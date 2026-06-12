Football365 решил поделиться весьма любопытными предсказаниями в контексте только что стартовавшего чемпионата мира.

Мы уже делали несколько полусерьезных прогнозов на этот чемпионат мира, а полусерьезность — это максимум серьезности, на который мы вообще способны. Да и то ненадолго — быстро теряем эту самую «полу-». Если вы понимаете, о чем речь.

Так что давайте теперь бахнем по-настоящему безумных, старых добрых предсказаний, хорошо? Но вот в чем фишка: за каждый из этих безумных прогнозов ваш дружелюбный букмекер на районе предложит очень сочный коэффициент. И все же, немного покопавшись в деталях, порисовав турнирную сетку на коленке и заправившись здоровой дозой самовнушения, мы успешно убедили себя, что у каждого из этих вариантов есть все шансы.

Хотя на самом деле — вообще никаких.

Парагвай выиграет чемпионат мира

Ладно, ладно, просто послушайте нас. Конечно, это мощный, дерзкий и красивый старт для нашего хит-парада, но те трехзначные коэффициенты, которые букмекеры выкатывают на Парагвай, не просто манят — они манят вдвойне. Некоторые из них вообще начинаются с двойки!

Справедливости ради, сразу стоит расставить точки над «i»: на чемпионатах мира просто не бывает случайных победителей. Даже сенсационные финалисты — явление крайне, крайне редкое (самый свежий и яркий пример — Хорватия в 2018 году). Сенсация в полуфинале? Запросто, это здесь только приветствуется.

Но в финале? Нет. В том периоде, который можно условно назвать современной эрой ЧМ — уже прошли времена, когда условные Чехословакия, Венгрия, Швеция и, да-да, даже Англия могли дойти до главного матча, — элита жестко сомкнула ряды.

Сборная Хорватии на ЧМ-2018 globallookpress.com

В 14 финалах, начиная с 1970 года, Хорватия оказалась единственным самозванцем в этом закрытом клубе для избранных. В каждом из остальных финалов в той или иной комбинации играли (Западная) Германия, Италия, Бразилия, Франция, Аргентина, Испания и Нидерланды. Можно даже поспорить, что Испания — тоже своего рода выскочка, ведь за последние 60 лет они выходили в финал всего один раз (сравните с четырьмя финалами у Франции или пятью у Аргентины). Да та же Италия рубилась в четырех из последних 14 финалов — при том, что сейчас они вообще забили на то, чтобы проходить квалификацию. Но в 2010 году Испания была объективно лучшей сборной планеты, так что её победу никак не назовешь случайностью.

И все же есть причины полагать, что этот чемпионат мира будет отличаться от предыдущих — отчасти из-за своего колоссального масштаба. А еще он вполне может напомнить один конкретный ЧМ из недавнего прошлого, который по ходу дела знатно перевернул всё с ног на голову.

Сборная Испании — победитель ЧМ-2010 globallookpress.com

Большая часть нашей «логики» строится на довольно ленивом, но от этого не менее рабочем решении взять за главный ориентир ЧМ-2014 в Бразилии. Понятно, что далеко не каждый матч в США, Мексике и Канаде будет играться в условиях удушающей жары, но таких игр будет достаточно, чтобы погода стала важным фактором в этом общем балагане.

И нет ничего абсурдного в мысли, что в итоге это сыграет на руку командам из Южной и Северной Америки, а не гостям из Европы.

Мы уже видели это в 2014-м. Конечно, глупо утверждать, будто климат стал главной причиной, по которой Аргентина или Бразилия добрались до решающих стадий. Но ведь компанию в четвертьфинале им тогда составили Колумбия и даже героическая сборная Коста-Рики, чью зубодробительную сказку только в серии пенальти сумели прервать Нидерланды.

Нечто подобное вполне может повториться и в этот раз с какой-нибудь другой командой из КОНМЕБОЛ или КОНКАКАФ. Первым на ум, конечно, приходит Эквадор. В южноамериканском отборе они без особых проблем стали лучшими среди «остальных» вслед за действующими чемпионами — Аргентиной. Эквадорцы умудрились занять вторую строчку в итоговой таблице даже несмотря на то, что с них сняли три очка за былые махинации с документами Байрона Кастильо в прошлом отборочном цикле.

Сборная Эквадора globallookpress.com

Если вы хотите зарядить на высокий коэффициент и при этом получить реальные шансы поболеть за команду подольше, то железобетонный Эквадор — отличный выбор. Они проиграли всего дважды в единственном отборочном турнире в мире, про который без преувеличения можно сказать: «Простых соперников здесь нет». Да и никакими погодными сюрпризами в Северной Америке их точно не испугать.

Но раз уж мы решили играть по-крупному, давайте замахнемся на что-то действительно безумное. Потому что вслед за Аргентиной и Эквадором финишировала четверка команд, между которыми, когда музыка смолкла, вообще не оказалось никакой разницы — все набрали по 28 очков.

Да, Парагвай пролез с шестого, последнего гарантирующего прямую путевку места, но они выдали абсолютно те же 7 побед, 7 ничьих и 4 поражения, что и финишировавшая третьей Колумбия или четвертый Уругвай. Слушайте, если вы по итогам 18 туров зубодробительного и выматывающего южноамериканского отбора набираете одинаковое количество очков с Бразилией, вас точно нельзя высокомерно списывать со счетов.

Сборная Парагвая globallookpress.com

Впрочем, главная причина, почему при таких коэффициентах мы выбираем именно Парагвай, а не поддаемся обоснованному очарованию остальных южноамериканских сборных, предельно проста. Они попали в группу D к США, Австралии и Турции.

Само собой разумеется, что вытащить при жеребьевке одного из хозяев турнира было заветной мечтой для любой команды за пределами первой корзины. Но получить в придачу к этой удаче Австралию — сборную с самым низким рейтингом во второй корзине — и Турцию, которая вернулась на чемпионат мира спустя 24 года (и которую по закону жанра мы просто обязаны окрестить «темной лошадкой»), — это колоссальный шанс для Парагвая, который и сам вернулся на этот праздник жизни после пропуска трех последних мундиалей.

Вообще не удивит, если они займут первое место в этой, скажем прямо, дефицитной на топ-команды группе, и вот тогда возможно абсолютно всё. В 1/16 финала их будет ждать соперник, занявший третье место в своем квартете, а в 1/8 — скорее всего, победитель группы G. А это, с высокой долей вероятности, Бельгия, чьи остатки «золотого поколения» блестят уже далеко не так ярко, как прежде.

После этого в четвертьфинале маячит Испания, а в полуфинале — скорее всего, Франция. Но, камон, неужели вы думали, что у ставки с коэффициентом 250 к 1 путь будет усыпан лепестками роз?

Эннер Валенсия станет лучшим бомбардиром

В предыдущей ставке на победителя турнира мы в итоге прошли мимо Эквадора, но давайте вернемся к ним сейчас. Как вам еще один трехзначный коэффициент — на то, что бывший нападающий «Вест Хэма», ветеран Эннер Валенсия, тряхнет стариной и заберет «Золотую бутсу»?

Вообще, угадать лучшего бомбардира сейчас — задачка со звездочкой. С одной стороны, появление дополнительного раунда плей-офф (1/16 финала) теоретически должно снизить значимость голевых пиршеств на групповом этапе. С другой стороны, расширение до 48 команд неизбежно приведет к появлению откровенно слабых групп, где наколотить полную авоську мячей будет еще проще.

Эннер Валенсия globallookpress.com

Мы все же склонны думать, что, вопреки бенефису Килиана Мбаппе в плей-офф четыре года назад, у кого-то по-прежнему есть отличный шанс вклиниться в борьбу за «Золотую бутсу» исключительно за счет старой доброй накрутки статистики на групповом этапе — в стиле Олега Саленко.

И тот факт, что матч с Германией у Эквадора стоит последним в группе E, весьма интригует. Есть все шансы, что к моменту встречи с немцами кто-то из этой невероятно крепкой сборной будет чувствовать себя максимально уверенно после игр против Кот-д’Ивуара и Кюрасао.

Среди всех южноамериканских футболистов, приехавших на этот чемпионат мира, только двое забили в отборочном цикле больше Валенсии. Один из них — величайший игрок всех времен ( Лео Месси), а второй — Луис Диас, который проводит лучший отрезок в карьере.

К тому же, Валенсия уже успел положить голешник в товарищеском матче после прилета в США. Да и на ЧМ-2022 он умудрился забить три мяча, хотя Эквадор даже не вышел из группы. Тогда лишь четыре игрока забили за весь турнир больше него.

Канада забьет меньше всех на турнире

А вот этот вариант нам прямо очень по душе. Из всех стран-хозяек Канаде, пожалуй, досталось самое суровое испытание: жребий подкинул им сразу двух выходцев из европейского отбора — Швейцарию и Боснию, а в придачу к ним — Катар.

Вполне реально, что Канада — команда крепкая и заслуживающая уважения, но далеко не самая зрелищная и атакующая — вылетит при первом же шуршании. И абсолютно не исключено, что по ходу дела у чужих ворот они не создадут вообще ничего путного.

Сборная Канады globallookpress.com

Швейцария в квалификации пропустила всего два мяча в шести матчах, Босния — лишь семь в восьми. Катар в этом списке, конечно, вызывает определенные опасения, учитывая, сколько они напускали в азиатском отборе. Но даже тут стоит заметить, что в двух финальных стыковых матчах квалификации они пропустили всего один раз — да и тот был голом престижа на последних секундах компенсированного времени.

Что касается самих канадцев, им, понятное дело, не пришлось потеть в отборочном цикле, но в последних 10 международных матчах они разродились всего девятью голами. Да, все эти встречи были товарищескими, что заставляет относиться к статистике с некоторой осторожностью, но это все равно так себе показатель результативности, учитывая далеко не самый звездный список соперников.

Пять из этих 10 матчей пришлись на команды, которые пробились на этот чемпионат мира, и здесь статистика Канады выглядит еще более уныло. Свои единственные голы в этих пяти играх они вымучили против Узбекистана на прошлой неделе, до этого словив «баранки» в матчах с Тунисом, Эквадором, Колумбией и Австралией.

Учитывая огромное количество групп и откровенно слабых сборных на этом турнире, для победы в этой номинации, скорее всего, понадобятся чистые ноль голов. Но у Канады точно есть всё необходимое, чтобы скатать групповой этап на абсолютном нуле в графе забитых мячей.

Португалия обыграет Испанию в финале

До этого момента мы концентрировались исключительно на вещах, которые крайне маловероятны, пусть и не настолько, как уверяют букмекерские котировки. Мы понимаем, что такой экстрим зайдет не каждому, поэтому ловите напоминание: сочные коэффициенты можно найти и на те расклады, которые кажутся куда менее авантюрными.

Ламин Ямаль и Криштиану Роналду globallookpress.com

Например, в районе 50 к 1 дают на то, что две шикарные европейские сборные — и к тому же, пожалуй, наиболее готовые к местным погодным условиям — прорубят себе окно в финал, где Криштиану Роналду наконец-то поднимет над головой единственный трофей, который так долго от него ускользал.

Обе команды должны спокойно занимать первые места в своих группах. А это как раз то, что нужно, чтобы развести их по разным сторонам турнирной сетки и запустить навстречу друг другу в главном матче 19 июля.

Главное — не всматривайтесь слишком пристально в список соперников, которых им придется переехать по дороге. Очевидно, что многие из этих команд будут весьма недурны собой. Это же чемпионат мира, в конце концов.

Бразилия, Испания, Франция и Португалия выйдут в полуфинал

И раз уж пошла такая пьянка, давайте зарядим на этот расклад под еще более жирный коэффициент. Здесь мы заходим прямиком на территорию прогнозов в духе «угадай топ-4 АПЛ перед стартом сезона» — штука, которую никто из нас ни разу в жизни не угадал, потому что все эти предсказания обречены на крах уже к октябрю.

Но к черту условности: букмекеры дают на это 66 к 1, а для прохода ставки не требуется вообще никакого шаманства — всё должно сложиться как по маслу.

Всего-то и нужно, чтобы четыре по-настоящему классные сборные выиграли свои группы, а потом вели себя прилично в первых раундах плей-офф. Не так уж много мы просим, правда?

Сборная Португалии globallookpress.com

Если предположить (а мы обязаны это сделать), что вся четверка разберется со своими обязанностями на групповом этапе с абсолютным минимумом суеты, то наши прикинутые на коленке симуляции не потребуют в плей-офф вообще никакой драмы.

Конечно, здесь есть подводные камни. Куда же без них. Но ни один из них не заставит нас свернуть с намеченного пути.

В наших фантазиях Португалия в четвертьфинале выбивает Аргентину, а Бразилия на этой же стадии щелкает по носу отважных и к тому моменту уже изрядно покрасневших от жары парней Томаса Тухеля.

Франции в нашей голове уготован коварный чисто европейский маршрут через Швецию, Германию и Нидерланды.

Путь Испании выглядит самым простым на бумаге — в нашей версии событий, которая на данном этапе существует исключительно на бумаге. Австрия, Колумбия, Парагвай — вот какую сетку плей-офф мы для них нарисовали. И если честно, выглядит это просто сказочно.

Вы можете сколько угодно смеяться над тем, как бессмысленно мы всё это высчитывали, но, признаться, мы остановились буквально в шаге от того, чтобы построить собственный футбольный макет с двигающимися указателями в стиле Алана Партриджа. С двусторонней печатью, между прочим!

Очевидно, что в реальности всё почти наверняка пойдет наперекосяк. Если бы турниры было так легко прогнозировать, нам вообще не нужно было бы заморачиваться со всей этой суматохой вокруг проведения реальных матчей. Но ведь на бумаге выглядит убедительно, согласитесь?