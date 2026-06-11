ESPN пытается понять, как сразу нескольким игрокам удалось попасть на чемпионат мира 2026 года.

К тому времени, когда профессиональным футболистам исполняется 40 лет, большинство из них уже говорят о своей карьере в прошедшем времени. За предыдущие 22 чемпионата мира лишь один полевой игрок (не вратарь) мог рассказывать о жизни футболиста старше 40 лет на мундиале — Роже Милла.

Камерунец стал одним из главных героев чемпионата мира 1990 года в Италии благодаря своему знаменитому танцу у углового флажка с покачиванием бёдер. Он вновь сыграл на чемпионате мира 1994 года в США, уже в возрасте 42 лет — будучи на 24 года и 42 дня старше своего товарища по команде Ригобера Сонга.

Однако после ЧМ-2026 у Милла появится компания. Португалец Криштиану Роналду участвует в своём шестом чемпионате мира в 41 год. Хорват Лука Модрич, которому 40 лет, сыграет на своём пятом чемпионате мира. А 42-летний нападающий Катара Себастьян Сория ещё может появиться на турнире.

Есть также босниец Эдин Джеко, которому 40 лет и который вывел свою страну на второй в её истории чемпионат мира.

Эдин Джеко globallookpress.com

«Я очень счастлив, что могу как капитан привести эту команду, это замечательное новое поколение, на чемпионат мира и ко многому другому», — сказал Джеко в интервью ESPN.

Совпадение ли это, что на одном чемпионате мира к единственному прежде члену клуба игроков старше 40 лет могут присоединиться сразу четверо новых? Это просто уникальные и выносливые личности, которым удалось сохранить тело и разум в отличной форме и остаться незаменимыми для своих сборных? Или же достижения спортивной науки, питания и управления тренировочным процессом означают, что подобное будет происходить гораздо чаще на будущих турнирах?

Беседа с Эдином Джеко производит сильное впечатление. После того как он помог «Шальке», вернуться в Бундеслигу, он легко переключается между тремя языками, общаясь с большой группой журналистов.

Босниец отвечает на вопросы о своих выступлениях в Турции, о непростом шестимесячном периоде в «Фиорентине », о своей любви к Швейцарии, об игре под руководством экс-тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и о перспективах своей сборной на мундиале. Джеко выглядит отдохнувшим, воодушевлённым и по-прежнему полностью влюблённым в футбол. Но ещё в декабре всё было совсем иначе.

Его карьера пролегла через «Теплице», «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому», а также «Интер». Он сыграл на чемпионате мира 2014 года — первом для Боснии и Герцеговины как независимого государства после выхода из состава Югославии в 1992 году. После выступлений за «Фенербахче» с 2023 по 2025 годы перешёл в «Фиорентину». Однако в этом клубе у него не сложилось.

В тяжёлые моменты первой половины сезона 2025/26 он думал, что его карьера подошла к концу.

«Когда результаты не приходят, когда ты не играешь, как это было у меня в "Фиорентине", в голове происходит очень многое», — говорит Джеко.

Возможно, 40 лет действительно могли стать концом его карьеры. Когда в январе открылось трансферное окно, он рассматривал различные предложения, включая финансово очень выгодный вариант от «Парижа». Но было и предложение от «Шальке» — некогда великого немецкого клуба, который в 2021 году вылетел во вторую Бундеслигу.

«В январе мне нужна была любовь, что-то более эмоциональное [чем то, что я испытывал в "Фиорентине"]. У "Шальке" особенные фанаты и особенный стадион, они дают мне энергию и эмоциональный заряд, а это заставляет усердно работать на тренировках и в каждом матче... Даже спустя 20 лет, когда ты уже почти всего добился, это всё равно приятно и помогает двигаться дальше», — говорит Джеко.

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Ещё важное место в его голове занимает ЧМ-2026. Сборной Боснии и Герцеговины пришлось пройти плей-офф, для чего нужно было выиграть два матча кряду. Сначала был полуфинал против Уэльса: Джеко забил гол, сравнявший счёт, а затем его команда прошла дальше в серии пенальти. В финале против Италии он отдал ассист Харису Табаковичу, который сделал счёт равным, после чего балканцы вновь победили в серии пенальти.

«У нас был очень сложный путь. Но по мере подготовки мы чувствовали этот позитивный настрой, и команда действительно показала силу своего характера и личности», — отметил Джеко.

На чемпионате мира он будет капитаном своей сборной и сыграет рядом с группой молодых футболистов, которые выросли, считая его своим кумиром.

«Чему у него нельзя научиться? Если нападающий всегда был твоим идолом, ты должен анализировать каждый его шаг, потому что показывать такой уровень игры в этом возрасте просто невероятно... Он великий футболист — не только сейчас и не только для боснийцев», — признавался в марте форвард «Штутгарта» Эрмедин Демирович.

Разница в возрасте между Джеко и его партнером по сборной Керимом Алайбеговичем, которому 18 лет, составляет 21 год и шесть месяцев.

«Когда я стою рядом с ними, я думаю: "Брат, да я старше тебя на 22 года! Это безумие, но это также означает, что в прошлом я сделал кое-что правильно, и что я действительно много работал", — добавил нападающий.

В чём секрет долголетия Джеко?

"По утрам болит всё. Нужно несколько минут, чтобы прийти в себя: когда встаёшь, всё ноет. Но это просто тело напоминает о себе и помогает поддерживать себя в хорошей форме.

Я никогда не мог представить, что буду играть в 40 лет. Но я всегда стараюсь помогать своему телу, ногам, и за последние 10 лет приходится работать немного больше, чем когда тебе 20. ... Но я люблю тренироваться, потому что в конечном итоге ты должен быть здоровым и готовым физически, чтобы играть на таком уровне. И у тебя по-прежнему должна оставаться любовь к футболу", — отмечает он.

Одной из жертв, на которые пришлось пойти Джеко, стали традиционные послетренировочные посиделки за чашкой кофе — теперь это время форвард посвящает восстановлению и растяжке.

Он также изменил свою игру. В матче против Уэльса нападающий часто располагался неподалёку от центральной линии. Иногда Джеко опускался глубже, чтобы прессинговать в средней зоне, но чаще всего держался на грани офсайда рядом с последним защитником соперника, полагаясь на своё умение предугадывать развитие эпизодов и футбольный интеллект, чтобы компенсировать недостаток скорости по сравнению с более молодыми защитниками.

Керим Алайбегович globallookpress.com

"Это происходит естественно, потому что я уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Я уже не могу бегать так, как раньше. Но, возможно, один лишний рывок, от которого ты отказался, поможет забить на один гол больше. Если бы я пытался соревноваться в скорости с молодыми защитниками, было бы тяжело. Но это никогда не было моей игрой. Моя игра — это качество и голы, поэтому я стараюсь сохранять именно эти сильные стороны".

Преданность Криштиану Роналду своему делу давно стала общеизвестной. Его тренировочный режим постоянно демонстрируется в соцсетях, пока он продолжает погоню за отметками в 250 матчей за сборную Португалии и 1000 голов на профессиональном уровне.

Сам Роналду в ноябре сказал:

"Моё тело чувствует себя хорошо. Я хочу продолжать забивать и помогать команде. Это моя жизнь".

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес понимает, что работает не только с "иконой мирового футбола", но и с "образцовым капитаном", как он выразился во время объявления состава на чемпионат мира.

"Каждый день он воспринимает как возможность стать лучше, чем был вчера. Невозможно измерить голод такой личности... Таких игроков очень легко тренировать, потому что они хотят побеждать.

Они заботятся о себе максимально тщательно. Они буквально одержимы поиском любого, даже самого маленького преимущества. Это может быть питание, тактика или изучение соперника — они одержимы этим. Но при этом требовательны к окружающим и той среде, в которой работают", — рассказывал испанский специалист в январе.

Прошлым летом Лука Модрич покинул "Реал" и перешёл в "Милан". В сентябре ему исполнилось 40 лет, а уже пять дней спустя он забил свой первый мяч за новый клуб в матче против "Болоньи".

"Надеюсь, люди наконец перестанут постоянно напоминать о моём возрасте", — сказал он.

Сам хавбек объясняет своё спортивное долголетие любовью к футболу, тогда как руководитель отдела физической подготовки "Реала" Антонио Пинтус считает, что причина заключается в его "исключительном профессионализме".

Лука Модрич globallookpress.com

"Лука очень внимательно относится к тренировкам, питанию и восстановлению, а главное — обладает менталитетом, который не позволяет ему останавливаться на достигнутом. Это редкий пример спортивного долголетия, ставшего результатом ежедневной самоотдачи", — поясняет он.

По словам Джеко, впервые против Модрича и Роналду он сыграл ещё более 10-ти лет назад — в 2011 году.

"Они трудолюбивые и великие футболисты, и то, что до сих пор играют, не случайность. Чтобы добиться этого, нужно очень много работать. Я рад за них, рад за себя и просто счастлив быть частью этого небольшого круга выдающихся игроков", — признался босниец.

Так как же получилось, что от одного-единственного полевого игрока старше 40 лет мы пришли к ситуации, когда на одном чемпионате мира их может оказаться сразу пятеро?

Луиш Бранкинью — приглашённый профессор Политехнического института Порталегри в Португалии и соавтор исследования по спортивной науке под названием "Кривая старения: как возраст влияет на физические показатели в элите футбола".

В рамках исследования были проанализированы 5203 индивидуальных выступления 98 игроков чемпионата Бразилии за период с 2020 по 2024 годы. Учёные попытались количественно оценить влияние возраста на игровые качества футболистов.

Результаты показали, что максимальная скорость достигает пика в среднем в 25,7 года, выносливость — в 24,8 года, взрывная мощность — примерно в 26 лет.

"Если опираться на результаты нашего исследования, то эти футболисты — явные исключения из правил, — рассказал Бранкинью ESPN. — С точки зрения физиологии мышечная мощность начинает снижаться примерно в 27–28 лет. То же самое происходит и с быстрыми мышечными волокнами.

Но эти игроки — как и их тренеры — прекрасно умеют компенсировать естественное сопротивление организма возрастным изменениям, сохраняя при этом стабильное физическое состояние. Если вингер теряет скорость, его можно перевести в центр поля, где требуется меньше стремительных рывков.

Что касается Роналду, то да — его скорость и манёвренность снижаются. Но выносливость остаётся на прежнем уровне, потому что он сумел перестроить свою подготовку так, чтобы продолжать выступать на высоком уровне".

Криштиану Роналду globallookpress.com

Всё это происходит в то время, когда футболисты сталкиваются с постоянно растущим количеством матчей в календаре. Профсоюз игроков FIFPRO утверждает, что спортсмены не способны год за годом выдерживать "соревновательные сезоны предельной интенсивности" и рано или поздно начинают страдать от травм либо снижения уровня игры.

Генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго на недавней конференции FIFPRO выразил опасения, что этот чемпионат мира может выиграть не "самая талантливая команда", а та, которая лучше всех сохранит силы.

"Если посмотреть на мировой спорт в целом, то можно увидеть таких атлетов, как Леброн Джеймс, которые продолжают выступать на высочайшем уровне. Очевидно, здесь играет роль сочетание генетики, тренировочного процесса и, надеюсь, грамотного управления нагрузками", — рассказал ESPN директор по физподготовке "Ювентуса" Даррен Бёрджесс, выступавший от имени FIFPRO.

"Что касается Модрича, то, наблюдая за ним в этом сезоне лично, я видел, насколько эффективно он расходует физические ресурсы во время матчей.

А по Роналду у меня есть объективные данные о физических требованиях чемпионата Саудовской Аравии и объёме нагрузок на матч. Это, безусловно, помогает таким футболистам продлевать карьеру. Мне хотелось бы думать, что дело в спортивной науке и грамотном управлении нагрузками, но нельзя исключать, что мы имеем дело просто с исключительными случаями".

Однако у Моланго есть свои опасения.

"Я думаю, что многое связано ещё и с тем, что происходило на раннем этапе их карьеры и насколько быстро их начали нагружать большим количеством матчей. Криштиану не играл по 80 матчей за сезон в молодости. То же самое касается Луки и Эдина", — отмечает он.

Мы провели исследование и сравнили количество матчей, сыгранных Джудом Беллингемом к его нынешнему возрасту, с количеством матчей, которое к тому же возрасту сыграл Дэвид Бекхэм. Разница оказалась четырёхкратной.

То же самое мы сделали для Винисиуса Жуниора и Роналдиньо — у Винисиуса матчей оказалось примерно в три раза больше».

Грегори Дюпон — специалист по физической подготовке, работавший в своё время с «Реалом» и сборной Франции. Среди тех, кто ценил его знания, был и Зинедин Зидан.

«Мы никогда не можем быть уверены, увидим ли мы ещё футболистов, играющих на таком уровне после 40 лет, потому что эти люди особенные. Они исключение из правил. Но их отличают мотивация и особый склад мышления, необходимый для успеха», — убежден Дюпон.

«Они хотят побеждать. Они хотят продолжать играть. Прекрасно знают своё тело и его возможности. Знают, как тренироваться и как справляться с нагрузками. Но при этом их игровое время увеличивалось постепенно на протяжении карьеры. Это действительно тема, которую стоило бы изучить подробнее».

Есть ещё одна общая черта, объединяющая этих ветеранов: все они являются капитанами своих национальных сборных.

«Здесь всё упирается в доверие, — считает Бранкинью. — Возможно, они уже не самые быстрые на поле, но партнёры верят им. И это чрезвычайно важно. Нужно учитывать не только физическую составляющую, но и психологическую, а также их влияние на команду и степень интеграции в коллектив.

Но я не думаю, что к ЧМ-2030 мы увидим полевых игроков старше 40 лет, выступающих в одной из топ-5 лиг Европы. Это просто невозможно. Возможно, такие футболисты будут играть в менее сильных чемпионатах и сборных, но среди элитных команд — нет».

Эдин Джеко globallookpress.com

С большой вероятностью Джеко станет вторым в истории полевым игроком старше 40 лет, который сыграет на мундиале, когда сборная Боснии и Герцеговины начнёт свой турнир матчем против Канады в Торонто 12 июня. Затем наступит очередь Роналду и Модрича: 17 июня Португалия сыграет с ДР Конго в Хьюстоне, а Хорватия встретится с Англией в Далласе.

Сам Джеко надеется, что этот чемпионат войдёт в историю не только благодаря его личному достижению. Сборная Боснии и Герцеговины впервые стремится выйти в плей-офф мирового первенства.

Когда турнир для его команды завершится, он собирается серьёзно подумать о своём будущем. Форвард обсудит с «Шальке» планы клуба и выяснит, хотят ли там, чтобы он помог команде после возвращения в Бундеслигу. А затем прислушается к собственному телу, чтобы понять, способен ли провести ещё один сезон.

Может ли мир увидеть его и на чемпионате мира 2030 года Отсмеявшись, Джеко отвечает:

«Точно нет. Но попасть на этот чемпионат мира было моей большой целью. И возможность завершать карьеру, играя за национальную сборную и одновременно за "Шальке", — это нечто особенное».