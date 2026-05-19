The Athletic рассказывает, как Роберт Левандовский помог «Барселоне» преодолеть кризис перед тем, как уйти с гордо поднятой головой.

Когда «Барселона» подписала Роберта Левандовский летом 2022 года, это вызвало множество вопросов.

Каталонцы получили 33-летнего нападающего, который уже прошёл пик своей карьеры, заключив с ним контракт на четыре года. Они заплатили «Баварии» первоначальные 45 млн евро за польского форварда в период финансовых трудностей, несмотря на то, что у ветерана оставался всего год по контракту.

Левандовский выиграл почти всё, что только можно было выиграть. Он становился лучшим бомбардиром Бундеслиги семь лет подряд, и только Герд Мюллер забил больше, чем его 344 гола за мюнхенцев. И в футбольном мире хватало людей, считавших переход игрока в «Барселону» просто последним крупным контрактом в его блестящей карьере.

Четыре года спустя 37-летний поляк покидает «Барселону» как один из лучших нападающих в современной истории клуба.

Можно утверждать, что он уступает другим легендарным форвардам, таким как Луис Суарес и Самюэль Это'О, из-за отсутствия евротрофеев. Но Левандовский сделал нечто особенное. Он пришёл в момент, когда «Барселона» была в кризисе и не понимала, куда движется. Сейчас же, как он написал в своём прощальном посте в Instagram, «"Барса" вернулась туда, где её место».

За четыре сезона в Испании нападающий выиграл три титула Ла Лиги — больше, чем Криштиану Роналду за девять сезонов в «Реале». К этой коллекции трофеев можно также добавить Кубок Испании и Суперкубок Испании.

А ещё есть его невероятная результативность: 119 голов в 191 матче, что позволило ему войти в топ-15 лучших бомбардиров в истории каталонцев, а также 24 ассиста.

Многое можно похвалить в его характере, учитывая вызов, который он принял. Левандовский перешёл в «Барселону» спустя год после того, как клуб потерял своего лучшего бомбардира в истории — Лионеля Месси, ушедшего свободным агентом в ПСЖ. Каталонцы пережили тяжёлый сезон 2021/22, в котором даже попадание в Лигу чемпионов считалось успехом.

Президент клуба Жоан Лапорта считал, что команде не хватает медийной суперзвезды — игрока, с которым клуб мог бы связывать свои надежды не только на поле, но и в коммерческом плане. Лапорта изучал рынок и, как только понял, что можно подписать поляка, не колебался ни секунды.

«Барселона» представила его в августе 2022 года. Более 57 тысяч болельщиков посетили мероприятие на «Камп Ноу» — подобный ажиотаж раньше вызывали только звёздные трансферы вроде Роналдиньо и Тьерри Анри.

Ему не потребовалось много времени, чтобы оказать влияние — «Барселона» выиграла Ла Лигу уже в его дебютном сезоне, в котором Левандовский стал лучшим бомбардиром с 23 голами. Серия из 13 забитых мячей в первых 12 матчах чемпионата задала тон всей кампании и помогла команде завоевать первый трофей после ухода Месси.

На предматчевой пресс-конференции перед воскресной игрой против «Бетиса» — последней для поляка на «Камп Ноу» — главный тренер Ханси Флик отметил его лидерские качества и помощь молодым игрокам.

«Для меня было привилегией работать с ним, — сказал немец. — Он профессионал высочайшего уровня. Каждый день он делает всё возможное для своего тела, чтобы оставаться на максимуме. Он идеальный пример для молодых игроков, и именно благодаря такому менталитету всё ещё может здесь играть».

Его способность адаптироваться к новой эпохе, возможно, недооценивали. Второй сезон Левандовский в клубе завершился без трофеев, но именно тогда проявило себя одно из лучших молодых поколений в истории клуба. Ламин Ямаль и Пау Кубарси закрепились в первой команде в сезоне 2023/24, а стремительный взлёт первого заставил «Барселону» пересмотреть подход к атаке.

Левандовский оказался достаточно зрелым, чтобы понять происходящее — увидеть талант, которым располагала «блауграна», и осознать, что именно нужно команде для успеха.

С момента назначения Флика в 2024 году Левандовский уже не был главной звездой команды в атаке — больше ответственности на себя взяли Ямаль, Педри и даже Рафинья. Но без него команда не смогла бы выиграть трофеи, которые завоевала за последние два сезона.

Сейчас расставание выглядит правильным решением для обеих сторон. Нападающий уходит, сыграв важную роль в чемпионском сезоне, а клуб получает возможность задуматься о его долгосрочной замене. В этом сезоне поляк все реже попадал в стартовый состав — 14 из 29-ти матчей Ла Лиги он начал на скамейке запасных.

«Это его решение — уйти сейчас, но это может быть полезно и для него, и для клуба, чтобы мы могли немного перестроить команду», — заявил Флик.

У «Барселоны» уже есть план по поиску преемника: главным приоритетом клуба этим летом называется Хулиан Альварес из «Атлетико». Кроме него, спортивный директор Деку следит за Жоау Педру из «Челси» и Виктором Осимхеном из «Галатасарая».

Пока неизвестно, сможет ли «блауграна» убедить кого-то из них перейти в команду — и хватит ли у каталонцев на это средств. Например, известно, что «Челси» не намерен рассматривать предложения по Жоау Педру.

Уход Левандовского также избавляет клуб от одной из самых больших зарплат среди игроков, хотя это почти не повлияет на установленный Ла Лигой лимит окладов.

Контракт форварда не учитывался в планировании следующего сезона, поскольку истекает 30 июня, поэтому его уход не станет реальной экономией для бюджета «Барселоны» на сезон 2026/27. Каталонцы всё ещё превышают допустимый лимит, что серьёзно осложняет работу на трансферном рынке.

Что касается будущего самого Левандовского, ближайшие недели должны стать ключевыми в вопросе его будущего. При этом на прошлой неделе нападающий уже намекнул на возможное продолжение карьеры в интервью польскому телеканалу Eleven Sports.

«Есть вариант перейти в лигу более низкого уровня, — сказал он. — Мне почти 38 лет [будет в августе], но физически я чувствую себя отлично и рассматриваю такой вариант. Возможно, пришло время просто играть и наслаждаться жизнью».

Ранее The Athletic сообщал об интересе со стороны «Чикаго Файр» из МЛС, а источники из окружения игрока, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что клубы из Саудовской Аравии также хотели бы его подписать.

Вряд ли у Левандовского будет недостаток предложений. И если после завершения карьеры он решит вернуться в Каталонию, там его встретят как настоящую легенду клуба.