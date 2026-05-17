«Краснодар» принимает «Оренбург» в последнем туре РПЛ. «Быкам» нужно выигрывать и ждать поражения «Зенита» в Ростове-на-Дону, чтобы стать чемпионами. «Оренбург» к этому моменту уже решил главную задачу сезона и гарантировал себе место в лиге, поэтому приедет на выезд без турнирного давления. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21' Сперцян принял мяч в штрафной «Оренбурга» и вторым касанием пытался пробить, но не попал как следует по мячу.

20' Сперцян пытался убежать в контратаку после углового, Паласиос здорово сыграл в отборе и без фола остановил забег Эдуарда.

19' Угловой заработал «Оренбург» в ответной атаке.

18' Ещё раз с угла поля навесил Сперцян, «Оренбург» отбивается.

17' Агкацев рискованно играл в своей штрафной, но всё-таки точно отдал на Косту, не перехватили мяч гости.

15' Хотулёв получил жёлтую карточку за фол на Кордобе, помешал Джону убежать по правому флангу.

14' В параллельной встрече «Зенит» открыл счёт с пенальти, это означает, что даже победы над «Оренбургом» «Краснодару» сегодня не хватит.

12' Рыбчинский прострелил с левого фланга, Гузина пытался пробить пяткой, но его удар накрыли.

10' Сперцян получил мяч на правом фланге и пытался прострелить вдоль ворот, но отправил мяч за лицевую.

09' Мощно пробил из-за штрафной Ленини, Овсянников отразил удар! Угловой снова подают хозяева.

07' Не получилась опасная подача у Сперцяна, отбивается «Оренбург».

06' Угловой заработал «Краснодар», Кривцову не дали зацепиться за мяч в штрафной.

04' Коста и Гузина жёстко столкнулись в центре поля, обоим футболистам нужна помощь врачей.

03' Пас Кривцова на ход Сперцяну не получился, слишком сильной была передача.

01' «Краснодар» начал с центра, поехали!

До матча

18:00 В Краснодаре сегодня +24, отличная погода для футбола и последнего домашнего матча команды Мусаева.

17:45 Стартовые составы команд на матч последнего тура РПЛ:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Кевин Пина, Сперцян, Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Кордоба.

«Оренбург»: Овсянников, Поройков, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Ду Кейрос, Рыбчинский, Голыбин, Болотов, Томпсон, Гузина.

17:35 Главным арбитром матча будет Андрей Прокопов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян.

«Краснодар»

Команда Мурада Мусаева сама выпустила чемпионскую гонку из рук. После длинной серии без поражений «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2), пропустив решающий мяч на последних секундах. Теперь судьба титула зависит не только от «быков»: победы над «Оренбургом» будет недостаточно, если «Зенит» не проиграет «Ростову».

При этом ругать «Краснодар» за финишный отрезок сложно. Команда почти дошла до золотого дубля короткой обоймой, вышла в Суперфинал Кубка России и долго сохраняла лидерство в чемпионате. Проблема в другом: многие весенние победы давались на пределе, с голами в концовках и минимальным запасом. Последний по-настоящему спокойный матч был ещё против «Пари НН» (5:0).

Кадрово у хозяев ожидается возвращение Джованни Гонсалеса после дисквалификации — он должен снова занять место на фланге обороны. Мусаев вряд ли будет беречь лидеров перед финалом Кубка: пока остаётся шанс на чемпионство, «Краснодар» обязан выставлять максимально боевой состав. Впереди снова многое будет зависеть от Джона Кордобы и способности команды быстро забрать инициативу.

«Оренбург»

«Оренбург» подходит к последнему туру в спокойном состоянии. Ещё недавно команда была одним из главных претендентов на вылет, но назначение Ильдара Ахметзянова сработало: в последних турах «сине-белые» набрали нужный темп и обеспечили себе место в РПЛ без стыков.

Ключевым стал домашний матч с «Крыльями Советов» (1:0), после которого стало ясно, что ниже 12-й строчки команда уже не опустится. В семи последних турах у «Оренбурга» три победы и две ничьи — для клуба, который начинал сезон в тяжёлых условиях и фактически собирал состав заново, это сильный финиш.

При этом в Краснодаре не сыграет капитан Фахд Муфи: защитник перебрал жёлтые карточки. Его отсутствие уже не выглядит критическим с турнирной точки зрения, но всё равно влияет на структуру обороны. Вероятно, место на фланге займёт Станислав Поройков. В остальном «Оренбург» может позволить себе сыграть свободнее — без необходимости что-то доказывать или спасать.

Контекст и цифры

История личных встреч на стороне «Краснодара»: десять побед в 16 матчах при двух поражениях и четырёх ничьих. В этом сезоне команды встречались трижды, и все три раза сильнее были «быки»: 1:0 в чемпионате, 3:1 и 4:0 в Кубке России. Серия «Краснодара» против «Оренбурга» тоже внушительная — семь побед подряд. Дома южане в этой паре обычно забивают много: в пяти последних матчах в Краснодаре средняя результативность достигает трёх мячей.