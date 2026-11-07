8 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Кристал Пэлас» набрал всего лишь семь очков. Команда забила девять мячей при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге Европы не сумев одолеть «Хоффенхайм» — 1:1.
До того «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Тоттенхэма» — 0:2, а вот чуть раньше в Кубке лиги прошел «Фулхэм» — 1:0. «Орлы» не побеждали в двух домашних матчах кряду.
Состояние команды: «Кристал Пэлас» не преуспевает в плане реализации, да и пропускает больше всех в лиге.
При этом «Кристал Пэлас» в четырех матчах в родных стенах победил лишь один раз. Команда выглядит обреченной на битву за выживание, но имеет немалый опыт в плане спасения от вылета. Плюс до последней очной встречи «орлы» дважды кряду переиграли «Ливерпуль». Да и сейчас очки им нужны как воздух.
Наверняка команда будет действовать активно. «Орлам» ни в коем случае нельзя увязать в опасной зоне, да и оппонент небезгрешен.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Команда на текущий момент находится на 5-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ливерпуль» на одно очко отстает от четвертой позиции. Команда забила 19 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов была бита «Фенербахче» — 2:3.
До того «Ливерпуль» уступил «Арсеналу» — 0:1, а вот чуть раньше в Кубке лиги в серии пенальти одолел «Челси». «Красные» уступили в двух последних поединках.
Состояние команды: «Ливерпуль» ныне пребывает не в лучших кондициях, к тому же испытывает сложности в плане реализации.
При этом «Ливерпуль» имеет крепкий по именам состав, да и на выезде взял девять очков в четырех поединках. К тому же команда не может победить в трех поединках кряду. Александер Исак отличился шестью голами, но пока радует только он. У «красных» откровенно не ладится с креативом в атаке.
И уж точно команда будет действовать первым номером. Да и как не вскрыть самую слабую оборону чемпионата?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.57. Ничья — в 4.33, выигрыш «Кристал Пэласа» — в 5.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.
Прогноз: «Красные» обязаны прибавлять в плане реализации, тогда как тылы «орлов» являются самыми ненадежными в лиге.
Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1-м тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Кристал Пэлас» пропускает чаще всех в лиге
- «Красные» в кадровом аспекте выглядят выгоднее соперника
- «Ливерпуль» в нынешнем чемпионате еще не проигрывал на выезде
- «Красные» в среднем пропускают аккурат гол за матч
- «Кристал Пэлас» в четырех домашних матчах победил лишь однажды