Финансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты

В понедельник в «большой пятерке» европейских лиг наконец-то закрылось трансферное окно, и теперь можно подводить итоги. Хотя цифры не всегда точны (об этом ниже), сомнений нет: это окно стало внушительным как по количеству, так и по масштабам сделок.

Английская Премьер-лига вновь доминировала по расходам, что неудивительно: ее годовой доход в 7,14 млрд евро почти равен совокупным доходам двух следующих чемпионатов — испанской Ла Лиги (3,651 млрд евро) и Бундеслиги (3,619 млрд евро).

По данным Transfermarkt, чистые траты высшего английского дивизиона — то есть «сумма, потраченная на трансферы минус сумма, полученная от продаж игроков» — составили 1,512 млрд евро. Это рекорд даже с поправкой на инфляцию.

Эта цифра полностью затмевает остальные лиги. В Серии А чистые траты составили 73 млн евро, а в Ла Лиге — 44 млн. Клубы Бундеслиги и Лиги 1, напротив, заработали на трансферах больше, чем потратили, в общей сложности на 525 млн евро.

Но стоит сделать несколько оговорок. Во-первых, лишь немногие трансферные суммы публикуются официально: мы ориентируемся на сайт Transfermarkt, который уважаем, но он не безупречен. Во-вторых, всё большее распространение получают такие схемы, как «условные бонусы» или «аренда с обязательством выкупа», что делает картину еще более запутанной (подробнее об этом позже).

Александер Исак globallookpress.com

Кроме того, нужно учитывать, что в некоторых странах (например, в Саудовской Аравии и Турции) окно еще открыто, и итоговые цифры могут немного измениться.

Тем не менее, общая тенденция очевидна: Премьер-лига устроила грандиозный шопинг. Чистые траты в этом году почти вдвое превысили прошлогодние (773 млн евро).

Тогда мы предположили, что это может быть коррекцией — возможно, клубы осознали, что тратить больше, чем зарабатываешь из года в год, — не лучшая бизнес-модель, и потому стали более осторожными.

Почему же чистые траты почти удвоились?

Есть несколько макроэкономических причин:

новый телепул, вступивший в силу в этом сезоне, пусть и не стал рекордным, как его представляли, но всё же обеспечил клубам чуть больше денег и стабильности (срок договора — четыре года вместо трех);

в сезоне 2024/25 клубы Саудовской Про-лиги потратили более 225 млн евро на игроков АПЛ, что снизило баланс расходов. Этим летом — всего около 80 млн;

многие крупные клубы с континента, которые могли бы закупиться в Англии, этим летом этого не сделали — по причине финансовых ограничений или стратегических решений в селекции.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

«Ливерпуль», который год назад был почти пассивен (подписал лишь Федерико Кьезу), в этом окне потратил сэкономленные средства, выйдя на чистые траты в 263,4 млн евро. Причем это даже не рекорд АПЛ: «Арсенал» обошел их с 283,2 млн. Чистые траты «канониров» выросли в 12 раз по сравнению с прошлым летом — с 25,1 млн.

Еще два традиционных гранда «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», пережившие провальные сезоны, также почти удвоили свои траты.

Каждый из этих клубов имел свои причины:

«Ливерпуль» был экономным в первое лето после назначения Арне Слота на пост главного тренера;

«Арсенал» решил пойти ва-банк ради долгожданной победы в АПЛ;

«МЮ» и «Тоттенхэм» вынуждены были активно перестраивать состав под новых тренеров.

Такая агрессивность на рынке — скорее исключение, чем правило.

Но есть признаки, что клубы всё же начинают экономить.

Данные пока неполные, но по разговорам агентов и функционеров этим летом акцент делался на сдерживании роста зарплат. Отчасти это происходило естественно: клубы всё чаще покупают молодых игроков, а они зарабатывают меньше. Но отчасти это было осознанной политикой.

Эрлинг Холанн, заключивший новый контракт в прошлом сезоне, остается единственным игроком АПЛ с базовой зарплатой выше 25 млн долларов. Многие клубы (включая «Манчестер Юнайтед») прописывают в контрактах условие автоматического снижения зарплаты, если команда не выполняет задачи — например, не выходит в Лигу чемпионов.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

У нас нет совсем свежих данных по зарплатам игроков, но между сезонами 2022/23 и 2023/24 они даже немного снизились (на 0,02%), в то время как общий доход Премьер-лиги вырос на 5%.

Почему клубы экономят на зарплатах, если потом всё равно тратят миллионы на трансферы? Здесь в игру вступают бухгалтерия и амортизация.

Клубы мыслят в терминах «стоимости игрока» — это зарплата плюс амортизация (распределение трансферной суммы на весь срок контракта).

Допустим, вы платите 75 млн долларов за 21-летнего нападающего и назначаете ему зарплату 5 млн долларов в год на пять лет. Его «стоимость» составит 20 млн за сезон. Если он играет отлично — прекрасно: уже через два года можно предложить ему новый пятилетний контракт. Даже если удвоить зарплату до 10 млн, амортизация упадет до 9 млн в год, и итоговая «стоимость игрока» будет меньше.

А что, если он не оправдает надежд? Амортизация означает, что вам нужно найти покупателя, который заберет этого игрока за 45 млн долларов в этом сезоне или за 30 млн в следующем, что вполне реально в случае с футболистом, которому 23–24 года.

Именно так называемая «торговля игроками» и позволяет многим клубам не уйти с головой в долги. Если упростить: вы тратите 100 млн долларов на новичков с пятилетними контрактами и продаете воспитанника академии за 20 млн — формально в «торговле игроками» вы вышли в ноль, даже если ваш чистый трансферный расход — 80 млн.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Не случайно и то, что большинство топ-клубов АПЛ этим летом старались не покупать игроков у других топ-клубов. Конечно, есть исключения — например, «Чао, Джанлуиджи Доннарумма! », который перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити». Но в целом даже самые дорогие сделки касались игроков из менее статусных команд, где они зарабатывали сравнительно скромные деньги.

Три самых дорогих трансфера «Арсенала» пришлись на игроков из «Реал Сосьедада», «Кристал Пэлас» и «Спортинга». «Ливерпуль» брал футболистов из «Байера», «Айнтрахта» и «Борнмута» (ну и Александера Исака тоже, но важно помнить, что в «Ньюкасле» он играл еще по своему первому контракту, до звездного прорыва). «Манчестер Сити» подписал игроков из «Вулверхэмптона», «Лиона» и «Бернли»; «Манчестер Юнайтед» — из «Лейпцига», «Брентфорда» и того же «Вулверхэмптона». Для большинства из них даже трехкратное повышение зарплаты плюс пятилетний контракт (с перспективой нового соглашения) равносильно выигрышу в лотерею.

Матеус Кунья globallookpress.com

Сегодня у клубов гораздо больше готовности инвестировать в молодых игроков с потенциалом, чем в условные «проверенные кадры»: такие кадры могут обернуться дорогой проблемой, если не заиграют. А вот юниора всегда можно перепродать — его зарплата сравнительно невелика.

Клубы минимизируют риски и другими способами. Можно сказать, это «футбольная финансовая инженерия».

Всё чаще трансферы включают условные платежи. Это могут быть бонусы за результативность самого игрока («если забьёт 10 мячей — доплатим миллион»), бонусы за успехи команды («выйдем в Лигу чемпионов — получите премию») или, что встречается всё чаще, бонусы, зависящие от будущей продажи футболиста («sell-on fee»). Игроки становятся товаром как никогда прежде.

Еще одна тенденция — распространение (заимствованное из Серии А) так называемых «аренд с обязательством последующего выкупа». Клуб берет игрока в аренду на сезон, иногда выплачивая арендную плату, а затем обязан через год приобрести футболиста за заранее оговоренную сумму.

Почему так делают? Исключительно по бухгалтерским причинам. Основная часть трансферной суммы — а значит и амортизация — переносится на 12 месяцев вперед. Иногда это выгодно всем сторонам.

Николас Джексон globallookpress.com

Иногда же условные платежи и аренда с обязательством выкупа комбинируются, образуя «сделки-Франкенштейны». Так, например, перешёл Нико Джексон из «Челси» в «Баварию». По слухам, мюнхенцы заплатят колоссальные 16,5 млн евро за аренду на один сезон, а затем, если Джексон проведет оговоренное количество матчей, будут обязаны выложить ещё 65 млн евро за полноценный трансфер.

Всё это говорит о двух вещах.

Во-первых, относитесь к цифрам трансферных трат с долей скепсиса: в трансферы входит куда больше нюансов, чем может показаться. Иногда бухгалтеры и финансовые инженеры оказываются не менее важными, чем главные скауты или спортивные директора. В нынешних условиях клубы фактически стимулируются к манипуляциям с игроками как с активами.

Во-вторых, тот факт, что клубы Премьер-лиги этим летом установили рекорд по чистым тратам, вовсе не означает, что у них идеальное финансовое состояние. Лучше, чем у большинства остальных лиг «большой пятерки», — да, но это не означает, что они «купаются в золоте». И хотя может показаться иначе, коррекция, начавшаяся прошлым летом, продолжилась и в этом окне, и, вероятно, будет продолжаться в следующем.

По крайней мере, хочется на это надеяться. Потому что в какой-то момент этот вид спорта должен стать устойчивым.