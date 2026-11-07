8 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Челси». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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«Сандерленд»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Сандерленд» набрал всего лишь пять очков. Команда забила семь мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге Европы уступив загребскому «Динамо» — 0:2.

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До того «Сандерленд» потерпел поражение от «Ковентри» — 1:3, а вот чуть раньше в Кубке лиги прошел «Брентфорд» — 3:2. «Черные коты» уступили в двух матчах кряду.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Сандерленд» не преуспевает в плане реализации, да и тылы не блещут надежностью.

При этом «Сандерленд» в четырех матчах в родных стенах победил лишь один раз. Команда утопает все глубже, да и Брайан Бробби пока отличился всего тремя голами в АПЛ. Зато в двух последних очных поединках «черные коты» переиграли «Челси». Кстати, обе те встречи завершились с одинаковым счетом 2:1.

Наверняка команда будет рисковать. «Черным котам» как воздух нужны очки, да и почему бы не воспользоваться проблемами «аристократов»?!

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» силен, но нестабилен. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» на три зачетных балла отстает от третьей позиции. Команда забила 19 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Манчестер Юнайтед» — 2:0.

До того «Челси» в серии пенальти вылетел из Кубка лиги от «Ливерпуля», а вот чуть раньше уступил «Тоттенхэму» — 0:2. «Аристократы» не уступили в двух последних выездных поединках.

Состояние команды: «Челси» ныне пребывает не в лучших кондициях, к тому же пропускает уж чересчур многовато, как для претендента на что-то серьезное.

При этом «Челси» имеет крепкий по именам состав, а вот на выезде взял всего шесть очков в четырех поединках. К тому же команда слишком часто раздаривает очки на ровном месте. Вот только в атаке лондонцам здорово недостает Жоао Педро, до сих пор пребывающего в лазарете. Зато отлично вписался в игру «аристократов» Морган Роджерс.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Уж обыгрывать аутсайдера честолюбивые «аристократы» обязаны априори.

На что ставят в матче Сандерленд — Челси Букмекерские коэффициенты на матч Сандерленд — Челси: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.06. Ничья — в 3.82, выигрыш «Сандерленда» — в 3.72.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.87, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.08.

Прогноз: «Аристократы» не намерены терять очки на ровном месте, да и кого еще обыгрывать, как не записного аутсайдера?!

2.06 Победа «Челси» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Сандерленд» — «Челси» принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа «Челси» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.98 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч «Сандерленд» — «Челси» принесёт прибыль 1980₽, общая выплата — 2980₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.98.

Пять причин, почему ставка зайдёт