Они остаются. Как продления контрактов изменили расклад на трансферном рынке

Большие трансферы часто запускают эффект домино: один громкий переход способен повлечь за собой целую цепочку сделок. Вспомните, как возможный переезд(или, или) вмог открыть дорогу. Или как переходзависел от уходаили

Но не менее важным фактором, формирующим рынок, становятся новые контракты футболистов с их нынешними клубами. Когда игрок продлевает соглашение, клубы, рассчитывавшие заполучить его, вынуждены искать альтернативы и включать «план Б». Это тоже запускает цепные реакции, влияя на стратегию других команд.

Мы собрали ключевые продления контрактов в 2025 году и посмотрели, как именно они повлияли на ход летнего трансферного окна.

4 февраля — Алфонсо Дейвис, левый защитник, «Бавария»

Первое крупное продление, которое задало тон трансферному рынку-2025, произошло в начале февраля. Дейвис удивил футбольный мир, подписав новый пятилетний контракт с «Баварией».

Многие были уверены, что канадец станет очередным звездным бесплатным приобретением «Реала», ведь мадридцам требовалось усиление на левом фланге обороны, а контакт между сторонами уже был.

Алфонсо Дейвис globallookpress.com

В Мадриде всерьез рассчитывали, что смогут заполучить Дейвиса вместе с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом и фактически обновить фланги обороны почти даром. Однако решение Дейвиса остаться в Мюнхене разрушило эти планы и заставило «Реал» искать другие варианты.

Главным кандидатом на позицию левого защитника для мадридцев стал Альваро Каррерас из «Бенфики». После нескольких недель переговоров трансфер состоялся в середине июля за 60 миллионов евро.

Португальский клуб готовился к этому шагу заранее: «Бенфика» выкупила у «Ромы» аренду Самуэля Даля и получила молодого защитника «Реала» Рафаэля Обрадора в рамках сделки по Каррерасу.

13 марта — Йозуа Киммих, правый защитник/центральный полузащитник, «Бавария»

Спустя чуть больше месяца после того, как Дейвис продлил контракт с «Баварией», его примеру последовал Киммих. Тот факт, что соглашение 30‑летнего универсала подходило к концу, привлек внимание целого ряда топ‑клубов: интерес к нему приписывали «Манчестер Сити», «Барселоне» и «Ливерпулю», которые рассчитывали заполучить игрока бесплатно.

Однако новое соглашение сроком на четыре года сняло Киммиха с рынка и вынудило претендентов пересматривать планы по усилению центра поля.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Ни «Ливерпуль», ни «Барселона» в итоге не стали искать альтернативу в опорной зоне, что говорит о том, что их интерес к Киммиху был скорее ситуативным и объяснялся возможностью подписания игрока свободным агентом.

Есть версия, что «Ливерпуль» рассматривал Киммиха как потенциальную замену Тренту Александеру-Арнольду на правом фланге обороны, но в итоге мерсисайдцы подписали Джереми Фримпонга из «Байера» за 35 миллионов евро.

А вот интерес «Манчестер Сити» к новому полузащитнику оказался куда более серьезным. В результате «горожане» заполучили Тиджани Рейндерса из «Милана» за 55 миллионов евро. Итальянцы, потеряв ключевого игрока центра поля, обратились к «Брюгге» и за 37 миллионов евро подписали швейцарского полузащитника Ардона Яшари, ярко проявившего себя в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

10 апреля — Мохаммед Салах, нападающий, «Ливерпуль»;

17 апреля — Вирджил ван Дейк, центральный защитник, «Ливерпуль»

Далее на трансферный рынок повлияли действующие чемпионы Англии. Трент Александер-Арнольд в итоге все же покинул «Энфилд» ради перехода в «Реал», но «Ливерпулю» удалось продлить соглашения с двумя ключевыми ветеранами — Салахом и ван Дейком. Особенно значимым выглядело решение египтянина.

Вирджил ван Дейк и Мохаммед Салах globallookpress.com

На 33-летнего Салаха вновь активно претендовали клубы из Саудовской Аравии, все проекты под управлением PIF были готовы предложить ему статус звезды и огромный контракт. Вокруг 34-летнего ван Дейка шума было меньше, но сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» изучал возможность трансфера в марте. В итоге оба игрока подписали новые соглашения сроком на два года.

Саудовские клубы переключились на других нападающих. «Аль-Наср» заплатил около 50 миллионов евро за Жуана Феликса из «Челси» и приобрел у «Баварии» Кингсли Комана за 24 миллиона. «Аль-Кадисия» потратила впечатляющие 70 миллионов на нападающего «Аталанты» Матео Ретеги, а «Аль-Хиляль» за 53 миллиона евро забрал другого игрока «Ливерпуля» — Дарвина Нуньеса.

Переход Нуньеса разрушил планы «Атлетико», который явно хотел заполучить уругвайца, и мадридцы переключились на Джакомо Распадори из «Наполи», оформив его трансфер всего за €22 млн.

Что касается ван Дейка, то его решение остаться привело к тому, что «ПСЖ» усилил центр обороны покупкой Ильи Забарного из «Борнмута» за 67 миллионов евро. Потеря украинца, а также уход Дина Хёйсена в «Реал» за 59,4 миллиона серьезно оголили линию защиты «вишен». В срочном порядке клуб приобрел Бафоде Диаките из «Лилля» за 35 миллионов евро.

1 июля — Антуан Семеньо, «Борнмут»

Не все этим летом для «Борнмута» сложилось плохо. Да, клуб лишился Ильи Забарного, Дина Хёйсена, Милоша Керкеза (перешел в «Ливерпуль») и Кепы Аррисабалаги (ушел в «Арсенал») — в сумме это почти 80% защитной линии прошлого сезона. Но один из лидеров атаки решил остаться.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Семеньо, оформивший 16 результативных действий в Премьер‑лиге‑2024/25, подписал новый контракт. Это частично стабилизировало атакующий потенциал «вишен», но вынудило «Тоттенхэм», который нацелился на ганца еще в начале лета, искать другие варианты.

Десятью днями позже «шпоры» оформили трансфер Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма» за £55 млн. А затем, к удивлению всех, заявили о почти готовой сделке с «Ноттингем Форест» по Моргану Гиббс-Уайту за 60 миллионов. Дошло до того, что «Тоттенхэм» назначил медосмотр для игрока, но трансфер по какой-то причине сорвался. Подробности — позже.

4 июля — Нико Уильямс, «Атлетик» Бильбао

Самое громкое продление лета — безусловно, Нико Уильямс. Испанец подписал контракт сроком на 10 лет и остался в «Атлетике», несмотря на серьезный интерес со стороны «Барселоны» и «Баварии», а также наличие в его прошлом соглашении доступной клаусулы в 58 миллионов евро.

Нико Уильямс globallookpress.com

Каталонцы уже давно грезили подписанием вингера, особенно после того, как он вместе с Ламином Ямалем стал героем сборной Испании на победном Евро-2024. «Бавария» действовала тише, но тоже рассматривала Уильямса как ключевого кандидата для омоложения флангов атаки. И сумма отступных выглядела вполне подъемной.

Хронические проблемы «Барселоны» с регистрацией игроков, похоже, подорвали уверенность Уильямса в трансфере. В итоге клуб арендовал Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед», чья ситуация в Англии была столь сложной, что он согласился рискнуть ради шанса играть в Ла Лиге.

Кроме того, «Барса» проявляла серьезный интерес к Луису Диасу из «Ливерпуля», но «Бавария» опередила каталонцев и заплатила 75 миллионов евро за 28-летнего форварда. Старт Диаса в Бундеслиге получился успешным, но сумма сделки вызвала заметные вопросы и критику.

26 июля — Морган Гиббс-Уайт, «Ноттингем Форест»;

18 августа — Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм»

В параллельной реальности Гиббс-Уайт уже играет за «Тоттенхэм». «Шпоры» активировали его клаусулу в 60 миллионов фунтов и даже назначили медосмотр. Но «Ноттингем Форест» подал юридический протест против действий лондонцев при оформлении сделки. В итоге «Тоттенхэм» отступил, а сам игрок подписал короткое продление контракта — до 2028 года.

Через три недели в Лондоне все же получили хорошие новости: центральный защитник Кристиан Ромеро, которого активно сватали в «Атлетико», подписал долгосрочный контракт и получил капитанскую повязку после ухода Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Оставшись без Ромеро, «Атлетико» выложил €30 млн за Давид Ганцко из «Фейеноорда». Любопытно, что на тот момент словак уже вел продвинутые переговоры с «Аль‑Насром», но, когда сделка застопорилась, мадридцы быстро перехватили игрока. Саудовский клуб в итоге закрыл позицию подписанием Иньиго Мартинеса из «Барселоны».

Что же до развязки истории с Гиббс‑Уайтом, ее последствия еще предстоит оценить. С учетом того, что Джеймс Мэддисон выбыл почти на весь сезон из‑за разрыва крестообразных связок, а Деян Кулушевски испытывает проблемы с физической готовностью, «шпоры» остро нуждаются в усилении. Они были в шаге от трансфера Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» за £67,5 млн, но «Арсенал» в последний момент перехватил сделку, отправив «Тоттенхэм» обратно к чертежной доске.

Дальше в списке целей лондонцев оказались Морган Роджерс из «Астон Виллы», Нико Пас из «Комо» и Савиньо из «Манчестер Сити». Однако в итоге «шпоры» провернули громкий трансфер: за 60 миллионов евро подписали хавбека «РБ Лейпциг» Хави Симонса, опередив на финише «Челси».