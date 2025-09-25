Утрата ДНК: почему « Ман Сити» Гвардиолы больше не похож на себя

После ничьей 1:1 междуна «Эмирейтс» большинство обсуждений почему-то сосредоточилось на осторожной игре хозяев. Но в действительности именно гости прибегли к старому доброму «автобусу», надеясь вырвать победу за счет глухой обороны.

В итоге ни одна из сторон не заслужила три очка — ничейный результат выглядел абсолютно логичным. Тем не менее выступление команды Пепа Гвардиолы оставило странное впечатление сразу по нескольким причинам.

После того как в феврале на этом же стадионе «горожане» были разгромлены 1:5 от куда более слабой версии «Арсенала», их можно понять: в Лондон они приехали с «поднятым ручником». Еще одна подобная катастрофа поставила бы крест на их чемпионских амбициях уже к сентябрю.

Чтобы избежать повторения кошмара, Гвардиола решил сыграть куда более осторожно, чем когда-либо. Учитывая, что и Микель Артета выбрал состав, демонстрирующий излишнее уважение к сопернику, «Сити» вполне заслуженно повел 1:0 к перерыву — молниеносная контратака завершилась безупречным ударом Эрлинга Холанна.

Но, как оказалось, это был их последний серьезный выпад: дальше гости создали лишь один опасный момент. Поэтому жаловаться на пропущенный мяч после простой передачи за спину и изящным «черпаком» Габриэла Мартинелли «горожанам» точно не приходится.

И тут возникает главный вопрос: куда движется «Манчестер Сити»? Являются ли они реальными претендентами на титул или все еще находятся в процессе перестройки? Сможет ли Пеп Гвардиола снова изобрести себя заново, чтобы не отстать от новой волны тренеров?

Антирекорд в матче с «Арсеналом»

Дело не только в том, что игра «Манчестер Сити» оставила неприятное послевкусие — сухие цифры подтверждают это впечатление. Владея мячом всего 32% времени, команда Гвардиолы показала самый низкий показатель за всю его тренерскую карьеру. И что особенно примечательно, произошло это при полном составе, без удалений — 11 на 11.

Фрагмент матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

На послематчевой пресс-конференции Гвардиола заявил, что такой сценарий не был частью изначального плана: «Арсенал» попросту перехитрил их и вынудил отдать инициативу.

— «Я не могу жить в этой стране с еще одним рекордом! » — пошутил Пеп. — «Я очень горжусь этим. Нужно отдать "Арсеналу" должное. Один раз за десять лет — это не так уж и плохо, да? Теперь мне нужно доказать, что я могу действовать по-другому. Сейчас у меня команда в стадии перехода. Я сказал: мне наплевать на результат — я хочу видеть прежний дух на тренировках, чтобы мы снова начали получать удовольствие от игры. Тактика — потом. В прошлом сезоне мы это потеряли и должны были вернуть. На этой неделе мы это сделали. Теперь нужно продолжать. С этого и начинается процесс: мы изучим тактику, найдем стиль, в котором нам комфортно побеждать, и снова будем гордиться собой».

На вопрос журналиста, получил ли он удовольствие от того, как его команда «выцарапала» результат, Гвардиола лишь покачал головой: «Я страдал! Я хочу, чтобы мяч находился ближе к [Давиду] Райе, а не к Джиджи [Доннарумме]».

Намек на перемены с Доннаруммой

Раз уж речь зашла о Джанлуиджи Доннарумме, стоит напомнить, зачем его вообще подписали. Да, он великолепный «шот-стоппер» с феноменальной реакцией и внушительной физикой, но по стилю — полная противоположность Эдерсону.

Безумно техничный бразилец считался, пожалуй, лучшим вратарем мира, когда дело касалось игры ногами: он одинаково уверенно разрезал линии короткими передачами и запускал атаки длинными диагоналями. В какой-то момент даже звучали шутливые вопросы: а не мог бы Эдерсон сыграть в полузащите, а не только в воротах?

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Переход к Доннарумме не случаен — по крайней мере, в теории. Итальянец обращается с мячом как с «раскалённой картошкой», когда нужно сделать передачу. Именно поэтому «Пари Сен-Жермен» без особого сожаления отпустил его, несмотря на героический прошлый сезон, завершившийся первой победой клуба в Лиге чемпионов.

«Я не буду требовать от Джиджи того, в чем он не чувствует себя уверенно», — объяснил Гвардиола после его прихода. — «Мы не просим его делать то, что делал Эдерсон… Речь не о том, чтобы кого-то принизить. Они просто разные».

Иными словами, «Сити» уходит от эпохи, когда команда строила игру исключительно через розыгрыш от ворот. Теперь они не могут рассчитывать на вратаря как на дополнительного полевого игрока. Чтобы правильно использовать Доннарумму, «горожане» фактически провоцируют соперников на еще большее давление в своей штрафной.

Похожий сигнал дает и упорство Гвардиолы в использовании технически ограниченного Абдукодира Хусановa на правом фланге обороны. При этом узбекский защитник был одним из лучших игроков «Сити» в первом тайме против «Арсенала», прежде чем был заменен в перерыве.

Состав «Сити» не подходит под новые тактические идеи

Тем не менее, «Манчестер Сити» остается командой в стадии перестройки — и речь не только о кадровых изменениях, но и о попытке освоить совершенно иной стиль игры. В их актив можно занести то, что они почти не позволили «Арсеналу» создать моменты в прошедшем матче, особенно в концовке, когда сами тянули время.

Но все же команда Гвардиолы не удержала победу: привычное стремление звездных игроков поджимать соперника и играть выше оставило пространство для рывка Габриэла Мартинелли, и тот наказал их, сравняв счет.

«Манчестер Сити» пропускает гол на последних минутах globallookpress.com

Ирония в том, что именно такой футбол долгие годы считался главным оружием против «Сити» Гвардиолы. Он и его подопечные постоянно жаловались на подобные приемы соперников — и вот теперь сами оказались в этой роли.

Особенно любопытно, что именно Родри, обладатель «Золотого мяча»-2024, не раз резко высказывался против «негативного футбола». После вылета от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2023/24 по пенальти он заявил:

— «Честно говоря, я видел только одну команду. В плане обороны они справились, они умеют страдать, и мы знаем, насколько "Реал" силен. Но, на мой взгляд, при таком количестве моментов мы должны были проходить дальше. Такова хитрость этого турнира».

Годом ранее его слова разлетелись по всей Европе после поражения сборной Испании от Шотландии в отборе Евро. Тогда полузащитник сказал: «Таков их стиль — для меня это ерунда. Постоянно тянут время, провоцируют, валяются. Для меня это не футбол. Судья должен был вмешаться, но он ничего не сделал. Это раздражает, потому что мы хотим играть и побеждать, а они только тянут время. Но что поделать — так оно и есть».

Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола gettyimages.com

На этом фоне решение снять Эрлинга Холанна и фактически играть с шестью защитниками выглядело настолько оборонительным, что даже самого норвежского бомбардира застало врасплох. Что думает весь состав «Сити» о таком плане на матч с «Арсеналом», мы не знаем. Но, возможно, это и не имеет значения, если команда в нынешнем виде просто не способна реализовать эти идеи.

Крах после сезона-2023/24

Ирония в том, что именно травма крестообразных связок у Родри во многом считалась главной причиной падения «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Без своего опорного полузащитника — человека, которого официально признали лучшим игроком мира, — команда рассыпалась в обороне и потеряла баланс.

В этом есть доля истины, но очевидно, что один футболист не может объяснить столь драматичное падение команды, которая до этого выиграла четыре чемпионских титула подряд.

Сейчас уже можно уверенно сказать: нынешний «Сити» далек от уровня своих прежних чемпионских версий. Кевин Де Брёйне был фактически потерян еще в прошлом году — возраст и переход в иную фазу карьеры сделали свое дело. А равноценной замены для его креативности клуб так и не нашел.

Когда-то «Манчестер Сити» был безжалостной машиной, в плане давления и темпа уступавшей разве что «Ливерпулю» Юргена Клоппа. Теперь же эта острота ушла. После ничьей с «Арсеналом» и Гвардиола, и Бернарду Силва жаловались на календарь. Да, перегруженный сезон действительно мешает поддерживать высокий уровень интенсивности, но это поднимает другой вопрос: зачем тогда сам Пеп сознательно сократил состав с двадцати с лишним игроков до числа меньше двадцати?

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Похоже, «Сити» настолько привык к победам, что забыл, как важно вовремя перестраиваться и идти в ногу со временем. Именно это и подтолкнуло Гвардиолу к запоздалому переходу на «переходный» стиль игры.

«Сити» уже выбыл из гонки за титул?

После пяти туров нового сезона АПЛ «Манчестер Сити», считавшийся одним из главных претендентов на чемпионство, имеет столько же очков, сколько и «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима. Ирония в том, что больше всех разочарован ничьей с «Арсеналом» оказался именно тот, кто забил спасительный гол в концовке. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» уже составляет восемь очков — и этого факта достаточно, чтобы усомниться в их шансах на первое место.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Да, у «Сити» по-прежнему есть Эрлинг Холанн, находящийся в сумасшедшей форме — 13 голов за клуб и сборную во всех турнирах сезона-2025/26. Родри снова в строю, а Доннарумма дает большую надежность в воротах. Но команда еще никогда не выглядела настолько «отстающей» на столь ранней стадии чемпионата.

Исторически «Сити» умел выигрывать дуэли, когда за титул боролись две команды. Но в сценарии с тремя конкурентами их шансы куда ниже. Теперь нужно не только обойти «Арсенал», но и сдержать «Ливерпуль» Арне Слота, у которого ещё даже не раскрыли весь потенциал Флориан Вирц и Александер Исак, стоившие клубу £240 млн.

В лучшие годы команда Гвардиолы регулярно выдавала длинные победные серии, сметая соперников и догоняя лидеров. Проблема в том, что та эпоха уже позади. Чтобы снова стать «королями Англии», «Сити» придется сотворить настоящее чудо.

Упасть вслед за Моуринью?

Главная проблема, от которой «Манчестер Сити» уже не может уйти, — это следующий тактический шаг Пепа Гвардиолы. Его тренерская карьера длится меньше двух десятилетий, но за это время он добился беспрецедентных успехов и уже сейчас по праву считается одним из величайших наставников в истории футбола.

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью globallookpress.com

Однако никто не остается на вершине вечно. Достаточно взглянуть на его давнего соперника Жозе Моуринью, чтобы понять: даже самые гениальные могут устареть. Сегодня в АПЛ собрался, пожалуй, самый сильный и разнообразный пул специалистов за всю историю, и это серьезный вызов для любого топ-наставника, если он перестает соответствовать своим же стандартам.

Философия Моуринью всегда была проста: побеждать любой ценой, чаще всего — за счет защиты и сохранения результата. В первой половине его карьеры это приносило трофеи и титулы, и спорить с ним было бессмысленно. Но вскоре футбольный мир его догнал, и человек, которого когда-то называли будущим футбола, стал получать критику за архаичный стиль.

Победы команд «тотального футбола» — от «ПСЖ» и «Барселоны» до «Ливерпуля», а также сборных Аргентины и Испании — стали наглядным показателем того, куда движется игра. Атака снова в моде, и в эпоху мощнейших атакующих линий стратегия «отбиваться любой ценой» стала куда менее надежным путем к успеху.

Гвардиола понимает, что ему нужно эволюционировать, чтобы сократить отставание от «Ливерпуля» и «Арсенала» в Англии. Но одно ясно: искать вдохновение в методах Моуринью — не выход.