8 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Кристал Пэлас» набрал всего лишь семь очков. Команда забила девять мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге Европы не сумев одолеть «Хоффенхайм» — 1:1.

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До того «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Тоттенхэма» — 0:2, а вот чуть раньше в Кубке лиги прошел «Фулхэм» — 1:0. «Орлы» не побеждали в двух домашних матчах кряду.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Кристал Пэлас» не преуспевает в плане реализации, да и пропускает больше всех в лиге.

При этом «Кристал Пэлас» в четырех матчах в родных стенах победил лишь один раз. Команда выглядит обреченной на битву за выживание, но имеет немалый опыт в плане спасения от вылета. Плюс до последней очной встречи «орлы» дважды кряду переиграли «Ливерпуль». Да и сейчас очки им нужны как воздух.

Наверняка команда будет действовать активно. «Орлам» ни в коем случае нельзя увязать в опасной зоне, да и оппонент небезгрешен.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Команда на текущий момент находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ливерпуль» на одно очко отстает от четвертой позиции. Команда забила 19 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов была бита «Фенербахче» — 2:3.

До того «Ливерпуль» уступил «Арсеналу» — 0:1, а вот чуть раньше в Кубке лиги в серии пенальти одолел «Челси». «Красные» уступили в двух последних поединках.

Состояние команды: «Ливерпуль» ныне пребывает не в лучших кондициях, к тому же испытывает сложности в плане реализации.

При этом «Ливерпуль» имеет крепкий по именам состав, да и на выезде взял девять очков в четырех поединках. К тому же команда не может победить в трех поединках кряду. Александер Исак отличился шестью голами, но пока радует только он. У «красных» откровенно не ладится с креативом в атаке.

И уж точно команда будет действовать первым номером. Да и как не вскрыть самую слабую оборону чемпионата?!

На что ставят в матче Кристал Пэлас — Ливерпуль Букмекерские коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.57. Ничья — в 4.33, выигрыш «Кристал Пэласа» — в 5.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Красные» обязаны прибавлять в плане реализации, тогда как тылы «орлов» являются самыми ненадежными в лиге.

2.05 Победа «Ливерпуля» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт