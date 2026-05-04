Football365 разбирает, как огромные вложения в новичков обернулись разочарованием для одних клубов АПЛ и неожиданным успехом для других.

Эдди Хау, вероятно, могли бы уволить уже за одни только переплаты «Ньюкасла» прошлым летом. А вот «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — напротив, имели основания тратить крупно.

Пришло время оценить, как проявили себя самые громкие переплаты этого сезона АПЛ. За расчеты по рыночной стоимости и суммам трансферов благодарим Transfermarkt.

Ник Вольтемаде («Ньюкасл»)

Мы предлагали 55 миллионов евро за Ника Вольтемаде, «Штутгарт» хотел 75 миллионов. В итоге он перешел в «Ньюкасл» за 90 миллионов. Ули Хёнесс почётный президент «Баварии»

Когда человек, который в буквальном смысле отбывал срок за уклонение от уплаты налогов, позволяет себе обвинять вас в финансовой недобросовестности и сравнивать ваш подход к трансферному рынку с игрой в «Монополию», значит, что-то пошло катастрофически не так. Настолько не так, что кажется, будто трансферный отдел захватили тренер и его племянник.

Энтони Гордон поспешил поддержать нового партнера по команде, тогда как Эдди Хау традиционно занял сдержанную позицию, назвав сумму трансфера «абсолютно несущественной» и продиктованной «рыночными силами».

Под «рыночными силами» здесь, конечно, подразумевается следующее: клуб в панике искал хоть кого‑то после серии унизительных отказов, усугубленных вынужденной продажей своего ключевого игрока.

«Ньюкасл» сделал Ника Вольтемаде самым дорогим футболистом в истории клуба, несмотря на то, что за два полноценных сезона в Бундеслиге немец забил всего 14 голов в 58 матчах. Предполагалось, что он поможет компенсировать потерю Александера Исака, на счету которого было 62 мяча в 109 встречах.

Начало получилось обнадеживающим: Вольтемаде забил четыре гола в первых пяти матчах за «сорок». Однако затем все пошло под откос — до такой степени, что теперь он чаще действует в роли полузащитника, если вообще выходит на поле.

Йоан Висса («Ньюкасл»)

«Они оба — выдающиеся футболисты», — недавно сказал Эдди Хау о связке нападения стоимостью 124 миллиона фунтов, которая сейчас в иерархии уступает Уильяму Осуле. «Я ни на секунду не сомневаюсь в их индивидуальных качествах. Опыт этого сезона сделает их только сильнее в следующем».

Сложно представить, чтобы для Йоана Виссы все сложилось еще хуже. Его конфликтный уход из «Брентфорда» стал прологом к травме колена, из-за которой дебют за «Ньюкасл» состоялся лишь в декабре.

Три гола в первых 13 матчах — в основном после выходов на замену, пока он набирал форму — выглядели вполне достойным стартом с учетом задержки. Но затем Висса перестал забивать: уже 11 игр без гола, и «Ньюкасл» готов отпустить его за сумму куда ниже тех £55 млн, которые «Брентфорд» выжал из «сорок» прошлым летом.

И, конечно, замена Виссы в «Брентфорде» сейчас борется за «Золотую бутсу». Некоторые клубы, оказывается, умеют планировать будущее.

Хорошо хоть Висса не отметит 30‑летие в сентябре, не сидит на длинном контракте и не приносит «Брентфорду» 25% от перепродажи. Идеальная сделка, что уж.

Александер Исак («Ливерпуль»)

Несмотря на то, что Александер Исак почти завершил свой первый сезон в «Ливерпуле», в «Ньюкасле» по-прежнему настаивают: игрок не продается. Это даже пытались объяснить «предельно просто для самых непонятливых». Настолько категоричной была позиция клуба, хотя каждая подобная жесткая утечка лишь делала рекордную продажу все более неизбежной.

Призрак Исака преследовал «Ньюкасл» весь трансферный период, подрывая их планы, но в какой-то степени навредил и «Ливерпулю». Он стал главным бриллиантом в роскошной короне, которую клуб собирал все лето, тратя огромные средства, при этом фактически игнорируя необходимость подписания центральных защитников.

Даже в своей лучшей форме Исак не смог бы скрыть все проблемы «Ливерпуля» в этом сезоне. Но период адаптации — без полноценной предсезонной подготовки из-за позднего перехода — оказался тяжелым. Давление было настолько велико, что усилие, с которым он забивал свой третий гол в 16 матчах, буквально закончилось переломом ноги.

После возвращения Исак забил один раз в пяти встречах, и ссылаться на травму можно лишь частично. Чтобы оправдать £125 млн, ему придется выйти на уровень, который, по словам Джейми Каррагера, станет беспрецедентным.

Юго Экитике («Ливерпуль»)

Некоторые на первый взгляд завышенные трансферы вовсе не оказываются проклятыми с момента подписания контракта. Юго Экитике, напротив, принял и цену, и роль, которые для других стали бы обузой.

Потребовалось всего несколько месяцев, чтобы он вытеснил Исака на скамейку — и одновременно перетянул часть внимания атаки от Мохаммеда Салаха. От игрока, которого все считали тихим резервистом, дожидающимся своей очереди в переполненной линии нападения, такого резкого взлета не ожидал никто.

Вместо этого Экитике фактически стал ее лидером: он — лучший бомбардир «Ливерпуля» во всех турнирах и единственный игрок команды, достигший двузначного числа голов в АПЛ к последнему месяцу сезона.

Более того, он делит шестое место в лиге по сумме голов и результативных передач, находясь на одном уровне с Райаном Шерки и уступая лишь Антуану Семеньо, Игору Тиаго, Бруну Фернандешу, Жуану Педро и Эрлингу Холанну.

Блестящий дебютный сезон в Англии оборвала травма, которая выбила Экитике до 2027 года, лишив его заслуженного места в заявке сборной Франции на чемпионат мира. Но, в отличие от многих, кто оказывался в подобной ситуации, есть надежда, что Экитике сможет продолжить с того места, где остановился, — а не начнет все с чистого листа после возвращения.

Брайан Мбёмо («Манчестер Юнайтед»)

Все началось с того, что «Манчестер Юнайтед» начал раздражать «Брентфорд» еще до того, как сделали первый запрос — £45 млн плюс £10 млн бонусами. Затем последовало предложение £55 млн и еще £7,5 млн в виде многочисленных бонусов за достижения.

И лишь спустя 44 дня после первого контакта «Манчестер Юнайтед» наконец закрыл сделку: £65 млн плюс £6 млн. К тому моменту уже сами «красные дьяволы» выражали негодование по поводу поведения своих визави на переговорах.

Но вся эта нервотрепка того стоила. При том, что у Брайана Мбёмо есть пространство для роста — 10 голов и 3 передачи в 30 матчах — это отличный старт карьеры на «Олд Траффорд».

Даже одного факта, что в дебютном сезоне он забивал «Ливерпулю», «Тоттенхэму», «Манчестер Сити» и «Арсеналу», достаточно, чтобы признать: Мбёмо оправдывает статус крупной рыбы, сумевшей не затеряться, перебравшись из небольшого пруда в настоящий океан.

Антони Эланга («Ньюкасл»)

Три гола (в матчах, проигранных со счетом 2:7 и 1:3) и две результативные передачи в 47 играх. За 55 миллионов фунтов. Чёрт возьми, «Ньюкасл».