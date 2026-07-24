GOAL собрал самые нелепые теории заговора о том, почему сборная Аргентины проиграла испанцам в финале ЧМ-2026.

Конспирологические теории, поступающие из Аргентины, достигли масштабных объемов, достойных отдельного внимания с тех пор, как Испания завоевала титул чемпионов мира. В авангарде этой волны оказались контент-мейкеры, наживающиеся на просмотрах и вовлеченности аудитории.

Традиционная пресса не хочет иметь ничего общего с этим хаосом. Другое дело — болельщики. Десятки тысяч из них жаждут сверхестественных объяснений тому, что на самом деле было обычным поражением от более сильного соперника.

Одна фраза передает суть происходящего лучше всего. «Что-то произошло» — эта формулировка стремительно распространилась везде после мотивационной речи Месси. Масштаб слухов оказался настолько велик, что главному тренеру Лионелю Скалони, легендарному Марио Кемпесу и даже Футбольной ассоциации Аргентины пришлось вмешаться, чтобы остановить эту эскалацию.

Последнее из утверждений — будто бы мяч после удара Пау Кубарси на последней минуте на самом деле пересек линию ворот Унаи Симона.

Испанская Marca собрала 13 теорий, циркулирующих в Аргентине, и все они упорно утверждают, будто против «танцоров танго» был организован заговор.

Мяч пролетел сквозь сетку

«Помните, как раньше вратари перед матчем осматривали ворота? Проверяли, надежно ли закреплена сетка и в каком она состоянии? На этом чемпионате мира я такого не видел. Так, может, мяч просто пролетел сквозь сетку?»

Именно так звучит свежая теория от одного из пользователей, утверждающих, что мяч пересёк линию ворот в тот невероятный момент, когда Кубарси совершил свое спасение.

Лионель Месси и Пау Кубарси globallookpress.com

Приверженцы этой версии в качестве «доказательства» указывают на тень от мяча на линии ворот. Отсюда теория разветвляется на другие предположения — вплоть до вероятности того, что кто-то взломал электронный чип внутри мяча и манипулировал его данными по своему усмотрению.

Угрозы семьям игроков: им просто не дали выиграть

«Аргентинским футболистам и их семьям угрожали. Им нельзя было выигрывать этот финал. Эта информация поступила от чиновников из аргентинского футбола, находившихся в США».

С таким заявлением выступил журналист Серхио Овьедо. Согласно другим источникам, угрозы поступали абсолютно каждой семье без исключения — именно поэтому многие родные игроков предпочли пропустить финальный матч.

Внезапный допинг-контроль

Одна из теорий утверждает, что ФИФА ошеломила сборную Аргентины внеплановой допинг-проверкой буквально за несколько минут до стартового свистка, что дестабилизировало игроков как физически, так и психологически.

В ФИФА настаивают, что все медицинские протоколы строго соответствовали стандартным регламентам турнира, а аргентинская делегация не подавала никаких возражений или жалоб.

Лионель Месси, Джанни Инфантино и Дональд Трамп globallookpress.com

Болельщики со стажем, разумеется, сразу же вспомнили чемпионат мира 1994 года и положительную допинг-пробу Диего Марадоны, когда тот произнес свою бессмертную фразу: «Мне отрезали ноги».

План Трампа, король Испании, Премьер-лига, Флорентино и «Атлетико» Мадрид

Эта теория идет еще дальше. Аргентина якобы проиграла намеренно — в рамках масштабного заговора, закрученного международными силами, враждебно настроенными к стране и взбешенными баннером «Мальвинские острова», который игроки подняли после победы над Англией.

Британское правительство

И снова к баннеру про Мальвины. Согласно этой версии, Джанни Инфантино заявил Месси, что тот обязан «отдать» трофей, поскольку выбить Аргентину раньше было уже невозможно — все билеты на матчи были распроданы. В качестве альтернативы наказывать пришлось позже, угрожая 10-летней дисквалификацией.

Один из пользователей TikTok заходит еще дальше: «Именно британское правительство подтолкнуло ФИФА к крайним мерам против сборной Аргентины. И по "чистому совпадению" Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро, державшие тот самый баннер с Мальвинами, оба получили травмы».

«Историческое правило» ФИФА

Эта теория гласит, что ни одна сборная не имеет права выигрывать чемпионат мира два раза подряд , и потому Аргентине просто не позволили защитить титул.

Ее приверженцы игнорируют тот факт, что и Италия, и Бразилия в свое время успешно это делали. Они упорно настаивают, что турниру требовался именно европейский чемпион — «по коммерческим, телевизионным или политическим причинам», в зависимости от предпочтений конкретного конспиролога.

Инфантино стремится к переизбранию

Другая ветвь теорий утверждает, что Джанни Инфантино заключил сделку с Европейским союзом: Испания получает Кубок мира в обмен на гарантию голосов от европейского блока и Королевской испанской футбольной федерации на выборах президента ФИФА, запланированных на 2027 год.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Согласно этой версии, президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил лишить Инфантино поддержки, если Аргентину снова коронуют чемпионами мира. Именно это давление, как утверждается, и заставило аргентинских футболистов уступить.

Всего три твита, продвигавшие эту версию без единого доказательства, суммарно набрали более двух миллионов просмотров.

ФБР хотело арестовать Чики Тапию прямо на стадионе

Согласно этой теории, кризис проник в раздевалку за считанные минуты до начала матча и психологически сломал игроков, а затем история продолжилась уже в аэропорту, где у Клаудио «Чики» Тапии (президент Футбольной ассоциации Аргентины — прим.) конфисковали телефон, а обратный рейс задержали на два часа.

Футбольная ассоциация Аргентины опровергла эти заявления.

Впрочем, американские власти действительно расследуют коммерческие сделки, связанные с аргентинской ассоциацией, и запрашивали информацию о контактах и переписке Тапии и других официальных лиц.

Теория о масонстве и ритуал «передачи сущности»

Для этой версии стоит запастись попкорном. Всё началось с знаменитой фотографии, где молодой Лионель Месси купает младенца Ламина Ямаля — некоторые разглядели в этом «масонский ритуал посвящения» или «процесс передачи духовной сущности».

Лионель Месси и Ламин Ямаль globallookpress.com

Сторонники этой гипотезы утверждают, что «Барселона» функционирует как «масонский клуб», а стихия воды символизирует «крещение», знаменующее переход футбольного доминирования из Южной Америки в Европу.

Авторы подобных сообщений также связывали снимок с определенными числовыми закономерностями финала, естественным образом не приводя никаких документов или свидетельств в подтверждение своих слов.

Лионель Месси и Ламин Ямаль globallookpress.com

Некоторые пошли еще дальше, анализируя дату финала, хронометраж решающего гола в дополнительное время (106-я минута) и даже архитектурный дизайн стадиона «Метлайф» — и всё это в поисках якобы существующей связи с масонством или «мировой элитой».

А когда на некоторых телевизионных трансляциях внутри эмблемы сборной Аргентины появился символ, отдаленно напоминающий масонский знак, этого оказалось вполне достаточно, чтобы окончательно разогреть азарт конспирологов.

Они играли в интересах букмекерских контор

Согласно этой теории, травмы Лисандро Мартинеса и Кристиана Ромеро, полное отсутствие у сборной Аргентины ударов в створ за весь матч и их чересчур оборонительная схема — всё это было результатом договоренностей с букмекерскими компаниями, а вовсе не следствием тотального доминирования Испании во владении мячом.

Испания передала свои военные базы США в обмен на чемпионат мира

Еще одна версия утверждает, что Испания согласилась предоставить Соединенным Штатам военные базы Рота и Морон для проведения атак против Ирана в обмен на победу на чемпионате мира.

Никаких проверенных документов, свидетельств или фактических данных, подкрепляющих хоть что-то из этого, не существует.

Эти заявления также напрочь противоречат официальной позиции испанского правительства, которое «категорически» опровергло использование этих баз Соединенными Штатами в их операциях против Ирана. Мадрид заверил, что не давал на это разрешения и не намеревается делать этого впредь.

На сегодняшний день не появилось ни одного официального документа, указывающего на изменение этой позиции, вопреки тому, что продвигают подобные дезинформирующие сообщения.

Болельщики подверглись «энергетическому истощению»: чёрная магия и колдовство

Многие болельщики говорят о том, что фанаты и сами игроки столкнулись с упадком сил. По их словам, они чувствовали «нечто странное» или ощущение, будто из них «вытянули всю энергию». Они убеждены, что мировой порядок или глобальные элиты вмешались на «вибрационном уровне», поскольку отчаянно хотели видеть Испанию чемпионом мира.

Болельщики сборной Аргентины globallookpress.com

Испанская фактчекинговая платформа Maldita выяснила, что всего два видеоролика, продвигающих эту идею, набрали более 8 миллионов просмотров в TikTok.

Другие аккаунты пошли еще дальше, утверждая, что Аргентина стала жертвой черной магии или колдовства. Некоторые и вовсе настаивают, что эта информация явилась к ним «из потустороннего мира».

Судья Славко Винчич

Словенский арбитр Славко Винчич также не избежал обвинений. Многие аргентинцы поставили под сомнение его работу на матче, а на платформе Change.org собралось около 100 000 подписей с требованием переиграть финал чемпионата мира.

Авторы петиции утверждают, что судейство арбитра было «спорным и предвзятым», а сам он «был куплен с целью повлиять на исход матча».