Они остаются. Как продления контрактов изменили расклад на трансферном рынке

Но не менее важным фактором, формирующим рынок, становятся новые контракты футболистов с их нынешними клубами. Когда игрок продлевает соглашение, клубы, рассчитывавшие заполучить его, вынуждены искать альтернативы и включать «план Б». Это тоже запускает цепные реакции, влияя на стратегию других команд.
Мы собрали ключевые продления контрактов в 2025 году и посмотрели, как именно они повлияли на ход летнего трансферного окна.
4 февраля — Алфонсо Дейвис, левый защитник, «Бавария»
Первое крупное продление, которое задало тон трансферному рынку-2025, произошло в начале февраля. Дейвис удивил футбольный мир, подписав новый пятилетний контракт с «Баварией».
Многие были уверены, что канадец станет очередным звездным бесплатным приобретением «Реала», ведь мадридцам требовалось усиление на левом фланге обороны, а контакт между сторонами уже был.
В Мадриде всерьез рассчитывали, что смогут заполучить Дейвиса вместе с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом и фактически обновить фланги обороны почти даром. Однако решение Дейвиса остаться в Мюнхене разрушило эти планы и заставило «Реал» искать другие варианты.
Главным кандидатом на позицию левого защитника для мадридцев стал Альваро Каррерас из «Бенфики». После нескольких недель переговоров трансфер состоялся в середине июля за 60 миллионов евро.
Португальский клуб готовился к этому шагу заранее: «Бенфика» выкупила у «Ромы» аренду Самуэля Даля и получила молодого защитника «Реала» Рафаэля Обрадора в рамках сделки по Каррерасу.
13 марта — Йозуа Киммих, правый защитник/центральный полузащитник, «Бавария»
Спустя чуть больше месяца после того, как Дейвис продлил контракт с «Баварией», его примеру последовал Киммих. Тот факт, что соглашение 30‑летнего универсала подходило к концу, привлек внимание целого ряда топ‑клубов: интерес к нему приписывали «Манчестер Сити», «Барселоне» и «Ливерпулю», которые рассчитывали заполучить игрока бесплатно.
Однако новое соглашение сроком на четыре года сняло Киммиха с рынка и вынудило претендентов пересматривать планы по усилению центра поля.
Ни «Ливерпуль», ни «Барселона» в итоге не стали искать альтернативу в опорной зоне, что говорит о том, что их интерес к Киммиху был скорее ситуативным и объяснялся возможностью подписания игрока свободным агентом.
Есть версия, что «Ливерпуль» рассматривал Киммиха как потенциальную замену Тренту Александеру-Арнольду на правом фланге обороны, но в итоге мерсисайдцы подписали Джереми Фримпонга из «Байера» за 35 миллионов евро.
А вот интерес «Манчестер Сити» к новому полузащитнику оказался куда более серьезным. В результате «горожане» заполучили Тиджани Рейндерса из «Милана» за 55 миллионов евро. Итальянцы, потеряв ключевого игрока центра поля, обратились к «Брюгге» и за 37 миллионов евро подписали швейцарского полузащитника Ардона Яшари, ярко проявившего себя в Лиге чемпионов сезона-2024/25.
10 апреля — Мохаммед Салах, нападающий, «Ливерпуль»;
17 апреля — Вирджил ван Дейк, центральный защитник, «Ливерпуль»
Далее на трансферный рынок повлияли действующие чемпионы Англии. Трент Александер-Арнольд в итоге все же покинул «Энфилд» ради перехода в «Реал», но «Ливерпулю» удалось продлить соглашения с двумя ключевыми ветеранами — Салахом и ван Дейком. Особенно значимым выглядело решение египтянина.
На 33-летнего Салаха вновь активно претендовали клубы из Саудовской Аравии, все проекты под управлением PIF были готовы предложить ему статус звезды и огромный контракт. Вокруг 34-летнего ван Дейка шума было меньше, но сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» изучал возможность трансфера в марте. В итоге оба игрока подписали новые соглашения сроком на два года.
Саудовские клубы переключились на других нападающих. «Аль-Наср» заплатил около 50 миллионов евро за Жуана Феликса из «Челси» и приобрел у «Баварии» Кингсли Комана за 24 миллиона. «Аль-Кадисия» потратила впечатляющие 70 миллионов на нападающего «Аталанты» Матео Ретеги, а «Аль-Хиляль» за 53 миллиона евро забрал другого игрока «Ливерпуля» — Дарвина Нуньеса.
Переход Нуньеса разрушил планы «Атлетико», который явно хотел заполучить уругвайца, и мадридцы переключились на Джакомо Распадори из «Наполи», оформив его трансфер всего за €22 млн.
Что касается ван Дейка, то его решение остаться привело к тому, что «ПСЖ» усилил центр обороны покупкой Ильи Забарного из «Борнмута» за 67 миллионов евро. Потеря украинца, а также уход Дина Хёйсена в «Реал» за 59,4 миллиона серьезно оголили линию защиты «вишен». В срочном порядке клуб приобрел Бафоде Диаките из «Лилля» за 35 миллионов евро.
1 июля — Антуан Семеньо, «Борнмут»
Не все этим летом для «Борнмута» сложилось плохо. Да, клуб лишился Ильи Забарного, Дина Хёйсена, Милоша Керкеза (перешел в «Ливерпуль») и Кепы Аррисабалаги (ушел в «Арсенал») — в сумме это почти 80% защитной линии прошлого сезона. Но один из лидеров атаки решил остаться.
Семеньо, оформивший 16 результативных действий в Премьер‑лиге‑2024/25, подписал новый контракт. Это частично стабилизировало атакующий потенциал «вишен», но вынудило «Тоттенхэм», который нацелился на ганца еще в начале лета, искать другие варианты.
Десятью днями позже «шпоры» оформили трансфер Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма» за £55 млн. А затем, к удивлению всех, заявили о почти готовой сделке с «Ноттингем Форест» по Моргану Гиббс-Уайту за 60 миллионов. Дошло до того, что «Тоттенхэм» назначил медосмотр для игрока, но трансфер по какой-то причине сорвался. Подробности — позже.
4 июля — Нико Уильямс, «Атлетик» Бильбао
Самое громкое продление лета — безусловно, Нико Уильямс. Испанец подписал контракт сроком на 10 лет и остался в «Атлетике», несмотря на серьезный интерес со стороны «Барселоны» и «Баварии», а также наличие в его прошлом соглашении доступной клаусулы в 58 миллионов евро.
Каталонцы уже давно грезили подписанием вингера, особенно после того, как он вместе с Ламином Ямалем стал героем сборной Испании на победном Евро-2024. «Бавария» действовала тише, но тоже рассматривала Уильямса как ключевого кандидата для омоложения флангов атаки. И сумма отступных выглядела вполне подъемной.
Хронические проблемы «Барселоны» с регистрацией игроков, похоже, подорвали уверенность Уильямса в трансфере. В итоге клуб арендовал Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед», чья ситуация в Англии была столь сложной, что он согласился рискнуть ради шанса играть в Ла Лиге.
Кроме того, «Барса» проявляла серьезный интерес к Луису Диасу из «Ливерпуля», но «Бавария» опередила каталонцев и заплатила 75 миллионов евро за 28-летнего форварда. Старт Диаса в Бундеслиге получился успешным, но сумма сделки вызвала заметные вопросы и критику.
26 июля — Морган Гиббс-Уайт, «Ноттингем Форест»;
18 августа — Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм»
В параллельной реальности Гиббс-Уайт уже играет за «Тоттенхэм». «Шпоры» активировали его клаусулу в 60 миллионов фунтов и даже назначили медосмотр. Но «Ноттингем Форест» подал юридический протест против действий лондонцев при оформлении сделки. В итоге «Тоттенхэм» отступил, а сам игрок подписал короткое продление контракта — до 2028 года.
Через три недели в Лондоне все же получили хорошие новости: центральный защитник Кристиан Ромеро, которого активно сватали в «Атлетико», подписал долгосрочный контракт и получил капитанскую повязку после ухода Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».
Оставшись без Ромеро, «Атлетико» выложил €30 млн за Давид Ганцко из «Фейеноорда». Любопытно, что на тот момент словак уже вел продвинутые переговоры с «Аль‑Насром», но, когда сделка застопорилась, мадридцы быстро перехватили игрока. Саудовский клуб в итоге закрыл позицию подписанием Иньиго Мартинеса из «Барселоны».
Что же до развязки истории с Гиббс‑Уайтом, ее последствия еще предстоит оценить. С учетом того, что Джеймс Мэддисон выбыл почти на весь сезон из‑за разрыва крестообразных связок, а Деян Кулушевски испытывает проблемы с физической готовностью, «шпоры» остро нуждаются в усилении. Они были в шаге от трансфера Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» за £67,5 млн, но «Арсенал» в последний момент перехватил сделку, отправив «Тоттенхэм» обратно к чертежной доске.
Дальше в списке целей лондонцев оказались Морган Роджерс из «Астон Виллы», Нико Пас из «Комо» и Савиньо из «Манчестер Сити». Однако в итоге «шпоры» провернули громкий трансфер: за 60 миллионов евро подписали хавбека «РБ Лейпциг» Хави Симонса, опередив на финише «Челси».