«Зениту» в Ростове нужно было просто не проиграть. После осечки «Краснодара» в Москве с «Динамо» чемпионская гонка внезапно развернулась в сторону Петербурга: команда Сергея Семака получила два очка преимущества перед последним туром и ещё запас по личным встречам, то есть даже ничья с немотивированным «Ростовом» делала сине-бело-голубых чемпионами. Параллельная победа «Краснодара» над «Оренбургом» 3:0 уже ничего не меняла, именно то поражение 1:2 от «Динамо» фактически и принесло титул «Зениту».

Результат матча Ростов Ростов-на-Дону 0:1 Зенит Санкт-Петербург Ростов: Yatimov, Melekhin, Chistyakov, Sako, Langovich, Komarov, Mironov, Shchetinin, Vakhania, Suleymanov, Mohebi Зенит: Нино, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Sobolev

«Зенит» начал матч с «Ростовом» с предвкушением праздника. Уже к девятой минуте гости заработали несколько угловых, постоянно грузили мяч в штрафную и быстро создали первый острый эпизод: Глушенков проникающей передачей нашёл Соболева, тот открылся на грани офсайда и пробил в ближний угол — Ятимов справился. А чуть позже этот же эпизод привёл к главному решению первого тайма. На дальней штанге Миронов рукой ударил Педро по лицу, и Карасёв после просмотра ВАР назначил пенальти.

Гол Соболева с пенальти https://fc-zenit.ru/

Получилось странно, ведь мяч был далеко от Педро, столкновение произошло как бы отдельно от основного эпизода, но мяч ещё оставался в игре, поэтому решение вписывалось в логику правил. Соболев подошёл к точке и уверенно уложил мяч в левый угол — чуть позже выяснится, что именно Александр забил золотой гол «Зенита» в этом сезоне.

Александр Соболев https://fc-zenit.ru/

После гола команда Семака резко сбавила атакующую активность. Петербуржцы отдали «Ростову» больше мяча и перешли в режим, где нужно было прежде всего не ошибиться. Это выглядело не очень зрелищно, но вполне рационально, сопернику было тяжело играть позиционно, а «Зенит» всё устраивало. «Ростов» действительно много владел мячом, но большая часть этого владения проходила далеко от ворот Адамова. Атаки часто заканчивались навесами и забросами на Сулейманова и Мохеби, которым не давали цепляться за мяч.

Самый заметный момент хозяев до перерыва пришёл после подачи Вахании на дальнюю штангу — Лангович пробил головой, а Адамов справился. В остальном «Ростов» скорее обозначал давление, чем приближал свой гол. «Зенит» тоже не добавлял, а первый тайм идеально описывал весь матч, в нём было много борьбы, мало футбола у ворот и ощущение, что петербуржцы уже мысленно готовятся к вручению титула.

«Ростов» — «Зенит» https://fc-zenit.ru/

Удаление Чистякова окончательно добило интригу

После перерыва темп не вырос, «Ростов» продолжал катать мяч и искать верховые передачи, «Зенит» компактно встречал и почти не рисковал. На 60-й минуте Соболев после скидки Глушенкова пробил неточно — это был один из немногих заметных атакующих эпизодов гостей во втором тайме. И в целом к этому моменту стало понятно: «Зенит» не собирается доказывать превосходство в конкретной игре, важен лишь контроль результата.

«Ростов» – «Зенит» https://fc-zenit.ru/

Семак позже перестроил команду, выпустив Алипа и Мантуана вместо Педро и Соболева. «Зенит» перешёл к ещё более оборонительной конструкции с тремя центральными защитниками, Дркушич поднялся в опорную зону, а впереди остался Луис Энрике. Игру нужно было закрывать, и питерцы абсолютно не скрывали намерений.

На 73-й минуте матч можно было заканчивать. Прохин ошибся с пасом назад, Вендел перехватил и убегал к штрафной, а Чистяков остановил его фолом. Карасёв сначала показал жёлтую, но после вмешательства ВАР изменил решение на красную — лишение явной возможности забить. Уходя с поля, Чистяков пожал руку арбитру и Семаку, под руководством которого много лет играл в «Зените», символично! Бывший игрок петербуржцев ещё сильнее приблизил их к чемпионству.

Сергей Карасёв готовится показать красную карточку https://fc-zenit.ru/

Даже в большинстве «Зенит» не стал ничего выдумывать. Вышел Ерохин, затем Кондаков, но финального рывка за вторым голом не было. Ростовчане пытались создать хоть что-то в меньшинстве, но это не особо напоминало реальную попытку спасти матч — да и незачем это было команде Альбы. В концовке Нино и Адамов чуть сами не подарили интригу после заброса Байрамяна, но вратарь успел исправить ситуацию и не позволил Кучаеву добраться до мяча.

«Краснодар» упустил, «Зенит» наказал

Параллельная игра в Краснодаре получилась совсем другой по настроению, там «быкам» нужно было побеждать «Оренбург» и надеяться на поражение «Зенита». Ленини забил головой после подачи Гонсалеса, Кордоба завершил образцовую контратаку после передачи Жоау Батчи, а Сперцян в концовке вогнал третий мяч в угол. При этом капитан «Краснодара» так и не побил рекорд РПЛ по ассистам за сезон, хотя до исторической передачи ему оставался всего один пас.

Игроки «Краснодара» празднуют гол https://t.me/fckrasnodar/

Но вся эта убедительность уже не могла ничего изменить, поскольку «Краснодар» потерял чемпионство неделей раньше. В Москве против «Динамо» у команды были моменты, были выходы один на один, но всё упёрлось в плохую реализацию и гол Сергеева на последней минуте. Поэтому финальный тур был как бы формальностью. Ну если серьёзно, кто бы поверил, что «Зенит» проиграет «Ростову» с титулом на кону? Даже в самые худшие свои периоды команды Семака такого себе не позволяет.

Это 11-е чемпионство «Зенита» в российской истории, петербуржцы обходят «Спартак» по числу титулов в чемпионатах России. Сезон при этом получился, возможно, самым нервным и неоднозначным для команды Семака. «Зенит» почти весь год шёл вторым, лидировал лишь на коротких отрезках, много раз играл без привычной убедительности, проигрывал там, где раньше почти не терял очки, и часто выигрывал минимально, без ощущения большой силы.

Игроки «Зенита» с трофеем https://fc-zenit.ru/

Но чемпионаты не всегда забирает команда, которая весь сезон выглядит ярче — иногда их выигрывает та, которая дожидается чужой ошибки и не упускает свой шанс. «Краснодар» долго шёл впереди, но фатально оступился на финише. «Зенит» получил подарок — и превратил его в титул. Да, в Ростове не было фейерверка, а игра была осторожной и местами совсем тяжёлой для просмотра. Но какое это имеет значение, если у чемпиона есть вполне конкретное имя?

Сергей Семак — снова чемпион. Соболев и Глушенков впервые взяли золото чемпионата России. «Зенит» вернул титул в Петербург и сделал это в матче, который очень точно отразил весь сезон команды. Не всегда красиво, не всегда убедительно, но достаточно хладнокровно, чтобы в итоге оказаться первыми.