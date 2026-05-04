5 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Арсенал — Атлетико с коэффициентом для ставки за 5.50.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Пушкари» нынешний сезон проводят продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Арсенал» на 6 очков опережает «Манчестер Сити», однако сыграл на 2 матча больше. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Пушкари» переиграли «Фулхэм» (3:0).
До того команда расписала мировую с «Атлетико» (1:1). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился минимальным успехом.
В пяти своих последних матчах «Арсенал» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Пушкари» постепенно выбираются из пике, в которое угодили в начале весны. Плюс разыгрался Виктор Дьекереш.
Причем «Арсенал» традиционно сложно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» нынешний сезон проводят не столь успешно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
Причем «Атлетико» на 5 очков отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Матрасники» сумели одолеть «Валенсию» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Арсеналом» (1:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Атлетик» (3:2).
При этом «Атлетико» в пяти последних матчах победил 2 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Матрасники» не смогли одолеть лондонцев в родных стенах. Да и кадровых проблем у команды Диего Симеоне громадье.
При этом «Атлетико» ныне вполне прилично выглядит в атаке. Команда Симеоне не проигрывает три матча кряду.
В этом поединке «матрасники» явно будут действовать агрессивно. Да и опытнейший Антуан Гризманн способен выдать яркий поединок.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
Прогноз: «Матрасники» в последних матчах несколько прибавили, да и забивать в их составе есть кому.
Ставка: Победа «Атлетико» за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники так и не откроют счет.
Ставка: Тотал меньше 0.5 за 11.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- Лондонцы не смогут рассчитывать на угодивших в лазарет Кая Хаверца и Микеля Мерино
- Испанцы в первой встрече выглядели монолитнее «канониров»
- «Матрасники» симпатично выглядели в апрельском цикле
- После ничьей в первой встрече соперники вряд ли будут особенно рисковать
- «Арсенал» серьезно обременен борьбой за чемпионство в АПЛ