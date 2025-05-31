Путь длиною в 15 лет. Фримпонг может стать идеальной заменой Тренту в «Ливерпуле»

Ему было шесть лет, когда он переехал в муниципальный дом в Мостоне — пригороде на северо-востоке Манчестера. Вместе с ним приехали его братья и сестры — Джереми пятый из семи детей — и мама Бернис, которая незадолго до этого рассталась с его отцом, Джеффри.
Это место, вероятно, казалось очень далеким от Амстердама, столицы Нидерландов, где он вырос. Он играл за местный клуб «Клейтон» в чужих бутсах и добирался на тренировки на попутках — всё ради мотивации, которую ему давал старший брат, которого тоже зовут Джеффри.
Уже тогда «Ливерпуль» проявлял к нему интерес и хотел пригласить на просмотр, но расстояние от дома стало препятствием. В итоге его подписал «Манчестер Сити», который заметил нидерландца, когда тому было всего девять лет и он штамповал голы, играя на позиции нападающего.
Теперь, спустя 15 лет, «Ливерпуль» наконец подписал Фримпонга, выкупив игрока у леверкузенского «Байера» за весьма скромные 35 миллионов евро.
Фримпонг всегда представлял себе возвращение в английский футбол — и в итоге вернулся сюда в статусе топ-игрока: чемпион двух национальных лиг, футболист сборной Нидерландов и человек, с гордостью несущий фамилию своей семьи.
Когда 24-летний защитник вошел в историю как часть команды «Байер», выигравшей Бундеслигу, он сказал своему близкому окружению, что добился успеха только благодаря их поддержке. Ту же мысль он донес и после перехода в «Ливерпуль». Его заразительная энергетика вскоре станет заметна и раздевалке «красных».
The Athletic пообщался с несколькими источниками, некоторые из которых пожелали сохранить анонимность, чтобы обезопасить свои позиции, с целью понять, как Фримпонг стал одним из самых востребованных футболистов Европы и кого именно подписал «Ливерпуль».
Это история происхождения футболиста, опасно приближающаяся к клише — мальчишка, одержимый футболом настолько, что однажды разбил мячом телевизор в гостиной.
Но в случае с Фримпонгом эта история — не вымысел, а правда, и она не удивит никого, кто знал его ребенком: он пинал всё, что хоть немного напоминало футбольный мяч.
Каждую субботу он сначала играл утром за «Клейтон», а после победа за соседнюю «Клейтон Виллу» — регулярно забивал за обе команды и демонстрировал взрывную скорость.
«Он проходил мимо игроков так, будто их там и не было», — рассказывал тренер Пол Снеддон в 2020 году.
Среди родителей и зрителей шутили, что Фримпонг слишком быстр даже для собственного тела, из-за чего часто падал на газон, просто теряя равновесие.
«Думаю, во втором сезоне он забил голов 50, но забил бы все 100, если бы не так часто падал. Но с самого начала было понятно, что у него врожденный талант и он может дойти до самых высоких уровней», — добавил Снеддон.
Переход в «Манчестер Сити» стал настоящим прорывом. География отсеяла «Ливерпуль», «Болтон Уондерерс» и «Блэкберн Роверс». Вместо этого мама Бернис ездила с пересадками на трех автобусах, совмещая это с двумя работами уборщицы, чтобы Джереми вовремя добирался до тренировок на старую базу «Сити» в Каррингтоне на другом конце Манчестера.
Поначалу были сомнения: сможет ли Фримпонг добиться успеха на самом высоком уровне. Некоторые считали, что он слишком мал ростом даже для правого полузащитника. Но когда ему нужно было проявить себя и сделать шаг из так называемой «теневой команды» в академию, игрок, которого старшие футболисты «Сити» прозвали «Спиди Гонсалес», выдал такие выступления, пройти мимо которых было просто невозможно.
Его брат Аарон сыграл важную роль в тот период, помогая Джереми добираться на тренировки, когда Джеффри и Бернис были заняты на работе. Фримпонг быстро продвигался по молодежной системе «Манчестер Сити»: он выиграл трофей с командой U-18 и попадал в заявку на финалы Молодежного Кубка Англии в 2017 и 2019 годах.
«Он был великолепен и, пожалуй, это самый быстрый игрок, которого я когда-либо тренировал», — говорит Пол Харсли, бывший тренер команды U-23 в «Сити» с 2018 по 2020 годы.
«Джереми был очень универсальным. Если его и ловили вне позиции, он тут же всё компенсировал своей скоростью. А при подключениях в атаку он был просто огромным активом», — добавляет Харсли.
В конце 2018 года сборная Нидерландов направила скаутов, чтобы просмотреть нескольких игроков в молодежной команде «Сити». Тогдашний тренер сборной U-19 и бывший вратарь Мартен Стекеленбург приехал, чтобы посмотреть на Родни Конголо и Явайро Дилросуна, но директор академии «Сити» Джейсон Уилкокс (ныне спортивный директор «Манчестер Юнайтед») сообщил, что Фримпонг также имеет право играть за Нидерланды и заслуживает внимания.
«Это было как раз до того, как скаутские базы данных заработали в полную силу, поэтому мы не знали, что у него есть паспорта Ганы и Нидерландов», — вспоминает Стекеленбург.
«Но он сразу меня заинтересовал. Мне понравились его характер и энергия. Он был очень дружелюбным, открытым — отличное качество для игрока с точки зрения тренера. К тому же он был очень быстрым. По началу не слишком уравновешенным, но отличным парнем для команды», — рассказывает Стекеленбург.
У Фримпонга был очевидный талант, но на позиции правого защитника он уступал Лютсарелу Гертрейде и будущему партнеру по «Байеру» Тимоти Фосу-Менса, который позже перешел в «Манчестер Юнайтед», — оба были основными в составе сборной Нидерландов U-19.
В том возрасте большие надежды возлагались на правого вингера Мохамеда Ихаттарена, что еще больше ограничивало путь Фримпонга в сборной. Кроме того, ему мешало то, что он не говорил по-голландски — тренерам приходилось тратить дополнительное время на объяснение тактических указаний, хоть одноклубники и помогали с переводом на английский.
«Многие игроки начали выступать за сборную еще с юношеского возраста, и, несмотря на то, что у нас был хороший состав, тебе нужно быть сильной личностью, чтобы выжить. Но Джереми никогда не терялся в коллективе. Он не застенчивый и быстро адаптируется к новой среде», — вспоминает Стекеленбург.
Сильная христианская вера Фримпонга быстро помогла ему наладить контакт с другими единомышленниками в команде. В трудные моменты ранних лет церковь была важной опорой для него и его семьи. Часто она становилась способом убежать от повседневных трудностей, и даже когда в жизни начались светлые времена, те тяжелые годы не были забыты.
Получив благословение заниматься в академии «Манчестер Сити», Фримпонг все равно оказался в числе многих игроков, так и не сыгравших ни минуты за основную команду. Ближе всего он подошел к этому в EFL Trophy, где выступал за команду до 21 года.
Вместо этого его первое серьезное знакомство с взрослым футболом состоялось в Шотландии. В «Селтике» обратили внимание на его доступность после того, как Ник Хаммонд, бывший технический директор «Рединга» и «Вест Бромвич Альбион», присоединился к клубу из Глазго в роли консультанта по трансферам, а затем стал главой футбольных операций, курируя все переходы. Хаммонд долго беседовал с Энди Торном, бывшим центральным защитником «Уимблдона», «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас», который в то время занимался скаутингом для «Селтика», и тот горячо рекомендовал Фримпонга. «Селтик» сыграл с «Ман Сити» в товарищеском матче перед сезоном, и тренер команды Нил Леннон, заранее предупрежденный об интересе, остался под впечатлением.
«Помню, как Леннон подошел ко мне и спросил про Джеззу. Он делал свое дело, играл хорошо и, как и многие другие, время от времени тренировался с первой командой. Переход в "Селтик" именно в тот момент оказался идеальным — он действительно помог ему раскрыться», — вспоминает Пол Харсли.
Фримпонг подписал четырехлетний контракт в сентябре 2019 года. Сотрудники клуба до сих пор помнят, как он с восторгом и широко раскрытыми глазами смотрел на стадион, когда приехал.
Стратегия «Селтика», заключавшаяся в приглашении молодых игроков из уважаемых академий Англии, была рискованной, но именно Фримпонг стал ее главной удачей. Он должен был начать в роли игрока ротации в свой первый сезон, но вместо этого стал одной из ключевых фигур и помог клубу оформить «домашний» требл.
Его статистика не была заоблачной — за 18 месяцев он отдал восемь результативных передач и забил три гола. Но, пожалуй, куда важнее было то, что он завоевал уважение таких опытных игроков, как капитан Скотт Браун, благодаря своим выступлениям и самоотдаче на тренировках.
С первых шагов во взрослом футболе стало понятно, что его скорость и способность быстро восстанавливаться после ошибок станут основой успешной карьеры на позиции универсального правого защитника. Он научился действовать эффективно в атаке, избегая лишних действий, и внимательно слушал советы по улучшению своей игры.
Некоторые сотрудники «Селтика» считали, что для своего возраста он был немного незрел, но его добрый и искренний характер завоевывал симпатии за пределами поля, и, как и прежде, он без труда влился в новый коллектив.
К середине второго сезона стало очевидно, что Фримпонг вряд ли останется в Шотландии надолго. В январе 2021-го «Байер» выкупил его за 11,5 миллиона фунтов. Это была солидная прибыль на фоне скромных 350 тысяч, которые «Селтик» заплатил «Манчестер Сити», и на первый взгляд сделка выглядела отличной. Однако некоторые люди, близкие к клубу, считали, что сумма всё же занижена, учитывая потенциал игрока.
Сегодня легко сказать, что они были правы, учитывая последующие достижения Фримпонга, но тогда «Селтик» решил продать его, осознав, что он уже смотрит в сторону следующего этапа — перехода в клуб из одной из топ-5 лиг Европы.
Переходы крайних защитников из шотландской Премьер-лиги за такие суммы — редкость. При этом «Селтик» также получит значительный бонус до 6 миллионов фунтов за его трансфер из «Байера» в «Ливерпуль», поскольку в соглашении была прописана доля от прибыли при следующей продаже.
В «Байере» ему выстроили четкую траекторию развития, объяснив, как выступления в Бундеслиге помогут закрепиться в национальной сборной. Клуб делал ставку на создание молодой и амбициозной команды, способной вернуться в Лигу чемпионов после годичного перерыва, и, хотя в первой половине сезона Фримпонг провел лишь 10 матчей в чемпионате, команда заняла третье место и вышла в Лигу чемпионов.
Спустя два года, уже под руководством тренера Хаби Алонсо, который, по словам самого Фримпонга, «всегда знал, как использовать мои сильные стороны», он стал ключевым игроком команды, выигравшей титул, и одним из самых востребованных правых защитников в Европе, забив 14 голов и отдав 12 передач в 47 матчах.
Больше не новичок, а уже признанный лидер и душа команды за пределами поля — он регулярно приглашал партнеров к себе домой и организовывал совместный досуг. Казалось, что все усилия наконец окупились.
Положить конец 11-летнему доминированию «Баварии» и завершить этот путь серией решающих голов в компенсированное время сделало успех еще более эмоциональным. Стать рекордсменом в столь юном возрасте и стереть с клуба ярлык «Неверкузен», впервые в истории завоевав чемпионство за 120 лет — это было по-настоящему ошеломляюще и пробудило воспоминания о детстве.
Когда Фримпонг только пришел в академию «Сити», Бернис (его сестра) подбадривала его любимыми блюдами, чтобы поездка домой после тренировок казалась не такой утомительной. Сомнения возвращались и позже — уже после перехода в «Селтик», он задавался вопросом, правильно ли сделал, уехав из родного Манчестера. Но, обжившись в Шотландии, он снова покинул зону комфорта, переехал в новую страну и пошел дальше, к новым вызовам.
Как и во многих других моментах его жизни, это говорило о его смелости и готовности рисковать. Пройдя через разные футбольные системы, осознав, что путь наверх это постепенный процесс, он наконец получал вознаграждение за свою настойчивостиь.
Тем не менее остается ощущение, что всё лучшее у него еще впереди — и в клубной карьере, и в сборной. Фримпонг попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но так и не сыграл там ни минуты. На прошедшем летом чемпионате Европы он выходил на поле нечасто, но в марте стал ключевым игроком в драматичном четвертьфинале Лиги наций против Испании — отыграл обе встречи от начала до конца, что подчеркивало его растущую роль в команде.
«Я очень рано понял, что нельзя навешивать ярлык на молодого игрока, потому что важное качество — это не только талант, но и характер, и трудолюбие», — говорит Стекеленбург.
«У Джереми есть и то, и другое. А теперь у него еще и огромное преимущество — он будет играть под руководством тренера, который идеально подходит его стилю. Арне Слот понимает, что у него есть Мохаммед Салах, который любит смещаться в центр, и это создает пространство для Джереми, когда тот подключается по флангу. Это будет большим плюсом для него», — считает Стекеленбург.
Фримпонг не устает повторять: он правый защитник, который умеет и обороняться, и атаковать. Вне поля он работает с личными тренерами, которые помогают ему развиваться в таких аспектах, как позиционная игра, защита и тактика. Он также сотрудничает с тренером по атакующим действиям, чтобы повысить результативность, и совсем скоро будет работать с одним из самых прогрессивных тренеров — Арне Слотом.
Он также привнесет живость и за пределами поля. Фримпонг увлекается музыкой, модой, аниме и благотворительностью, что, безусловно, понравится болельщикам «Ливерпуля» и спонсорам клуба.
Заменить Трента Александера-Арнольда будет нелегко, но те, кто хорошо знает Фримпонга, уверены: сцена «Энфилда» — именно то место, где он засияет.