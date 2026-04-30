The Athletic рассказывает подробности допингового дела полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик обжалует четырехлетнюю дисквалификацию после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла ему максимальное наказание за нарушение антидопинговых правил.

В декабре 2024 года Мудрик был временно отстранен FA после положительного результата планового допинг-теста. Украинец по-прежнему настаивает на своей невиновности и намерен передать дело в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью смягчения или полной отмены санкций.

Ниже полный разбор — как развивалась эта ситуация, какими могут быть следующие шаги и что всё это значит для будущего Мудрика в «Челси».

С чего всё началось?

В последний раз Мудрик выходил на поле в составе «Челси» 28 ноября 2024 года в матче Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0), а 1 декабря в игре с «Астон Виллой» он остался на скамейке запасных.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Последующее отсутствие вингера в заявках на матчи тогдашний главный тренер команды Энцо Мареска объяснял болезнью. Однако 17 декабря FA временно отстранила игрока в связи с неблагоприятным результатом планового анализа мочи.

По данным источников, пожелавших сохранить анонимность из-за отсутствия полномочий публично комментировать ситуацию, Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после возвращения из расположения сборной Украины в ноябре 2024 года.

Что такое мельдоний и отстраняли ли за него других спортсменов?

Мельдоний — это препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ишемии, которая, говоря простым языком, представляет собой нарушение кровоснабжения отдельных участков тела. По данным Антидопингового агентства США (USADA), мельдоний может применяться в клинической практике для лечения пациентов с такими проблемами сердца, как стенокардия и недостаточное коронарное кровообращение.

Однако в спорте он может использоваться для ускорения восстановления после нагрузок и повышения выносливости.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило мельдоний в свою программу мониторинга в 2015 году, а в 2016-м он официально пополнил список запрещенных веществ.

За нарушение этого запрета были наказаны несколько спортсменов из других видов спорта, а самым громким стало дело теннисистки Марии Шараповой. Россиянка сдала положительный тест на мельдоний вскоре после его запрета, заявив, что принимала препарат по медицинским показаниям. Изначально Шарапову отстранили от тенниса на два года, но после апелляции CAS сократил срок дисквалификации до 15 месяцев.

Как отреагировали «Челси» и сам Мудрик?

17 декабря 2024 года «Челси» опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором сообщил, что FA связалась с Мудриком «в связи с неблагоприятным результатом планового анализа мочи».

Клуб подчеркнул, что все игроки команды регулярно проходят тестирование, и пообещал «сотрудничать с компетентными органами для выяснения причин такого результата».

В заявлении, опубликованном в соцсетях, Мудрик настаивал на своей невиновности.

Могу подтвердить, что я получил уведомление о том, что в моей пробе, сданной для FA, обнаружено запрещенное вещество. Для меня это стало абсолютным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов и не нарушал правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Я не совершал ничего предосудительного и сохраняю надежду на скорое возвращение на поле. Из-за конфиденциальности процесса сейчас я не могу сказать больше, но сделаю это, как только появится возможность. Михаил Мудрик Полузащитник «Челси» и сборной Украины

«Челси» немедленно отстранил Мудрика от работы с первой командой, и с тех пор он не принимал участия в официальных матчах ни за клуб, ни за сборную Украины.

Считает ли FA отсутствие умысла оправданием?

Нет. Футбольная ассоциация квалифицирует употребление запрещенных веществ как нарушение по принципу «строгой ответственности». Это означает, что для признания Мудрика нарушившим правила не требуется доказывать наличие умысла, вины, халатности или факта сознательного употребления препарата с его стороны.

При этом в антидопинговом регламенте FA действительно указано, что дисквалификация может быть полностью отменена, если спортсмен докажет «полное отсутствие вины или халатности», и может быть сокращена, если будет доказано «отсутствие существенной вины или халатности».

В официальном заявлении FA говорится: «Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, предполагающие наличие и/или использование запрещенного вещества в соответствии с пунктами 3 и 4 антидопингового регламента FA».

Что произошло 29 апреля 2026-го?

В заявлении, переданном средствам массовой информации, CAS подтвердил, что 25 февраля 2026 года Мудрик подал апелляцию на четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную FA.

В суде добавили, что стороны «находятся в процессе обмена письменными заявлениями, а дата слушаний пока не назначена».

До того как CAS подтвердил факт подачи апелляции вингером, Футбольная ассоциация публично не разглашала информацию о решении наказать Мудрика. В ответ на запрос The Athletic в среду в FA лишь напомнили о своей политике отказа от комментариев по текущим разбирательствам.

«Челси» также воздержался от официальных заявлений. Источники, общавшиеся на условиях анонимности из-за деликатности ситуации, отметили, что клуб намерен позволить апелляционному процессу идти своим чередом.

Как будет проходить рассмотрение апелляции в CAS?

CAS подтвердил, что адвокаты Мудрика и представители FA находятся в процессе обмена письменными заявлениями. Это первый этап апелляционной арбитражной процедуры.

На этой стадии обе стороны должны прийти к согласию относительно того, будет ли апелляция рассматриваться единоличным арбитром или комиссией арбитров. В случае формирования комиссии каждая из сторон получает право выдвинуть одного арбитра из списка судей CAS. Председатель комиссии назначается самим судом.

После завершения письменного производства могут быть назначены слушания, на которых обе стороны получат возможность представить свои аргументы, устные показания и экспертные заключения арбитру или комиссии. После этого суд удалится на совещание для вынесения окончательного решения.

В структуре CAS создано специализированное антидопинговое подразделение для рассмотрения подобных дел в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Весь этот процесс может занять долгие месяцы.

Поддерживает ли Мудрик форму?

Во время своего отстранения от профессионального футбола Мудрик занимается по специализированной фитнес-программе. «Челси» следит за его состоянием, но клубу строго запрещено организовывать для него какие-либо централизованные тренировки.

Вместо этого в последние месяцы Мудрик дополняет работу в тренажерном зале тем, что арендует поле с искусственным газоном на стадионе «Ханикрофт», принадлежащем клубу нон-лиги «Аксбридж». Это помогает ему поддерживать футбольные навыки, а его личная команда в частном порядке нанимает тренеров и вратарей для помощи в проведении индивидуальных занятий.

Судя по видеозаписям тренировок, распространившимся в социальных сетях, а также по занятию, на котором в этом месяце присутствовали журналисты The Athletic, Мудрик сохранил отличную физическую форму, даже находясь без соревновательной практики.

Он не утратил своего взрывного атлетизма и предъявляет к себе высочайшие требования во время упражнений, сохраняя предельную концентрацию, несмотря на то, что не знает, когда сможет снова выйти на поле.

Может ли «Челси» расторгнуть контракт, если его вина будет доказана?

Еще в 2025 году, в стандартных контрактах Премьер-лиги, заключаемых между клубами и игроками, прописано четкое определение грубого дисциплинарного нарушения.

Уличение в приеме запрещенных веществ подпадает под это определение, что также согласуется с правилами FA.

Таким образом, у «Челси» появятся веские юридические основания признать Мудрика виновным в грубом нарушении и в одностороннем порядке расторгнуть с ним соглашение.

В таком случае клубу потребуется уведомить футболиста за 14 дней и выплатить ему зарплату за этот двухнедельный период. Однако «Челси» будет освобожден от необходимости выплачивать ему неустойку за оставшийся срок контракта, который рассчитан до 2031 года.

Впрочем, клуб может принять и другое решение — сохранить Мудрика в составе. Даже если его апелляция окажется безуспешной, четырехлетняя дисквалификация, отсчет которой ведется с момента временного отстранения в 2024 году, истечет в конце 2028 года. К этому моменту по его действующему контракту будет оставаться еще несколько лет. «Челси» может попытаться пересмотреть условия сделки, предложив пониженную зарплату на период дисквалификации, однако подписывать ли такое соглашение — решать исключительно самому Мудрику.

Данные FA по агентским транзакциям показывают, что в период с 4 февраля 2025 года по 2 февраля 2026 года в контракт Мудрика с «Челси» действительно были внесены некие корректировки. Источники в клубе и в окружении игрока отказались раскрывать детали, но подчеркнули, что изменения носили незначительный характер.

В самом «Челси» также заявляют, что клуб продолжает в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед Мудриком на протяжении всего этого судебного процесса.