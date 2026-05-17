«Зениту» в Ростове нужно было просто не проиграть. После осечки «Краснодара» в Москве с «Динамо» чемпионская гонка внезапно развернулась в сторону Петербурга: команда Сергея Семака получила два очка преимущества перед последним туром и ещё запас по личным встречам, то есть даже ничья с немотивированным «Ростовом» делала сине-бело-голубых чемпионами. Параллельная победа «Краснодара» над «Оренбургом» 3:0 уже ничего не меняла, именно то поражение 1:2 от «Динамо» фактически и принесло титул «Зениту».
Результат матча
«Зенит» начал матч с «Ростовом» с предвкушением праздника. Уже к девятой минуте гости заработали несколько угловых, постоянно грузили мяч в штрафную и быстро создали первый острый эпизод: Глушенков проникающей передачей нашёл Соболева, тот открылся на грани офсайда и пробил в ближний угол — Ятимов справился. А чуть позже этот же эпизод привёл к главному решению первого тайма. На дальней штанге Миронов рукой ударил Педро по лицу, и Карасёв после просмотра ВАР назначил пенальти.
Получилось странно, ведь мяч был далеко от Педро, столкновение произошло как бы отдельно от основного эпизода, но мяч ещё оставался в игре, поэтому решение вписывалось в логику правил. Соболев подошёл к точке и уверенно уложил мяч в левый угол — чуть позже выяснится, что именно Александр забил золотой гол «Зенита» в этом сезоне.
После гола команда Семака резко сбавила атакующую активность. Петербуржцы отдали «Ростову» больше мяча и перешли в режим, где нужно было прежде всего не ошибиться. Это выглядело не очень зрелищно, но вполне рационально, сопернику было тяжело играть позиционно, а «Зенит» всё устраивало. «Ростов» действительно много владел мячом, но большая часть этого владения проходила далеко от ворот Адамова. Атаки часто заканчивались навесами и забросами на Сулейманова и Мохеби, которым не давали цепляться за мяч.
Самый заметный момент хозяев до перерыва пришёл после подачи Вахании на дальнюю штангу — Лангович пробил головой, а Адамов справился. В остальном «Ростов» скорее обозначал давление, чем приближал свой гол. «Зенит» тоже не добавлял, а первый тайм идеально описывал весь матч, в нём было много борьбы, мало футбола у ворот и ощущение, что петербуржцы уже мысленно готовятся к вручению титула.
Удаление Чистякова окончательно добило интригу
После перерыва темп не вырос, «Ростов» продолжал катать мяч и искать верховые передачи, «Зенит» компактно встречал и почти не рисковал. На 60-й минуте Соболев после скидки Глушенкова пробил неточно — это был один из немногих заметных атакующих эпизодов гостей во втором тайме. И в целом к этому моменту стало понятно: «Зенит» не собирается доказывать превосходство в конкретной игре, важен лишь контроль результата.
Семак позже перестроил команду, выпустив Алипа и Мантуана вместо Педро и Соболева. «Зенит» перешёл к ещё более оборонительной конструкции с тремя центральными защитниками, Дркушич поднялся в опорную зону, а впереди остался Луис Энрике. Игру нужно было закрывать, и питерцы абсолютно не скрывали намерений.
На 73-й минуте матч можно было заканчивать. Прохин ошибся с пасом назад, Вендел перехватил и убегал к штрафной, а Чистяков остановил его фолом. Карасёв сначала показал жёлтую, но после вмешательства ВАР изменил решение на красную — лишение явной возможности забить. Уходя с поля, Чистяков пожал руку арбитру и Семаку, под руководством которого много лет играл в «Зените», символично! Бывший игрок петербуржцев ещё сильнее приблизил их к чемпионству.
Даже в большинстве «Зенит» не стал ничего выдумывать. Вышел Ерохин, затем Кондаков, но финального рывка за вторым голом не было. Ростовчане пытались создать хоть что-то в меньшинстве, но это не особо напоминало реальную попытку спасти матч — да и незачем это было команде Альбы. В концовке Нино и Адамов чуть сами не подарили интригу после заброса Байрамяна, но вратарь успел исправить ситуацию и не позволил Кучаеву добраться до мяча.
«Краснодар» упустил, «Зенит» наказал
Параллельная игра в Краснодаре получилась совсем другой по настроению, там «быкам» нужно было побеждать «Оренбург» и надеяться на поражение «Зенита». Ленини забил головой после подачи Гонсалеса, Кордоба завершил образцовую контратаку после передачи Жоау Батчи, а Сперцян в концовке вогнал третий мяч в угол. При этом капитан «Краснодара» так и не побил рекорд РПЛ по ассистам за сезон, хотя до исторической передачи ему оставался всего один пас.
Но вся эта убедительность уже не могла ничего изменить, поскольку «Краснодар» потерял чемпионство неделей раньше. В Москве против «Динамо» у команды были моменты, были выходы один на один, но всё упёрлось в плохую реализацию и гол Сергеева на последней минуте. Поэтому финальный тур был как бы формальностью. Ну если серьёзно, кто бы поверил, что «Зенит» проиграет «Ростову» с титулом на кону? Даже в самые худшие свои периоды команды Семака такого себе не позволяет.
Это 11-е чемпионство «Зенита» в российской истории, петербуржцы обходят «Спартак» по числу титулов в чемпионатах России. Сезон при этом получился, возможно, самым нервным и неоднозначным для команды Семака. «Зенит» почти весь год шёл вторым, лидировал лишь на коротких отрезках, много раз играл без привычной убедительности, проигрывал там, где раньше почти не терял очки, и часто выигрывал минимально, без ощущения большой силы.
Но чемпионаты не всегда забирает команда, которая весь сезон выглядит ярче — иногда их выигрывает та, которая дожидается чужой ошибки и не упускает свой шанс. «Краснодар» долго шёл впереди, но фатально оступился на финише. «Зенит» получил подарок — и превратил его в титул. Да, в Ростове не было фейерверка, а игра была осторожной и местами совсем тяжёлой для просмотра. Но какое это имеет значение, если у чемпиона есть вполне конкретное имя?
Сергей Семак — снова чемпион. Соболев и Глушенков впервые взяли золото чемпионата России. «Зенит» вернул титул в Петербург и сделал это в матче, который очень точно отразил весь сезон команды. Не всегда красиво, не всегда убедительно, но достаточно хладнокровно, чтобы в итоге оказаться первыми.