, а всего в девяти турах пропустила 21 мяч — худший показатель чемпионата. При этом по игре команда не выглядит абсолютно безнадежной: она регулярно доводит атаки до штрафной, но слишком редко превращает их в качественные моменты, а после пропущенного мяча быстро теряется. В Лиге Европы посреди недели хотя бы удалось остановить серию поражений — Камада сравнял счет с «Хоффенхаймом» уже в компенсированное время, и ничья 1:1 дала Сажу небольшую передышку.

16:05 Кадровых вопросов у гостей хватает и в центре поля. Райан Гравенберх остается под вопросом из-за боли в пятке и пропустил два последних матча, поэтому Алексис Макаллистер может снова выйти рядом с Треем Ньони, который быстро закрепился в ротации и даже забил в Стамбуле. Уго Экитике, Конор Брэдли и Джованни Леони остаются вне игры, возвращение Джереми Фримпонга решили не форсировать, зато Рональд Араухо и Милош Керкез должны вернуться в старт после еврокубковой ротации. Это важно еще и потому, что на выезде «Ливерпуль» при Ираоле пока выглядит заметно увереннее — команда выиграла три последних гостевых матча АПЛ и пропустила в них всего один мяч.

16:00 При этом общая ситуация в атаке пока не катастрофическая. Александр Исак забил шесть голов в восьми матчах АПЛ и остается главным завершителем команды, а среди недели впервые отличился за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Вокруг него Ираола продолжает искать оптимальное сочетание между Флорианом Вирцем, Брадли Барколя, Коди Гакпо и Домиником Собослаи, и именно эта постоянная ротация пока мешает атаке стать по-настоящему устойчивой. Эксперимент с Барколя в роли форварда против «Фенербахче» не сработал, поэтому против «Пэлас» француз, скорее всего, вернется на фланг, а Исак снова займет центр.

15:55 У «Ливерпуля» настроение тоже далеко от идеального. Неделю назад команда Андони Ираолы подходила к матчу с «Арсеналом» на серии из пяти побед, но затем проиграла дома 0:1 и впервые в сезоне не нанесла ни одного удара в створ, а после этого уступила «Фенербахче» 2:3 в Лиге чемпионов, хотя вела 2:1. Получается первый настоящий спад при новом тренере, причем проблемы проявились сразу в двух направлениях: с «Арсеналом» почти ничего не получилось впереди, а в Стамбуле уже оборона слишком легко отдала сопернику несколько ключевых эпизодов. Сам Ираола после матча отдельно говорил о дешевых пропущенных голах и необходимости быстрее принимать решения в переходных фазах.