FourFourTwo рассказывает о том, как Oasis стали не только лучшей рок-группой 90-х, но и частью футбольной культуры. Любовь к «Манчестер Сити» превратила их в символ города.

В 1994 году легендарный фотограф Кевин Камминс сделал культовые портреты для группы, которой вскоре суждено было стать легендарной. Пока продолжается турне воссоединившихся Oasis, сам фотограф и другие участники событий рассказывают, как футбол оказался в самом сердце их стремительного взлета.

Ноябрь 1989-го. В одном из манчестерских складов гитарист Джон Сквайр обливaет себя и коллег по группе The Stone Roses краской из баллончиков.

Внезапно он останавливается:

— Нас здесь подставили, — сказал он.

Сквайр был прав — и не только потому, что на складе не оказалось душа. Все участники Roses болели за «Манчестер Юнайтед». Но вокруг они видели лишь хаотичные разводы голубой и белой краски, вдохновленные Джексоном Поллоком, — цвета «Манчестер Сити».

Через несколько недель тот самый снимок оказался на обложке музыкального еженедельника NME и стал культовым изображением группы. Это было также и маленькой победой для автора фотографии — легендарного музыкального фотографа Кевина Камминса, который всю жизнь болел за «Сити». Это был далеко не последний раз, когда он вплетал «голубые» мотивы в свои работы.

«Запах хот-догов и мочи»

Oasis не просто ворвались на сцену в 1994-м — они буквально вышибли дверь с петель, ворвались внутрь и тут же заняли место впереди всех.

В те годы самыми известными символами северо-запада Англии были Oasis и «Манчестер Юнайтед». Для «Ман Сити» факт того, что Лиам и Ноэл Галлахеры были их болельщиками, помогал оставаться на слуху.

После выхода первых двух альбомов Definitely Maybe и (What’s the Story) Morning Glory? Oasis стали крупнейшей группой в мире.

Однако всего через неделю после триумфальных концертов на «Мэйн Роуд» в апреле 1996 года «Манчестер Сити» вылетел из Премьер-лиги. И падение продолжилось: два года спустя команда оказалась уже в третьем дивизионе.

Прошло три десятилетия, прежде чем «Сити» превратился в один из самых успешных клубов мирового футбола. А Oasis теперь могут вернуть себе корону самой большой концертной группы планеты: в 2025 году у них запланировано турне из 41 концерта по всему миру, включая семь шоу на «Уэмбли».

На «Уэмбли» они уже выступали пять раз: дважды в 2000 году и трижды в 2009-м — во время последнего британского тура перед распадом. Ноэл позднее называл второй концерт в 2000-м самой низкой точкой в истории Oasis: Лиам вышел на сцену пьяным и злым, всё время ругался, менял тексты песен и пропускал целые куплеты.

Впрочем, это всё равно было не так драматично, как первое посещение Ноэлом «Уэмбли» за 14 лет до того. В 1980-е он и его старший брат Пол часто ездили ездили болеть за «Манчестер Сити» на домашние и выездные матчи. В марте 1986-го они отправились в Лондон на финал первого розыгрыша Кубка полноправных членов, где «Сити» встречался с «Челси». Матч проводился всего через сутки после дерби с «МЮ», завершившегося вничью 2:2.

Кубок полноправных членов был придуман как компенсация за недопуск английских клубов в еврокубки после трагедии на «Эйзеле». Тогда у фанатов «Челси» была репутация хулиганов, и по дороге на стадион произошло множество нападений на болельщиков «Сити».

Когда Ноэл и Пол все-таки попали внутрь, оказалось, что они зашли со стороны трибун, где находились болельщики «Челси». Если бы не быстрая реакция Ноэла, оттащившего брата в сторону, Пол мог погибнуть — один из фанатов попытался ударить его ножом по горлу. «Сити» тогда проиграл 4:5 и вернулся на «Уэмбли» лишь в мае 1999 года, когда обыграл «Джиллингем» в знаменитом плей-офф за выход из третьего дивизиона.

Даже после создания Премьер-лиги в 1992-м со всей ее мишурой, гламуром и телевизионным блеском, наследие фанатского насилия прошлых десятилетий делало многих музыкантов осторожными: они не спешили ассоциироваться с футбольными клубами. Тогда сложно было найти знаменитостей, которые действительно были настоящими болельщиками.

«Мои любимые команды — "Арсенал", "Вест Хэм" и Кристал Пэлас», — признался супертяжеловес Леннокс Льюис в интервью прямо на поле «Кэрроу Роуд» перед матчем «Норвича» против «Ноттингем Форест» Брайана Клафа. Его прогноз на игру? «Мне нравится "Ноттингем", потому что мне нравится их тренер, он такой забавный». Сомнительное заявление, если хочешь завоевать симпатии настоящих футбольных фанатов.

Тем не менее — футбол и музыка были неразрывно связаны. Они играли важнейшую роль в жизни многих фанатов, особенно на северо-западе Англии во времена сцены «Madchester» в конце 80-х.Happy Mondays, James, The Stone Roses и Inspiral Carpets (в которых, кстати, Ноэл Галлахер работал дорожным помощником) стали неотъемлемой частью фанатской культуры.

Что касается футбола, он занимал особое место и в детстве самого Ноэла, выросшего в районе Лонгсайт в Манчестере. Для него выбор клуба был очевиден.

«На севере Англии футбол значил всё, — вспоминает Ноэл в новой книге фотографа Камминса The Masterplan. — Мой отец ходил и на "Сити", и на "Юнайтед", а иногда, странным образом, даже на "Ливерпуль". Именно он взял меня на мой первый матч: "Ман Сити" против "Ньюкасла" на "Мэйн Роуд" в 1974-м.

Колин Белл был моим абсолютным героем. Его плакат висел у меня в комнате рядом с Фрэнни (Фрэнсис Ли), Баззером (Майком Саммерби), Биг Малом (Малкольмом Эллисоном) и, эм… Bay City Rollers. Все великие! Я обожал сам ритуал похода на "Мэйн Роуд".

Идешь пешком от нашего дома на Стокпорт-роуд в Лонгсайте, тебя передают через турникет незнакомцу, а потом ждешь, пока отец пройдет. Я до сих пор отчетливо помню этот резкий запах хот-догов и мочи. Для меня и сегодня именно с ним ассоциируется футбол».

Можно даже сказать, что умение Ноэла писать песни, которые трогают людей до глубины души (а потом тысячи фанатов хором поют их ему обратно на концертах), родилось именно на трибунах «Мэйн Роуд». Пусть далеко не все композиции Oasis превратились в фанатские гимны, а их адаптации звучали весьма неоднозначно.

«Фаны "Сити" нечасто поют песни Oasis, — признается Ноэл. — Но кое-что переделали. Например, She’s Electric про Эдерсона: Он бразилец, всего-то 30 миллионов стоил… Я помню и какую-то корявую версию Wonderwall в 1995-м. Она мне никогда не нравилась. Но видеть на огромных баннерах и флагах упоминания Oasis — это особая честь. Для меня это высшая награда: уважение парней на трибунах».

Лиам: Mad fer it

Когда Алан Макги в 1993 году подписал Oasis на лейбл Creation Records, компания попросила Кевина Камминса (тоже болельщика «Ман Сити») помочь сформировать визуальный образ группы. Фотограф не упустил возможности заодно подсветить и любимый клуб. Братья Галлахеры никогда не стеснялись демонстрировать свои «голубые» пристрастия, хотя первая фотосессия закончилась провалом — по вине…фанатов «Челси». Да-да, снова они.

«Я прилетел в Амстердам, чтобы снять их в феврале 1994-го, — рассказывает Камминс. — Это должно было быть их первое зарубежное выступление, они играли на разогреве у The Verve. Я прилетел утром, а ребята ехали ночным паромом.

Когда я приехал, там был только Ноэл. Я спросил, остальные еще гуляют? А он: Нет, они все уже дома в Англии. На пароме они сцепились с фанатами "Челси" (а не "Вест Хэма", как потом писали) и были задержаны полицией, а по прибытии в Нидерланды их тут же отправили обратно. Ноэл лЕг спать пораньше и всё это пропустил».

Через неделю, уже в Лондоне, Камминс провЕл первую полноценную съЕмку Oasis. Его принадлежность к «Сити» сыграла на руку: «Лейблу казалось, что это помогает ребятам чувствовать себя раскованнее. Многие группы на первых встречах ведут себя жЕстко, а Oasis были довольно сговорчивыми. Мы просто говорили о футболе. Я предложил снять Лиама и Ноэла в футболках "Сити". Конечно, я не мог упустить шанс протащить клуб в NME».

Футболка клуба тогда имела особенно удачного спонсора для группы братьев — японскую фирму Brother.

«Это был настоящий подарок, — улыбается Камминс. — Мы сделали это центральной фишкой снимка. Идеально подошло».

Фотосессия прошла во дворе за Sly Street Studios, где фотограф заранее нарисовал на железных листах слово Blues и счёт 5:1 — в память о разгроме «МЮ» в дерби сентября 1989-го.

«Я сам сделал это граффити с отсылками к "Сити". И футболки были мои — полагаться на то, что группа принесет что-то по просьбе, бесполезно. Всё началось спокойно: они позировали. Но как только появился мяч, Лиам пнул его вверх, Ноэл отбил обратно, завязалась небольшая возня. Мы все отступили в сторону и ждали, пока они "повоюют", а потом снова продолжили съемку.

Иногда вспыхивали стычки, но это было обычное братское бодание, а не драка в стиле "Green Street". Скажу честно: несмотря на весь их образ, ребята были довольно чувствительными».

Джонни Хопкинс, пресс-атташе Oasis на Creation Records, подтверждает: связка группы и «Манчестер Сити» была естественным шагом.

«Нам всегда было важно показывать их такими, какие они есть, — рассказывает он. — Футбол и музыка — это важнейшие подростковые увлечения.

Гигси (басист Oasis Пол МакГиган) тоже был болельщиком "Сити" и даже проходил просмотры в "Олдхэме", "Стокпорте" и "Кру". Он был потрясающим игроком. Так что связать группу с футболом было осознанным решением.

Мне очень нравятся снимки Кевина: спонсор Brother добавил к ним еще один уровень смысла. На них видно юмор, уважение и любовь между братьями в тот момент. Это было настоящее».

Фотографии должны были стать первой обложкой NME для Oasis, но главный редактор засомневался: стоит ли связывать стремительно набирающую популярность группу с клубом, находящимся в упадке.

«Он был фанатом "Саутгемптона" и отказался, заявив, что не хочет, чтобы NME ассоциировался с неудачниками, — с сожалением вспоминает Камминс. — Ему показалось, что на снимках Oasis выглядят как уличные хулиганы. Он хотел, чтобы они выглядели как Битлз».

В итоге фотографии всё же оказались на обложке NME — но только в 2010 году, после распада группы. Тем не менее, еще в 1994-м они стали культовыми среди фанатов Oasis по всему миру. Многие тогда и не знали, что такое «Манчестер Сити».

«Премьер-лига еще не имела глобального охвата, — объясняет Камминс. — Oasis приезжали в США или Японию, и люди не понимали, что это за футболка. Мне писали: Это какое-то братство? Что это значит? Я отвечал, что это японская компания бытовой электроники. И никто этого не понимал.

Даже в Японии в то время было сложно достать форму английских клубов. Но когда Oasis впервые там выступили, первые четыре-пять рядов были в футболках "Сити" — потому что люди видели мои фотографии».

В июле 1994-го Камминс вновь фотографировал Oasis в разных местах Манчестера — в Piccadilly Gardens, в торговом центре Arndale, а в итоге они оказались на стадионе «Мэйн Роуд».

«Я хотел сделать кадры рядом со стадионом, чтобы продолжить линию связи с клубом, — рассказывает он. — В то время арену реконструировали, ворота были открыты. Мы просто зашли внутрь, сели на "Норд Стэнд" и сделали несколько снимков.

Лиама тогда не было. Когда он появился, то сразу купил шорты "Сити", надел их и потребовал выйти на поле. До старта сезона оставалось две недели, я знал, какие суровые бывают газоны и смотрители, поэтому остановил его. Но несколько кадров в шортах я сделал».

Футбольные отсылки прослеживались и дальше.

«Я планировал съемку в узком проходе возле London Coliseum на Сент-Мартин-Лэйн, — добавляет Камминс. — Но мы были ближе к Оксфорд-стрит, а я знал, что там рядом есть Флиткрофт-стрит. Я предложил снять там — в честь полузащитника "Сити" Гарри Флиткрофта. Лиам и Ноэл были в восторге от идеи».

Ноэл — будущий директор клуба?

Когда в августе 1994 года вышел дебютный альбом Definitely Maybe, он сразу ворвался на первое место в британском чарте. Обложку снимали в доме гитариста Пола «Боунхеда» Артурса в Дидсбери, южный Манчестер: музыканты сидели в разных местах комнаты.

У камина — фотография Родни Марша в форме «Сити». На подоконнике — фото легенды «МЮ» Джорджа Беста. Эти детали добавили в последний момент: снимки взяли из домов роуди Oasis Фила Смита и звукорежиссера Марка Койла.

«Фил болел за "Сити", а Койл был фанатом "Юнайтед", — объясняет Брайан Кэннон из студии Microdot, занимавшейся оформлением ранних релизов Oasis. — Но, как сказал Фил, Джордж Бест был выше любых футбольных противостояний. Он был гением, поэтому его фото там и оказалось».

Связь с Бестом была еще и личная.

«Отец Гигси (басиста Пола МакГигана) дружил с Бестом в Северной Ирландии, — рассказывает пресс-атташе Хопкинс. — Так что Гигси в детстве играл в футбол с Джорджем. Удивительная история. К тому же Боунхед и барабанщик Тони МакКэрролл были фанатами "МЮ", поэтому фото Беста на обложке выглядело логично сразу по нескольким причинам».

Но связи Oasis с «Сити» становились всё теснее. Группе даже предложили записать официальный клубный гимн на сезон-1995 — песню It’s Tough Being A Blue When You Come From Where I Do. Но из-за споров между лейблами он так и не увидел свет. Ноэл сохранил мелодию и позже использовал её для одной из лучших B-сайд-композиций Oasis — Acquiesce.

Хотя официальный гимн так и не появился, футбол всё равно стал инструментом продвижения. Кавер на песню Cum On Feel the Noize группы Slade напечатали на дисках с футбольным дизайном и разослали клубам по всей стране, чтобы их ставили перед матчами.

«Целевая аудитория — футбольные фанаты — была очевидна, — говорит Хопкинс. — У Oasis песни звучали как готовые трибунные гимны. У Slade — тоже. Логично было отправить этот трек клубам».

Кэннон добавляет: «Мы сразу знали, что песню будут использовать именно так. Поэтому я предложил сделать на диске футбольный узор — классический черно-белый мяч. Вдохновением послужила моя любимая фотография Йохана Кройффа, который обыгрывает аргентинца на ЧМ-74. Этот снимок до сих пор висит у меня в офисе».

Вскоре поползли слухи, что связи Oasis и «Ман Сити» могут выйти за рамки музыки. Когда бывший игрок Фрэнсис Ли стал главным акционером и председателем клуба, ходили разговоры, что братья Галлахеры могут поучаствовать и финансово.

«Я помню встречу в "Сити", — рассказывает Кэннон. — Microdot занимались не только обложками, поэтому я ожидал, что речь пойдет о сотрудничестве по дизайну. Но в какой-то момент стало ясно, что от меня хотят другого — чтобы я помог договориться с братьями об инвестициях. Тогда у клуба были и финансовые трудности, и спортивные провалы. Они были бы рады любому вложению».

В 1996 году, получив три премии Brit Awards, Ноэл пошутил в интервью, что собирается войти в совет директоров «Манчестер Сити».

«Он стал бы интересным членом совета, — считает Хопкинс. — У него есть лидерские качества, он прямолинеен и понимает фанатов. Это было бы здорово. Но, по правде говоря, времени на это у него никогда не нашлось бы».

Разминка от Стива Ломаса

Никки Саммерби, сын детского кумира Ноэля из «Сити» Майка Саммерби, перешел из «Суиндона» в 1994 году за 1,3 млн фунтов и довольно рано услышал об этой группе.

«Хороший друг у меня работал роуди у The Stone Roses, — рассказывает бывший вингер в интервью FFT. — Он сказал, что есть новая группа, которая скоро станет огромной, и мне стоит сходить на них. Мы с моим товарищем по команде Полом Лейком пошли их послушать, в подвале The Hacienda.

В Манчестере в то время "Сити" были полным дерьмом, зато музыка была топ. Маленький зал, толком ничего не разобрать — просто громкие гитары и немного крика. После концерта мы подошли поздороваться с группой — они только начинали, а мы играли за "Сити", так что они были больше в шоке от нас, чем мы от них. Они уже появлялись в форме "Сити", так что мы знали: они настоящие болельщики.

Эпоха моего отца в "Сити" была последним временем успеха клуба, именно тогда они росли, смотрели на Фрэнни Ли, Колина Белла и моего отца — мы об этом и болтали. Вскоре после того концерта они уехали в тур по Японии. Мы с Полом получили от них открытку: Никки и Полу, поднимаем голубой флаг, всего наилучшего, Лиам и Ноэль.

Каждый раз, когда вижу Лейки, мы вспоминаем тот маленький зал, то, во что они потом превратились, и что сделали для Манчестера и британской музыки.

Понятия не имею, куда подевалась та открытка! »

Следующий раз он увидел группу уже на пути к мировой славе — в апреле 1996-го Oasis сыграли свой первый стадионный концерт на Maine Road. В день открытия, в субботу, Саммерби был занят — помогал «Ман Сити» выиграть у «Астон Виллы» в предпоследнем туре сезона благодаря голу Стива Ломаса, сохранив надежду на выживание. А в воскресенье большинство игроков «Сити» отправились смотреть Oasis.

«К тому моменту все футболисты "Сити" хотели попасть на их концерт, — говорит Саммерби. — Время было тяжелое, мы боролись за выживание, но мы пробились на поле и протолкались к самой сцене.

Когда Лиам вышел на сцену, толпа застыла — все смотрели только на него. На нем была тренировочная кофта Umbro, такая же, как мы носили, и выглядел он потрясающе. Мы прыгали вместе со всеми — о футболе тогда никто и не думал.

Мы кайфовали, думали, что останемся в Премьер-лиге, ведь накануне выиграли. Казалось, всё идеально».

Та самая кофта Umbro, которую Лиам надел в тот вечер, с тех пор стала культовой — в этом году компания даже переиздала ее перед воссоединением Oasis. Некоторые утверждали, что он нашел ее в раздевалке «Сити» и решил, будто она принадлежит игроку. Не совсем.

«Мы точно сами им отправили эту одежду, — смеется Саймон Джобсон, тогдашний маркетинг-менеджер Umbro в Великобритании. — Если бы это была тренировочная форма, на ней был бы герб "Сити", но кого это волнует? Это был феноменальный продукт-плейсмент — я был на концерте и умирал со смеху, когда увидел, что он вышел в том, что мы ему прислали».

Неделей позже «Манчестер Сити» играл с «Ливерпулем» на том же поле, где недавно 80 тысяч человек прыгали под Oasis. Победы хватило бы, чтобы сохранить прописку, но они сыграли 2:2.

«Можно ли винить Oasis в нашем вылете? Нет, нет, нет, — говорит Саммерби. — Газон был в идеальном состоянии, просто мы сами не вышли в этом сезоне. Когда прозвучал финальный свисток, это было худшее чувство в мире».

«Наш лимузин застрял»

В тот же день, когда Oasis давали свой второй концерт на Maine Road, всего в трех милях к западу «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 5:0 на «Олд Траффорд». Капитаном «Форест» тогда был Стюарт Пирс — после матча он и несколько партнеров по команде отправились через город.

«О группе первым мне рассказал Скотт Геммилл, — вспоминает Пирс в интервью FFT. — В ноябре 1993-го он увидел их в Дерби, в крошечном клубе The Wherehouse. На следующий день пришел и сказал: Я вчера видел группу, отличная, крутое отношение, два брата — о них ещё никто не слышал».

«На концерт на Maine Road всё сложилось идеально: в тот день мы играли с "Манчестер Юнайтед", так что после матча сели в микроавтобус и поехали. В "Сити" нас приняли отлично. Мы посмотрели концерт, потом отправились в The Hacienda, вернулись в Ноттингем только к шести утра. Это был потрясающий день, а выступление — невероятное. Увидеть их на родном стадионе было чем-то особенным».

После того как Пирс выступил за Англию на Евро-96, Oasis дали два легендарных концерта в Кнебворте (Хартфордшир). Их посетили 250 тысяч человек — в том числе и «Психо». «Форест» только что вернулся с предсезонного тура и успел буквально впритык.

«Скотти подошел ко мне и спросил, не хочу ли я в Кнебворт, — говорит Пирс. — Сказал: Если достанешь билеты, я организую транспорт. Я связался с Creation Records, достал билеты и сказал Скотти: Теперь твоя очередь.

Мы прилетели в Бирмингем после тура по Ирландии. Половина команды пошла налево — на автобус до Ноттингема, а другая половина направо. Там нас ждал белый лимузин. Это было совсем не в нашем стиле, не про то, кем мы были и что олицетворяли.

Наш менеджер Фрэнк Кларк сказал мне: Как капитан, проследи, чтобы парни вели себя прилично. Я пообещал, что всё будет спокойно. Но когда мы проехали мимо командного автобуса, Марк Кроссли уже высунулся из люка с двумя бутылками шампанского — лицо Фрэнка в тот момент было бесценным!

К тому же накануне прошел дождь, и когда мы подъехали к парку Кнебворт, лимузин увяз в грязи — пришлось всем вылезти и толкать его до самого концерта! Это было отличное лето — и для футбола, и для музыки».

Приписывать Oasis заслугу в том, что они вернули футбол в центр культурной жизни, было бы слишком упрощенно. Еще задолго до братьев Галлахеров New Order выпустили хит World In Motion к ЧМ-90. Но к середине десятилетия Oasis настолько переплелись с британской культурой, что всё, что они носили, говорили или делали, становилось культовым. Если они шли на футбол — на футбол шли все.

«Oasis были самой честной группой со времен Sex Pistols, — говорит Брайан Кэннон. — Они говорили о футболе, потому что любили футбол. Всё просто. Это было реально».

Их связь с «Манчестер Сити» помогала обеим сторонам.

«Клуб точно получил выгоду от Oasis в 90-е, — отмечает пиарщик Хопкинс. — Благодаря им по всему миру продавалось больше формы "Сити", а сам клуб становился глобальным брендом. Эта связь между Oasis и футболом возникла очень рано — и стала важной частью их идентичности».

Еще в 1994-м позиционирование Oasis как футбольных фанатов — и группы для футбольных фанатов — было частью плана. И он сработал. В этом году, когда они впервые за 16 лет выйдут на сцену, не удивляйтесь, если в толпе будет немало ретро-формы «Манчестер Сити». Голубой цвет будет повсюду. Точно, а не «может быть».