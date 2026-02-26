Football365 вспоминает десять самых культовых камбэков в плей-офф Лиги чемпионов.

В среду «Аталанта» совершила впечатляющий камбэк и пробилась в 1/8 финала, обеспечив себе место в десятке лучших «вторых актов» в истории Лиги чемпионов.

К этой компании едва не присоединился и «Ювентус»: «Старая синьора» проиграла «Галатасараю» в первом матче со счетом 2:5, а в ответном вела 3:0, но в овертайме Виктор Осимхен разбил сердца болельщиков туринского клуба.

Прямо сейчас вспомним случаи, когда команды отыгрывали разницу как минимум в два мяча по итогам первого матча в плей-офф в Лиги чемпионов.

10. «Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд 4:1 (общ. 4:3)

Предварительный раунд плей-офф, сезон-2025/26

Джанлука Скамакка и Давиде Дзаппакоста уже в первом тайме сравняли счет по сумме двух матчей, а вскоре после перерыва Марио Пашалич вывел «Аталанту» вперед.

«Аталанта» globallookpress.com

Казалось, что Карим Адейеми перевел игру в дополнительное время, когда эффектным ударом закрутил мяч и вновь сравнял счет по сумме встреч. Однако за считанные секунды до финального свистка в компенсированное время Рами Бенсебаини неосторожно сыграл высоко поднятой ногой в штрафной, попав Николе Крстовичу по голове.

Сначала арбитр указал на угловой, но видеопомощник пригласил его к монитору — кровь буквально хлынула из головы Крстовича. В итоге был назначен пенальти, а Бенсебаини получил вторую желтую карточку и покинул поле. До этого прямые красные уже были показаны защитнику «Боруссии» Нико Шлоттербеку и игроку «Аталанты» Джорджо Скальвини — оба получили удаления на скамейках запасных после стычек у бровки.

Лазар Самарджич хладнокровно реализовал пенальти под колоссальным давлением, отправив «Аталанту» в 1/8 финала, где ее ждёт либо «Арсенал», либо «Бавария».

9. «Монако» — «Реал» Мадрид 3:1 (общ. 5:5, «Монако» прошел по правилу выездного гола)

Четвертьфинал, сезон-2003/04

Рауль за десять минут до перерыва довел общее преимущество «Галактикос», в составе которых блистали Зинедин Зидан, Роберто Карлос, Роналдо и Луиш Фигу, до 5:2 по сумме двух матчей.

Камбэк «Монако» в тот момент выглядел чем-то из области фантастики.

Фернандо Морьентес и Людовик Жюли globallookpress.com

Однако Людовик Жюли подарил хозяевам луч надежды ещё до перерыва, а арендованный у самого «Реала» Фернандо Морьентес, игравший против родного клуба, уже на 48-й минуте забил второй гол и сократил отставание до минимума.

А затем Жюли отправил «Монако» в футбольную сказку: после изящного удара пяткой мяч прошел между ног Роберто Карлоса и оказался за спиной Икера Касильяса.

«Конечно, нам не хватало Дэвида Бекхэма. Но сводить всё к отсутствию одного игрока нельзя», — сказал после игры главный тренер «Мадрида» Карлуш Кейруш.

8. «Барселона» — «Милан» 4:0 (общ. 4:2)

1/8 финала, сезон-2012/13

«Барселона» стала первой командой в истории, сумевшей отыграть дефицит в два мяча после первого матча без помощи правила выездного гола.

Лионель Месси globallookpress.com

Кевин-Принс Боатенг и Салли Мунтари обеспечили «Милану» комфортное преимущество перед визитом на «Камп Ноу». Но Лионель Месси еще до перерыва стер это преимущество в пыль — и это несмотря на то, что М'Байе Ньянг по ходу первого тайма был близок к тому, чтобы окончательно похоронить интригу.

Почувствовав импульс и поддержку трибун, «Барса» во втором тайме дожала соперника: голы Давида Вильи и Жорди Альбы оформили самое тяжелое поражение «Милана» в истории Лиги чемпионов.

7. «Челси» — «Наполи» 4:1 (доп. время, общ. 5:4)

1/8 финала, сезон-2011/12

После поражения 1:3 в Неаполе Андре Виллаш-Боаш был отправлен в отставку, а ответная встреча стала лишь второй игрой Роберто Ди Маттео у руля «Челси». Те самые «стареющие» футболисты лондонского клуба, которых многие уже списали со счетов, через пару месяцев затащат клуб к триумфу в Мюнхене, но сначала нужно было пережить этот вечер на «Стэмфорд Бридж».

Роберто Ди Маттео и Дидье Дрогба globallookpress.com

Дидье Дрогба и Джон Терри обеспечили «синим» необходимые 2:0, чтобы вернуться в борьбу за четвертьфинал. Затем гости благодаря голу Гёкхана Инлера сократили отставание, однако Фрэнк Лэмпард реализовал пенальти и перевел игру в дополнительное время. А там Бранислав Иванович вколотил победный мяч под перекладину — без шансов для вратаря.

6. «Бавария» — «Порту» 6:1 (общ. 7:4)

Четвертьфинал, сезон-2014/15

«Баварии» требовалась победа 2:0 — и уже к 22-й минуте по сумме двух матчей счет был равным: отличились Тьяго Алькантара и Жером Боатенг, оба — после ударов головой.

Удар Томаса Мюллера стал начинкой в «сэндвиче» из голов Роберта Левандовского, прежде чем Джексон Мартинес подарил «Порту» едва заметный луч надежды.

Но затем Иван Маркано получился красную карточку, а Хаби Алонсо реализовал штрафной и окончательно добил соперника. На этом сопротивление португальцев фактически закончилось.

5. «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед» 1:3 (общ. 3:3, «МЮ» прошел по правилу выездного гола)

1/8 финала, сезон-2018/19

Уле-Гуннар Сульшер подошел к ответному матчу без 11 игроков основного состава, включая Поля Погба, удаленного в первой игре на «Олд Траффорд».

«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Но Ромелу Лукаку уже на второй минуте подарил «Юнайтед» идеальное начало, обыграв вратаря после грубейшей ошибки в обороне.

Затем Джанлуиджи Буффон допустил ужасный ляп, не сумев зафиксировать коварный удар Маркуса Рашфорда — Лукаку оказался первым на добивании и оформил дубль.

К тому моменту Хуан Бернат уже успел сравнять счёт для хозяев, но кульминация наступила в компенсированное время.

Рашфорд реализовал пенальти после одного из тех «классических» для Лиги чемпионов попаданий мяча в руку — тех самых эпизодов, которые в тот период трактовались настолько строго, что даже сами судьи, кажется, не были до конца уверены, действительно ли это фол. Но решение было принято — и «Манчестер Юнайтед» прошел дальше.

4. «Рома» — «Барселона» 3:0 (общ. 4:4, «Рома» прошла по правилу выездного гола)

Четвертьфинал, сезон-2017/18

Эдин Джеко быстро забил за считавшихся явными аутсайдерами хозяев, ветеран Даниэле Де Росси реализовал пенальти во втором тайме, а затем Костас Манолас навсегда вписал свое имя в историю Лиги чемпионов — и в фольклор телевизионных комментариев.

Костас Манолас globallookpress.com

Именно после его гола родилась та самая тирада Питера Друри — возможно, пиковая версия Друри, еще до того, как его стиль для многих стал «слишком театральным».

Рома восстала из руин! Манолас — греческий бог в Риме! Невероятное происходит у нас на глазах. Этого не должно было случиться, это не могло случиться — но это случается! Питер Друри Британский комментатор

Впрочем, лучше всех тогда высказались администраторы соцсетей «Ромы».

3. «Ливерпуль» — «Барселона» 4:0 (общ. 4:3)

Полуфинал, сезон-2018/19

В первом матче Лионель Месси оформил дубль, включая гол со штрафного удара буквально «с другой планеты», и перед командой Юргена Клоппа выросла, казалось, неприступная гора.

В итоге «Ливерпуль» не просто поднялся на нее — он взлетел, превратив вечер на «Энфилде» в один из самых особенных европейских матчей в истории.

Лионель Месси на «Энфилде» globallookpress.com

Дивок Ориги уже на седьмой минуте задал тон, но «красным» потребовалась также блестящая игра Алиссона: «Барселона» упустила несколько верных моментов окончательно похоронить интригу. А затем Джорджиньо Вейналдум во втором тайме оформил дубль и сравнял счет по сумме двух встреч.

И, конечно, тот самый момент — стремительный розыгрыш углового: Ориги забил решающий гол после своевременной передачи Трента. Эпизод, который болельщики «Ливерпуля» будут помнить всегда. Независимо от того, как сложилась карьера игрока, исполнившего подачу, — каким бы ни был его нынешний статус — для «Энфилда» он навсегда останется культовым героем.

2. «Депортиво» — «Милан» 4:0 (общ. 5:4)

Четвертьфинал, сезон-2003/04

Кака, Андрей Шевченко, Кафу, Паоло Мальдини и, как теперь известно, склонный к теориям заговора Андреа Пирло — тот «Милан» был настоящей машиной.

В первом матче на «Сан-Сиро» итальянцы безжалостно разгромили «Депортиво» о счетом 4:1. Но в ответной встрече всё перевернулось с ног на голову всего за 43 минуты.

«Депортиво» — «Милан» globallookpress.com

Вальтер Пандиани, Хуан Карлос Валерон и Альберт Луке забили три мяча еще в первом тайме, а вышедший на замену Фран Гонсалес за 15 минут до конца добил представителей Серии А.

Это стало одной из самых громких сенсаций в истории Лиги чемпионов — настолько ошеломляющей, что Пирло позже признался: в тот вечер ему показалось, будто происходит что-то странное.

«Впервые и единственный раз в жизни я задумался, не принимали ли некоторые игроки, с которыми я делил поле, что-то запрещенное. Возможно, это просто злость, с которой я до сих пор не справился. Но футболисты "Депортиво" были словно одержимые — они мчались к цели, которую видели только они», — вспоминал Пирло в своей автобиографии.

1. «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» 6:1 (общ. 6:5)

1/8 финала, сезон-2016/17

«Я бы посоветовал больницам Барселоны нанять больше медсестер. Сегодня ночью будет много любви. Это чудо», — сказал Жерар Пике после матча.

Будем надеяться, что это была оговорка — и он имел в виду акушерок, — ради его тогдашней возлюбленной с маленькой и скромной грудью. Хотя если он действительно спутал их с горами, медработник в любом случае бы понадобился.

Серджи Роберто globallookpress.com

«Барселона» остается единственной командой в истории Лиги чемпионов, сумевшей отыграть отставание в четыре мяча после разгромного поражения в Париже со счетом 0:4 — матча, который, казалось, обозначил смену европейского баланса сил.

Трио MSN (Месси, Суарес, Неймар — прим.) вышло на поле с настоящей яростью: Луис Суарес забил уже на третьей минуте, потом был автогол игрока «ПСЖ», а в начале второго тайма. Лионель Месси реализовал пенальти. Однако гол Эдинсона Кавани на 62-й минуте означал, что «Барселоне» нужно еще три мяча.

И они их забили.

В вихре абсолютного безумия четвертый гол — после удара Неймара — случился лишь на 88-й минуте. На 91-й бразилец реализовал пенальти. А когда до конца добавленного времени оставались считаные секунды и «ПСЖ» всё еще проходил дальше по правилу выездного гола, Серджи Роберто вынырнул в штрафной и протолкнул мяч в сетку, погрузив «Камп Ноу» в состояние коллективной истерии.