Гравенберх, Собослаи, Клюйверт и еще семь игроков АПЛ, которые вышли на новый уровень

10. Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

Пожалуй, мы должны извиниться перед Собослаи за некоторые нелестные высказывания. Ничего особо язвительного мы не говорили — просто считали, что он играет хуже, чем кажется на фоне своей трансферной стоимости. «Ливерпуль» заплатил за него 60 миллионов фунтов.

В этом сезоне он заставил изменить мнение о себе, став ключевым игроком «Ливерпуля» в полузащите.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Обладая прекрасным сочетанием техники и энергии, Собослаи изначально казался идеальным футболистом для «хэви-метал футбола» Юргена Клоппа. Но, несмотря на то, что на бумаге всё выглядело отлично, в дебютном сезоне он показывал довольно вялую игру.

Сомнения сохранялись до тех пор, пока спустя несколько месяцев с начала текущего сезона не стало ясно: Собослаи на самом деле очень даже хорош. И тот, кто признает, что был неправ, достоин аплодисментов, а не насмешек. Таких людей становится всё меньше. Прогресс Доминика неоспорим, он стал настоящим боссом на поле.

9. Матц Селс («Ноттингем Форест»)

Тринадцать матчей «на ноль» и «Золотая перчатка» Премьер-лиги — это невозможно игнорировать. Матц Селс провел выдающийся сезон — даже несмотря на то, что его партнеры по обороне Мурильо и Никола Миленкович, возможно, были еще более впечатляющими.

Бельгиец совершил несколько по-настоящему спасительных сейвов, благодаря которым команда до последнего претендовала на выход в Лигу чемпионов.

Матц Селс globallookpress.com

Но, пожалуй, самое впечатляющее — это то, насколько уверенно он завоевал статус первого номера в «Ноттингем Форест». После окончания аренды Дина Хендерсона этот пост был настоящей каруселью, но Селс сделал его своим.

Когда он прибыл в последний день трансферного окна зимой 2024 года, реакция болельщиков была вялой: А, ну это средненький бывший вратарь «Ньюкасла». Тогда он провел всего один «сухой» матч до конца сезона и казался временным решением. Никто не ожидал такого прогресса в этом сезоне.

Было искушение включить в список и его партнера по команде Эллиота Андерсона, но мы решили, что «самый прогрессировавший» — это немного не про него. Скорее, это был прорыв.

Андерсона всегда высоко ценили в «Ньюкасле», но из-за травм он выходил максимум на 15 минут. Сейчас, когда он полностью восстановился и стал играть в старте, видно, что это игрок с большим потенциалом. Упомянуть его было необходимо, потому что его отсутствие в списке вызвало бы массу вопросов.

8. Джастин Клюйверт («Борнмут»)

Форма, которую Джастин Клюйверт демонстрировал в январе, напоминала игру атакующего полузащитника топ-уровня, стабильно делающего разницу на чужой половине поля. Теперь это всё больше похоже на удачный отрезок. Тем не менее, сомнений нет: в этом сезоне мы увидели лучшую версию Клюйверта.

Джастин Клюйверт globallookpress.com

С двумя хет-триками (в том числе на выезде против «Ньюкасла»), 36 успешными обводками, 23 ударами в створ, шестью реализованными пенальти из шести и 12 голами в Премьер-лиге при xG 10.4, Клюйверт стал ключевым игроком в борьбе «Борнмута» за выход в еврокубки.

Впрочем, клуб в итоге не справился с задачей, провалив концовку сезона, начиная с конца февраля, что, как ни странно, совпало с началом спада в игре нидерландца.

7. Дэн Бёрн («Ньюкасл»)

Какой же сезон провел Дэн Бёрн. Возможно, именно он был самым стабильным и надежным игроком «Ньюкасла» в сезоне 2024/25. Парень из Блита с блеском использовал свое преимущество в росте, выиграв больше всех верховых дуэлей в Премьер-лиге — 145. Это на 26 больше, чем у Вирджила ван Дейка, занявшего второе место.

Дэн Бёрн globallookpress.com

Но Бёрн выделялся не только благодаря своей физической мощи. Он, как ни странно, удивительно аккуратен в обращении с мячом.

Бёрн дебютировал в составе сборной Англии вскоре после того, как забил гол в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля». Томас Тухель решил вызвать 33-летнего защитника и на июньские матчи против Андорры и Сенегала.

Этот год стал незабываемым для гиганта из «Ньюкасла», который оказался надежнее Фабиана Шара и постоянно травмированного Свена Ботмана. Еще год назад многие фанаты «Ньюкасла» были не прочь распрощаться с Бёрном, но теперь об этом и речи быть не может.

6. Мойсес Кайседо («Челси»)

От полузащитника за 105 миллионов фунтов, казалось бы, ждешь чего-то другого, нежели попадание в список «самых прогрессирующих»… Но это именно случай Мойсеса Кайседо, который медленно прогрессировал в своем первом сезоне за «Челси», а в этом сделал явный шаг вперед.

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Его прогресс помог «синим» занять четвертое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Ноттингем Форест».

Кайседо стал настоящим разрушителем чужих атак и блестяще справлялся с ролью правого защитника, когда это было необходимо, хотя даже в этих случаях он регулярно смещался в центр поля. Он был везде и делал абсолютно всё. Без Кайседо это была бы совершенно другая команда.

5. Йоан Висса («Брентфорд»)

Раньше Висса считался вполне обычным форвардом уровня АПЛ, способным забить около десяти мячей за сезон. Но в кампании-2024/25 в активе нападающего сборной ДР Конго 19 голов в 35 матчах.

Йоан Висса globallookpress.com

Удивительно, что ни один клуб пока не проявил серьезного интереса к лидеру «Брентфорда». Единственное объяснение — ему уже 28 лет. Так себе объяснение, если честно. Возможно, он просто не такой популярный, как Бриан Мбёмо или, скажем, Лиам Делап из «Ипсвича».

Но статистика — вещь упрямая: «Манчестер Юнайтед» и даже «Астон Вилла» или «Тоттенхэм» могли бы получить от него огромную пользу.

Вся линия атаки «Брентфорда» в этом сезоне — это анекдот (в хорошем смысле). Их тройка — Висса, Мбёмо и Кевин Шаде (тоже заслуживает упоминания) — набрала 65 результативных действий, включая 50 забитых мячей. Это больше, чем у шести команд Премьер-лиги за весь сезон, включая «Манчестер Юнайтед».

Для сравнения: в прошлом сезоне эта тройка набрала 34 результативных действия, а у самого Висса показатель вырос с 16 до 24.

4. Юри Тилеманс («Астон Вилла»)

Прогресс Тилеманса в этом сезоне не может не впечатлять, хотя в его уровне и раньше не было сомнений.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Он был настоящим лидером в центре поля «Лестера», и в то время его хотели приобрести «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Бавария», прежде чем он присоединился к «Астон Вилле». Тилеманс начал прогрессировать во второй половине прошлого сезона, так что это не взрыв из ниоткуда.

Тем не менее, бельгиец вывел свою игру на принципиально новый уровень: он не только провел 52 матча во всех турнирах, но и вышел в старте во всех 52. Уму непостижимо!

3. Миккель Дамсгор («Брентфорд»)

Один из двух игроков «Брентфорда» в этом рейтинге (а могло быть и больше). Миккель Дамсгор в сезоне-2024/25 забил два гола и сделал 11 ассистов в рамках Премьер-лиги. В кампании 2022/23 у него вообще не было результативных действий, а в сезоне-2023/24 датчанин отметился тремя передачами. Эти цифры говорят сами за себя.

Миккель Дамсгор globallookpress.com

После двух неудачных сезонов Дамсгор стал постоянной угрозой у чужих ворот, демонстрируя поразительное видение поля и находя партнеров разрезающими передачами, благодаря которым Висса и Мбёмо забили 39 голов.

Да, в последние месяцы у него был спад, но уровень прогресса сомнению не подлежит. Теперь он действительно выглядит игроком уровня Премьер-лиги.

2. Джейкоб Мерфи («Ньюкасл»)

Фраза «Никто этого не ожидал» как нельзя лучше описывает случай Джейкоба Мерфи. Фанаты «Ньюкасла» отчаянно ждали нового правого вингера, особенно после срыва переходов Майкла Олисе и Энтони Эланги. В итоге Эдди Хау начал сезон с Мерфи и Мигелем Альмироном.

Джейкоб Мерфи globallookpress.com

Болельщики были в ярости, но Мерфи буквально взорвал лигу, превратившись в элитного флангового нападающего. После его прорыва мечта о приходе Олисе стала казаться чем-то далеким и уже не столь нужным. Конечно, фанаты всё еще хотели бы такого игрока, но Мерфи помог им забыть о промахах на трансферном рынке.

С 12 голами и 8 ассистами в 35 матчах Джейкоб полностью превзошел свое предыдущий лучший показатель по результативным действиям.

Несмотря на все дифирамбы, «Ньюкаслу» не стоит терять бдительность. Правый фланг — по-прежнему нуждается в усилении, если клуб хочет выйти на новый уровень.

1. Райан Гравенберх («Ливерпуль»)

Юрген Клопп привел Райана Гравенберха в «Ливерпуль» летом 2023-го, чтобы компенсировать уход Джордана Хендерсона и Фабиньо, но в итоге почти не использовал его. Теперь это решение выглядит как огромная ошибка.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Арне Слот, сменивший Клоппа, сделал Гравенберха основным опорником «красных» — и спокойно выиграл титул АПЛ.

Гравенберх стал одним из самых стабильных игроков «Ливерпуля», наряду с ван Дейком. Его удаление в последнем туре ничего не меняет.

Он совершил 60 перехватов за сезон — больше только у Аарона Ван-Биссаки и Энтони Робинсона. Среди хавбеков ближе всех был Кайседо с 49. Также Гравенберх вошёл в топ-20 по прогрессивным пасам (16-е место), продвижениям мяча в последнюю треть (9-е), потерям мяча (94-е — почти не теряет), количеству касаний (16-е, выше только три хавбека) и полученным пасам (12-е).

Прогнозы и ставки на футбол

Может, кто-то и считает, что он не заслужил награду лучшему молодому игроку года, но отрицать гигантский скачок в развитии невозможно.

Также достойны упоминания: Эллиот Андерсон, Кевин Шаде, Энтони Эланга, Неко Уильямс, Матеус Кунья, Антуан Семеньо, Льюис Холл, Энцо Фернандес и Марк Кукурелья.