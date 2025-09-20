Учитель против ученика: почему Артету больше нельзя называть подражателем Гвардиолы

В воскресенье в матче против «Арсенала» в воротах «Манчестер Сити» больше не будет «одиннадцатого полевого игрока». Незадолго до закрытия трансферного окна Пеп Гвардиола сменил изящного Эдерсона на, чья игра ногами скорее напоминает пасодобль, чем быстрый степ.

Не будет и правого защитника, смещающегося в центр поля, чтобы связывать игру. Эту позицию закроет мощный и прямолинейный центральный защитник Абдукодир Хусанов. И уж точно не стоит ждать «ложной девятки» — на острие атаки будет самый настоящий центральный нападающий в лице Эрлинга Холанна.

Эта команда выглядит совсем иначе, чем «винтажная» «Барселона» Гвардиолы или даже его первый чемпионский состав «Сити» сезона 2017/18 с Давидом Силвой, Бернарду Силвой, Илкаем Гюндоганом, Фернандиньо, Рахимом Стерлингом, Серхио Агуэро и другими игроками, набравшими тогда 100 очков.

«Арсенал» тоже добавил физической мощи, подписав Виктора Дьекереша после многих лет критики за игру без ярко выраженного атакующего «тарана». А на позиции шестого номера выйдет не Деклан Райс, а Мартин Субимендии, который по своему игровому стилю максимально напоминает Родри.

Что это всё значит? Одни видят в этом очередное доказательство того, что Микель Артета — великий подражатель Пепа Гвардиолы. Тренер, который умеет соединять идеи и грамотно ими распоряжаться, но лишен гения, чтобы создавать что-то по-настоящему свое.

Субимендии — дублер Родри в сборной Испании, а Дьекереш — мощный «бульдозер», очень похожий на Холанна. Те же самые выводы, что у Гвардиолы, только позже и с дублерами. Записываем в папку «копипаст».

На деле это слишком упрощенный взгляд на то, как менялись обе команды в последние годы и какие более существенные факторы повлияли на их стиль.

Идея о том, что Артета лишь копирует Гвардиолу, особенно набрала силу летом 2022-го, когда «Арсенал» выкупил у «Ман Сити» Александра Зинченко и Габриэла Жезуса, быстро окрещенных «ненужными». Затем появились «инвертированные» фулбэки. Четыре центрбека в линии обороны. Приглашение Давида Райи ради выхода через короткий пас. Всё это считалось «фирменными» приемами Гвардиолы.

Теперь некоторые уверены, что Артета перестроит Эберечи Эзе из дриблера в игрока, который контролирует мяч, как это делал Джек Грилиш.

Но разве не естественно для Артеты перенимать методы Гвардиолы — тренера, который задает тактический тон всему футболу и у которого он работал помощником более трех лет? Было бы странно, если бы, пройдя школу тех же принципов Кройффа, на которых основана «Ла Масия», Артета вдруг увидел игру настолько иначе, что не разделял бы ни одного из тех же убеждений.

В сезоне 2022/23 «Арсенал» по игре действительно очень напоминао «Сити», именно тогда работа Артеты наконец дала мощный взлет и вывела команду на новый уровень. Но разве не стоит вспомнить и о том, как в первый же сезон Артета использовал чуть ли не классический «катеначчо», чтобы выиграть Кубок Англии с игрой в пять защитников? Или о его реакции на первую неудачную попытку завоевать титул в 2023-м, когда он стянул команду и сделал упор на оборонительную надежность?

Да, переклички с Гвардиолой очевидны, но многие почти забывают, что Артета вырос в Сан-Себастьяне, где футбол гораздо более силовой, чем в других регионах Испании. Или что большая часть его игровой карьеры прошла под руководством Дэвида Мойеса.

Его источники влияния разнообразны. И чем ближе «Арсенал» подходил к «Манчестер Сити», тем дальше Артета уводил команду в собственное направление. Вот уже более двух лет «Арсенал» остается лучшей командой Европы в игре без мяча, при этом иногда получая упреки за чрезмерную осторожность в больших матчах. Последний пример — поражение от «Ливерпуля» (0:1) на «Энфилде».

Накануне предстоящей встречи «Арсенала» и «Манчестер Сити» на «Эмирейтс», разговор уже не о том, приблизился ли «Арсенал» Артеты к «Сити» Гвардиолы или, наоборот, отошел от него. Речь о том, что оба тренера, даже если их идеи когда-то и были в чем-то схожи, постепенно ушли от исходных принципов в попытке угнаться за постоянно меняющимися вызовами Премьер-лиги.

Гвардиола никогда не боялся изобретать новые тактические подходы. У него есть идеалы, но он не настолько к ним привязан, чтобы отказываться реагировать на новшества соперников.

Когда Роберто Де Дзерби принес в Англию свой изысканный стиль розыгрыша, Гвардиола перенял некоторые его элементы. Влияние «Ньюкасла» Эдди Хау — в плане физики и интенсивности — стало точкой отсчета для Артеты. А успех Андони Ираолы в «Борнмуте» подтолкнул рост персонального прессинга и в целом изменил характер того, с чем приходится сталкиваться «Сити» в Англии.

Приглашение Пепа Лейндерса, бывшего помощника «заклятого врага» Юргена Клоппа, стало признанием этой тенденции. Его внимание сосредоточено на быстрых переходах из обороны в атаку. Именно по этой причине «Сити» спокойно позволял «Манчестер Юнайтед» владеть мячом в отдельных отрезках недавнего матча и ждал момента для контратак.

Может ли так получиться, что и против «Арсенала» «Сити» снова уступит инициативу? Это станет признанием силы «канониров», которых они не могут обыграть уже пять встреч подряд. Но одновременно и отражением того, что Гвардиола, возможно, тоже учится у других, включая Артету.

Для начала Гвардиола выставит в своей технической зоне тренера по «стандартам» Джеймса Френча, чтобы соперничать с никем иным, как с Николя Жовером из «Арсенала». Когда-то Гвардиола вовсе не видел смысла тратить время на такие должности, пока Артета не предложил пригласить Жовера в «Ман Сити». Теперь у Пепа уже третий специалист по «стандартам», и он открыто признает важность этой работы. И если «Сити» начнет использовать дальние вбрасывания, как это делает «Арсенал», то процесс «англизации» Гвардиолы можно будет считать завершенным.

Артета прошtл целый путь в понимании того, каким должен быть его нападающий. От Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта — к Габриэлю Жезусу, затем к Каю Хаверцу и теперь к Виктору Дьекерешу. Да, здесь есть пересечения с Холанном, но оглянитесь вокруг — в футболе снова вернулась мода на «большого форварда».

Клубы понимают, что необходимо уметь играть напрямую, перепрыгивая прессинг соперника, который становится всё труднее вскрывать, и иметь точку опоры для удержания мяча. Всё чаще, добравшись до последней трети, команды сталкиваются с забитыми штрафными и ищут способы пройти эту плотность. Навесы, которые многие считали «средневековым» приемом из-за их низкой эффективности, снова в ходу.

Вновь ценятся и игроки, способные один в один обыгрывать опекуна. Гвардиола подписал Раяна Аит-Нури и Раяна Шерки, Артета добавил в состав Нони Мадуэке и Эберечи Эзе. Прямолинейность — новый обязательный элемент.

Есть и вопрос построения состава. Да, трансферная политика Артеты в «Арсенале» отчасти вдохновлялась его временем в «Сити», но сама структура — это то, чему он тоже помог зародиться. Аналитический отдел исследовал возраст и универсальность игроков, чтобы выстраивать периоды долгосрочного доминирования. Подписание «гибридных» защитников — Бена Уайта, Юрриена Тимбера, Риккардо Калафьори, Кристиана Москеры и Пьеро Хинкапье — часть этой логики.

Гвардиола традиционно предпочитал небольшой костяк игроков, которых активно ротировал, тогда как Артета чаще держался за стабильный стартовый состав. В прошлом сезоне Артета продвигал идею «двух команд» для борьбы с плотным календарем, а Гвардиола был в меньшинстве, жалуясь на раздутую обойму. Но сейчас «Арсенал» серьезно нарастил глубину — до 25 игроков в заявке, а Гвардиола впервые начал сезон с 26 футболистами.

Именно этот клубок факторов объясняет, почему размер и атлетизм обеих команд заметно выросли в последние годы. В их составах, скорее всего, наберется всего пять игроков ростом ниже 180 см, а это совсем не «барселонская доктрина» с миниатюрными технарями.

В эпоху, когда концепция «чистого стиля» и единой философии всё чаще подвергается сомнению, именно эти два тренера постоянно адаптируются и вносят коррективы — и в деталях, и в глобальном плане.

Гвардиола не раз доказывал свой гений, но ему никогда не приходилось строить команду с того уровня, на котором был «Арсенал», когда Артета возглавил его в 2019 году. Путь от коллектива без Лиги чемпионов до претендента на титул Премьер-лиги не пройти за ночь и уж тем более без изменений по ходу дела, даже если где-то придется подсматривать у лучших.

«Всё, что могу сказать, — они действовали мудро. Они потратили столько, сколько считали нужным, чтобы конкурировать с сильнейшими командами Англии и Европы, и достигли этого уровня. Он шаг за шагом, окно за окном, построил эту команду, и "Арсенал" стал сильнее.

В прошлом сезоне в Европе они сделали невероятный шаг вперед, и для меня это самая солидная команда. Они не ошибаются в обороне. У них есть скорость впереди, есть стандарты с Николя Жовером. То есть они сильны во всех аспектах.

Единственное, что я хочу сказать своему другу Микелю Артете: если он выиграет титул, то это будет только потому, что он потратил деньги, а не потому, что работал или его игроки трудились. Точно как "Ливерпуль". Если Арне (Слот) снова победит, то это потому, что он потратил кучу денег. Верно? Ведь это происходит не только в "Сити", правда? Так что все они такие», — сказал Гвардиола в четверг вечером, отвечая на вопрос об усилении «Арсенала» этим летом

Эти слова прозвучали с изрядной долей сарказма.

Факт остается фактом: сегодня стало модно отвергать идею вдохновения и называть ее «мошенничеством». Так отпадает необходимость разбираться в нюансах или признавать долгий и извилистый путь, который Артета проделал, чтобы собрать нынешний сильный состав.

Матч в воскресенье может показать, кто лучше адаптировался к новым реалиям и сдвигам парадигмы в Премьер-лиге.