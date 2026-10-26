Вечером 26 октября мир узнает обладателя «Золотого мяча» 2026 года. До тех пор любители футбола, окруженные различными слухами, инсайдами и прогнозами, остаются в неведении. LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с мнением российских экспертов, тренеров и футболистов, кто заберёт главную индивидуальную награду в мировом футболе.

Пятёрка фаворитов

В понедельник мир в юбилейный, 70-й раз узнает имя лучшего футболиста года. В честь юбилейной даты торжественная церемония состоится не как обычно в Париже, где базируется редакция журнала «France Football», а в Лондоне.

На сей раз число реальных претендентов на победу как никогда много. Букмекеры выделяют пять футболистов, кто может покинуть театр «Палладиум» не с пустыми руками:

Харри Кейн — форвард в сезоне-2025/26 забил невероятные 72 гола за 63 матча, но что в Лиге чемпионов с «Баварией», что на чемпионате мира со сборной Англии остановился на полуфинальных стадиях;

Килиан Мбаппе — нападающий и забил меньше (57 голов за 56 матчей), и с «Реалом» до трофеев не добрался, но его влияние на мадридский коллектив и французскую сборную неоспорим;

Ламин Ямаль — 19-летний вингер к титулу чемпиона Европы добавил звание чемпиона мира, а также помог «Барселоне» снова выиграть Ла Лигу;

Лионель Месси — играя в 39 лет в «Интер Майами» из MLS, вышел со сборной Аргентины в третий финал за последние четыре чемпионата мира;

Родри — уже получал «Золотой мяч» два сезона назад, а в этом году вместе с золотом чемпионата мира удостоен приза лучшего игрока мундиаля.

Любопытно, что действующий обладатель приза Усман Дембеле не входит в число фаворитов. И это несмотря на то, что его «ПСЖ» по итогам минувшего сезона вновь стал сильнейшим клубом Европы.

Единодушия в симпатиях к номинантам и прогнозах относительно итогов голосования предсказуемо не было. И это касается не только зарубежных экспертов, но и отечественных журналистов, тренеров и футболистов, которые зачастую высказывали диаметрально противоположные мнения.

Английский бомбардир

Согласно последним букмекерским котировкам, наибольшие шансы на победу имеет английский форвард Харри Кейн. Поэтому неудивительно, что многие отечественные эксперты отдавали свои голоса именно англичанину.

Харри Кейн globallookpress.com

Не мог не отметить бомбардирские успехи нападающего «Баварии» его коллега по амплуа Фёдор Смолов: «Кейн заслужил. Результаты и за клуб, и за сборную хорошие. В течение сезона забил больше всех, качественный и целостный сезон провел». Аналогичного мнения придерживается Игорь Колыванов, который, правда, отметил, что в этом году выбор непростой.

Агент Дмитрий Селюк предлагает вознаградить Кейна «Золотым мячом» не только за этот год, но и за всю карьеру. Футбольный функционер Илья Геркус признался, что фаворита у него нет. Но и он в совокупности за выдающийся вклад в игру выделил Харри Кейна. А также отметил проблему, которая озвучивалась уже не раз.

В последние 15 лет я отказываюсь понимать логику вручения «Золотого мяча». При всём уважении, когда одному футболисту вручают награду 4–5 раз подряд, она обесценивается. Илья Геркус экс-президент ФК «Локомотив»

Сергей Игнашевич назвал Кейна футболистом, который двигает футбол вперед. А Павел Погребняк считает англичанина самым стабильным из всех претендентов на «Золотой мяч». Возможно, этот приз Кейну станет некой компенсацией за то, что он большую часть карьеры (до перехода в «Баварию») не мог выиграть хоть какой-нибудь трофей.

Таланту все возрасты покорны

Несмотря на приличный возраст и на игру в далеко не самом престижном чемпионате, Лионель Месси продолжает оставаться в числе тех, кто может быть признан лучшим футболистом планеты. Восемь «Золотых мячей» уже зафиксировали величие аргентинца. Но это не значит, что ему не стоит больше давать главную индивидуальную награду мирового футбола.

Лионель Месси globallookpress.com

Андрей Аршавин, который в своё время составлял конкуренцию Месси в борьбе за «Золотой мяч», считает, что очевидного претендента в этом году нет. Поэтому в качестве хорошего финального аккорда в карьере великого футболиста, было бы здорово его наградить: «Он здорово провел чемпионат мира, практически в одиночку тащил сборную Аргентины».

Схожего мнения придерживается экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме, который «выбрал бы Месси, чтобы он красиво и успешно завершил свою карьеру». А вот для главного тренера «Зенита» Сергея Семака всё более очевидно: «при живом Месси, у которого был яркий чемпионат мира», невозможно признать лучшим кого-то другого, а не «величайшего футболиста нашего времени».

Дорогу молодым

Как ни странно, за молодое поколение выступают ветераны советского футбола. Евгений Ловчев и Александр Бубнов сошлись во мнении, что «Золотой мяч» в этом году больше заслужил Ламин Ямаль. По мнению Евгения Серафимовича, кайфующего от некоторых действий каталонца, за вингером будущее футбола: «Вот бы все дети на примере Ламина видели, как надо играть в футбол».

Ламин Ямаль globallookpress.com

Бубнов подтверждает: на Ямаля ходит народ и тоже кайфует от его игры без напряга. «Месси так не начинал», поэтому уже в 19 лет он заслужил, чтобы его называли гениальным. Ну и получить «Золотой мяч» в придачу.

Владислав Радимов рассуждает прагматично: «Футбол — командный вид спорта. Я думаю, лучшим в данной ситуации все-таки становится Ямаль». Точно так же рассуждает Дмитрий Булыкин, для которого победа в чемпионате мира — решающий фактор для выбора сильнейшего игрока года.

А может нас ждёт сюрприз?

Стоит отметить, что некоторые высказывали особое мнение. Киллиан Мбаппе, который перед оппонентами не может похвастаться какими-то достижениями за сезон-2025/26, получил не так много поддержки. Из представителей российского футбола за него высказался бывший соперник по Лиге 1 хавбек «Монако» Александр Головин (хотя он на самом деле вообще никому бы не давал «Золотой мяч»).

Его же поддержал другой покоритель Франции из России. Александр Мостовой назвал Мбаппе фантастически одарённым футболистом, который является лидером везде: и в сборной Франции, в мадридском «Реале». А то, что он остался без титулов, — это не его вина, потому что выигрывает или проигрывает команда, а не отдельный игрок. Также следующего обладателя «Золотого мяча» в лице Килиана Мбаппе попытался предугадать комментатор Константин Генич.

Киллиан Мбаппе globallookpress.com

Легенда отечественного хоккея Игорь Ларионов пристально следит за футболом. Поэтому и у него тоже поинтересовались, кто может стать обладателем «Золотого мяча». «Профессор» выделил двух кандидатов. И если в выборе Кейна он не был оригинальным, то на общем фоне выделился, назвав Эрлинга Холанда. Впрочем, это можно было ожидать от болельщика «Манчестер Сити».

По мнению некоторых экспертов, не чужой для России Хвича Кварацхелия также оказался в числе тех, кто мог бы побороться за Ballon d’Or. В частности, в подобном духе высказался бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин: «Он стал важной фигурой в команде, которая выиграла всё». Сезоном в «ПСЖ» Павел Мамаев объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»: «Не его вина, что сборная Грузии не участвовала в чемпионате мира».

Нетривиальный выбор сделал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

«Золотой мяч» должен выиграть Родри. Может быть, он не такой заметный, но точно самый полезный и нужный игрок в современном футболе. Он выступал здорово — так, как и надо было играть, без каких‑либо поправок. Родри — мой кандидат. Дмитрий Губерниев спортивный журналист

Осталось не так много ждать, чтобы узнать, кто же в итоге окажется прав. Официальная часть церемонии вручения «Золотого мяча» — 2026 начнётся 26 октября в 23:00 по московскому времени.