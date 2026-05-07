ESPN объясняет, почему «Пари Сен-Жермен» будет безоговорочным фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Пари Сен-Жермен» находится в шаге от подлинного величия — статуса, по праву принадлежащего лишь серийным победителям. В финале Лиги чемпионов, который пройдет в Будапеште, «Арсенал» может попытаться преградить им путь к этой вершине, однако, возможно, даже в самом лондонском клубе не до конца верят в такой исход.

После драматичного первого матча на «Парк де Пренс», где команда Луиса Энрике обыграла «Баварию» со счетом 5:4, действующие обладатели трофея завершили начатое. Ничья 1:1 на «Альянц Арене» зафиксировала победу парижан по сумме двух встреч.

Но итоговый счет, ставший для «Баварии» более-менее приемлемым лишь благодаря спасительному голу Гарри Кейна в компенсированное время, может ввести в заблуждение. После гола Усмана Дембеле уже на третьей минуте парижане полностью контролировали ход игры. Они вполне могли забить еще пять мячей, повторив сценарий своего прошлого визита на «Альянц Арену» — в прошлогоднем финале Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Только слабая реализация помешала французской команде нанести «Баварии» по-настоящему унизительное поражение. Да, у чемпиона Бундеслиги тоже были моменты, большую часть которых упустил Джамал Мусиала, однако ни на секунду не возникало ощущения, что оборона «ПСЖ», которой руководил Маркиньос, допустит повторение той же безалаберности, что и в первой встрече.

Статистика может создать иллюзию равной борьбы: 18 ударов по воротам у «Баварии» против 15 у «ПСЖ». Но это как раз тот случай, когда сухие цифры совершенно не отражают реальную картину на поле.

Атаки «Баварии» по большей части сводились к поспешным ударам, отчаянным забросам и лишь изредка — к явным голевым моментам. В то же время каждый выпад «ПСЖ» буквально разрывал оборону хозяев, и парижанам оставалось лишь хладнокровно доводить дело до конца.

Гости напоминали кошку, играющую с мышью, в полной уверенности, что могут закончить эту партию в любой удобный для них момент. Именно это должно больше всего тревожить главного тренера «Арсенала» Микеля Артету в преддверии финала.

На данный момент «ПСЖ» объективно находится на уровень выше любого другого клуба в мире. Этот полуфинал изначально воспринимался как скрытый финал турнира — во многом из-за того, насколько убедительно «Бавария» прошла предыдущие стадии.

Однако команда Луиса Энрике прошла дальше, так и не почувствовав реальной угрозы в ответной встрече.

Перед нами — современная «команда мечты», максимально близкая по своему доминированию к легендарной «Барселоне» времен Лионеля Месси, Хави и Андреса Иньесты. «ПСЖ» способен разрывать соперников на части, изматывать их безупречной игрой в пас и, что немаловажно, надежно обороняться.

С начала прошлого сезона ни один игрок не совершил больше результативных действий в матчах плей-офф Лиги чемпионов, чем Дембеле (16). Кварацхелия занимает в этом списке второе место с 15 очками по системе «гол+пас».

Грузинский вингер, которого можно смело назвать лучшим футболистом из тех, кто не поедет на предстоящий летний чемпионат мира, также стал первым игроком в истории, сумевшим отметиться голом или результативной передачей в семи матчах плей-офф подряд в рамках одного розыгрыша. Лишь Килиан Мбаппе имеет в своем активе аналогичное количество результативных действий (16) в текущем турнире.

В Будапеште «Арсеналу» придется каким-то образом искать способы нейтрализовать Кварацхелию, поскольку именно он сейчас является главным талисманом команды Энрике. Но и Дембеле, и Дезире Дуэ, и Брэдли Баркола тоже представляют огромную угрозу.

«Канониры» традиционно сильны в полузащите, но Деклан Райс, Мартин Субименди и Мартин Эдегор рискуют провести финальный матч, безуспешно гоняясь за мячом и неуловимыми тенями Фабиана Руиса, Жоау Невеша и Витиньи.

Линия атаки «Арсенала» — независимо от того, кто выйдет впереди, Кай Хаверц или Виктор Дьокереш, — и близко не выглядит столь же грозным оружием, как атакующая тройка «Баварии» в лице Кейна, Луиса Диаса и Майкла Олисе. Однако в Мюнхене вся эта троица, вплоть до позднего гола Кейна, была надежно выключена из игры обороной «ПСЖ», причем оставшейся без травмированного Ашрафа Хакими. Варрен Заир-Эмри, который обычно играет в центре поля и временами нервничал на непривычной позиции, все же справился и выдержал давление со стороны Диаса.

Пожалуй, можно утверждать, что слабым звеном «ПСЖ» является вратарь Матвей Сафонов. Он, безусловно, уступает в классе прошлогоднему первому номеру парижан Джанлуиджи Доннарумме, и «Арсенал» наверняка будет оказывать целенаправленное давление на российского голкипера при стандартных положениях. Но если команда Артеты планирует полагаться в Будапеште исключительно на угловые и штрафные удары, этот финал рискует превратиться в игру в одни ворота.

По иронии судьбы, в штабе «ПСЖ» даже нет тренера по стандартным положениям. «Арсенал» же в этом аспекте добился феноменальных результатов благодаря влиянию Николя Жовера. Однако Луис Энрике подчеркивает, что его команда исповедует совершенно иную философию: мяч должен находиться внизу, а комбинации выстроены таким образом, чтобы буквально разрывать соперника в позиционной игре.

С момента реструктуризации Лиги чемпионов в 1992 только одной команде удавалось защитить титул — мадридскому «Реалу», который при Зинедине Зидане выиграл турнир три раза подряд с 2016 по 2018 год.

Теперь же «ПСЖ» имеет все шансы повторить достижение «Мадрида» и забрать кубок во втором сезоне подряд. У парижан есть первоклассный тренер в лице Луиса Энрике, который уже дважды выигрывал ЛЧ (с «Барселоной» и «ПСЖ»), а команда сейчас демонстрирует ту самую абсолютную уверенность и зрелость, которая присуща всем великим коллективам.

Опыт победы над «Интером» в прошлогоднем финале также сыграет им на руку в противостоянии с «Арсеналом», который не обладает и долей подобного бэкграунда. К слову, Артета в качестве тренера до сих пор выиграл лишь один трофей — Кубок Англии в 2020 году.

Конечно, в финале может случиться что угодно. Это наглядно доказал «Челси», сенсационно обыграв «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира прошлым летом. Но пока все расклады говорят отнюдь не в пользу «Арсенала».

«Пари Сен-Жермен» — команда, близкая к совершенству: они знают, как побеждать, и постепенно привыкают к вкусу больших успехов. Если в Будапеште им удастся защитить титул победителей Лиги чемпионов, они окончательно утвердят за собой статус одной из величайших команд в истории европейского футбола.

Трофей ждет «ПСЖ» на расстоянии вытянутой руки. А «Арсеналу» едва ли мог достаться более грозный соперник.