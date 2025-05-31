Путь длиною в 15 лет. Фримпонг может стать идеальной заменой Тренту в «Ливерпуле»

Первое знакомство Джереми Фримпонга с жизнью в Англии было непростым.

Ему было шесть лет, когда он переехал в муниципальный дом в Мостоне — пригороде на северо-востоке Манчестера. Вместе с ним приехали его братья и сестры — Джереми пятый из семи детей — и мама Бернис, которая незадолго до этого рассталась с его отцом, Джеффри.

Это место, вероятно, казалось очень далеким от Амстердама, столицы Нидерландов, где он вырос. Он играл за местный клуб «Клейтон» в чужих бутсах и добирался на тренировки на попутках — всё ради мотивации, которую ему давал старший брат, которого тоже зовут Джеффри.

Уже тогда «Ливерпуль» проявлял к нему интерес и хотел пригласить на просмотр, но расстояние от дома стало препятствием. В итоге его подписал «Манчестер Сити», который заметил нидерландца, когда тому было всего девять лет и он штамповал голы, играя на позиции нападающего.

Теперь, спустя 15 лет, «Ливерпуль» наконец подписал Фримпонга, выкупив игрока у леверкузенского «Байера» за весьма скромные 35 миллионов евро.

Фримпонг всегда представлял себе возвращение в английский футбол — и в итоге вернулся сюда в статусе топ-игрока: чемпион двух национальных лиг, футболист сборной Нидерландов и человек, с гордостью несущий фамилию своей семьи.

Когда 24-летний защитник вошел в историю как часть команды «Байер», выигравшей Бундеслигу, он сказал своему близкому окружению, что добился успеха только благодаря их поддержке. Ту же мысль он донес и после перехода в «Ливерпуль». Его заразительная энергетика вскоре станет заметна и раздевалке «красных».

Джереми Фримпонг globallookpress.com

The Athletic пообщался с несколькими источниками, некоторые из которых пожелали сохранить анонимность, чтобы обезопасить свои позиции, с целью понять, как Фримпонг стал одним из самых востребованных футболистов Европы и кого именно подписал «Ливерпуль».

Это история происхождения футболиста, опасно приближающаяся к клише — мальчишка, одержимый футболом настолько, что однажды разбил мячом телевизор в гостиной.

Но в случае с Фримпонгом эта история — не вымысел, а правда, и она не удивит никого, кто знал его ребенком: он пинал всё, что хоть немного напоминало футбольный мяч.

Каждую субботу он сначала играл утром за «Клейтон», а после победа за соседнюю «Клейтон Виллу» — регулярно забивал за обе команды и демонстрировал взрывную скорость.

«Он проходил мимо игроков так, будто их там и не было», — рассказывал тренер Пол Снеддон в 2020 году.

Среди родителей и зрителей шутили, что Фримпонг слишком быстр даже для собственного тела, из-за чего часто падал на газон, просто теряя равновесие.

«Думаю, во втором сезоне он забил голов 50, но забил бы все 100, если бы не так часто падал. Но с самого начала было понятно, что у него врожденный талант и он может дойти до самых высоких уровней», — добавил Снеддон.

Переход в «Манчестер Сити» стал настоящим прорывом. География отсеяла «Ливерпуль», «Болтон Уондерерс» и «Блэкберн Роверс». Вместо этого мама Бернис ездила с пересадками на трех автобусах, совмещая это с двумя работами уборщицы, чтобы Джереми вовремя добирался до тренировок на старую базу «Сити» в Каррингтоне на другом конце Манчестера.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Поначалу были сомнения: сможет ли Фримпонг добиться успеха на самом высоком уровне. Некоторые считали, что он слишком мал ростом даже для правого полузащитника. Но когда ему нужно было проявить себя и сделать шаг из так называемой «теневой команды» в академию, игрок, которого старшие футболисты «Сити» прозвали «Спиди Гонсалес», выдал такие выступления, пройти мимо которых было просто невозможно.

Его брат Аарон сыграл важную роль в тот период, помогая Джереми добираться на тренировки, когда Джеффри и Бернис были заняты на работе. Фримпонг быстро продвигался по молодежной системе «Манчестер Сити»: он выиграл трофей с командой U-18 и попадал в заявку на финалы Молодежного Кубка Англии в 2017 и 2019 годах.

«Он был великолепен и, пожалуй, это самый быстрый игрок, которого я когда-либо тренировал», — говорит Пол Харсли, бывший тренер команды U-23 в «Сити» с 2018 по 2020 годы.

«Джереми был очень универсальным. Если его и ловили вне позиции, он тут же всё компенсировал своей скоростью. А при подключениях в атаку он был просто огромным активом», — добавляет Харсли.

В конце 2018 года сборная Нидерландов направила скаутов, чтобы просмотреть нескольких игроков в молодежной команде «Сити». Тогдашний тренер сборной U-19 и бывший вратарь Мартен Стекеленбург приехал, чтобы посмотреть на Родни Конголо и Явайро Дилросуна, но директор академии «Сити» Джейсон Уилкокс (ныне спортивный директор «Манчестер Юнайтед») сообщил, что Фримпонг также имеет право играть за Нидерланды и заслуживает внимания.

«Это было как раз до того, как скаутские базы данных заработали в полную силу, поэтому мы не знали, что у него есть паспорта Ганы и Нидерландов», — вспоминает Стекеленбург.

«Но он сразу меня заинтересовал. Мне понравились его характер и энергия. Он был очень дружелюбным, открытым — отличное качество для игрока с точки зрения тренера. К тому же он был очень быстрым. По началу не слишком уравновешенным, но отличным парнем для команды», — рассказывает Стекеленбург.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

У Фримпонга был очевидный талант, но на позиции правого защитника он уступал Лютсарелу Гертрейде и будущему партнеру по «Байеру» Тимоти Фосу-Менса, который позже перешел в «Манчестер Юнайтед», — оба были основными в составе сборной Нидерландов U-19.

В том возрасте большие надежды возлагались на правого вингера Мохамеда Ихаттарена, что еще больше ограничивало путь Фримпонга в сборной. Кроме того, ему мешало то, что он не говорил по-голландски — тренерам приходилось тратить дополнительное время на объяснение тактических указаний, хоть одноклубники и помогали с переводом на английский.

«Многие игроки начали выступать за сборную еще с юношеского возраста, и, несмотря на то, что у нас был хороший состав, тебе нужно быть сильной личностью, чтобы выжить. Но Джереми никогда не терялся в коллективе. Он не застенчивый и быстро адаптируется к новой среде», — вспоминает Стекеленбург.

Сильная христианская вера Фримпонга быстро помогла ему наладить контакт с другими единомышленниками в команде. В трудные моменты ранних лет церковь была важной опорой для него и его семьи. Часто она становилась способом убежать от повседневных трудностей, и даже когда в жизни начались светлые времена, те тяжелые годы не были забыты.

Получив благословение заниматься в академии «Манчестер Сити», Фримпонг все равно оказался в числе многих игроков, так и не сыгравших ни минуты за основную команду. Ближе всего он подошел к этому в EFL Trophy, где выступал за команду до 21 года.

Вместо этого его первое серьезное знакомство с взрослым футболом состоялось в Шотландии. В «Селтике» обратили внимание на его доступность после того, как Ник Хаммонд, бывший технический директор «Рединга» и «Вест Бромвич Альбион», присоединился к клубу из Глазго в роли консультанта по трансферам, а затем стал главой футбольных операций, курируя все переходы. Хаммонд долго беседовал с Энди Торном, бывшим центральным защитником «Уимблдона», «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас», который в то время занимался скаутингом для «Селтика», и тот горячо рекомендовал Фримпонга. «Селтик» сыграл с «Ман Сити» в товарищеском матче перед сезоном, и тренер команды Нил Леннон, заранее предупрежденный об интересе, остался под впечатлением.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

«Помню, как Леннон подошел ко мне и спросил про Джеззу. Он делал свое дело, играл хорошо и, как и многие другие, время от времени тренировался с первой командой. Переход в "Селтик" именно в тот момент оказался идеальным — он действительно помог ему раскрыться», — вспоминает Пол Харсли.

Фримпонг подписал четырехлетний контракт в сентябре 2019 года. Сотрудники клуба до сих пор помнят, как он с восторгом и широко раскрытыми глазами смотрел на стадион, когда приехал.

Стратегия «Селтика», заключавшаяся в приглашении молодых игроков из уважаемых академий Англии, была рискованной, но именно Фримпонг стал ее главной удачей. Он должен был начать в роли игрока ротации в свой первый сезон, но вместо этого стал одной из ключевых фигур и помог клубу оформить «домашний» требл.

Его статистика не была заоблачной — за 18 месяцев он отдал восемь результативных передач и забил три гола. Но, пожалуй, куда важнее было то, что он завоевал уважение таких опытных игроков, как капитан Скотт Браун, благодаря своим выступлениям и самоотдаче на тренировках.

С первых шагов во взрослом футболе стало понятно, что его скорость и способность быстро восстанавливаться после ошибок станут основой успешной карьеры на позиции универсального правого защитника. Он научился действовать эффективно в атаке, избегая лишних действий, и внимательно слушал советы по улучшению своей игры.

Некоторые сотрудники «Селтика» считали, что для своего возраста он был немного незрел, но его добрый и искренний характер завоевывал симпатии за пределами поля, и, как и прежде, он без труда влился в новый коллектив.

К середине второго сезона стало очевидно, что Фримпонг вряд ли останется в Шотландии надолго. В январе 2021-го «Байер» выкупил его за 11,5 миллиона фунтов. Это была солидная прибыль на фоне скромных 350 тысяч, которые «Селтик» заплатил «Манчестер Сити», и на первый взгляд сделка выглядела отличной. Однако некоторые люди, близкие к клубу, считали, что сумма всё же занижена, учитывая потенциал игрока.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Сегодня легко сказать, что они были правы, учитывая последующие достижения Фримпонга, но тогда «Селтик» решил продать его, осознав, что он уже смотрит в сторону следующего этапа — перехода в клуб из одной из топ-5 лиг Европы.

Переходы крайних защитников из шотландской Премьер-лиги за такие суммы — редкость. При этом «Селтик» также получит значительный бонус до 6 миллионов фунтов за его трансфер из «Байера» в «Ливерпуль», поскольку в соглашении была прописана доля от прибыли при следующей продаже.

В «Байере» ему выстроили четкую траекторию развития, объяснив, как выступления в Бундеслиге помогут закрепиться в национальной сборной. Клуб делал ставку на создание молодой и амбициозной команды, способной вернуться в Лигу чемпионов после годичного перерыва, и, хотя в первой половине сезона Фримпонг провел лишь 10 матчей в чемпионате, команда заняла третье место и вышла в Лигу чемпионов.

Спустя два года, уже под руководством тренера Хаби Алонсо, который, по словам самого Фримпонга, «всегда знал, как использовать мои сильные стороны», он стал ключевым игроком команды, выигравшей титул, и одним из самых востребованных правых защитников в Европе, забив 14 голов и отдав 12 передач в 47 матчах.

Больше не новичок, а уже признанный лидер и душа команды за пределами поля — он регулярно приглашал партнеров к себе домой и организовывал совместный досуг. Казалось, что все усилия наконец окупились.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Положить конец 11-летнему доминированию «Баварии» и завершить этот путь серией решающих голов в компенсированное время сделало успех еще более эмоциональным. Стать рекордсменом в столь юном возрасте и стереть с клуба ярлык «Неверкузен», впервые в истории завоевав чемпионство за 120 лет — это было по-настоящему ошеломляюще и пробудило воспоминания о детстве.

Когда Фримпонг только пришел в академию «Сити», Бернис (его сестра) подбадривала его любимыми блюдами, чтобы поездка домой после тренировок казалась не такой утомительной. Сомнения возвращались и позже — уже после перехода в «Селтик», он задавался вопросом, правильно ли сделал, уехав из родного Манчестера. Но, обжившись в Шотландии, он снова покинул зону комфорта, переехал в новую страну и пошел дальше, к новым вызовам.

Как и во многих других моментах его жизни, это говорило о его смелости и готовности рисковать. Пройдя через разные футбольные системы, осознав, что путь наверх это постепенный процесс, он наконец получал вознаграждение за свою настойчивостиь.

Тем не менее остается ощущение, что всё лучшее у него еще впереди — и в клубной карьере, и в сборной. Фримпонг попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но так и не сыграл там ни минуты. На прошедшем летом чемпионате Европы он выходил на поле нечасто, но в марте стал ключевым игроком в драматичном четвертьфинале Лиги наций против Испании — отыграл обе встречи от начала до конца, что подчеркивало его растущую роль в команде.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

«Я очень рано понял, что нельзя навешивать ярлык на молодого игрока, потому что важное качество — это не только талант, но и характер, и трудолюбие», — говорит Стекеленбург.

«У Джереми есть и то, и другое. А теперь у него еще и огромное преимущество — он будет играть под руководством тренера, который идеально подходит его стилю. Арне Слот понимает, что у него есть Мохаммед Салах, который любит смещаться в центр, и это создает пространство для Джереми, когда тот подключается по флангу. Это будет большим плюсом для него», — считает Стекеленбург.

Прогнозы и ставки на футбол

Фримпонг не устает повторять: он правый защитник, который умеет и обороняться, и атаковать. Вне поля он работает с личными тренерами, которые помогают ему развиваться в таких аспектах, как позиционная игра, защита и тактика. Он также сотрудничает с тренером по атакующим действиям, чтобы повысить результативность, и совсем скоро будет работать с одним из самых прогрессивных тренеров — Арне Слотом.

Он также привнесет живость и за пределами поля. Фримпонг увлекается музыкой, модой, аниме и благотворительностью, что, безусловно, понравится болельщикам «Ливерпуля» и спонсорам клуба.

Заменить Трента Александера-Арнольда будет нелегко, но те, кто хорошо знает Фримпонга, уверены: сцена «Энфилда» — именно то место, где он засияет.