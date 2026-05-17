В воскресенье, 17 мая, махачкалинское «Динамо» примет московский «Спартак» в рамках 30-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Длительная позиционная атака «Спартака», в которой команда владела мячом больше минуты, ни к чему не привела. Потеряли мяч москвичи.

18' Дальний удар Зобнина слета — намного неточно, срезался мяч.

16' Если подводить итог первой трети тайма, то игра полностью равна. Обе команды стремятся идти вперед и не отсиживаются в обороне.

14' Мрезиг с правого фланга пытался прострелить на Агаларова, однако Ву был надежен в защите и прервал передачу.

12' И снова угловой. Игра угловых в начале матча. Мрезиг подал, а Маркиньос вынес с ближней штанги.

10' Еще один угловой у «Спартака». На этот раз навес и мяч вынесен.

09' Снес Карабашев Денисова на выходе, но все хорошо с футболистом «Спартака».

07' А вот и первый угловой в матче. «Спартак» решил его разыграть, а защитник вынес мяч после прострела.

06' Литвинов получил травму. Помощь оказывалась футболисту «Спартака», но пока что он сможет продолжить встречу. Все хорошо.

04' Аззи прорывался к штрафной «Спартака», но Литвинов был хорош в защите и остановил соперника.

02' Нарушил правила в атаке Угальде. Первый свисток арбитра встречи.

01' Стартовый свисток дан! Матч стартовал!

До матча

17:59 Все готово к началу матча.

17:57 Команды уже вышли на футбольное поле.

17:50 Главный тренер «Динамо» Вадим Евсеев в своем стиле высказался перед стартом данной встречи: «Со "Спартаком" все команды стараются играть хорошо, потому что есть такое выражение: "В чемпионате можно проиграть всем, но обыграйте "Спартак» — и всё простим«. Мы выходим на каждую игру, чтобы выигрывать, сегодняшняя не является исключением», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

17:40 Арбитром данной встречи будет Рафаэль Шафеев из Волгограда.

17:30 Уже стали известны стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинский коллектив продолжает борьбу за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона. Сейчас в активе «Динамо» 25 очков и только 14-е место в турнирной таблице. Команда из Махачкалы уже точно напрямую не останется в сильнейшем дивизионе, но для того, чтобы сегодня не вылететь команде Вадима Евсеева нужно либо набирать очки в своем матче, либо надеяться на то, что «Пари НН» не сможет добыть победу в своей игре.

Сейчас у махачкалинцев серия неудачных матчей — команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), но проиграла «Ростову» (1:2) и «Краснодару» (1:2). Последняя же победа динамовцев датирована еще 13 марта, когда они в родных стенах обыграли «Оренбург» (1:0).

К этой игре «Динамо» подходит в полной боевой готовности — травмирован только Ильдар Шумахов.

«Спартак»

Спартаковцы же борются за бронзовые медали. У команды из Москвы появилась возможность финишировать в медалях после провального старта. В настоящий момент в активе москвичей 51 очко и четвертое место в турнирной таблице. «Красно-белые» всего на два балла отстают от «Локомотива». «Народной команде» для топ-3 нужно побеждать самим и надеяться на то, что «железнодорожники» не одолеют ЦСКА. Расклады для команды Хуана Карседо так себе.

В последних играх «Спартак» показывает качественную игру, что и отражается на результатах. В прошлом туре столичная команда выиграла у «Рубина» (2:1), а до этого победила ЦСКА (1:0) и вышла в Суперфинал Кубка России. Правда, перед этим была осечка в игре с «Крыльями Советов» (1:2), которая и может стоить коллективу из столицы России бронзовых медалей.

У «Спартака» с составом тоже все отлично — в ларарете лишь Срджан Бабич. Остальные же готовы «рвать и метать».

Личные встречи

Соперники провели между собой семь матчей. Минимальное преимущество на стороне «Спартака», который добыл победы в трех матчах. На счету «Динамо» же две победы. Также дважды встречи завершались ничейными исходами. В поединке первого круга «Спартак» минимально победил «Динамо» (1:0) в родных стенах.

