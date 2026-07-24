Юрген Клопп подписал контракт с футбольным союзом Германии до конца ЧМ-2030. Red Bull, где Клопп работал в последние полтора года, отказался от компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.
Формально всё решилось за пару часов до: правление союза собралось на онлайн-заседание и проголосовало единогласно. Контракт — до конца чемпионата мира 2030 года, к работе Клопп приступит 15 августа. Он сменил Юлиана Нагельсманна, который ушёл сам после вылета от Парагвая по пенальти в 1/16 финала — третьего досрочного провала немцев на мировых первенствах подряд.
За столом рядом с новым тренером — президент DFB Бернд Нойендорф, его заместитель Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор Руди Фёллер, сохранивший пост. Клопп начал с того, что говорит о должности тренера сборной с огромным уважением, а потом выдал фразу для всех заголовков: это вершина его карьеры, и он отдаст ей всё.
Дальше пресс-конференция пошла очень по-клоппски. Он попросил журналистов не трогать его семью — иначе просто уйдёт. Потребовал реалистичных ожиданий: не надо пытаться стать Францией или Испанией, мы это мы, мы слабее, но обыграть их можем. Пообещал вернуть интенсивность и контрпрессинг. И честно сказал, что пока ни с кем из футболистов не разговаривал — включая капитана.
В штабе — старые знакомые: Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс из ливерпульской эпохи плюс Свен Бендер. Дебют — 24 сентября в Амстердаме против Нидерландов, на подготовку девять недель.