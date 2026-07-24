Юрген Клопп подписал контракт с футбольным союзом Германии до конца ЧМ-2030. Red Bull, где Клопп работал в последние полтора года, отказался от компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

Формально всё решилось за пару часов до: правление союза собралось на онлайн-заседание и проголосовало единогласно . Контракт — до конца чемпионата мира 2030 года, к работе Клопп приступит 15 августа . Он сменил Юлиана Нагельсманна, который ушёл сам после вылета от Парагвая по пенальти в 1/16 финала — третьего досрочного провала немцев на мировых первенствах подряд.

За столом рядом с новым тренером — президент DFB Бернд Нойендорф, его заместитель Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор Руди Фёллер, сохранивший пост. Клопп начал с того, что говорит о должности тренера сборной с огромным уважением, а потом выдал фразу для всех заголовков: это вершина его карьеры, и он отдаст ей всё.

Дальше пресс-конференция пошла очень по-клоппски. Он попросил журналистов не трогать его семью — иначе просто уйдёт. Потребовал реалистичных ожиданий: не надо пытаться стать Францией или Испанией, мы это мы, мы слабее, но обыграть их можем. Пообещал вернуть интенсивность и контрпрессинг. И честно сказал, что пока ни с кем из футболистов не разговаривал — включая капитана.

В штабе — старые знакомые: Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс из ливерпульской эпохи плюс Свен Бендер. Дебют — 24 сентября в Амстердаме против Нидерландов, на подготовку девять недель.

Руди Фёллер, спортивный директор сборной Германии, и Юрген Клопп globallookpress.com

Контракт Клоппа — до окончания чемпионата мира 2030 года, вступает в силу 15 августа. Клоппу 59 лет globallookpress.com

Это первая в карьере Клоппа работа со сборной. До этого — «Майнц» (с 2001-го, вывел клуб в Бундеслигу впервые в истории), «Боруссия» Дортмунд (чемпионство-2011 и 2012) и «Ливерпуль» (Лига чемпионов-2019, Премьер-лига-2020) globallookpress.com

Ради назначения Клопп покинул пост глобального руководителя футбольного направления Red Bull. Компания отказалась от компенсации; вместо неё DFB перечислит 1 миллион евро в фонд Red Bull «Wings for Life» globallookpress.com

Предшественник Клоппа Юлиан Нагельсманн подал в отставку после поражения от Парагвая по пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026 (29 июня). До этого Германия не выходила из группы в 2018 и 2022 годах globallookpress.com

DFB сообщил о согласовании «ключевых принципиальных пунктов» контракта ещё 11 июля; переговоры Клопп вёл в Нью-Йорке, где работал экспертом MagentaTV на чемпионате мира globallookpress.com

Клопп: «Это вершина моей карьеры, и я отдам всё, чтобы добиться успеха» globallookpress.com

О самой должности — говорит о ней с огромным уважением; день назвал очень, очень особенным globallookpress.com

О мотивации: сборная объединяет немцев так, как почти ничто другое, и именно это делает задачу особенной; подходить к ней собирается со смирением и терпением, чтобы построить команду, которая борется друг за друга globallookpress.com

Об ожиданиях: не важно быть похожими на Францию, Испанию или Аргентину, мы — это мы; мы не так хороши, как Франция, но обыграть их всё равно можем globallookpress.com

О стиле: интенсивности могло быть и побольше, контрпрессинг — важная тема, и он запланирован globallookpress.com

О составе и капитанстве Киммиха: сначала нужно всех узнать, ни с кем ещё не разговаривал. Играть будет тот, кто очень хорош, у кого есть настоящее желание и кто, надевая футболку, становится ещё немного сильнее globallookpress.com

О штабе: как тренерская команда хотим представлять единое целое; чувствует ответственность и намерен менять структуру немецкого футбола globallookpress.com

Ассистенты: Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс (оба работали с Клоппом в «Ливерпуле») плюс бывший игрок сборной Свен Бендер, знакомый Клоппу по Дортмунду и работавший в юношеских структурах DFB globallookpress.com

уди Фёллер остаётся спортивным директором, его контракт — до Евро-2028. Клопп назвал полезным, что рядом есть человек, знающий все процессы; Фёллер признался, что сердцем прикипел к работе globallookpress.com