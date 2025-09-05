ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Финансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты

    Клубы АПЛ ищут баланс между громкими трансферами и финансовой устойчивостью

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Борнмут Брентфорд Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Тоттенхэм Челси Трансферы Реал Мадрид Барселона Ла Лига Футбол Испании Бавария Бундеслига Футбол Германии Интер Наполи Серия A Футбол Италии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Александер Исак
    Александер Исак
    ESPN рассказывает, почему рекордные траты клубов английской Премьер-лиги вовсе не означают безудержную роскошь. За громкими трансферами скрываются бухгалтерские схемы, финансовая инженерия и осторожная стратегия, направленная на то, чтобы сделать футбол хотя бы немного устойчивее.
    В понедельник в «большой пятерке» европейских лиг наконец-то закрылось трансферное окно, и теперь можно подводить итоги. Хотя цифры не всегда точны (об этом ниже), сомнений нет: это окно стало внушительным как по количеству, так и по масштабам сделок.

    Английская Премьер-лига вновь доминировала по расходам, что неудивительно: ее годовой доход в 7,14 млрд евро почти равен совокупным доходам двух следующих чемпионатов — испанской Ла Лиги (3,651 млрд евро) и Бундеслиги (3,619 млрд евро).

    По данным Transfermarkt, чистые траты высшего английского дивизиона — то есть «сумма, потраченная на трансферы минус сумма, полученная от продаж игроков» — составили 1,512 млрд евро. Это рекорд даже с поправкой на инфляцию.

    • Эта цифра полностью затмевает остальные лиги. В Серии А чистые траты составили 73 млн евро, а в Ла Лиге — 44 млн. Клубы Бундеслиги и Лиги 1, напротив, заработали на трансферах больше, чем потратили, в общей сложности на 525 млн евро.

    Но стоит сделать несколько оговорок. Во-первых, лишь немногие трансферные суммы публикуются официально: мы ориентируемся на сайт Transfermarkt, который уважаем, но он не безупречен. Во-вторых, всё большее распространение получают такие схемы, как «условные бонусы» или «аренда с обязательством выкупа», что делает картину еще более запутанной (подробнее об этом позже).

    Александер Исак
    globallookpress.com

    Кроме того, нужно учитывать, что в некоторых странах (например, в Саудовской Аравии и Турции) окно еще открыто, и итоговые цифры могут немного измениться.

    Тем не менее, общая тенденция очевидна: Премьер-лига устроила грандиозный шопинг. Чистые траты в этом году почти вдвое превысили прошлогодние (773 млн евро).

    Тогда мы предположили, что это может быть коррекцией — возможно, клубы осознали, что тратить больше, чем зарабатываешь из года в год, — не лучшая бизнес-модель, и потому стали более осторожными.

    Почему же чистые траты почти удвоились?

    Есть несколько макроэкономических причин:

    новый телепул, вступивший в силу в этом сезоне, пусть и не стал рекордным, как его представляли, но всё же обеспечил клубам чуть больше денег и стабильности (срок договора — четыре года вместо трех);

    в сезоне 2024/25 клубы Саудовской Про-лиги потратили более 225 млн евро на игроков АПЛ, что снизило баланс расходов. Этим летом — всего около 80 млн;

    многие крупные клубы с континента, которые могли бы закупиться в Англии, этим летом этого не сделали — по причине финансовых ограничений или стратегических решений в селекции.

    Виктор Дьекереш
    globallookpress.com

    «Ливерпуль», который год назад был почти пассивен (подписал лишь Федерико Кьезу), в этом окне потратил сэкономленные средства, выйдя на чистые траты в 263,4 млн евро. Причем это даже не рекорд АПЛ: «Арсенал» обошел их с 283,2 млн. Чистые траты «канониров» выросли в 12 раз по сравнению с прошлым летом — с 25,1 млн.

    Еще два традиционных гранда «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», пережившие провальные сезоны, также почти удвоили свои траты.

    Каждый из этих клубов имел свои причины:

    «Ливерпуль» был экономным в первое лето после назначения Арне Слота на пост главного тренера;

    «Арсенал» решил пойти ва-банк ради долгожданной победы в АПЛ;

    «МЮ» и «Тоттенхэм» вынуждены были активно перестраивать состав под новых тренеров.

    Такая агрессивность на рынке — скорее исключение, чем правило.

    Но есть признаки, что клубы всё же начинают экономить.

    Данные пока неполные, но по разговорам агентов и функционеров этим летом акцент делался на сдерживании роста зарплат. Отчасти это происходило естественно: клубы всё чаще покупают молодых игроков, а они зарабатывают меньше. Но отчасти это было осознанной политикой.

    • Эрлинг Холанн, заключивший новый контракт в прошлом сезоне, остается единственным игроком АПЛ с базовой зарплатой выше 25 млн долларов. Многие клубы (включая «Манчестер Юнайтед») прописывают в контрактах условие автоматического снижения зарплаты, если команда не выполняет задачи — например, не выходит в Лигу чемпионов.

    Эрлинг Холанн
    globallookpress.com

    У нас нет совсем свежих данных по зарплатам игроков, но между сезонами 2022/23 и 2023/24 они даже немного снизились (на 0,02%), в то время как общий доход Премьер-лиги вырос на 5%.

    Почему клубы экономят на зарплатах, если потом всё равно тратят миллионы на трансферы? Здесь в игру вступают бухгалтерия и амортизация.

    Клубы мыслят в терминах «стоимости игрока» — это зарплата плюс амортизация (распределение трансферной суммы на весь срок контракта).

    Допустим, вы платите 75 млн долларов за 21-летнего нападающего и назначаете ему зарплату 5 млн долларов в год на пять лет. Его «стоимость» составит 20 млн за сезон. Если он играет отлично — прекрасно: уже через два года можно предложить ему новый пятилетний контракт. Даже если удвоить зарплату до 10 млн, амортизация упадет до 9 млн в год, и итоговая «стоимость игрока» будет меньше.

    А что, если он не оправдает надежд? Амортизация означает, что вам нужно найти покупателя, который заберет этого игрока за 45 млн долларов в этом сезоне или за 30 млн в следующем, что вполне реально в случае с футболистом, которому 23–24 года.

    Именно так называемая «торговля игроками» и позволяет многим клубам не уйти с головой в долги. Если упростить: вы тратите 100 млн долларов на новичков с пятилетними контрактами и продаете воспитанника академии за 20 млн — формально в «торговле игроками» вы вышли в ноль, даже если ваш чистый трансферный расход — 80 млн.

    Джанлуиджи Доннарумма
    globallookpress.com

    Не случайно и то, что большинство топ-клубов АПЛ этим летом старались не покупать игроков у других топ-клубов. Конечно, есть исключения — например, «Чао, Джанлуиджи Доннарумма! », который перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити». Но в целом даже самые дорогие сделки касались игроков из менее статусных команд, где они зарабатывали сравнительно скромные деньги.

    • Три самых дорогих трансфера «Арсенала» пришлись на игроков из «Реал Сосьедада», «Кристал Пэлас» и «Спортинга». «Ливерпуль» брал футболистов из «Байера», «Айнтрахта» и «Борнмута» (ну и Александера Исака тоже, но важно помнить, что в «Ньюкасле» он играл еще по своему первому контракту, до звездного прорыва). «Манчестер Сити» подписал игроков из «Вулверхэмптона», «Лиона» и «Бернли»; «Манчестер Юнайтед» — из «Лейпцига», «Брентфорда» и того же «Вулверхэмптона». Для большинства из них даже трехкратное повышение зарплаты плюс пятилетний контракт (с перспективой нового соглашения) равносильно выигрышу в лотерею.

    Матеус Кунья
    globallookpress.com

    Сегодня у клубов гораздо больше готовности инвестировать в молодых игроков с потенциалом, чем в условные «проверенные кадры»: такие кадры могут обернуться дорогой проблемой, если не заиграют. А вот юниора всегда можно перепродать — его зарплата сравнительно невелика.

    Клубы минимизируют риски и другими способами. Можно сказать, это «футбольная финансовая инженерия».

    Всё чаще трансферы включают условные платежи. Это могут быть бонусы за результативность самого игрока («если забьёт 10 мячей — доплатим миллион»), бонусы за успехи команды («выйдем в Лигу чемпионов — получите премию») или, что встречается всё чаще, бонусы, зависящие от будущей продажи футболиста («sell-on fee»). Игроки становятся товаром как никогда прежде.

    • Еще одна тенденция — распространение (заимствованное из Серии А) так называемых «аренд с обязательством последующего выкупа». Клуб берет игрока в аренду на сезон, иногда выплачивая арендную плату, а затем обязан через год приобрести футболиста за заранее оговоренную сумму.

    Почему так делают? Исключительно по бухгалтерским причинам. Основная часть трансферной суммы — а значит и амортизация — переносится на 12 месяцев вперед. Иногда это выгодно всем сторонам.

    Николас Джексон
    globallookpress.com

    Иногда же условные платежи и аренда с обязательством выкупа комбинируются, образуя «сделки-Франкенштейны». Так, например, перешёл Нико Джексон из «Челси» в «Баварию». По слухам, мюнхенцы заплатят колоссальные 16,5 млн евро за аренду на один сезон, а затем, если Джексон проведет оговоренное количество матчей, будут обязаны выложить ещё 65 млн евро за полноценный трансфер.

    Всё это говорит о двух вещах.

    Во-первых, относитесь к цифрам трансферных трат с долей скепсиса: в трансферы входит куда больше нюансов, чем может показаться. Иногда бухгалтеры и финансовые инженеры оказываются не менее важными, чем главные скауты или спортивные директора. В нынешних условиях клубы фактически стимулируются к манипуляциям с игроками как с активами.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Во-вторых, тот факт, что клубы Премьер-лиги этим летом установили рекорд по чистым тратам, вовсе не означает, что у них идеальное финансовое состояние. Лучше, чем у большинства остальных лиг «большой пятерки», — да, но это не означает, что они «купаются в золоте». И хотя может показаться иначе, коррекция, начавшаяся прошлым летом, продолжилась и в этом окне, и, вероятно, будет продолжаться в следующем.

    По крайней мере, хочется на это надеяться. Потому что в какой-то момент этот вид спорта должен стать устойчивым.

