Автор ESPN Габ Маркотти вспоминает главные события чемпионата мира-2026: заслуженную победу Испании, разочарование Аргентины и спорные решения ФИФА.

Вот и все. Чемпионат мира завершен официально. Турнир стартовал 11 июня матчем между Мексикой и ЮАР на стадионе «Ацтека», где хозяева победили со счетом 2:0, а спустя 104 игры был поставлен финальный аккорд ЧМ-2026.

Главные звезды мирового футбола оправдали ожидания: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн и Джуд Беллингем провели выдающийся турнир. Но в конечном счете титул заслуженно достался Испании.

Теперь, когда эмоции улеглись, самое время оглянуться назад и подвести итоги.

10. Испания — вне конкуренции, а мы стали свидетелями «чистого» финала

«Чистый» — не в смысле образцового поведения игроков (к этому мы еще вернемся). Скорее, «чистый» в терминологии профессионального рестлинга: победитель оказался очевиден, без множества «если бы» и спорных эпизодов, которые могли бы кардинально изменить исход встречи.

Сборная Испании — победитель ЧМ-2026 globallookpress.com

Такое случается далеко не в каждом финале чемпионата мира. Достаточно вспомнить промах Рандаля Коло Муани в 2022 году, ошибку Гонсало Игуаина в 2014-м, знаменитый удар головой Зинедина Зидана в 2006-м, загадочную историю с Роналдо перед финалом 1998 года, «гол-призрак» Джеффа Херста в 1966-м или отмененный мяч Ференца Пушкаша в 1954-м. Список длинный — как рука Виктора Вембаньямы. И это лишь примеры послевоенной эпохи.

На этот раз не существует сколько-нибудь убедительной альтернативной версии событий, при которой чемпионом мира могла стать не Испания. Да, сегодня у испанцев, возможно, меньше суперзвезд, чем у Англии или Франции. Но при этом они уже много лет практически безупречно выстраивают свою работу — начиная с руководства федерации и заканчивая системой подготовки игроков.

Мужская сборная Испании сейчас является действующим чемпионом мира, Европы, Олимпийских игр и Европы U‑19. Женская сборная — действующий чемпион мира и Европы U‑19, а на последнем взрослом Евро уступила лишь в серии пенальти.

Это не случайность и не удачное стечение обстоятельств. Это результат футбольной культуры, грамотного руководства и эффективной методологии, которая последовательно внедряется на всех уровнях.

9. Месси заслуживал большего после финала...

Каким останется главное воспоминание о последнем матче Лионеля Месси на чемпионатах мира в составе Аргентины?

Испания — Аргентина globallookpress.com

Не его игра. Не эмоции. А массовая потасовка после финального свистка, в которой участвовали Науэль Молина, Леандро Паредес и легендарный защитник, а ныне помощник главного тренера Роберто Айяла, вступившие в конфликт с испанцами.

А еще — сам Месси, который вместе с партнерами демонстративно отвернулся от подиума и празднования сборной Испании в момент вручения трофея, хотя игроки соперника перед этим выстроились для них в коридор почета. Есть боль, накал эмоций и ярость. А есть самообман и нарочитая демонстрация обиды проигравшего. Первое понять можно. Второе — нет.

Не стоит забывать, что сборная Аргентины не нанесла ни одного удара в створ до 117-й минуты. В финале ее полностью переиграл соперник, который был сильнее не только в этот вечер, но и на протяжении всего турнира. Это не несправедливость. Так и должен работать футбол: побеждает сильнейший.

Именно поэтому после финала приходится обсуждать эти неприятные эпизоды, а не слезы Лео Месси — легенды, которая участвовала в шести чемпионатах мира и которую мы больше никогда не увидим на главной сцене.

8. ... и на протяжении всего турнира он заслуживал лучшего

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поступил так, как нередко поступают наставники команд-чемпионов: доверился тем, кто привел его к успеху, и поставил атмосферу в раздевалке и ее лидеров выше всего остального.

Лионель Скалони globallookpress.com

Такой подход можно понять, но на этом чемпионате мира он лишь усугубил проблемы команды.

Понимая, что возраст и физические возможности Месси уже ограничены, Скалони построил команду вокруг большого числа опытных ветеранов — игроков с богатым багажом, прекрасно понимающих капитана, но при этом уступающих в динамике и, да, скажем прямо, в классе.

На групповом этапе этого оказалось достаточно. Однако в плей-офф недостатки стали слишком очевидны. Сначала Аргентина едва не оступилась в матче с Кабо-Верде. Затем, чтобы добраться до финала, ей понадобились исторический камбэк против Египта, нелепое решение соперника в игре со Швейцарией и фактически добровольное саморазрушение Англии.

При этом ни в одном из этих матчей аргентинцы не выглядели действительно хорошо, хотя драматизм встреч и способность Месси создавать моменты буквально из ничего нередко отвлекали от этого факта.

Лионель Месси globallookpress.com

И все же Скалони продолжал придерживаться прежнего курса: выпускал только одного чистого вингера (и, увы, слишком часто этим игроком оказывался Нико Гонсалес), поочередно использовал Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса, а талантливый Нико Пас в плей-офф вообще не получил ни одной минуты игрового времени.

Месси всегда был звездой, но ему нужна была поддержка, а не просто группа преданных бойцов вокруг.

7. Франция по-прежнему остается самой талантливой сборной мира

И я даже не уверен, что у нее есть по-настоящему близкие конкуренты. Не будем брать в расчет статистическое шоу в матче за третье место. Лично я не видел бы ничего плохого в том, если бы Килиан Мбаппе вообще не вышел на поле, остался с восемью голами и разделил звание лучшего бомбардира турнира с Лионелем Месси.

Сборная Франции globallookpress.com

За исключением одного тайма стартового матча против Сенегала и провального поединка с Испанией, лидеры «трехцветных» блистали на протяжении всего чемпионата мира.

Была ли эта команда идеальной? Конечно, нет.

Но даже эпизодические вспышки гениальности Килиана Мбаппе, Майкла Олисе и Усмана Дембеле производили неизгладимое впечатление. Концентрация таланта и индивидуального мастерства в этой сборной по-прежнему остается феноменальной.

Дидье Дешам покидает команду, доведя ее настолько далеко, насколько это вообще было возможно. А это, между прочим, два финала чемпионатов мира и финал чемпионата Европы. Он сделал это благодаря своему подходу «менеджера игроков» и своеобразной тренерской философии, основанной на принципе Гиппократа: «Прежде всего — не навреди».

Будет ли его преемник и бывший партнер по сборной Зинедин Зидан работать иначе? Никто не знает. Он не тренировал уже пять лет, а его знаменитое невозмутимое выражение лица по-прежнему ничего не выдает.

Но скоро мы это узнаем. И наблюдать за этим будет очень интересно.

6. Англия откатилась назад при Томасе Тухеле

Остается лишь надеяться, что единственная причина, по которой Тухель продолжает работать, — это не огромный контракт, который Футбольная ассоциация Англии столь необдуманно подписала с ним перед чемпионатом мира. Хочется верить, что руководство видит нечто большее.

Томас Тухель и Энтони Гордон globallookpress.com

По индивидуальному уровню исполнителей сборная Англии, пожалуй, уступала только Франции. Но при этом действительно качественный футбол команда показала лишь в стартовом матче против Хорватии и временами — во встрече с Панамой, которая завершила турнир с тремя поражениями и нулем забитых мячей.

Во всех матчах плей-офф до полуфинала — против ДР Конго, Мексики и Норвегии — англичанам приходилось отыгрываться после пропущенного мяча. А когда они сами открыли счет (в полуфинале против Аргентины), то практически сами лишили себя преимущества. Команда отказалась контролировать мяч, слишком глубоко села в оборону и буквально пригласила Лионеля Месси наказать себя. Что он, разумеется, и сделал.

После матча с Норвегией Тухель честно признал, что его команда сыграла плохо. Правда, затем почему-то стал утверждать, что против Аргентины Англия выглядела хорошо.

Как бы то ни было, Англия сегодня — полная противоположность Испании. Ее командная игра уступает сумме индивидуальных качеств футболистов. И исправить это теперь предстоит именно Тухелю.

5. Давайте поаплодируем судьям на поле

Нет, идеальных арбитров не бывает, и этот турнир не стал исключением. Но если говорить именно о качестве судейства, то откровенно слабых матчей можно пересчитать по пальцам одной руки.

Судейская бригада финала ЧМ-2026 globallookpress.com

На память сразу приходят лишь Ильгиз Танташев во встрече Парагвай — Франция и Франсуа Летексье в матче Аргентина — Египет. С учетом 104 проведенных матчей — это вполне достойный результат.

Не менее показательно и то, что арбитрам не только из Европы, Южной Америки и Мексики (традиционных поставщиков судей для решающих стадий крупнейших турниров) доверили обслуживать 9 из последних 16 матчей чемпионата мира, включая оба полуфинала. Это говорит о том, насколько качественно была подготовлена вся судейская бригада в целом.

Заодно стоит отметить и изменения в правилах, призванные ускорить игру: ограничения по времени при заменах, вбрасываниях аута, вводе мяча от ворот и других стандартных ситуациях. Добавьте сюда использование VAR для наказания за симуляцию (извини, Брель Эмболо!), и результат оказался очевидным: футбол стал более динамичным, а попыток обмануть арбитра стало меньше.

4. ... но не тем, кто принимал решения за пределами поля

Речь о людях в кабинетах. Мы уже обсуждали странную историю с внезапной «приостановкой дисквалификации» Фоларина Балогана. Если коротко — это пятно, которое еще долго не удастся смыть.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп globallookpress.com

Особенно неприятно выглядел сам процесс принятия решения. Если верить официальной версии, его единолично вынес глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали. Подобная непрозрачность оставляет крайне неприятное впечатление.

Неуклюжая аргументация, ссылающаяся на Гарринчу в 1962‑м или (!) Криштиану Роналду, чья красная карточка была получена до начала турнира, только усугубила ситуацию. Было бы неплохо, если бы Джанни Инфантино инициировал изменение регламента, чтобы подобные случаи больше никогда не повторялись (за исключением ситуаций с ошибочной идентификацией игрока).

Не менее тревожной оказалась история с сомалийским арбитром Омаром Абдулкадиром Артаном, которого отправили домой после того, как власти США аннулировали ранее выданную ему визу.

Любое государство вправе самостоятельно решать, кого впускать на свою территорию, и может изменить свое решение. Но с учетом того, что ни Канада, ни Мексика не возражали против его присутствия, было обидно, что ему не позволили продолжить работу хотя бы на территории этих стран — пусть даже в роли резервного арбитра.

Объяснение ФИФА о том, что «судьи — это команда, им нужно тренироваться вместе, а их база находится в Майами», звучит совершенно неубедительно.

3. ФИФА стоит пересмотреть работу своего маркетингового отдела

Например, работу тех людей, которые посчитали 27‑минутное шоу в перерыве финала отличной идеей. Видимо, они несколько раз посмотрели Супербоул и решили, что футболу нужно то же самое.

Выступление Шакиры в перерыве финала ЧМ-2026 globallookpress.com

Само шоу было неплохим. За десятки миллионов долларов оно просто обязано было таким быть. Но никакой дополнительной ценности финалу оно не принесло. Зато у болельщиков появился еще один повод раздражаться из-за решений ФИФА.

То же самое можно сказать и о стремлении заполнить все предматчевые и послематчевые мероприятия знаменитостями прошлого и настоящего. Николь Шерзингер, Post Malone, Том Круз, Лаура Паузини и Робби Уильямс тоже были частью программы, пусть и во второстепенных ролях.

Если бы кого‑то из них не было, вы бы это заметили? Вот и я нет.

И раз уж речь зашла об этом, хватит заставлять вещателей постоянно показывать знаменитостей на трибунах. Это не новость, это не приносит дополнительного дохода, да и самому футболу не нужен этот хайп. Мне совершенно неинтересно смотреть, как Роб Гронковски, A$AP Rocky или IShowSpeed сидят в VIP-ложе с канапе. (Если захочу посмотреть Speed — я включу его стрим.)

Это лишь напоминает всем о двухуровневой системе: знаменитости получают бесплатные билеты и VIP-обслуживание, а все остальные либо платят огромные деньги, либо смотрят футбол по телевизору.

2. Формат с 48 командами работает, но с 64 — уже нет

Точнее, чемпионат мира с 64 командами будет работать только как футбольный фестиваль — праздник игры, шанс для Северной Ирландии, Зимбабве или Кубы показать, что они тоже способны конкурировать на достойном уровне (как временами делали Гаити, Кюрасао и Кабо‑Верде на этом турнире).

Сборная Кюрасао globallookpress.com

Если мы хотим двигаться именно в этом направлении — давайте сделаем это. Превратим чемпионат мира в один большой праздник. На этом турнире формат с 48 командами действительно создал отличную атмосферу, хотя многие скептики заранее утверждали, что этого не произойдет. Они ошиблись.

Но есть две причины, почему чемпионат мира с 64 сборными проводить не стоит.

Первая — исключительно форматная. 64 команды означают 16 групп по четыре участника. А это неизбежно приведет к появлению большего количества бессмысленных матчей, где сборные будут терять шансы на выход в плей-офф уже после двух встреч. Да, подобное случалось и при формате с 32 командами. Но теперь таких ситуаций станет значительно больше. Турнир растянется — не столько по количеству матчей (их станет 124 вместо 104), сколько по времени (если, конечно, не хотите проводить по пять игр в день).

Вторая причина — и именно поэтому я не думаю, что ФИФА пойдет на такой шаг, — финансовая. Теперь доходы придется делить уже между 64 сборными вместо 48. При этом дополнительные 20 матчей должны будут оправдать рост стоимости телевизионных прав. Но эти дополнительные встречи — это в основном игры группового этапа, где будет меньше топовых противостояний. Окупить это будет непросто.

Не стоит забывать и еще об одном факторе: чемпионат мира в США, Канаде и Мексике автоматически дает аудиторию в полмиллиарда человек. Это гарантирует интерес и поддержку даже самым маленьким сборным, а значит — и продажи билетов. Повторить такие условия в других частях мира будет гораздо сложнее.

1. Мир объединился

Знаю, звучит немного банально. Но несмотря на глобализацию и коммерциализацию спорта, у человечества осталось совсем немного общих культурных явлений, которые способны объединять людей по всему миру. Чемпионат мира — одно из них, и, возможно, самое масштабное.

Болельщики сборной Кабо-Верде globallookpress.com

Конечно, есть люди, которым он совершенно безразличен, особенно в странах, чьи сборные не участвуют в турнире. Но огромное количество людей действительно вовлекаются в этот процесс. Или, по крайней мере, интересуются, пока идет чемпионат.

Для многих это буквально единственная возможность познакомиться с культурами и странами, которые они видят на экранах. На шесть недель мир стал чуть меньше. И от этого нам всем стало немного лучше.